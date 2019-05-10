 Закрытия железнодорожного сообщения с Россией скорее всего не будет, - Омелян

Железнодорожное сообщение между Украиной и Россией прекращается само по себе, поскольку наблюдется естественное падение количества поездок в РФ. Об этом в интервью LIGA.net заявил Министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает Цензор.НЕТ..

"Я вижу, что политического решения (хотя мы его поддерживаем) скорее всего не будет", - отметил Омелян отвечая на вопрос о планах Украины ввести запрет движения пассажирских поездов в из Украины в Россию.

Он признает, что эти поезда пользуются спросом, но в меньшей степени, чем это было раньше, а заполняемость вагонов постоянно уменьшается.

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"В прошлом году впервые в истории Украины количество поездок железнодорожным транспортом в страны ЕС превысило количество поездок в сторону РФ. Поэтому сокращение количества поездов в РФ было абсолютно объективным. Возить воздух не имеет смысла", - сказал Омелян.