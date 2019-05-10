 Цеголко, Кубив, Нищук, Елисеев и Медведев: Порошенко присвоил 273 госнаграды и почетных звания. СПИСОК

Президент Украины Петр Порошенко наградил своего пресс-секретаря Святослава Цеголка советником (вне штата) и общественного деятеля Олега Медведева орденами "За заслуги" ІІІ степени, говорится в указе №188/2019, передает Цензор.НЕТ.

В указе отмечается, что государственными наградами Украины они отмечены за "значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм".

Этим же указом награжден орденом князя Ярослава Мудрого V степени министр культуры Украины Евгений Нищук и руководитель Главного департамента Администрации президента Юрий Онищенко.

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Также награжден орденом "За заслуги" II степени заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев, первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

Указом орденом "За заслуги" ІІІ степени награждены государственный секретарь Кабмина Владимир Бондаренко, советника президента Руслан Демченко, заместитель руководителя Главного департамента – руководитель департамента АП Игорь Лурин, руководитель Главного департамента АП Ярослав Мельник.

Кроме того, орденом Даниила Галицкого награжден заведующий отделом Главного департамента Николай Антипов и заведующего отделом АП Богдан Тирусь.

Также этим указом присвоины ряд почетных званий заслуженного и народного артистов, учителей, врачей, работников различных сфер. В частности почетное звание "Заслуженного деятеля науки и техники" получил доктор исторических наук, профессор кафедри истории "Киево-Могилянкой академии" Михаил Кирсенко.

Всего в списке награжденных 273 человека.

Далее приводим полный текст указа на языке оригинала:

"За значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм постановляю:

Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня

БЕЗЛЮДНОГО Олександра Івановича - ректора Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Черкаська область

ВОРОНЕНКА Юрія Васильовича - ректора Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, м.Київ

ДОВГОГО Станіслава Олексійовича - директора Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України

НИЩУКА Євгена Миколайовича - Міністра культури України

ОНІЩЕНКА Юрія Володимировича - Керівника Головного департаменту Адміністрації Президента України

РУДЯ Петра Володимировича - голову правління акціонерного товариства "Житомирський маслозавод"

ТАРАНЕНКА Сергія Дмитровича - голову правління – генерального директора акціонерного товариства "Дніпропетровський стрілочний завод"

Нагородити орденом "За заслуги" І ступеня

ГАМАНА Миколу Васильовича - першого заступника Керуючого справами Апарату Верховної Ради України

ГАРЦУЛУ Ярослава Івановича - директора підприємства "Саміра", м.Львів

ДУМУ Василя Михайловича - голову ради Об’єднання українців Росії та Федеральної національної культурної автономії "Українці Росії", громадянина Російської Федерації

ЛИСОВА Ігоря Володимировича - президента Федерації України зі стрибків у воду, м.Київ

ПОЛІЩУКА Миколу Єфремовича - завідувача кафедри Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика Міністерства охорони здоров’я України, м.Київ

СОРОЧАНА Миколу Васильовича - директора товариства "Агрофірма "Кодима", Одеська область

Нагородити орденом "За заслуги" ІІ ступеня

БІЛЯ Богдана Назаровича - завідувача відділення Київської міської клінічної лікарні № 9

БОЙКА Богдана Євгеновича - настоятеля Свято-Михайлівського кафедрального собору Православної церкви України, капелана, м.Житомир

БОНДАРЯ Анатолія Омеляновича - начальника Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства

ВАСИЛЮКА Валерія Анатолійовича - радника Голови Державної фіскальної служби України

ДУТКОВСЬКОГО Лева Тарасовича - композитора, керівника вокально-інструментального ансамблю "Смерічка", Чернівецька область

ЄЛІСЄЄВА Костянтина Петровича - Заступника Глави Адміністрації Президента України

ЗУБОВА Вадима Олексійовича - президента Запорізької обласної громадської організації "Асоціація водних видів спорту"

КОЗИРЯ Олександра Олександровича - члена Національної спілки журналістів України, м.Київ

КОЦУРА Віктора Петровича - головного наукового співробітника сектору Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України, Київська область

КУБІВА Степана Івановича - Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра економічного розвитку і торгівлі України

МАЛЬСЬКОГО Маркіяна Зіновійовича - декана факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

СЕМЕНЮКА Василя Петровича (ВАСИЛІЯ) - архієпископа, митрополита, керуючого Тернопільсько-Зборівською архієпархією Української греко-католицької церкви

СТЕПАНОВА Юрія Мироновича - директора державної установи "Інститут гастроентерології Національної академії медичних наук України", м.Дніпро

ФЕДОРЧУКА Анатолія Соловйовича - Бориспільського міського голову, Київська область

