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 Епифаний: Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний считает, что возвращение ПЦУ в структуру Киевского патриархата будет означать потерю Томоса и всех достижений церковной независимости.

Об этом предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний сказал в интервью LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

"В условиях после объединения и получения Томоса идея Киевского патриархата в том виде, каким он был до Собора (Объединительного - Ред.), которая в свое время дала жизнь, дыхание, - может эту жизнь и забрать, расколоть поместную церковь. Сегодня возвращение к предыдущей структуре Киевского патриархата означает возвращение назад, в изоляцию, потерю Томоса и всех достижений церковной независимости", - заявил Епифаний.

Владыка подчеркнул, что если бы не было решения Поместного собора Киевского патриархата о прекращении деятельности религиозного объединения УПЦ КП путем объединения и присоединения к создаваемой Православной церкви Украины, о прекращении действия Устава и всех уставных органов УПЦ КП - не состоялся бы и Собор , который объединил три ветви украинского православия в единую поместную церковь.

"Поэтому говорить о том, что сейчас, вопреки постановлениям Поместного собора УПЦ КП и Объединительного Собора 15 декабря 2018 года в дальнейшем структурно существует Киевский патриархат - неправильно. Это неправильно и фактически, и тем более юридически", - заявил он.

В то же время он признал как неоспоримый факт, что Киевский патриархат стал предтечей получения Томоса об автокефалии Украинской православной церкви, а Святейший Патриарх Филарет сделал очень много для того, чтобы украинская церковь стала независимой.

При этом, по словам митрополита, украинская церковь по всем критериям заслуживает получения статуса патриархата в будущем.

"Но поднимать этот вопрос перед Вселенским Патриархом будет возможно тогда, когда в поместной церкви объединится если не все украинское православие, то его подавляющее большинство", - заявил митрополит Епифаний, добавив, что об этом в своих интервью не раз говорил и сам патриарх Филарет.

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Предстоятель ПЦУ также подтвердил, что не получал от патриарха Филарета приглашение на торжественное молитвенное общение в память о священномученика Макария, запланированное на 14 мая.

Позже Епифаний сообщил LB.ua, что приглашение все же поступило после того, как информацию об этом распространили средства массовой информации. При этом отмечается, что митрополит Епифаний получил приглашение также на бланке УПЦ КП, которая юридически не существует.

Как сообщалось ранее, почетный патриарх УПЦ КП Филарет хочет восстановить Украинскую православную церковь Киевского патриархата, которая в конце прошлого года вошла в новосозданную Православную церкововь Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3126310
 
 
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І де він знайшов досягнення? що став керувати замість Філарета, і відсилати сотні мільйонів у Стамбул, замість того щоб в Україні відбудовувати церкви.
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и вот где простому человеку тут разобраться? развели кадильщики войну,
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нельзя государству вмешиваться в дела духовные, а свыня всунулась
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А *****, значит, можно включать Кирюшу-контрабандиста в состав СНБО и обсуждать и противодействовать независимости украинской церкви на государственном уровне?

Не говоря уже о том, что это не дела духовные, а дела административные, ибо в разделении церквей на патриархаты ничего духовного нет - оно исключительно административно-политическое.
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думаю, правильней ставить вопрос не "зачем" а "почём"
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Для тебя, идиота, СВЫНЯ всунулась, а люся констатировала факт, что рыло таки Свына!
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Зато против иностранного "церковного" вмешательства в дела государства, вата ничего не имеет! Ибо для их ватных мозгов это норма.
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Схоже на старечий маразм... І його використовуватимуть та затято афішуватимуть...
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ну нигде нет единства, прямо горе у нас, даже в церкви не могут договориться
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Не дают!Если церкви договорятся,то и народ договорится!А как потом этому народу рассказывать,что он не такой,как надо быть народу.Тогда всем перестанет нравится политика правительства и его деятельность.А так,разделяй и властвуй!
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Короче он за консервацию себя на посту.
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Подумаешь, потом уже Зеля опять привезет пергамент, а потом опять отберут. Каждый президент же должен бегать с мощами и здоровяками в платьях.
Еще давайте войну из-за своих капищ и смехотворных артефактов, попы устройте. И все веруны такие: че так живем то?
- Вот именно поэтому.
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ЗЕЛЕНСКИЙ КОНФИСКУЕТ РОШЕН И ПЕРЕДАСТ СВЯТОЙ ОБИТЕЛИ .ЧТОБ ПАСХИ И КУЛИЧИ ВЫПЕКАТЬ
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Ай! Порошенко уходит и всё наработанное рушится.
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Отработанное у тех,кто до Порошенко это всё нарабатывал.Мля Порох просто патологический отжимала чужиг достижений!Везде своё макло всунул и ленточку перерезал.А где не ленточку,дЫк бумажку отжал.Он что,организовал эту церковь?Он чтоли все годы её существования добивался этого Томоса?Он к нему тупо примазался,вот и всё его достижение!
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А я щось подібне і очікував............... Епифаний: Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса - Цензор.НЕТ 9849
Бізнес і віра - не сумісні.
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Кто б сомневался, что все этим и закончится.Тут власть делят, там власть делят.За@бали.
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"Все, что реформировано непосильным трудом, все пропало!" (с)
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Церква в державі повинна бути одна - своя, про то нехай церковні діячі домовляються, от тільки з боку держави повинен бути стімул, як наприклад, свого чвсу зробив французький король Філіп Довгий, коли в Ліоні обирали чергового папу Римського: замурував всі виходи в соборі, і залишив маленьке віконце, через яке передавали їжу й воду один раз на день, і зразу, як казав Горбачов: працес пашол.
А всі інші закордонні церкви теж нехай будуть, тільки обкласти їх податком десь так на 90-95% і всю діяльність, дешево й сердито...
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Церковь должна быть одна, пусть будет УПЦ. Не надо ничего делить. Надо объединяться.
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юридично не існує ПЦУ, а УПЦКП та УАПЦ юридично, таки, існують, як існує УПЦ без зміни назви. Спроба подолати церковний розкол привела до появи ще однієї української православної церкви. Много - нє мало
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На Дерибасовской закрылася пивная, передралася вся компания блатная.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЕпифаний: Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса
 
 
 
 
 
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