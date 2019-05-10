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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1178) членство в НАТО (308) Апаршин Иван (12)

 Мы не изменим курс в отношении НАТО и войны с Россией, - советник Зеленского Апаршин

Советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил, что команда новоизбранного главы государства не будет менять курс по вступлению Украины в НАТО и войне с Российской Федерацией.

Об этом он заявил в эфире Громадского, передает Цензор.НЕТ.

"Мы же не могли во время нашей встречи обсудить все вопросы. Есть вопросы, которые общеизвестны. Мы не меняем курс по вступлению Украины в НАТО, но мы не обсуждали сроки. Мы не меняем курс по отношению к войне с Российской Федерацией, это же война. Мы не меняем курс о том, что украинская армия должна быть профессиональной. Мы не меняем курс о том, что она должна быть усилена постоянно действующим резервом. И мы не меняем курс на то, что должна быть новая современная система территориальной обороны. Мы не меняем курс, коррупция в армии недопустима", — заявил советник Зеленского.

В то же время, на вопрос ведущего, согласился бы Апаршин предложение занять пост министра обороны, советник новоизбранного президента отметил, что на сегодня "ни Владимир Зеленский, ни кто-либо из его команды не предлагал мне никаких должностей".

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Источник: https://censor.net.ua/n3126324
 
   
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Шото всі піар-бекання зекамани зовсім не співпадають з заявами Бені.
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ого... уже и на НАТО согласны, что за чудеса... или все таки референдум?!
или уже ну его...

а война -- это война, вот ж блин засада. пришло понимание также?!
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а Кернес,Добкин ,Мураев ,Рабинович-в "курсе"...? Ми не змінимо курс щодо НАТО і війни з Росією, - радник Зеленського Апаршин - Цензор.НЕТ 6884
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы не изменим курс в отношении НАТО и войны с Россией, - советник Зеленского Апаршин
 
 
 
 
 
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