ХОМ’ЯКА Мирослава Степановича - генерального директора товариства "Телерадіокомпанія "Львівська хвиля"

ЮХИМЧУКА Анатолія Петровича - керівника служби Рахункової палати, м.Київ

ЯБЛОНСЬКОГО Василя Миколайовича - першого заступника директора Національного інституту стратегічних досліджень, м.Київ

Нагородити орденом "За заслуги" ІІІ ступеня

АНДРЕЙЧИНА Михайла Антоновича - завідувача кафедри державного вищого навчального закладу "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України"

БИКОВА Дмитра Геннадійовича - Горішньоплавнівського міського голову, Полтавська область

БОДНАРА Василя Євгеновича - директора Департаменту МВС України, генерала поліції третього рангу

БОНДАРЕНКА Володимира Валерійовича - Державного секретаря Кабінету Міністрів України

ВАСЬКА Романа Володимировича - ректора Київського національного лінгвістичного університету

ВІТЮКА Віталія Антоновича - віце-президента державної акціонерної холдингової компанії "Артем", м.Київ

ВОЙЦЕХІВСЬКОГО Михайла Федоровича - директора Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка

ВОРОНІНА Кирила Кириловича - члена громадської організації "Київська міська спілка ветеранів АТО"

ГЕЛЕЯ Степана Дмитровича - проректора Львівського торговельно-економічного університету

ДЕЙНЕКУ Анатолія Михайловича - начальника Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства

ДЕМЧЕНКА Руслана Михайловича - Радника Президента України

ДЗЮБЕНКА Олександра Миколайовича - начальника Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства

КАБАКАЄВА Семена Вікторовича - голову громадської організації "Безпека та взаємодія в Україні", м.Київ

КІНІЧЕНКА Петра Михайловича - начальника управління Міністерства культури України

КОСТЕНКА Христофора Антоновича - голову правління акціонерного товариства "Автобаза № 1", м.Київ

КОШЕЛЮ Василя Михайловича - голову постійної комісії Закарпатської обласної ради

КУЛИНИЧА Олексія Валерійовича - заступника головного лікаря комунальної установи "Запорізька обласна клінічна лікарня" Запорізької обласної ради

КУЦЯ Олександра Івановича - голову Донецької обласної державної адміністрації

ЛАБАЯ Юрія Гавриловича - головного інженера державного підприємства "Жулянський машинобудівний завод "ВІЗАР", Київська область

ЛОЗИЦЬКОГО Володимира Петровича - директора Департаменту Міністерства фінансів України

ЛУРІНА Ігоря Анатолійовича - заступника Керівника Головного департаменту – керівника департаменту Адміністрації Президента України

ЛЮБАРЦЯ Андрія Анатолійовича - начальника відділу державного підприємства "Державне Київське конструкторське бюро "Луч"

МАЙСТРУКА Віктора Івановича - директора державного підприємства "Оризон-Навігація", Черкаська область

МАКАРУКА Михайла Юрійовича - члена Ради волонтерів при Міністерстві оборони України, м.Київ

МАРТИНЮКА Михайла Тадейовича - завідувача кафедри Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Черкаська область

МАЦЬКА Олександра Борисовича - члена Ради волонтерів при Міністерстві оборони України, м.Київ

МАЦЮКА Володимира Ярославовича - правознавця, полковника податкової міліції, м.Київ

МЕДВЕДЄВА Олега Олександровича - Радника Президента України (поза штатом), громадського діяча

МЕЛЬНИКА Василя Івановича - директора товариства "Укрпроммаш", Херсонська область

МЕЛЬНИКА Ярослава Володимировича - Керівника Головного департаменту Адміністрації Президента України

ОНІЩЕНКА Юрія Петровича - директора державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів", м.Київ

САЙНОГА Максима Борисовича - начальника відділу державного підприємства "Державне Київське конструкторське бюро "Луч"

СИРОТУ Ігоря Григоровича - генерального директора акціонерного товариства "Укргідроенерго", Київська область

СТАСЕВСЬКОГО Станіслава Леонідовича - директора державного підприємства "Український інститут по проектуванню металургійних заводів", м.Дніпро

ТЕРЕЩУКА Олександра Дмитровича - голову Київської обласної державної адміністрації

ЦЕГОЛКА Святослава Петровича - Прес-секретаря Президента України

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

САЛЄНКОВА Андрія Володимировича - начальника управління Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях, полковника

Нагородити орденом княгині Ольги І ступеня

ГОЛУБЕНКО Лідію Миколаївну - ветерана педагогічної праці, м.Одеса

Нагородити орденом княгині Ольги ІІІ ступеня

АВРАМЕНКО Тетяну Василівну - завідувача відділення державної установи "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М.Лук’янової Національної академії медичних наук України"

