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 Политика Украины
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 Есть предложения от Порошенко. Мы также много говорим об этом с Яценюком, - Гройсман о выборах в Раду

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обещает в скором времени рассказать о формате своего участия в парламентских выборах, при этом заявил, что консультации ведутся, в том числе, с действующим президентом Петром Порошенко и лидером партии "Народный фронт" Арсением Яценюком.

"Я еще два года назад говорил о том, что буду участвовать в парламентских выборах. Для чего? Не для того, чтобы просто участвовать в выборах или получить мандат - меня это никак не мотивирует. Меня мотивирует другое: я считаю, что через принятие правильных решений, через их реализацию, можно кардинально менять ситуацию в стране", - сказал В.Гройсман в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что через присутствие в парламенте можно формировать исполнительную власть и парламентское большинство под реализацию идей. "Чего люди хотят вообще от власти? Люди хотят стабильности, экономического роста и общего благополучия в стране. Чего люди ожидают от меня? Они ожидают, что нашей команде удастся создать условия, при которых эти вещи станут достижимыми", - констатировал премьер.

Что касается формата участия в выборах, В.Гройсман сообщил, что в скором времени расскажет о нем, но отметил, что это должен быть очень четкий и прагматичный формат.

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"А консультации ведутся. Есть предложения и от президента, мы также много говорим об этом с моим коллегой Арсением Яценюком. Вообще, насколько я знаю, много разных политических игроков между собой говорят", - отметил премьер.

В то же время, он заявил, что есть и те политики, с кем он не обсуждает совместные дальнейшие политические планы. "Я считаю, что нам нужно быстро решить глобально одну проблему - это изменение качества жизни украинских граждан. Где мы видим образец этого качества? В Европе. Это означает, что европейская и евроатлантическая интеграция для меня является важным приоритетом. Поэтому все, что не противоречит моим взглядам, в том числе и моральным, допустимо; у меня нет проблемы общаться с такими людьми. Но мне никогда не будет по дороге с популистами", - констатировал премьер.

Как сообщалось, в апреле В.Гройсман заявил, что для участия в очередных выборах в Верховную Раду он сформирует новую политическую силу.

Источник: https://censor.net.ua/n3126323
 
   
 Топ комментарии
 
Какие выборы ,вам ВСЕМ место на НАРАХ !!!! Есть предложения от Порошенко. Мы также много говорим об этом с Яценюком, - Гройсман о выборах в Раду - Цензор.НЕТ 7325
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Вам трьом на зона час,рукавиці шити))
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какие нары,им место в земле на глубине 2 м
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Шо невже так ісстрадалісь в своіх Ростовах?
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Какие выборы ,вам ВСЕМ место на НАРАХ !!!! Есть предложения от Порошенко. Мы также много говорим об этом с Яценюком, - Гройсман о выборах в Раду - Цензор.НЕТ 7325
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Ну не скажи,можно так сидеть,что каждый день будешь мечтать оказаться на глубине 2м а они наработали именно на то ,чтобы так сидеть .
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а они заслужили дрброе отношение?Они заслужили казнь !С радостью могу быть палачом
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В очередь дорогой,в очередь!!! Я ещё в позапрошлом году занял.
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Беріть Корчинського. І не забудьте підписатися на Всесвітнє Броварське Телебачення.
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Рано тебе, Вовчик, с Сеней лезть в Раду, надо посидеть в тени этот срок, а потом можно вылазить на свет и рассказывать про украинский газ по 70 долл и про счастливое будущее Украины при вас.
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А какое отношение имеет евроатлантическая интеграция к качеству жизни. Австрия, Швеция, Финляндия, Ирландия и Швейцария плохо живут, или Гройсман читать не умеет и списка стран НАТО не видел?
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Всей этой падали, с родственниками и кумовьми, с подельниками и друзьями - СМЕРТЬ!!!
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Барыжная шобла, в зазеркалье живёт...С таким результатом, какой был на президентских выборах, только в Раду остаётся переться....Никак, воровская свора, от госкорыта, оторваться не хочет.
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Она бы может и хотела ... , но не может . Круговая порука , выпадают только слабые звенья и те не надолго т. к. у всех на всех есть компромат . Это мафия , покруче всякой сериальной сицилии !
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Мне не понятно, - почему "люди прошлого" что то планируют в стране будущего? Им, что нечем больше заняться?
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За інерцією. Вони, ущербні, досі вірять, що влада у цій державі їм належатиме вічно.
Идийоти...
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Они не верят и они не идиоты. Просто они знают про неизбежность встречи с тюрьмой и создают у общественности впечатление управления страной, продолжают дискутировать друг с другом... продолжают оглашать возвания... произносить патриотические речи... принимать не воплощающиеся решения в жизнь, к которым уже никто не прислушивается и которые никак не повлияют на их судьбы.
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Порох уже не президент,если что.И свои предложения эта свинья пусть себе в жопу засунет
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Да этих животных просто от корыта не оттянешь
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Вова Гройсман, человек будущего Украины. Без него и Саакашвили, Украине не выбраться с совка. А на клоуна, надежд нет, но это ещё не точно...
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Правильно, пане гройсманенко, правильно! Разом з доном Педрою і Кролем-Кулявлобом єднайтеся!
...А потім строєм, з піснею, рівними рядами промаршируйте на політичний смітник.
Повірте, це краще за пожитєве ув'язнення.
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шел 2024-й год...до сих пор рада не может собрать большинство голосов для принятия дня инаугурации избранного в 2019-ом году президента...пятый президент по этому поводу возмущен и негодует (да-да...это вам не войну за две недели окончить)....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсть предложения от Порошенко. Мы также много говорим об этом с Яценюком, - Гройсман о выборах в Раду
 
 
 
 
 
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