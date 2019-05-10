 Мы не изменим курс в отношении НАТО и войны с Россией, - советник Зеленского Апаршин

Об этом он заявил в эфире Громадского, передает Цензор.НЕТ.

"Мы же не могли во время нашей встречи обсудить все вопросы. Есть вопросы, которые общеизвестны. Мы не меняем курс по вступлению Украины в НАТО, но мы не обсуждали сроки. Мы не меняем курс по отношению к войне с Российской Федерацией, это же война. Мы не меняем курс о том, что украинская армия должна быть профессиональной. Мы не меняем курс о том, что она должна быть усилена постоянно действующим резервом. И мы не меняем курс на то, что должна быть новая современная система территориальной обороны. Мы не меняем курс, коррупция в армии недопустима", — заявил советник Зеленского.

В то же время, на вопрос ведущего, согласился бы Апаршин предложение занять пост министра обороны, советник новоизбранного президента отметил, что на сегодня "ни Владимир Зеленский, ни кто-либо из его команды не предлагал мне никаких должностей".

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