БІЛІНСЬКУ Марину Романівну - лікаря Першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова, м.Київ

БОЙКО Марію Володимирівну - поетесу, члена правління Полтавського обласного відділення Українського фонду культури

ВАСИЛЕНКО Лесю Володимирівну - голову правління громадської організації "Юридична Сотня", м.Київ

ВІДУЛІНУ Алісу Костянтинівну - ветерана театрального та музичного мистецтва

ГРАНЧАК Наталію Степанівну - голову благодійної організації "Полтавський батальйон небайдужих"

ДОЦЕНКО Аліну Василівну - директора комунального закладу "Херсонський обласний художній музей імені О.О.Шовкуненка" Херсонської обласної ради

ЕСАУЛОВУ Тетяну Петрівну - члена Ради волонтерів при Міністерстві оборони України, м.Київ

КАГАНОВСЬКУ Тетяну Євгеніївну - декана факультету Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

КОВЯЗІНУ Галину Едуардівну - завідувача відділу Національного інституту стратегічних досліджень, м.Київ

НЕСТЕРЕНКО Лідію Степанівну - головного консультанта секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти

ОРЕЛ Юлію Миколаївну - виконавчого директора комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради "Київтеплоенерго"

СМЄХОВУ Ганну Михайлівну - завідувача відділення Київського інституту музики імені Р.М.Глієра

ТИМЧУК Айну Леонідівну - керівника апарату Дніпропетровської обласної державної адміністрації

ТОКАРЕВУ Віру Павлівну - голову громадської організації "Асоціація захисту прав приватних підприємців", м.Херсон

ТРОХИМЧУК Тетяну Євгеніївну - заступника начальника Управління, завідувача відділу Департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України

УФІМЦЕВУ Світлану Василівну - директора навчально-виховного комплексу (дошкільного навчального закладу – спеціалізованої школи I ступеня – суспільно-гуманітарної гімназії – спеціалізованої школи № 204 з поглибленим вивченням фізичної культури) "Домінанта" Дніпровського району м.Києва

ЧОП’ЯК Валентину Володимирівну - завідувача кафедри Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

ШЕВЦОВУ Олену Іванівну - голову громадської організації "Всеукраїнський Міст Єдності", м.Київ

Нагородити орденом Данила Галицького

АНТИПОВА Миколу Андрійовича - завідувача відділу Головного департаменту Адміністрації Президента України

БОГДАНОВА Олександра Олександровича - прокурора відділу Департаменту Генеральної прокуратури України

ТИРУСЯ Богдана Юрійовича - завідувача Відділу Адміністрації Президента України

Нагородити медаллю "За працю і звитягу"

ПОЧЕЧУНА Євгена Олександровича - голову Коломацької об'єднаної територіальної громади, Полтавська область

Нагородити відзнакою Президента України – Хрестом Івана Мазепи

ПЕТРУЩАКА Миколу Якимовича - станичного Самбірської станції Братства ОУН-УПА, Львівська область

Присвоїти почесні звання:

"НАРОДНИЙ АРТИСТ УКРАЇНИ"

БОГОМАЗОВУ Дмитру Михайловичу - головному режисерові державного підприємства "Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка", м.Київ

ВОРОШИЛОВУ Андрію Миколайовичу - диригентові Національної заслуженої академічної капели України "Думка", м.Київ

КВЕЛЕНКОВУ Юрію Олександровичу - режисерові-постановнику, м.Київ

КОВАЛЕНКУ Володимиру Олексійовичу - солістові-вокалісту, м.Івано-Франківськ

КУЧИНСЬКОМУ Володимиру Степановичу - художньому керівникові Львівського академічного молодіжного театру імені Леся Курбаса

МІТЮШКІНУ Віктору Анатолійовичу - солістові опери Одеського національного академічного театру опери та балету

МУРЗІ Володимиру Анатолійовичу - професорові кафедри народних інструментів Одеської національної музичної академії імені А.В.Нежданової

РОТАРУ Аурелії Михайлівні - солістці-вокалістці, м.Київ

СОЛЯНИКУ Володимиру Івановичу - піаністу, м.Київ

СПІВАКУ Володимиру Григоровичу - художньому керівникові естрадно-духового оркестру Закарпатської обласної філармонії

"НАРОДНИЙ АРХІТЕКТОР УКРАЇНИ"

СЛЄПЦОВУ Олегу Семеновичу - завідувачеві кафедри Київського національного університету будівництва і архітектури

"НАРОДНИЙ ВЧИТЕЛЬ УКРАЇНИ"

ЛЕБІДЬ Тетяні Іванівні - заступникові директора Херсонського академічного ліцею імені О.В.Мішукова Херсонської міської ради

