EN|RU|UK
Темы дня: Паспорта РФ для ОРДЛО Президентские выборы-2019 Языковой вопрос Парламентские выборы-2019
 Общество
  2528  42
Материалы по теме:
Все про:переименования (507) суд (22097) улица (158) Херсон (565) Гандзюк (308)

 Суд отменил решение мэрии Херсона о переименовании улицы в память о Гандзюк

Херсонский окружной административный суд отменил решение городского совета о переименовании улицы Лютеранской на улицу Екатерины Гандзюк.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Херсонского окружного административного суда.

Отмечается, что сегодня суд рассмотрел иск физических лиц к Херсонскому городскому совету и к мэру Владимиру Миколаенко.

Суть иска - признание противоправным и отмена некоторых пунктов решения городского совета от 22 февраля "О предоставлении зоне зеленых насаждений статуса сквера и его наименовании и переименование улицы Лютеранской на улицу Екатерины Гандзюк".

Суд признал противоправным и отменил соответствующие пункты решения Херсонского городского совета, а также признал противоправными действия мэра при проведении голосования о переименовании улицы.

Решение можно обжаловать в течение 30 дней.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Убийство Гандзюк: ГПУ направила в суд обвинительный акт в отношении пяти лиц

Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес за своего подзащитного залог. На вопрос, откуда адвокат получил деньги на залог, Мангер не ответил.

Источник: https://censor.net.ua/n3126314
 
 
 Топ комментарии
 
а с ними разве не ясно все примерно с год уже ?
Это аваковские титушки
девочки по вызову
 показать весь комментарий
 
если нацжен не будет с фаерами, с ними все окончательно ясно...
 показать весь комментарий
 
Мне непонятно, почему решение мэрии неправомерно. Гандзюк разве не заслужила, чтобы ее именем была названа улица? Она добивалась справедливости, была активисткой, а не как многие - моя хата с краю, отдала свою жизнь за правду и в итоге какие-то задрипанные судьи решают, что это несправедливо. ГАНЬБА! Город должен гордиться такой землячкой, а не подавать иски в суд.Так ведут себя только последние подонки.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
если нацжен не будет с фаерами, с ними все окончательно ясно...
 показать весь комментарий
 
 
а с ними разве не ясно все примерно с год уже ?
Это аваковские титушки
девочки по вызову
 показать весь комментарий
 
 
...и там окружной суд. Суд и окружная теперь синоними)
 показать весь комментарий
 
 
Мне непонятно, почему решение мэрии неправомерно. Гандзюк разве не заслужила, чтобы ее именем была названа улица? Она добивалась справедливости, была активисткой, а не как многие - моя хата с краю, отдала свою жизнь за правду и в итоге какие-то задрипанные судьи решают, что это несправедливо. ГАНЬБА! Город должен гордиться такой землячкой, а не подавать иски в суд.Так ведут себя только последние подонки.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Гонзюк не была ни белой, ни пушистой. Точка.
 показать весь комментарий
 
А за что над ней так поиздевалась бандота? Не про коррупцию ли она говорила, не их ли интересы порушила? Если бы она была пустословом, то была бы жива. Точка.
 показать весь комментарий
 
 
Еще раз.. Если бы Гандзюк не мешала бандитам беспредельничать, ее никто бы не убивал,да еще так по-зверски. Логично? Что касается переименования улиц, то в городе,я думаю улиц дофига и можно переименовывать и в честь погибших на фронте.Что за надуманная проблема? Как не стыдно.
 показать весь комментарий
 
 
лучшее что можно сделать это наказать убийц, а улицы не так важно.
 показать весь комментарий
 
 
Тут нацдружину уже примазывают.А стоит хорошо посмотреть кому мешала Гандзюк и на что намекала.Не на махинации с древесиной и остальной хней,как нам пытаются навязать,а с организацией новой волны"русской весны" на херсонщине.А на кого у нас работает ставленник Порошенко,которого так отмазывает прокуратура?Ой,я случайно намекнула на ответ,не может быть...Кто там главные по разделу территорий Украины в Украине,прекрасно работающий с рашистской ********** все эти годы,рассказывавший нам про войну с рАссеей,так и не перекрыв с ней железнодорожное сообщение?А уголь даунбасский, кто через рашку по этой дороге в Украину таскает,а продает его украинцам по схеме роттердам+,а украинские облэнерго раздает хозяевам Донбасса на право и на лево,а сотнями школы закрывает,открыв за всё время всего 21,а...***,этот список бесконечен!
 показать весь комментарий
 
