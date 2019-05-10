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 Цеголко, Кубив, Нищук, Елисеев и Медведев: Порошенко присвоил 273 госнаграды и почетных звания. СПИСОК

Соответствующий указ главы государства, датированный 4 мая, обнародован сегодня.

Президент Украины Петр Порошенко наградил своего пресс-секретаря Святослава Цеголка советником (вне штата) и общественного деятеля Олега Медведева орденами "За заслуги" ІІІ степени, говорится в указе №188/2019, передает Цензор.НЕТ.

В указе отмечается, что государственными наградами Украины они отмечены за "значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм". 

Этим же указом награжден орденом князя Ярослава Мудрого V степени министр культуры Украины Евгений Нищук и руководитель Главного департамента Администрации президента Юрий Онищенко.

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Также награжден орденом "За заслуги" II степени заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев, первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

Указом орденом "За заслуги" ІІІ степени награждены государственный секретарь Кабмина Владимир Бондаренко, советника президента Руслан Демченко, заместитель руководителя Главного департамента – руководитель департамента АП Игорь Лурин, руководитель Главного департамента АП Ярослав Мельник.

Кроме того, орденом Даниила Галицкого награжден заведующий отделом Главного департамента Николай Антипов и заведующего отделом АП Богдан Тирусь.

Также этим указом присвоины ряд почетных званий заслуженного и народного артистов, учителей, врачей, работников различных сфер. В частности почетное звание "Заслуженного деятеля науки и техники" получил доктор исторических наук, профессор кафедри истории "Киево-Могилянкой академии" Михаил Кирсенко.

Всего в списке награжденных 273 человека.

Далее приводим полный текст указа на языке оригинала: 

"За значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм постановляю:

Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня

БЕЗЛЮДНОГО Олександра Івановича - ректора Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Черкаська область

ВОРОНЕНКА Юрія Васильовича - ректора Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, м.Київ

ДОВГОГО Станіслава Олексійовича - директора Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України

НИЩУКА Євгена Миколайовича - Міністра культури України

ОНІЩЕНКА Юрія Володимировича - Керівника Головного департаменту Адміністрації Президента України

РУДЯ Петра Володимировича - голову правління акціонерного товариства "Житомирський маслозавод"

ТАРАНЕНКА Сергія Дмитровича - голову правління – генерального директора акціонерного товариства "Дніпропетровський стрілочний завод"

Нагородити орденом "За заслуги" І ступеня

ГАМАНА Миколу Васильовича - першого заступника Керуючого справами Апарату Верховної Ради України

ГАРЦУЛУ Ярослава Івановича - директора підприємства "Саміра", м.Львів

ДУМУ Василя Михайловича - голову ради Об’єднання українців Росії та Федеральної національної культурної автономії "Українці Росії", громадянина Російської Федерації

ЛИСОВА Ігоря Володимировича - президента Федерації України зі стрибків у воду, м.Київ

ПОЛІЩУКА Миколу Єфремовича - завідувача кафедри Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика Міністерства охорони здоров’я України, м.Київ

СОРОЧАНА Миколу Васильовича - директора товариства "Агрофірма "Кодима", Одеська область

Нагородити орденом "За заслуги" ІІ ступеня

БІЛЯ Богдана Назаровича - завідувача відділення Київської міської клінічної лікарні № 9

БОЙКА Богдана Євгеновича - настоятеля Свято-Михайлівського кафедрального собору Православної церкви України, капелана, м.Житомир

БОНДАРЯ Анатолія Омеляновича - начальника Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства

ВАСИЛЮКА Валерія Анатолійовича - радника Голови Державної фіскальної служби України

ДУТКОВСЬКОГО Лева Тарасовича - композитора, керівника вокально-інструментального ансамблю "Смерічка", Чернівецька область

ЄЛІСЄЄВА Костянтина Петровича - Заступника Глави Адміністрації Президента України

ЗУБОВА Вадима Олексійовича - президента Запорізької обласної громадської організації "Асоціація водних видів спорту"

КОЗИРЯ Олександра Олександровича - члена Національної спілки журналістів України, м.Київ

КОЦУРА Віктора Петровича - головного наукового співробітника сектору Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України, Київська область

КУБІВА Степана Івановича - Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра економічного розвитку і торгівлі України

МАЛЬСЬКОГО Маркіяна Зіновійовича - декана факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

СЕМЕНЮКА Василя Петровича (ВАСИЛІЯ) - архієпископа, митрополита, керуючого Тернопільсько-Зборівською архієпархією Української греко-католицької церкви

СТЕПАНОВА Юрія Мироновича - директора державної установи "Інститут гастроентерології Національної академії медичних наук України", м.Дніпро

ФЕДОРЧУКА Анатолія Соловйовича - Бориспільського міського голову, Київська область

ХОМ’ЯКА Мирослава Степановича - генерального директора товариства "Телерадіокомпанія "Львівська хвиля"

ЮХИМЧУКА Анатолія Петровича - керівника служби Рахункової палати, м.Київ

ЯБЛОНСЬКОГО Василя Миколайовича - першого заступника директора Національного інституту стратегічних досліджень, м.Київ

Нагородити орденом "За заслуги" ІІІ ступеня

АНДРЕЙЧИНА Михайла Антоновича - завідувача кафедри державного вищого навчального закладу "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України"

БИКОВА Дмитра Геннадійовича - Горішньоплавнівського міського голову, Полтавська область

БОДНАРА Василя Євгеновича - директора Департаменту МВС України, генерала поліції третього рангу

БОНДАРЕНКА Володимира Валерійовича - Державного секретаря Кабінету Міністрів України

ВАСЬКА Романа Володимировича - ректора Київського національного лінгвістичного університету

ВІТЮКА Віталія Антоновича - віце-президента державної акціонерної холдингової компанії "Артем", м.Київ

ВОЙЦЕХІВСЬКОГО Михайла Федоровича - директора Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка

ВОРОНІНА Кирила Кириловича - члена громадської організації "Київська міська спілка ветеранів АТО"

ГЕЛЕЯ Степана Дмитровича - проректора Львівського торговельно-економічного університету

