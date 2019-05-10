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 Политика Украины
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 "Украина это не номер в египетском отеле", - у Порошенко ответили Зеленскому

Действующий глава государства Петр Порошенко согласен на любую дату инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского, за которую проголосует Верховная Рада.

Об этом заявила Администрация президента Украины в ответ на видеообращение Зеленского, передает Цензор.НЕТ.

"Президент Украины Петр Порошенко с уважением относится и к выбору украинцев, и к позиции высшего законодательного органа. Для него приемлема любая дата инаугурации, которую определит Верховная Рада, поскольку это относится к ее компетенции. К моменту инаугурации нового Президента Петр Порошенко остается действующим главой государства и несет ответственность за ситуацию в стране, выполняя свои обязанности согласно духу и букве Конституции", - сказано в заявлении.

"Украина это не номер в египетском отеле, как кажется господину Зеленскому. Передача власти - это сложный и ответственный процесс. И Петр Порошенко стремится осуществить его согласно европейского традиции, так как это принято в демократических странах. Поэтому он подтверждает свое приглашение Владимиру Зеленскому, озвученное еще 30 апреля - не дожидаясь инаугурации, провести встречи для того, чтобы обсудить важнейшие вопросы жизнедеятельности страны, равно как и любые другие вопросы, связанные с передачей полномочий и ответственности", - заявили в Администрации.

Следовательно, в команде Порошенко не воспринимают никаких претензий относительно якобы затягивания инаугурации.

"Положительный сам факт того, что избранный президент нарушил, наконец, монополию Игоря Коломойского на публичное формирование повестки дня новой власти и хотя бы в чем-то продемонстрировал свою позицию ... Возможно даже без консультаций с их общим адвокатом", - отметили в АП.

Напомним, новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский обвинил народных депутатов в затягивании с его инаугурацией и призвал назначить ее на 19 мая

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Источник: https://censor.net.ua/n3126321
 
   
 Топ комментарии
 
Респект, Пётра Алексеевич!
Спокойно, разумно доходчиво для недоразвитых.

Предлагаю ВР Украины сейчас принять закон о том, что новоизбранный обязан ПРИЛЮДНО принести извинения народу Украины за то, что называл Украину "порноактисой"!
Не извинится - импичмент!
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Вова не знає як до тої булави, освоюваної ним, підійти і як вхопити і що з нею робити. Оце вляпався народ, завдяки телевізору. "Украина это не номер в египетском отеле", - у Порошенко ответили на видеообращение Зеленского - Цензор.НЕТ 2607
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Відповідно до Конституції, термін повноважень президента становить п'ять років і закінчується 7 червня 2019 року. Все інше - з розряду "хотіти не шкідливо". Дипломований юриспрудент Зе! мав би це знати.
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Порошенко зарабатьівает в 250 раз больше чем *****?
Це шо, нова шутка Пєтросяна ?

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Да нет...! Не Петросяна ,а Зеленского в "95Квартале"!
В своей глупости опустились "Україна це не номер в єгипетському готелі", - у Порошенка відповіли Зеленському - Цензор.НЕТ 3376 уже до такого утверждения....
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Деньги у МВФ берет правительство ,а не президент , да и по поводу пуйла я сомневаюсь Трамп тоже врядли меньше зарабатывает
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У мародера Порошенка ответілі...
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И, даже не в Мальдивском.
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Зеленскому обязательно после вступления в должность надо начать немедленно сажать эту заразу.Они не дадут ему проводить реформи. От жеш тварь Порошенко. Проиграл- уйди с достоинством так нет надо как можно больше нагадить. Вот она реальная рожа Порошенко.
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а шо зе будет прокурором и судьей что куришь "Україна це не номер в єгипетському готелі", - у Порошенка відповіли Зеленському - Цензор.НЕТ 9456
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я могу сказать, что генеральный прокурор Юрий Луценко не имеет ничего общего с законом. Он его просто не знает, он его не хочет знать. Он не пытается его соблюдать, его деятельность осуществляется в ручном режиме. Этих я хочу привлекаю, этих хочу не привлекаю, то что там есть, нет доказательств - для него второстепенное дело.
Он сделал столько незаконных действий с признаками преступлений, что это является однозначным основанием для его отставки».
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Циля конкретный вопрос зе будет президентом или прокурором Вы как то определитесь да к Вашему сведению президенты не сажают вот нежданчик "Україна це не номер в єгипетському готелі", - у Порошенка відповіли Зеленському - Цензор.НЕТ 5636
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помнится как спикер парламента,комунист ткаченко перед концом своих полномочий умудрился за несколько дней перед финишом наштамповать столько бумажек для своих братанов шо порошенко таки не потянет за тот месяц перед концом(или началом-своего конца...)
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Как всегда все перекрутили каталы....мародеры в вышиванках в египетском отеле Украина.
Когда Вова наконец получит власть,просто немедленно отменить все указы-назначения-награды от кубла.
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А Зеленский не говорил о Украине, а только о пете и его пристрастии к власти.
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Ой потрібно на шашличок * ту банду мародерів запускати !
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Та нахрена,взагалі,на інавгурацію твоє поросяче "согласие" чи "несогласие"?Звідки ти,свиня,це викопало.Піднімай парус,і давай вали від корита.
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аби ще й читати вміли... я вже мовчу що до розуміння.
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О, Господи. Я все же надеялся, что Зе примет полномочия у действующего президента. А это еще та работенка. А оно гордое - быкует и что-то требует. Бестолочь и бездарь, блин. И это - наш президент. Позорище.
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ваш президент - пятьій год бюджет разворовьівает, а Зе - єто наш президент
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К сожалению, Зе - это общий президент. Если бы мы могли сплавить его только вам - было бы клёво.
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будет тебе падло номер в лукьяновском отеле, без лимита, все включено "Україна це не номер в єгипетському готелі", - у Порошенка відповіли Зеленському - Цензор.НЕТ 1309
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Як це там... "Я погоджуся на будь-якого генерального прокурора, - заявив президент. - Аби це був мій кум..."
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Пєтю, взув сандалі і попі@дува далі! Шо нє зрозуміло, кіно скінчилось!
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Цинічне скотиняка ця барижна потвора. Володя перший твій крок посадіть цю потвору разом з його друзями, а остальним ми потерпим. Потрібно убрати ціх вилупкив, щоб не шастали под ногами і не заважали будувати нову державу.
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- сказано в заявлении.
"Украина это не номер в египетском отеле...."?
-неужто таки в мальдивском обнаружили президенские штандарты(
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Скоро соевые будут все под следствием, вот тогда послушаем их объяснения, а пока им лучше просто помолчать.
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Ггг "Україна це не номер в єгипетському готелі", - у Порошенка відповіли Зеленському - Цензор.НЕТ 4797 Петья согласен на любую дату.....которая позволит ему вынести и мебель из номера!!
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Он уже не кто и зовут его Мальдивский мародер . Пятнадцать лет ему для начала .
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Вот же мерзкая тварь этот мародер.
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Петіни тролі почали програвати громадянському суспільству в мережах. І це природньо. Ніякий проплачений боєць не зможе гідно протистояти свідомому захиснику свойого, рідного, за що він піде на все
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Украина это не номер в египетском отеле", - у Порошенко ответили Зеленскому
 
 
 
 
 
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