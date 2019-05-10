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 С начала суток 10 мая враг семь раз нарушил перемирие, бил из тяжелой артиллерии, - штаб ООС

С начала суток 10 мая враг семь раз нарушил режим прекращения огня. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг трижды обстрелял позиции Объединенных сил: дважды из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи села Новомихайловка, из автоматических станковых гранатометов - возле города Авдеевка.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник обстрелял позиции Объединенных сил четыре раза: дважды из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Новозвановка; из минометов калибра 120 мм - возле города Попасная; из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Новгородское.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - отмечается в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3126316
 
 
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Та щоб ті кляті расіянські окупанти там повиздихали Усі, гниди мокшанські!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток 10 мая враг семь раз нарушил перемирие, бил из тяжелой артиллерии, - штаб ООС
 
 
 
 
 
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