ДЕЙНЕКУ Анатолія Михайловича - начальника Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства

ДЕМЧЕНКА Руслана Михайловича - Радника Президента України

ДЗЮБЕНКА Олександра Миколайовича - начальника Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства

КАБАКАЄВА Семена Вікторовича - голову громадської організації "Безпека та взаємодія в Україні", м.Київ

КІНІЧЕНКА Петра Михайловича - начальника управління Міністерства культури України

КОСТЕНКА Христофора Антоновича - голову правління акціонерного товариства "Автобаза № 1", м.Київ

КОШЕЛЮ Василя Михайловича - голову постійної комісії Закарпатської обласної ради

КУЛИНИЧА Олексія Валерійовича - заступника головного лікаря комунальної установи "Запорізька обласна клінічна лікарня" Запорізької обласної ради

КУЦЯ Олександра Івановича - голову Донецької обласної державної адміністрації

ЛАБАЯ Юрія Гавриловича - головного інженера державного підприємства "Жулянський машинобудівний завод "ВІЗАР", Київська область

ЛОЗИЦЬКОГО Володимира Петровича - директора Департаменту Міністерства фінансів України

ЛУРІНА Ігоря Анатолійовича - заступника Керівника Головного департаменту – керівника департаменту Адміністрації Президента України

ЛЮБАРЦЯ Андрія Анатолійовича - начальника відділу державного підприємства "Державне Київське конструкторське бюро "Луч"

МАЙСТРУКА Віктора Івановича - директора державного підприємства "Оризон-Навігація", Черкаська область

МАКАРУКА Михайла Юрійовича - члена Ради волонтерів при Міністерстві оборони України, м.Київ

МАРТИНЮКА Михайла Тадейовича - завідувача кафедри Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Черкаська область

МАЦЬКА Олександра Борисовича - члена Ради волонтерів при Міністерстві оборони України, м.Київ

МАЦЮКА Володимира Ярославовича - правознавця, полковника податкової міліції, м.Київ

МЕДВЕДЄВА Олега Олександровича - Радника Президента України (поза штатом), громадського діяча

МЕЛЬНИКА Василя Івановича - директора товариства "Укрпроммаш", Херсонська область

МЕЛЬНИКА Ярослава Володимировича - Керівника Головного департаменту Адміністрації Президента України

ОНІЩЕНКА Юрія Петровича - директора державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів", м.Київ

САЙНОГА Максима Борисовича - начальника відділу державного підприємства "Державне Київське конструкторське бюро "Луч"

СИРОТУ Ігоря Григоровича - генерального директора акціонерного товариства "Укргідроенерго", Київська область

СТАСЕВСЬКОГО Станіслава Леонідовича - директора державного підприємства "Український інститут по проектуванню металургійних заводів", м.Дніпро

ТЕРЕЩУКА Олександра Дмитровича - голову Київської обласної державної адміністрації

ЦЕГОЛКА Святослава Петровича - Прес-секретаря Президента України

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

САЛЄНКОВА Андрія Володимировича - начальника управління Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях, полковника

Нагородити орденом княгині Ольги І ступеня

ГОЛУБЕНКО Лідію Миколаївну - ветерана педагогічної праці, м.Одеса

Нагородити орденом княгині Ольги ІІІ ступеня

АВРАМЕНКО Тетяну Василівну - завідувача відділення державної установи "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М.Лук’янової Національної академії медичних наук України"

БІЛІНСЬКУ Марину Романівну - лікаря Першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова, м.Київ

БОЙКО Марію Володимирівну - поетесу, члена правління Полтавського обласного відділення Українського фонду культури

ВАСИЛЕНКО Лесю Володимирівну - голову правління громадської організації "Юридична Сотня", м.Київ

ВІДУЛІНУ Алісу Костянтинівну - ветерана театрального та музичного мистецтва

ГРАНЧАК Наталію Степанівну - голову благодійної організації "Полтавський батальйон небайдужих"

ДОЦЕНКО Аліну Василівну - директора комунального закладу "Херсонський обласний художній музей імені О.О.Шовкуненка" Херсонської обласної ради

ЕСАУЛОВУ Тетяну Петрівну - члена Ради волонтерів при Міністерстві оборони України, м.Київ

КАГАНОВСЬКУ Тетяну Євгеніївну - декана факультету Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

КОВЯЗІНУ Галину Едуардівну - завідувача відділу Національного інституту стратегічних досліджень, м.Київ

НЕСТЕРЕНКО Лідію Степанівну - головного консультанта секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти

ОРЕЛ Юлію Миколаївну - виконавчого директора комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради "Київтеплоенерго"

СМЄХОВУ Ганну Михайлівну - завідувача відділення Київського інституту музики імені Р.М.Глієра

ТИМЧУК Айну Леонідівну - керівника апарату Дніпропетровської обласної державної адміністрації

ТОКАРЕВУ Віру Павлівну - голову громадської організації "Асоціація захисту прав приватних підприємців", м.Херсон

ТРОХИМЧУК Тетяну Євгеніївну - заступника начальника Управління, завідувача відділу Департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України

УФІМЦЕВУ Світлану Василівну - директора навчально-виховного комплексу (дошкільного навчального закладу – спеціалізованої школи I ступеня – суспільно-гуманітарної гімназії – спеціалізованої школи № 204 з поглибленим вивченням фізичної культури) "Домінанта" Дніпровського району м.Києва

ЧОП’ЯК Валентину Володимирівну - завідувача кафедри Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

ШЕВЦОВУ Олену Іванівну - голову громадської організації "Всеукраїнський Міст Єдності", м.Київ

Нагородити орденом Данила Галицького

АНТИПОВА Миколу Андрійовича - завідувача відділу Головного департаменту Адміністрації Президента України

БОГДАНОВА Олександра Олександровича - прокурора відділу Департаменту Генеральної прокуратури України

ТИРУСЯ Богдана Юрійовича - завідувача Відділу Адміністрації Президента України

Нагородити медаллю "За працю і звитягу"