"НАРОДНИЙ ХУДОЖНИК УКРАЇНИ"

ГАВРИШКЕВИЧУ Ігорю Степановичу - доцентові кафедри Львівської національної академії мистецтв

"ЗАСЛУЖЕНИЙ АРТИСТ УКРАЇНИ"

АНТОНЮКУ Роману Володимировичу - концертмейстерові Львівської національної музичної академії імені М.В.Лисенка

БОНДАР Валентині Володимирівні - артистці державного підприємства "Національний будинок органної та камерної музики України", м.Київ

ВАХНОВСЬКІЙ Тетяні Володимирівні - провідній солістці опери Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької

КАЧУРІ Сергію Володимировичу - артисту балету Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької

КОНЧАКІВСЬКОМУ Любомиру Степановичу - солістові Львівського чоловічого вокального октету "Орфей"

КУКУРУЗІ Петру Михайловичу - солістові Львівського чоловічого вокального октету "Орфей"

КУШИНІ Ростиславу Ігоровичу - артистові творчої спілки "Асоціація діячів естрадного мистецтва України", м.Львів

ЛИТВИНУ Юрію Федоровичу - артистові театрально-видовищного закладу культури "Київський академічний театр драми і комедії на Лівому березі Дніпра"

МАЛИК Ользі Анатоліївні - солістці-інструменталістці, концертмейстеру академічного симфонічного оркестру Хмельницької обласної філармонії

ПЕТРИКУ Петру Михайловичу - солістові Львівського чоловічого вокального октету "Орфей"

ПІГУРІ Семену Семеновичу - солістові Львівського чоловічого вокального октету "Орфей"

РАДКОВСЬКІЙ Наталії Альбертівні - солістці-вокалістці творчої спілки "Асоціація діячів естрадного мистецтва України", м.Київ

РАК Оксані Володимирівні - артистці-солістці-вокалістці комунального закладу "Львівська національна обласна філармонія"

САБОДАШУ Вадиму Миколайовичу -викладачеві Коледжу хореографічного мистецтва "Київська муніципальна академія танцю імені Сержа Лифаря"

САГАЛОВІЙ Ганні Володимирівні - старшому викладачеві кафедри Харківського національного університету мистецтв імені І.П.Котляревського

САДЕЦЬКОМУ Олегу Валентиновичу - солістові Львівського чоловічого вокального октету "Орфей"

СУХОМУ Вадиму Леонідовичу - солістові Львівського чоловічого вокального октету "Орфей"

ТАРАРАКУ Юрію Петровичу - доцентові кафедри Харківського національного університету мистецтв імені І.П.Котляревського

ФЕДОРІВУ Роману Васильовичу - солістові Львівського чоловічого вокального октету "Орфей"

ШНАЙДЕРУ Олександру Георгійовичу - артистові малого симфонічного оркестру комунального закладу "Черкаська обласна філармонія Черкаської обласної ради"

"ЗАСЛУЖЕНИЙ БУДІВЕЛЬНИК УКРАЇНИ"

ДЗЬОБІ Ігорю Васильовичу - директорові товариства "Сантехмонтаж", м.Хмельницький

СЕМЕНОВУ Ігорю Олександровичу - керівникові будівельних проектів товариства "МЕТІНВЕСТ ІНЖИНІРИНГ", Донецька область

ТУРЧИНУ Олександру Леонідовичу - голові правління громадської організації "Будівельна палата Дніпропетровської області"

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ВЧИТЕЛЬ УКРАЇНИ"

ЛЕМАК Оксані Іванівні - директорові Свалявської загальноосвітньої школи I–III ступенів № 2 Свалявської районної ради, Закарпатська область

МАРЧЕНКО Марії Григорівні - учительці загальноосвітньої школи I–III ступенів № 6 міста Авдіївки, Донецька область

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ"

ВОЛОШИНУ Михайлу Трохимовичу - художникові, мистецтвознавцю, Тернопільська область

ГЕНДІНУ Євгену Марксовичу - керівникові літературної частини комунального закладу культури "Дніпровський міський театр"

ГОНЧАРЕНКУ Миколі Миколайовичу - кінооператорові, завідувачу кафедри Київського національного університету культури і мистецтв

ІВАНИК Наталії Миколаївні - старшому викладачеві кафедри Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету

САВКУ Юліану Федоровичу - старшому викладачеві кафедри Львівської національної академії мистецтв

СОТНІКОВУ Владиславу Володимировичу - режисерові-постановнику, продюсерові творчої спілки "Запорізька обласна асоціація діячів естрадного мистецтва України"

ФЕТІСОВУ Валентину Васильовичу - художньому керівникові – директору міського комунального закладу культури "Дніпровський міський театр ляльок "Театр актора і ляльки"