Ага, вряд ли , в самый раз значит в кислоте вымачивать? Странный народ.
 показать весь комментарий
 
Может следует более ответственно относится к вопросу названия улиц?
 показать весь комментарий
 
 
А що у назві "Лютеранська" такого "відповідального"? Може, на ній лютеранська церква знаходиться? Я от просто не знаю, що на тій вулиці такого прикметного.
 показать весь комментарий
 
 
Неужели ее вклад в построение государства Украина, столь весом, что следует назвать сквер в ее честь?
Вы не думаете, что если бы не резонанс и публичный скандал, 99% пользователей этого форума, забыли бы про Гандзюк через неделю после ее гибели?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Не стоит переименовывать улицы с бухты барахты.
 показать весь комментарий
 
 
Вбивство людини у такий варварський спосіб, це - бухти-барахти
 показать весь комментарий
 
Я за переименование говорю, а не за убийство. Если станет за убийства переименовывать все улицы, у нас улиц не хватит.
 показать весь комментарий
 
 
не стоит говорить, когда лучше жевать!!
 показать весь комментарий
 
Да здраствуют окружниє суди, самиє спраєдлівиє суди в мірє!
 показать весь комментарий
 
 
А чем суд это решение мотивировал? Писавшему статью "в падлу" было поинтересоваться? Может, там, действительно, мотивация серьёзной была, а нам её не сообщают специально, чтобы тут все друг с другом "пересобачились"?!
 показать весь комментарий
 
 
Не вижу, какая "вата", "почему против"?... Я спрашиваю с юридической точки зрения... Там могла быть просто нарушена процедура переименования, то есть, техническая сторона дела, никакого отношения к политической составляющей, не имеющая...
 показать весь комментарий
 
нигде не нарушена, а про гандзюк нарушена. совпадение
 показать весь комментарий
 
И почему я не удивляюсь?... Когда только проскочила информация о факте покушения, я осторожно высказал подозрение, что там что-то "нечисто" - на подобных должностях чаще всего сидят "почтальоны", которые и свой "кусочек" имеют... А тут или просто "разборки с непонятками", а "почтальон" - "объект предупредительный", или сама "похотела слишком много...". Мне стали "глаза выдирать" на форуме... А теперь у меня подозрения только упрочились... "Хамка и гопница"...
 показать весь комментарий
 
 
Реванші, реванші... У Хрякові вата за переймування проспекта, у Хєрсоні - нахєр память про активістку, ба, навіть Філарет хоче відкараскатись від Томосу... От кажуть: олігархи тут тільки заробляють, а жити тут не збираються - ну, бо вони... вумні і давно зрозуміли, що у цій країні жити неможливо. Так, можливо заробити відносно чесними 1001 способом, але жити серед відвертих кацапів та зрусифікованих хохлів... Це як у "Апокаліпсисі" Гібсона: "Run!" - дійсно, тікай, хто може...
 показать весь комментарий
 
 
Я гадаю у зелібобов трапился колізія.
 показать весь комментарий
 
 
Харьков,наши дни. Окружной суд отменил повышение кхарьковским горсоветом и тов.Г. Кернесом постановление о повышении стоимости проезда в городском транспорте и это решение можно не выполнять! учитесь! решения выполняются только, если они выгодны!
 показать весь комментарий
 
 
хто це такі "физическиелица"?...вони ж десь живуть і по вулиці ходять...
 показать весь комментарий
 
Виборий пройшли, младим антикАрупціонерам вже не цікава не сама загибла, ні шум довкола неї
 показать весь комментарий
 
"по иску физических лиц"? А завтра - "химических лиц"?
 показать весь комментарий
 
Не нужно называть улицы, города, переулки в честь кого то! Оставьте в покое имена героев, дабы их не оскверняли в будущем! Один черт через время будущее поколение, рано или поздно, забудет кто они эти герои, спросите сейчас у школьника кто такой халтурин - никто не ответит, да и кто такой ленин вряд ли уже скажет кто либо из молодежи! А так сэкономите будущему поколению и финансы, которые тратятся на документы , акты т .д. при переименовании, и нервы!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбществоСуд отменил решение мэрии Херсона о переименовании улицы в память о Гандзюк
 
 
 
 
 
 вверх