ПОЧЕЧУНА Євгена Олександровича - голову Коломацької об'єднаної територіальної громади, Полтавська область

Нагородити відзнакою Президента України – Хрестом Івана Мазепи

ПЕТРУЩАКА Миколу Якимовича - станичного Самбірської станції Братства ОУН-УПА, Львівська область

Присвоїти почесні звання:

"НАРОДНИЙ АРТИСТ УКРАЇНИ"

БОГОМАЗОВУ Дмитру Михайловичу - головному режисерові державного підприємства "Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка", м.Київ

ВОРОШИЛОВУ Андрію Миколайовичу - диригентові Національної заслуженої академічної капели України "Думка", м.Київ

КВЕЛЕНКОВУ Юрію Олександровичу - режисерові-постановнику, м.Київ

КОВАЛЕНКУ Володимиру Олексійовичу - солістові-вокалісту, м.Івано-Франківськ

КУЧИНСЬКОМУ Володимиру Степановичу - художньому керівникові Львівського академічного молодіжного театру імені Леся Курбаса

МІТЮШКІНУ Віктору Анатолійовичу - солістові опери Одеського національного академічного театру опери та балету

МУРЗІ Володимиру Анатолійовичу - професорові кафедри народних інструментів Одеської національної музичної академії імені А.В.Нежданової

РОТАРУ Аурелії Михайлівні - солістці-вокалістці, м.Київ

СОЛЯНИКУ Володимиру Івановичу - піаністу, м.Київ

СПІВАКУ Володимиру Григоровичу - художньому керівникові естрадно-духового оркестру Закарпатської обласної філармонії

"НАРОДНИЙ АРХІТЕКТОР УКРАЇНИ"

СЛЄПЦОВУ Олегу Семеновичу - завідувачеві кафедри Київського національного університету будівництва і архітектури

"НАРОДНИЙ ВЧИТЕЛЬ УКРАЇНИ"

ЛЕБІДЬ Тетяні Іванівні - заступникові директора Херсонського академічного ліцею імені О.В.Мішукова Херсонської міської ради

"НАРОДНИЙ ХУДОЖНИК УКРАЇНИ"

ГАВРИШКЕВИЧУ Ігорю Степановичу - доцентові кафедри Львівської національної академії мистецтв

"ЗАСЛУЖЕНИЙ АРТИСТ УКРАЇНИ"

АНТОНЮКУ Роману Володимировичу - концертмейстерові Львівської національної музичної академії імені М.В.Лисенка

БОНДАР Валентині Володимирівні - артистці державного підприємства "Національний будинок органної та камерної музики України", м.Київ

ВАХНОВСЬКІЙ Тетяні Володимирівні - провідній солістці опери Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької

КАЧУРІ Сергію Володимировичу - артисту балету Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької

КОНЧАКІВСЬКОМУ Любомиру Степановичу - солістові Львівського чоловічого вокального октету "Орфей"

КУКУРУЗІ Петру Михайловичу - солістові Львівського чоловічого вокального октету "Орфей"

КУШИНІ Ростиславу Ігоровичу - артистові творчої спілки "Асоціація діячів естрадного мистецтва України", м.Львів

ЛИТВИНУ Юрію Федоровичу - артистові театрально-видовищного закладу культури "Київський академічний театр драми і комедії на Лівому березі Дніпра"

МАЛИК Ользі Анатоліївні - солістці-інструменталістці, концертмейстеру академічного симфонічного оркестру Хмельницької обласної філармонії

ПЕТРИКУ Петру Михайловичу - солістові Львівського чоловічого вокального октету "Орфей"

ПІГУРІ Семену Семеновичу - солістові Львівського чоловічого вокального октету "Орфей"

РАДКОВСЬКІЙ Наталії Альбертівні - солістці-вокалістці творчої спілки "Асоціація діячів естрадного мистецтва України", м.Київ

РАК Оксані Володимирівні - артистці-солістці-вокалістці комунального закладу "Львівська національна обласна філармонія"

САБОДАШУ Вадиму Миколайовичу -викладачеві Коледжу хореографічного мистецтва "Київська муніципальна академія танцю імені Сержа Лифаря"

САГАЛОВІЙ Ганні Володимирівні - старшому викладачеві кафедри Харківського національного університету мистецтв імені І.П.Котляревського

САДЕЦЬКОМУ Олегу Валентиновичу - солістові Львівського чоловічого вокального октету "Орфей"

СУХОМУ Вадиму Леонідовичу - солістові Львівського чоловічого вокального октету "Орфей"

ТАРАРАКУ Юрію Петровичу - доцентові кафедри Харківського національного університету мистецтв імені І.П.Котляревського

ФЕДОРІВУ Роману Васильовичу - солістові Львівського чоловічого вокального октету "Орфей"

ШНАЙДЕРУ Олександру Георгійовичу - артистові малого симфонічного оркестру комунального закладу "Черкаська обласна філармонія Черкаської обласної ради"

"ЗАСЛУЖЕНИЙ БУДІВЕЛЬНИК УКРАЇНИ"

ДЗЬОБІ Ігорю Васильовичу - директорові товариства "Сантехмонтаж", м.Хмельницький

СЕМЕНОВУ Ігорю Олександровичу - керівникові будівельних проектів товариства "МЕТІНВЕСТ ІНЖИНІРИНГ", Донецька область

ТУРЧИНУ Олександру Леонідовичу - голові правління громадської організації "Будівельна палата Дніпропетровської області"

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ВЧИТЕЛЬ УКРАЇНИ"

ЛЕМАК Оксані Іванівні - директорові Свалявської загальноосвітньої школи I–III ступенів № 2 Свалявської районної ради, Закарпатська область

МАРЧЕНКО Марії Григорівні - учительці загальноосвітньої школи I–III ступенів № 6 міста Авдіївки, Донецька область

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ"

ВОЛОШИНУ Михайлу Трохимовичу - художникові, мистецтвознавцю, Тернопільська область

ГЕНДІНУ Євгену Марксовичу - керівникові літературної частини комунального закладу культури "Дніпровський міський театр"