ХОМ’ЯКУ Ростиславу Петровичу - художньому керівникові естрадно-духового оркестру "Сурми Полісся" комунального закладу "Палац культури" Житомирської міської ради

ЦЮЛЮПІ Степану Даниловичу - завідувачеві кафедри Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету

ЧЕПАЛОВУ Олександру Івановичу - завідувачеві кафедри Київського національного університету культури і мистецтв

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ"

БАРАНОВУ Олександру Андрійовичу - завідувачеві відділу Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної академії правових наук України, доктору юридичних наук

ГОРБАТЕНКУ Володимиру Павловичу - провідному науковому співробітникові відділу Інституту держави і права імені В.М.Корецького Національної академії наук України, доктору політичних наук, професорові

КІРСЕНКУ Михайлу Володимировичу - професорові кафедри Національного університету "Києво-Могилянська академія", доктору історичних наук, професорові

КОВАЛЬЧУКУ Андрію Трохимовичу - професорові кафедри Державного університету інфраструктури та технологій, доктору юридичних наук, професорові

НИКИФОРЧУКУ Дмитру Йосиповичу - завідувачеві кафедри Національної академії внутрішніх справ, доктору юридичних наук, професорові

ОМЕЛЬЧУКУ Сергію Аркадійовичу - проректорові Херсонського державного університету, доктору педагогічних наук, професорові

ПОЛЯКОВУ Андрію Павловичу - професорові кафедри Вінницького національного технічного університету, доктору технічних наук, професорові

РУДЕНКУ Костянтину Володимировичу - заступникові директора державної установи "Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова" Національної академії медичних наук України, доктору медичних наук, професорові

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ЕКОНОМІСТ УКРАЇНИ"

АНІКЄЄВІЙ Олені Олегівні - заступникові Керівника Головного департаменту Адміністрації Президента України

ВАСИЛЬЧУКУ Сергію Миколайовичу - заступникові Рівненського міського голови

ЛІПІНСЬКІЙ Світлані Олександрівні - заступникові Керівника Головного департаменту Адміністрації Президента України

НЕПРАНУ Михайлу Івановичу - першому віце-президентові Торгово-промислової палати України, м.Київ

ПРИЛИПКУ Сергію Івановичу - заступникові Керівника Державного управління справами

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ"

ГРИНІВУ Євгену Андрійовичу - головному редакторові Всеукраїнської правозахисної газети "Український Меморіал", м.Львів

ДАНИЛЬЧЕНКУ Олександру Олександровичу - генеральному продюсерові товариства "ТРК Академ-ТВ", м.Суми

ДЕМИДОВУ Олександру Олексійовичу - керівникові телекомпанії "МедіаДім", Київська область

КАЛИНОВСЬКІЙ Тетяні Станіславівні - головному редакторові газети "Черкаський край", м.Черкаси

КРИВДІ Марині Василівні - завідувачеві відділу державного підприємства "Редакція газети "Голос України", м.Київ

МЕТИКУ Тарасу Михайловичу - члену Дрогобицької міської первинної журналістської організації Національної спілки журналістів України, Львівська область

СЕІТБУЛЛАЄВІЙ Ельвіні Бахтіярівні - журналістові товариства "Телевізійна компанія "Атлант-СВ", м.Київ

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ"

ВАХУЛІ Галині Василівні - лікареві – сімейному лікареві амбулаторії загальної практики – сімейної медицини с.Сокільники, Львівська область

ГОРДІЄНКО Людмилі Миколаївні - завідувачеві відділення Київської міської клінічної лікарні № 9

ДЗЬОМБАКУ Володимиру Богдановичу - головному спеціалістові департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської обласної державної адміністрації

ДЕРЕНЬКО Катерині Анатоліївні - лікареві, завідувачу відділення Великомихайлівської центральної районної лікарні, Одеська область

КАЗЮКУ Олегу Васильовичу - головному лікареві комунальної установи "Олевська центральна лікарня" Олевської міської ради, Житомирська область

КОРЖЕЛЕЦЬКОМУ Олександру Семеновичу - завідувачеві відділення Клінічної лікарні "Феофанія", м.Київ

КРАВЧУК Людмилі Василівні - лікареві, директору комунального некомерційного підприємства "Консультативно-діагностичний центр" Печерського району міста Києва

ЛУКАСЕВИЧУ Івану Івановичу - доцентові кафедри фізичної терапії та ерготерапії Національного університету фізичного виховання і спорту України, м.Київ

ОЛЕСЬКІВУ Володимиру Васильовичу - завідувачеві амбулаторії загальної практики – сімейної медицини с.Ямпіль комунальної установи "Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини Мурованської сільської ради ОТГ", Львівська область

