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 Политика Украины
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Все про:железная дорога (1102) Россия (72731) Омелян (632)

 Закрытия железнодорожного сообщения с Россией скорее всего не будет, - Омелян

Министр инфраструктуры Владимир Омелян поддерживает полное прекращение ж/д сообщения с Россией, но пока поезда отменять не будут.

Железнодорожное сообщение между Украиной и Россией прекращается само по себе, поскольку наблюдется естественное падение количества поездок в РФ. Об этом в интервью LIGA.net заявил Министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает Цензор.НЕТ..

"Я вижу, что политического решения (хотя мы его поддерживаем) скорее всего не будет", - отметил Омелян отвечая на вопрос о планах Украины ввести запрет движения пассажирских поездов в из Украины в Россию.

Он признает, что эти поезда пользуются спросом, но в меньшей степени, чем это было раньше, а заполняемость вагонов постоянно уменьшается.

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"В прошлом году впервые в истории Украины количество поездок железнодорожным транспортом в страны ЕС превысило количество поездок в сторону РФ. Поэтому сокращение количества поездов в РФ было абсолютно объективным. Возить воздух не имеет смысла", - сказал Омелян.

Источник: https://censor.net.ua/n3126317
 
 
 Топ комментарии
 
А кто бы сомневался.А то составы с углем будут очень уж бросаться в глаза.
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Почему-то вспомнились 90-е, конвульсии совка: "Вот, понаехали, всю колбасу разобрали! Закрыть границу! Это мы всех кормим, проживем сами!"
Последний тезис дамбасяне совсем недавно забыли, с помощью рузкаго мира...
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вот и весь ваш приговор, вира, мова, армия...барыги чоколадные...
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может цены конские ?
на автобусы пересели Закриття залізничного сполучення з Росією швидше за все не буде, - Омелян - Цензор.НЕТ 3111
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Если ехать на Питер, или Псков, то через Беларусь сподручнее.
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кстати, а поезда в Беларусь исправно ходят ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗакрытия железнодорожного сообщения с Россией скорее всего не будет, - Омелян
 
 
 
 
 
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