ГОНЧАРЕНКУ Миколі Миколайовичу - кінооператорові, завідувачу кафедри Київського національного університету культури і мистецтв

ІВАНИК Наталії Миколаївні - старшому викладачеві кафедри Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету

САВКУ Юліану Федоровичу - старшому викладачеві кафедри Львівської національної академії мистецтв

СОТНІКОВУ Владиславу Володимировичу - режисерові-постановнику, продюсерові творчої спілки "Запорізька обласна асоціація діячів естрадного мистецтва України"

ФЕТІСОВУ Валентину Васильовичу - художньому керівникові – директору міського комунального закладу культури "Дніпровський міський театр ляльок "Театр актора і ляльки"

ХОМ’ЯКУ Ростиславу Петровичу - художньому керівникові естрадно-духового оркестру "Сурми Полісся" комунального закладу "Палац культури" Житомирської міської ради

ЦЮЛЮПІ Степану Даниловичу - завідувачеві кафедри Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету

ЧЕПАЛОВУ Олександру Івановичу - завідувачеві кафедри Київського національного університету культури і мистецтв

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ"

БАРАНОВУ Олександру Андрійовичу - завідувачеві відділу Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної академії правових наук України, доктору юридичних наук

ГОРБАТЕНКУ Володимиру Павловичу - провідному науковому співробітникові відділу Інституту держави і права імені В.М.Корецького Національної академії наук України, доктору політичних наук, професорові

КІРСЕНКУ Михайлу Володимировичу - професорові кафедри Національного університету "Києво-Могилянська академія", доктору історичних наук, професорові

КОВАЛЬЧУКУ Андрію Трохимовичу - професорові кафедри Державного університету інфраструктури та технологій, доктору юридичних наук, професорові

НИКИФОРЧУКУ Дмитру Йосиповичу - завідувачеві кафедри Національної академії внутрішніх справ, доктору юридичних наук, професорові

ОМЕЛЬЧУКУ Сергію Аркадійовичу - проректорові Херсонського державного університету, доктору педагогічних наук, професорові

ПОЛЯКОВУ Андрію Павловичу - професорові кафедри Вінницького національного технічного університету, доктору технічних наук, професорові

РУДЕНКУ Костянтину Володимировичу - заступникові директора державної установи "Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова" Національної академії медичних наук України, доктору медичних наук, професорові

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ЕКОНОМІСТ УКРАЇНИ"

АНІКЄЄВІЙ Олені Олегівні - заступникові Керівника Головного департаменту Адміністрації Президента України

ВАСИЛЬЧУКУ Сергію Миколайовичу - заступникові Рівненського міського голови

ЛІПІНСЬКІЙ Світлані Олександрівні - заступникові Керівника Головного департаменту Адміністрації Президента України

НЕПРАНУ Михайлу Івановичу - першому віце-президентові Торгово-промислової палати України, м.Київ

ПРИЛИПКУ Сергію Івановичу - заступникові Керівника Державного управління справами

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ"

ГРИНІВУ Євгену Андрійовичу - головному редакторові Всеукраїнської правозахисної газети "Український Меморіал", м.Львів

ДАНИЛЬЧЕНКУ Олександру Олександровичу - генеральному продюсерові товариства "ТРК Академ-ТВ", м.Суми

ДЕМИДОВУ Олександру Олексійовичу - керівникові телекомпанії "МедіаДім", Київська область

КАЛИНОВСЬКІЙ Тетяні Станіславівні - головному редакторові газети "Черкаський край", м.Черкаси

КРИВДІ Марині Василівні - завідувачеві відділу державного підприємства "Редакція газети "Голос України", м.Київ

МЕТИКУ Тарасу Михайловичу - члену Дрогобицької міської первинної журналістської організації Національної спілки журналістів України, Львівська область

СЕІТБУЛЛАЄВІЙ Ельвіні Бахтіярівні - журналістові товариства "Телевізійна компанія "Атлант-СВ", м.Київ

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ"

ВАХУЛІ Галині Василівні - лікареві – сімейному лікареві амбулаторії загальної практики – сімейної медицини с.Сокільники, Львівська область

ГОРДІЄНКО Людмилі Миколаївні - завідувачеві відділення Київської міської клінічної лікарні № 9

ДЗЬОМБАКУ Володимиру Богдановичу - головному спеціалістові департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської обласної державної адміністрації

ДЕРЕНЬКО Катерині Анатоліївні - лікареві, завідувачу відділення Великомихайлівської центральної районної лікарні, Одеська область

КАЗЮКУ Олегу Васильовичу - головному лікареві комунальної установи "Олевська центральна лікарня" Олевської міської ради, Житомирська область

КОРЖЕЛЕЦЬКОМУ Олександру Семеновичу - завідувачеві відділення Клінічної лікарні "Феофанія", м.Київ

КРАВЧУК Людмилі Василівні - лікареві, директору комунального некомерційного підприємства "Консультативно-діагностичний центр" Печерського району міста Києва

ЛУКАСЕВИЧУ Івану Івановичу - доцентові кафедри фізичної терапії та ерготерапії Національного університету фізичного виховання і спорту України, м.Київ

ОЛЕСЬКІВУ Володимиру Васильовичу - завідувачеві амбулаторії загальної практики – сімейної медицини с.Ямпіль комунальної установи "Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини Мурованської сільської ради ОТГ", Львівська область

ПОДОЛЬСЬКОМУ Володимиру Васильовичу - завідувачеві відділення державної установи "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М.Лук’янової Національної академії медичних наук України"

ПУКАЛЯКУ Роману Михайловичу - директорові комунального закладу Львівської обласної ради "Львівський обласний клінічний діагностичний центр"

РАКУ Любомиру Михайловичу - генеральному директорові комунального некомерційного підприємства "Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр"

СИДЮКУ Андрію Володимировичу - провідному науковому співробітникові відділу державної установи "Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова" Національної академії медичних наук України

СІРОМАСІ Сергію Олеговичу - головному лікареві державної установи "Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова" Національної академії медичних наук України

ФРЕЙДМАНУ Юрію Михайловичу - завідувачеві відділення комунального закладу "Білоцерківська міська лікарня №2" Білоцерківської міської ради, Київська область