ПОДОЛЬСЬКОМУ Володимиру Васильовичу - завідувачеві відділення державної установи "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М.Лук’янової Національної академії медичних наук України"

ПУКАЛЯКУ Роману Михайловичу - директорові комунального закладу Львівської обласної ради "Львівський обласний клінічний діагностичний центр"

РАКУ Любомиру Михайловичу - генеральному директорові комунального некомерційного підприємства "Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр"

СИДЮКУ Андрію Володимировичу - провідному науковому співробітникові відділу державної установи "Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова" Національної академії медичних наук України

СІРОМАСІ Сергію Олеговичу - головному лікареві державної установи "Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова" Національної академії медичних наук України

ФРЕЙДМАНУ Юрію Михайловичу - завідувачеві відділення комунального закладу "Білоцерківська міська лікарня №2" Білоцерківської міської ради, Київська область

ШКРОБОТУНУ Ярославу Володимировичу - завідувачеві відділення Державної наукової установи "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини", м.Київ

ЮГАСУ Віктору Карловичу - лікареві, судово-медичному експерту Закарпатського обласного бюро судово-медичної експертизи

ЯВОРСЬКОМУ Андрію Михайловичу - заступникові головного лікаря Івано-Франківської обласної клінічної лікарні

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ЛІСІВНИК УКРАЇНИ"

ГРИЦИКУ Василю Івановичу - директорові державної організації "Резиденція "Залісся", Київська область

КОЛЯДЖИНУ Ігорю Федоровичу - заступникові директора державного підприємства "Брошнівське лісове господарство", Івано-Франківська область

МІРОШНИЧЕНКУ Віктору Івановичу - головному лісничому державного підприємства "Баранівське лісомисливське господарство", Житомирська область

НЕВОДНІЧИКУ Володимиру Дем’яновичу - головному спеціалістові відділу Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства

РЕВЕНКО Наталії Олександрівні - начальникові Кіровоградського обласного управління лісового та мисливського господарства

САВИЦЬКОМУ Володимиру Михайловичу -лісничому Грабівського лісництва державного підприємства "Буське лісове господарство", Львівська область

СУХОВИЧУ Віталію Миколайовичу - начальникові Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства

"ЗАСЛУЖЕНИЙ МЕТАЛУРГ УКРАЇНИ"

ПЛЕВАКУ Юрію Анатолійовичу - директорові товариства "Феррокс", м.Запоріжжя

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ УКРАЇНИ"

БУРЛАЦІ Григорію Михайловичу - керівникові Хорольського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області

ЛАЗАРЧУКУ Володимиру Степановичу - начальникові Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ"

БОЧУЛЯКУ Володимиру Володимировичу - майстрові державного підприємства "Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької"

ВАСИЛЕВИЧУ Миколі Ярославовичу - керівникові духового оркестру "Водограй" Матеївецької об’єднаної територіальної громади при Будинку культури с.Матеївці, Івано-Франківська область

ГАВРИЛОВІЙ Ярославі Кузьмівні - заступникові начальника управління – начальнику відділу управління Рівненської обласної державної адміністрації

ДАЦЕНКО Юлії Юріївні - заступникові керівника служби Міністерства культури України

ДОЛЖИКОВІЙ Ірині Олександрівні - директорові комунального підприємства "Міський палац культури" Чернігівської міської ради

ЗУБКО Тамарі Вікторівні - директорові державного підприємства "Запорізький державний цирк"

КУДРЯВЦЕВУ Олександру Семеновичу - директорові державного підприємства "Державне спеціалізоване видавництво художньої літератури "Дніпро", м.Київ

КУЗЬМЕНКУ Олексію Дмитровичу - директорові Сумської дитячої художньої школи імені М.Г.Лисенка

ЛЕВИЦЬКОМУ Вітольду Августовичу - протоієрею, пароху церкви Серця Ісуса і Серця Марії, Івано-Франківська область

ЛИТВИНЕНКО Жанні Андріївні - викладачеві-методисту Київського інституту музики імені Р.М.Глієра

НАЙДЬОНОВІЙ Людмилі Василівні - концертмейстерові Київського інституту музики імені Р.М.Глієра

НЕПОСЄДОВІЙ-ЦІЦІВКО Ользі Валентинівні - викладачеві Київського інституту музики імені Р.М.Глієра

ПАНЬКІВУ Мар’яну Васильовичу - викладачеві-методисту Великолюбінської дитячої школи мистецтв, Львівська область

ПЕРУНУ Михайлу Євгеновичу - президентові благодійної організації "Фундація "Андрей", м.Львів