ШКРОБОТУНУ Ярославу Володимировичу - завідувачеві відділення Державної наукової установи "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини", м.Київ

ЮГАСУ Віктору Карловичу - лікареві, судово-медичному експерту Закарпатського обласного бюро судово-медичної експертизи

ЯВОРСЬКОМУ Андрію Михайловичу - заступникові головного лікаря Івано-Франківської обласної клінічної лікарні

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ЛІСІВНИК УКРАЇНИ"

ГРИЦИКУ Василю Івановичу - директорові державної організації "Резиденція "Залісся", Київська область

КОЛЯДЖИНУ Ігорю Федоровичу - заступникові директора державного підприємства "Брошнівське лісове господарство", Івано-Франківська область

МІРОШНИЧЕНКУ Віктору Івановичу - головному лісничому державного підприємства "Баранівське лісомисливське господарство", Житомирська область

НЕВОДНІЧИКУ Володимиру Дем’яновичу - головному спеціалістові відділу Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства

РЕВЕНКО Наталії Олександрівні - начальникові Кіровоградського обласного управління лісового та мисливського господарства

САВИЦЬКОМУ Володимиру Михайловичу -лісничому Грабівського лісництва державного підприємства "Буське лісове господарство", Львівська область

СУХОВИЧУ Віталію Миколайовичу - начальникові Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства

"ЗАСЛУЖЕНИЙ МЕТАЛУРГ УКРАЇНИ"

ПЛЕВАКУ Юрію Анатолійовичу - директорові товариства "Феррокс", м.Запоріжжя

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ УКРАЇНИ"

БУРЛАЦІ Григорію Михайловичу - керівникові Хорольського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області

ЛАЗАРЧУКУ Володимиру Степановичу - начальникові Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ"

БОЧУЛЯКУ Володимиру Володимировичу - майстрові державного підприємства "Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької"

ВАСИЛЕВИЧУ Миколі Ярославовичу - керівникові духового оркестру "Водограй" Матеївецької об’єднаної територіальної громади при Будинку культури с.Матеївці, Івано-Франківська область

ГАВРИЛОВІЙ Ярославі Кузьмівні - заступникові начальника управління – начальнику відділу управління Рівненської обласної державної адміністрації

ДАЦЕНКО Юлії Юріївні - заступникові керівника служби Міністерства культури України

ДОЛЖИКОВІЙ Ірині Олександрівні - директорові комунального підприємства "Міський палац культури" Чернігівської міської ради

ЗУБКО Тамарі Вікторівні - директорові державного підприємства "Запорізький державний цирк"

КУДРЯВЦЕВУ Олександру Семеновичу - директорові державного підприємства "Державне спеціалізоване видавництво художньої літератури "Дніпро", м.Київ

КУЗЬМЕНКУ Олексію Дмитровичу - директорові Сумської дитячої художньої школи імені М.Г.Лисенка

ЛЕВИЦЬКОМУ Вітольду Августовичу - протоієрею, пароху церкви Серця Ісуса і Серця Марії, Івано-Франківська область

ЛИТВИНЕНКО Жанні Андріївні - викладачеві-методисту Київського інституту музики імені Р.М.Глієра

НАЙДЬОНОВІЙ Людмилі Василівні - концертмейстерові Київського інституту музики імені Р.М.Глієра

НЕПОСЄДОВІЙ-ЦІЦІВКО Ользі Валентинівні - викладачеві Київського інституту музики імені Р.М.Глієра

ПАНЬКІВУ Мар’яну Васильовичу - викладачеві-методисту Великолюбінської дитячої школи мистецтв, Львівська область

ПЕРУНУ Михайлу Євгеновичу - президентові благодійної організації "Фундація "Андрей", м.Львів

ПИЛИПЕЦЬ Тетяні Миколаївні - директорові комунального закладу Львівської обласної ради "Львівська обласна бібліотека для юнацтва імені Романа Іваничука"

ПОВЯКЕЛЬ Оксані Теодозіївні - виконувачеві обов’язків генерального директора Національного музею народної архітектури та побуту України, м.Київ

ТЕРЛЕЦЬКОМУ Геннадію Олександровичу - начальникові відділу Липовецької районної державної адміністрації, Вінницька область

ФУРСІ Галині Іллівні - художньому керівникові громадської організації "Простір мистецтва", м.Київ

ЧЕРВІНЮ Петру Власовичу - директорові підприємства "Скульптура", м.Львів

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ОСВІТИ УКРАЇНИ"

АВРАМЕНКУ Миколі Олександровичу - першому проректорові Запорізького державного медичного університету

БАКАЛИНСЬКІЙ Валерії Валеріївні - педагогові-організатору ансамблю "Квіти України" Київського Палацу дітей та юнацтва

ДОРОШЕНКУ Віктору Анатолійовичу - директорові закладу "Навчально-виховний комплекс: Росошанська загальноосвітня школа I–III ступенів – дошкільний навчальний заклад "Сонечко" Росошанської об’єднаної територіальної громади", Вінницька область

ЄГОРОВІЙ Наталії Миколаївні - тренерові-викладачу комунального закладу "Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву м.Чернівці зі стрільби із лука"

КАЧАРАБІ Степану Петровичу - завідувачеві кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка

КОЗІЮ Василю Васильовичу - директорові комунального закладу Київської обласної ради "Переяслав-Хмельницький ліцей-інтернат "Патріот"

МАЛІНОВСЬКОМУ Антону Антоновичу - завідувачеві кафедри Національного університету "Львівська політехніка"

МАНДЗЮКУ Володимиру Петровичу - директорові Сокирницької загальноосвітньої школи I–III ступенів з поглибленим вивченням французької мови Хустської районної державної адміністрації, Закарпатська область

МАРТИНЮКУ Володимиру Вікторовичу - заступникові директора департаменту – начальнику відділу Міністерства оборони України

ОВЕРКУ Володимиру Петровичу - директорові Львівської спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи №37 з поглибленим вивченням французької мови

РЕПЕЦЬКОМУ Василю Миколайовичу - завідувачеві кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка

САЮ Валерію Миколайовичу - проректорові Київського національного торговельно-економічного університету

СУХАРЮ Юрію Михайловичу - директорові Радехівської районної школи мистецтв, Львівська область

ТЕРЕЩЕНКУ Юрію Іларіоновичу - завідувачеві кафедри Київського національного лінгвістичного університету

ЦИМБАЛУ Миколі Миколайовичу - деканові факультету Національного університету "Одеська морська академія"

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ"

ВЕРНИГОРУ Дмитру Олександровичу - медичному директорові Першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова, м.Київ

ВОВЧАНСЬКОМУ Василю Івановичу - начальникові Центру медичної реабілітації та санаторного лікування "Трускавецький" Міністерства оборони України

ФАРІЙОН Надії Ярославівні - заступникові головного лікаря Тернопільської обласної комунальної клінічної психоневрологічної лікарні

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ"

БРЕДИХІНУ Ігорю Анатолійовичу - головному інженерові акціонерного товариства "Фабрика "Комбі", м.Київ

ГОЛУБУ Петру Сергійовичу - ветеранові праці, м.Полтава

ПОНОМАРЕНКУ Івану Івановичу - ветеранові харчової промисловості, Одеська область

ТАБАКУ Миколі Сергійовичу - директорові виконавчому – директору департаменту акціонерного товариства "Укртрансгаз", м.Київ

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ"

БОДНАРЧУКУ Василю Дмитровичу - директорові підприємства "Обрій" Городенківського товариства "Шляхбудіндустрія", Івано-Франківська область

ОНИЩУКУ Володимиру Івановичу - директорові сільськогосподарського підприємства "Корона", Миколаївська область

ТРЕЙТЯКУ Павлу Миколайовичу - директорові товариства "Перемога", Полтавська область

ТУРЧИНЦЮ Володимиру Івановичу - генеральному директорові товариства "Волочиськ-агро", Хмельницька область

ШЕХОВЦОВІЙ Валентині Миколаївні - директорові приватного підприємства "Великописарівський молокозавод", Сумська область

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ"

БОЖКО Ірині Андріївні - головному консультантові Приймальні Президента України Адміністрації Президента України

ЛІЩИНСЬКОМУ Анатолію Дмитровичу - директорові Здолбунівського районного територіального центру соціального обслуговування, Рівненська область

ЯРЕМІ Олександру Йосиповичу - заступникові Міністра молоді та спорту України

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК СФЕРИ ПОСЛУГ УКРАЇНИ"

БОГОМАЗУ Юрію Васильовичу - заступникові генерального директора державного підприємства "Гарант-Сервіс", м.Київ

ОРЛОВУ Богдану Олександровичу - заступникові керівника Управління – керівнику відділу Державного управління справами

ПОЛАТЬЯНУ Армену Олеговичу - генеральному директорові підприємства "Обухівміськвторресурси", Київська область

ТАРАСЕНКУ Тарасу Ігоровичу - керівникові управління Державного управління справами

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ФАРМАЦІЇ УКРАЇНИ"

ЛЕБЕДЮ Сергію Олександровичу - провізорові, члену громадської організації "Всеукраїнська фармацевтична палата", м.Рівне

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ УКРАЇНИ"

ГРАБОВЕЦЬКОМУ Мирославу Михайловичу - заступникові голови громадської організації "Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство "Україна", м.Київ

ДОВГАНЮКУ Володимиру Миколайовичу - провідному спеціалістові Волинського обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України

ДРАБІКОВСЬКОМУ Володимиру Валентиновичу - генеральному секретареві громадської спілки "Федерація баскетболу України", м.Київ

ІВАЩЕНКУ Валентину Васильовичу - старшому тренерові національної збірної команди України з рукопашного бою, м.Дніпро

МІЛЬЧЕВУ Миколі Миколайовичу - головному тренерові штатної команди національної збірної команди України зі стрільби стендової, м.Одеса

МІНЕНКУ Олександру Васильовичу - віце-президентові Миколаївської обласної федерації рукопашного бою

ПАВЛЮКУ Сергію Олексійовичу - тренерові-викладачу, директорові Школи вищої спортивної майстерності міста Києва

ПЕТРУШЕВСЬКОМУ Євгену Івановичу - директорові Федерації гандболу України, м.Київ

ПРИТУЛІ Олександру Леонтійовичу - президентові громадської організації "Всеукраїнська федерація "Спас", м.Запоріжжя

СТАРІКОВУ Володимиру Сергійовичу - старшому викладачеві кафедри Національного університету водного господарства та природокористування України, м.Рівне

ШЕВЧЕНКУ Олександру Яковичу - голові Федерації футболу Львівської області

ШЕВЧЕНКУ Сергію Васильовичу - головному тренерові футбольного клубу "Таврія-Сімферополь" Херсон

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ЮРИСТ УКРАЇНИ"

АПАНАСКОВИЧ Людмилі Вікторівні - заступникові начальника управління – начальнику відділу Департаменту Генеральної прокуратури України

БЕЛЯНЕВИЧУ Вадиму Едуардовичу - адвокатові

БЕРЕЗІНУ Максиму Григоровичу - заступникові начальника відділу Департаменту Генеральної прокуратури України

БОЙКУ Андрію Михайловичу - докторові юридичних наук, професору, м.Львів

ВАКУЛЕНКУ Володимиру Петровичу - начальникові відділу правового забезпечення Черкаської філії акціонерного товариства "Укртелеком"

ГУРАЛЮ Павлу Федоровичу - завідувачеві кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка

ІЗУЇТІ Петру Олександровичу - заступникові директора Інституту права та суспільних відносин вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", м.Київ

МАЛАНІЮ Роману Григоровичу - керівникові апарату Івано-Франківської обласної державної адміністрації

МЕДЕНЦЕВУ Максиму Анатолійовичу - начальникові регіонального відділення Фонду державного майна України по м.Києву

МІРОШНИЧЕНКУ Анатолію Миколайовичу - професорові Київського національного університету імені Тараса Шевченка

НАЗАРУКУ Олегу Васильовичу - директорові Департаменту акціонерного товариства "Українська залізниця", м.Київ

НАЗАРЧУКУ Миколі Аполосовичу - начальникові юридичного відділу Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

РАТУШНЯКУ Олегу Олександровичу - прокуророві відділу управління прокуратури Вінницької області

ТЕРЕМЕЦЬКОМУ Владиславу Івановичу - професорові кафедри Тернопільського національного економічного університету

ФЕДОРОВУ Валентину Андрійовичу - доцентові кафедри Київського інституту інтелектуальної власності та права

ШКЛЯРУ Сергію Володимировичу - адвокатові, м.Київ

ЯРМАКУ Дмитру Борисовичу-Уповноваженому Президента України з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України Адміністрації Президента України

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ХУДОЖНИК УКРАЇНИ"

ГЛАДЬКУ Максиму Володимировичу - художникові, викладачу Черкаського державного бізнес-коледжу

ШЕВЧЕНКУ Віталію Федоровичу - художникові, Сумська область.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

4 травня 2019 року".

Источник: https://censor.net.ua/n3126313
 
   
 Топ комментарии
 
Нищівний та принизливий розгром на виборах зробив петю повністю психічно недієздатним..
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Все эти награды и звания- это ещё и дополнительные обязательства государства т е налогоплательщиков по обеспечению этим людям повышенных пенсий , надбавок и тд.
Так что все эти забаганки пэдро оплачиваем мы с вами.
Порошенко боится посадки. Почему он наградил грицака? Да чтоб не было свидетельствованной против него потом в суде.
Почему он ведёт себя таким образом ? Он покупает за наш же счёт себе сторонников.
Сколько можно созерцать это позорище?
Порошенко нужно вытурить в шею уже . Просто задолбал
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Зєлюки, ви збавте тон.
А то Петро відмовиться взгалі покидати пост Президента.


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Тоді це буде називатися узурпація влади. Чи ні?
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Нищівний та принизливий розгром на виборах зробив петю повністю психічно недієздатним..
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Парнойя с возрастающим отрывом от реальности.
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Та ладно, пускай попонтуется напоследок. Опять же список на люстрацию готов. Цеголко, Кубив, Нищук, Елисеев и Медведев: Порошенко присвоил 273 госнаграды и почетных звания - Цензор.НЕТ 5388
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А що ж вже тоді казати про тих 37?
Про Тимошенко, Бойко, Ляшко, Гриценко, Вилкула ?

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все- что наградила свыня- такие же свинярчуки
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Да, особенно вот эти наверное.........

БІЛІНСЬКУ Марину Романівну - лікаря Першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова, м.Київ
БОЙКО Марію Володимирівну - поетесу, члена правління Полтавського обласного відділення Українського фонду культури
ВАСИЛЕНКО Лесю Володимирівну - голову правління громадської організації "Юридична Сотня", м.Київ
ВІДУЛІНУ Алісу Костянтинівну - ветерана театрального та музичного мистецтва
ГРАНЧАК Наталію Степанівну - голову благодійної організації "Полтавський батальйон небайдужих"
ДОЦЕНКО Аліну Василівну - директора комунального закладу "Херсонський обласний художній музей імені О.О.Шовкуненка" Херсонської обласної ради
ЕСАУЛОВУ Тетяну Петрівну - члена Ради волонтерів при Міністерстві оборони України, м.Київ
Это так, кстати просто подряд идущие в списке.
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А кого ж він повинен нагородити? Моторолу? Гіві?
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А шут его знает, что у зе-бенят в голове и почему их трясёт так от таких новостей. Да и сам Зе-беня похоже колотится в истерике так, что рамсы попутав, на цырлах перед камерой разве что только не сплевывая сквозь зубы выдает на фене шедевральное заявление о том как его заманало ждать булаву. Настолько уже, что он готов депутатские ксивы собственноручно им запихивать во все доступные места. Цеголко, Кубив, Нищук, Елисеев и Медведев: Порошенко присвоил 273 госнаграды и почетных звания - Цензор.НЕТ 3860
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Усех петерасов в канализацию истории Цеголко, Кубів, Нищук, Єлісєєв і Медведєв: Порошенко присвоїв 273 держнагороди і почесних звань - Цензор.НЕТ 9072 Цеголко, Кубів, Нищук, Єлісєєв і Медведєв: Порошенко присвоїв 273 держнагороди і почесних звань - Цензор.НЕТ 8311 Цеголко, Кубів, Нищук, Єлісєєв і Медведєв: Порошенко присвоїв 273 держнагороди і почесних звань - Цензор.НЕТ 9684
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Адвокат Зайцевой просит заменить ей 10 лет заключения на 5 условно.

Пусть еще звание генерала просит, пока можно.
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***
остановите музыку (2 раза)
прошу вас я (2 раза)
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А фігляру чого заслуженого клоуна не дали?
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Цеголко, Кубив, Нищук, Елисеев и Медведев: Порошенко присвоил 273 госнаграды и почетных звания - Цензор.НЕТ 9925