ПИЛИПЕЦЬ Тетяні Миколаївні - директорові комунального закладу Львівської обласної ради "Львівська обласна бібліотека для юнацтва імені Романа Іваничука"

ПОВЯКЕЛЬ Оксані Теодозіївні - виконувачеві обов’язків генерального директора Національного музею народної архітектури та побуту України, м.Київ

ТЕРЛЕЦЬКОМУ Геннадію Олександровичу - начальникові відділу Липовецької районної державної адміністрації, Вінницька область

ФУРСІ Галині Іллівні - художньому керівникові громадської організації "Простір мистецтва", м.Київ

ЧЕРВІНЮ Петру Власовичу - директорові підприємства "Скульптура", м.Львів

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ОСВІТИ УКРАЇНИ"

АВРАМЕНКУ Миколі Олександровичу - першому проректорові Запорізького державного медичного університету

БАКАЛИНСЬКІЙ Валерії Валеріївні - педагогові-організатору ансамблю "Квіти України" Київського Палацу дітей та юнацтва

ДОРОШЕНКУ Віктору Анатолійовичу - директорові закладу "Навчально-виховний комплекс: Росошанська загальноосвітня школа I–III ступенів – дошкільний навчальний заклад "Сонечко" Росошанської об’єднаної територіальної громади", Вінницька область

ЄГОРОВІЙ Наталії Миколаївні - тренерові-викладачу комунального закладу "Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву м.Чернівці зі стрільби із лука"

КАЧАРАБІ Степану Петровичу - завідувачеві кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка

КОЗІЮ Василю Васильовичу - директорові комунального закладу Київської обласної ради "Переяслав-Хмельницький ліцей-інтернат "Патріот"

МАЛІНОВСЬКОМУ Антону Антоновичу - завідувачеві кафедри Національного університету "Львівська політехніка"

МАНДЗЮКУ Володимиру Петровичу - директорові Сокирницької загальноосвітньої школи I–III ступенів з поглибленим вивченням французької мови Хустської районної державної адміністрації, Закарпатська область

МАРТИНЮКУ Володимиру Вікторовичу - заступникові директора департаменту – начальнику відділу Міністерства оборони України

ОВЕРКУ Володимиру Петровичу - директорові Львівської спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи №37 з поглибленим вивченням французької мови

РЕПЕЦЬКОМУ Василю Миколайовичу - завідувачеві кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка

САЮ Валерію Миколайовичу - проректорові Київського національного торговельно-економічного університету

СУХАРЮ Юрію Михайловичу - директорові Радехівської районної школи мистецтв, Львівська область

ТЕРЕЩЕНКУ Юрію Іларіоновичу - завідувачеві кафедри Київського національного лінгвістичного університету

ЦИМБАЛУ Миколі Миколайовичу - деканові факультету Національного університету "Одеська морська академія"

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ"

ВЕРНИГОРУ Дмитру Олександровичу - медичному директорові Першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова, м.Київ

ВОВЧАНСЬКОМУ Василю Івановичу - начальникові Центру медичної реабілітації та санаторного лікування "Трускавецький" Міністерства оборони України

ФАРІЙОН Надії Ярославівні - заступникові головного лікаря Тернопільської обласної комунальної клінічної психоневрологічної лікарні

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ"

БРЕДИХІНУ Ігорю Анатолійовичу - головному інженерові акціонерного товариства "Фабрика "Комбі", м.Київ

ГОЛУБУ Петру Сергійовичу - ветеранові праці, м.Полтава

ПОНОМАРЕНКУ Івану Івановичу - ветеранові харчової промисловості, Одеська область

ТАБАКУ Миколі Сергійовичу - директорові виконавчому – директору департаменту акціонерного товариства "Укртрансгаз", м.Київ

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ"

БОДНАРЧУКУ Василю Дмитровичу - директорові підприємства "Обрій" Городенківського товариства "Шляхбудіндустрія", Івано-Франківська область

ОНИЩУКУ Володимиру Івановичу - директорові сільськогосподарського підприємства "Корона", Миколаївська область

ТРЕЙТЯКУ Павлу Миколайовичу - директорові товариства "Перемога", Полтавська область

ТУРЧИНЦЮ Володимиру Івановичу - генеральному директорові товариства "Волочиськ-агро", Хмельницька область

ШЕХОВЦОВІЙ Валентині Миколаївні - директорові приватного підприємства "Великописарівський молокозавод", Сумська область

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ"

БОЖКО Ірині Андріївні - головному консультантові Приймальні Президента України Адміністрації Президента України

ЛІЩИНСЬКОМУ Анатолію Дмитровичу - директорові Здолбунівського районного територіального центру соціального обслуговування, Рівненська область

ЯРЕМІ Олександру Йосиповичу - заступникові Міністра молоді та спорту України

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК СФЕРИ ПОСЛУГ УКРАЇНИ"

БОГОМАЗУ Юрію Васильовичу - заступникові генерального директора державного підприємства "Гарант-Сервіс", м.Київ

ОРЛОВУ Богдану Олександровичу - заступникові керівника Управління – керівнику відділу Державного управління справами

ПОЛАТЬЯНУ Армену Олеговичу - генеральному директорові підприємства "Обухівміськвторресурси", Київська область

ТАРАСЕНКУ Тарасу Ігоровичу - керівникові управління Державного управління справами

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ФАРМАЦІЇ УКРАЇНИ"

ЛЕБЕДЮ Сергію Олександровичу - провізорові, члену громадської організації "Всеукраїнська фармацевтична палата", м.Рівне

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ УКРАЇНИ"

ГРАБОВЕЦЬКОМУ Мирославу Михайловичу - заступникові голови громадської організації "Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство "Україна", м.Київ

ДОВГАНЮКУ Володимиру Миколайовичу - провідному спеціалістові Волинського обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України

ДРАБІКОВСЬКОМУ Володимиру Валентиновичу - генеральному секретареві громадської спілки "Федерація баскетболу України", м.Київ

ІВАЩЕНКУ Валентину Васильовичу - старшому тренерові національної збірної команди України з рукопашного бою, м.Дніпро

МІЛЬЧЕВУ Миколі Миколайовичу - головному тренерові штатної команди національної збірної команди України зі стрільби стендової, м.Одеса

МІНЕНКУ Олександру Васильовичу - віце-президентові Миколаївської обласної федерації рукопашного бою

ПАВЛЮКУ Сергію Олексійовичу - тренерові-викладачу, директорові Школи вищої спортивної майстерності міста Києва

ПЕТРУШЕВСЬКОМУ Євгену Івановичу - директорові Федерації гандболу України, м.Київ

ПРИТУЛІ Олександру Леонтійовичу - президентові громадської організації "Всеукраїнська федерація "Спас", м.Запоріжжя

СТАРІКОВУ Володимиру Сергійовичу - старшому викладачеві кафедри Національного університету водного господарства та природокористування України, м.Рівне

ШЕВЧЕНКУ Олександру Яковичу - голові Федерації футболу Львівської області

ШЕВЧЕНКУ Сергію Васильовичу - головному тренерові футбольного клубу "Таврія-Сімферополь" Херсон

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ЮРИСТ УКРАЇНИ"

АПАНАСКОВИЧ Людмилі Вікторівні - заступникові начальника управління – начальнику відділу Департаменту Генеральної прокуратури України

БЕЛЯНЕВИЧУ Вадиму Едуардовичу - адвокатові

БЕРЕЗІНУ Максиму Григоровичу - заступникові начальника відділу Департаменту Генеральної прокуратури України

БОЙКУ Андрію Михайловичу - докторові юридичних наук, професору, м.Львів

ВАКУЛЕНКУ Володимиру Петровичу - начальникові відділу правового забезпечення Черкаської філії акціонерного товариства "Укртелеком"

ГУРАЛЮ Павлу Федоровичу - завідувачеві кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка

ІЗУЇТІ Петру Олександровичу - заступникові директора Інституту права та суспільних відносин вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", м.Київ

МАЛАНІЮ Роману Григоровичу - керівникові апарату Івано-Франківської обласної державної адміністрації

МЕДЕНЦЕВУ Максиму Анатолійовичу - начальникові регіонального відділення Фонду державного майна України по м.Києву

МІРОШНИЧЕНКУ Анатолію Миколайовичу - професорові Київського національного університету імені Тараса Шевченка

НАЗАРУКУ Олегу Васильовичу - директорові Департаменту акціонерного товариства "Українська залізниця", м.Київ

НАЗАРЧУКУ Миколі Аполосовичу - начальникові юридичного відділу Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

РАТУШНЯКУ Олегу Олександровичу - прокуророві відділу управління прокуратури Вінницької області

ТЕРЕМЕЦЬКОМУ Владиславу Івановичу - професорові кафедри Тернопільського національного економічного університету

ФЕДОРОВУ Валентину Андрійовичу - доцентові кафедри Київського інституту інтелектуальної власності та права

ШКЛЯРУ Сергію Володимировичу - адвокатові, м.Київ

ЯРМАКУ Дмитру Борисовичу-Уповноваженому Президента України з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України Адміністрації Президента України

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ХУДОЖНИК УКРАЇНИ"

ГЛАДЬКУ Максиму Володимировичу - художникові, викладачу Черкаського державного бізнес-коледжу

ШЕВЧЕНКУ Віталію Федоровичу - художникові, Сумська область.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

4 травня 2019 року".