ну да...- нужно было..., так между прочим в этом же указе...
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Не тот клоун как оказалось, а петя занял это место, соевый прыщик.
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и шо? народное бабло разбазариваешь?
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Противно, как же нужно опустится, чтобы всем кто так усердно лизал под конец своего убогого правления, в полном неадеквате, устроить эту раздачу героев, наград, званий, должностей. Какое оно самовлюбленное, беспринципное чмо.
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Все эти награды и звания- это ещё и дополнительные обязательства государства т е налогоплательщиков по обеспечению этим людям повышенных пенсий , надбавок и тд.
Так что все эти забаганки пэдро оплачиваем мы с вами.
Порошенко боится посадки. Почему он наградил грицака? Да чтоб не было свидетельствованной против него потом в суде.
Почему он ведёт себя таким образом ? Он покупает за наш же счёт себе сторонников.
Сколько можно созерцать это позорище?
Порошенко нужно вытурить в шею уже . Просто задолбал
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Клоун не досидит свою каденцию-Порох снова станет президентом.
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Президентом какой страны станет порошенко ? Панамы? В Украине он уже все потерял. И нет у меня радости по этому поводу, так как пострадала вся страна, и вся страна потеряла пять лет
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Ано будет на американской киче паханом, еси негры выпируть.
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Да дело не Порошенко, этой проституцией под занавес занимался и Кучма, и Ющенко а если бы "досидел" Янык, так и он не отказал бы себе в этом "удовольствии" за счёт государства!
Это нужно ограничивать законодательно, иначе все последующие зеленские, будут заниматься тем же! Цеголко, Кубів, Нищук, Єлісєєв і Медведєв: Порошенко присвоїв 273 держнагороди і почесних звань - Цензор.НЕТ 2272
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что интересно, у Медведчука тоже есть несколько орденов "За заслуги"
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Чистый бычара колхозный. Кошку свою или хомячка не наградил еще?
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Точно , ведёт себя как бессменный председатель колгоспу
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Вся петина ферма порохоботов получила гос. награды и генеральские звания.
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Це українська трандиція, започаткована Кучмою, використана Ющенком і з превеликим задоволенням буде продовжена Зеленским...
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Не исчё минбздятина значки заслуженава петераста не получила.
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273! человека! Конечно, есть там которые для прикрытия, но основные ,и мы их видим и знаем- это свидетели , которые должны молчать.
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Петина каденция и так была, мягко скажем - неудачная и позорная, а под конец он уже совсем морально поплыл.
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Молодец-Порох.
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Падло жирное, не поможет ни тебе,ни тем,кого ьы сейчам покупаещь(я про чинуш-ворюг)
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Порох таким образом пытается закрыть рты и плдкупить?
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Это ж каждому за ордена бабло положено. Отказавшихся не оказалось.
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Ну и что? Ну нашел Петя под столом мешок с медалями.. Не выбрасывать-же?
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І тільки за п"ять років громадяни прозріли і побачили нутро цієї барижної потвори.
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Петр Алексеич, та и сына уже награди, четыре года парень в Раде как раб на галерах фигачит, всех награждать так уж всех.
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У нас ещё есть за Иловайск не награжденные. Молчу за Дебалю, тем более за Широкино.
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это при совке награды придумали вроде народный учитель, народный артист или заслуженный строитель, вместо достойных зарплат и пенсий достойным людям, как и вывешивать портреты президента по госучреждениям оттуда, в какую он Европу вел не понятно
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Только у меня такое впечатление, что свыня з глузду з'i'жджае!
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А зебіла ще на заслуженого уклоніста можна номінувати...
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высчитать из хрякового движимого и недвижимого имущества ВСЕ, до последнего генеральского звания!!!!!
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Эти все звания это добавка к зарплате или пенсии. Все из-за бабла
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Каждая "награда" от пОРОШЕНКО - черная метка с надписью "ПАДАЛЬ!". После того, как звание Героя Украины присвоили вороватой мрази, папаше т.н. "президента" пОРОШЕНКО, после того, как недоумок стал Генпрокурором, его "супруга" - женщиной 3-го тысячелетия, дегенерат стал спикером ВР, слабоумный контроллер с рынка - премьер-министром - МНЕ РЕАЛЬНО ХОЧЕТСЯ ЛИБО ПЕРЕСТРЕЛЯТЬ ВСЮ ЭТУ ПАДАЛЬ, КОТОРАЯ ПОЗОРИТ МОЮ ВЕЛИКУЮ РОДИНУ, либо - свалить отсюда, чтобы дебилы, выбиравшие мразь здесь и подохли вместе с рабовладельцами... ТЬФУ!
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Это расчетные за президентские выборы или аванс за парламентские?
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2015г - наказание невиновных.
2019г - награждение непричастных.
Превращает Государственные награды Украины в побрякушки?
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Державні нагороди в побрякушки перетворив ще Кучма! Гріш їм ціна в базарний день! Для порядної людини приналежність до клубу "відзначених" державними нагородами паскуд, є приниження. А отже Порошенко не нагородив дурнів, а принизив!
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Я так понимаю кто здесь крайний за наградами героями?
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Мародер, що ще казати. Державні нагороди роздав за лояльність до себе, та чи принесуть вони задоволення отримувачам, коли всі знають за що їх роздали. Чергове зневілювання, тепер терміну "Державна нагорода". Залишає барига після себе розруху (дороги) і згвалтовані поняття, типу безвіз, томос, реформи, справедливі тарифи, деолігархізація і т.д. Безславний кінець, але заслужений.
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Дуже гарний список для відкриття справ НАБУ та іншими правоохоронними структурами.
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Согласна,это его не спасёт.Все пойдут с ним....
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Петю, за измену, арестовать. Порвать рубашку.
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А чому Уляні Супрун не дали "Заслуженого лікаря України" ?
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Зе&К еще больше позеленел, видос метнул к ВР гневный, забыл только упомянуть за 24 часа, видимо за яй..а его крепко прижали
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Більшість з цих орденоносців - дармоїди, які і надалі будуть отримувати з бюджету нефуйові пенсії і надбавки. Що ці свині доброго для держави зробили? Ми на перших місцях в світі по кількості хенералів, дохторів наук, при цьому будучи на останніх місцях по рівню життя. Якось це не правильно.
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Если Порошенко оторвать голову, он будет еще месяц раздавать награды и перерезать ленточки.
По слухам, до инаугурации Петр Алексеевич присвоит звание «Героя Украины» еще генпрокурору Луценко и его жене, а также спикеру Парубию и первому вице-спикеру Ирине Геращенко.
Как говорится, гулять так гулять…
🤣
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Как можно глотать такую утку? Почитайтек список и поймите, что это деятели образования, науки и т.п., а не "люди Порошенко". Чушь полная. Когда вы уже перестаните в назаборные надписи вчитываться?
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Медведчука он просто обнимет и чистосердечно поблагодарит им еще в раде вместе паскудить против Украины!!!
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Раздача слонов за госсчет продолжается.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦеголко, Кубив, Нищук, Елисеев и Медведев: Порошенко присвоил 273 госнаграды и почетных звания. СПИСОК
 
 
 
 
 
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