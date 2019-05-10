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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1178) инаугурация (283) Порошенко (17442)

 Порошенко никак не остановится, - Зеленский призвал Раду назначить инаугурацию на 19 мая. ВИДЕО

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский обвинил народных депутатов в затягивании с его инаугурацией и призвал назначить ее на 19 мая.

Об этом говорится в его обращении, передает Цензор.НЕТ.

"Я обращаюсь к украинскому парламенту. Уважаемые депутаты, надеюсь за три недели, пока вы отдыхали, вы не забыли слова депутатской присяги: "Исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников". Пока что вы действуете исключительно в своих интересах. Боитесь роспуска Рады и затягиваете назначение даты инаугурации", - заявил Зеленский.

"Пока вы трясетесь за свои мандаты, бывший президент Порошенко совершает непоправимое. Он проводит активные перестановки в высшем командовании армии. Пытается протолкнуть своего главу Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Назначает судей Верховного Суда, среди которых, юристы Roshen, судьи Майдана и родственники господина Кивалова. Раздает звания генералов более чем 20 лицам, среди которых ответственные за безопасность арсеналов, складов при котором произошли взрывы в Балаклее, Ичне, Калиновке и Сватово. Дает звание Героя Украины главе СБУ господину Грицаку", - отметил он.

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"Я понимаю, что напрасно говорить человеку, который говорит: "Я готов подставить плечо", а сам держит две дули в кармане. Это напоминает мне туриста в египетском отеле. Завтра домой, чемоданы собраны, номер уже убрали и нормальный, воспитанный человек ждет трансфер в аэропорт, но не Порошенко. Он никак не остановится. Тянет полотенца, тапочки и берет все подряд со шведского стола. Я вас очень прошу - сдайте ключ, рассчитайтесь за минибар и вперед. Вам еще таможню и паспортный контроль проходить", - акцентировал Зеленский.

"Я обращаюсь к Верховной Раде, на ближайшем заседании вы должны назначить дату инаугурации на 19 мая. Этого требую не я, этого требует народ Украины, в интересах которого вы присягали действовать. Вы должны остановить эти политические судороги, хромой утки. Страна нуждается в нормальной работе всех институций. Народ не должен ждать пока кто-то наназначается перед длительным отпуском. Думайте, пожалуйста, не о депутатских ксивах. Думайте об Украине. 19 мая. Голосуйте", - призвал Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/n3126307
 
   
 Топ комментарии
 
Депутатам корумпованої Верховної Ради потрібно думати про адвокатів та угоду зі слідством!
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Да уж...лексикон как у хуйла...вернее как у гопника из подворотни..."ксивы"...
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До речі, хай тільки ця ВР спробує відмовити Наріду України. Без крові не обійдеться..
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зебільні диванні ватани про кров варнякають? Готові свою голову підставити?
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Ой ка страшно! Я от смеха страха Рем на ногу уронил.
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Запрыгали, продажные шавки, заскулили, заблеяли, зафотошопили...
Шо, гидота брехливая, никак от шокодупы губы не отклеете ?
А Зеленский красава. Респект.
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зеля, что то после того как коломийский стал расставлять свои кадры на посады (его прогнозы уже на любом интернет сайте можно найти) я уже тебе не верю. ты молчишь и ничего по этому поводу не говоришь, значит главный всетаки бэня? про какой народ ты говоришь? кто требует? я не требую ничего ! я уже понял результаты твоей с бэней игры в которой вы обыграли 75% дятлов из страны под названием Украина!
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Александр Кочетков
9 мая в 12:43 ·

МЫСЛИ ПО ПОВОДУ
Уже ничему не удивляюсь. Не удивлюсь, если Петр Порошенко заявит, что за кресло не держится, но готов сотрудничать с Владимиром Зеленским, оставаясь на должности Президента Украины.
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Шарій, Дубінскій, Кочєтков - команда «ІНХ».

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Молодец! А Петя - узурпатор, вцепился как клещь, - присосался и никак не отдерёшь. Гнать эту разу нах.., а узурпатора под трибунал!
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Не думайте о депутатских ксивах, - Зеленский призвал Раду назначить инаугурацию на 19 мая - Цензор.НЕТ 1041"...а подумайте о том что мой хозяин не доволен-пора бы уже дерибанить..."
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та дайте вже йому ту "бУлаву"....- воно само себе скорішше знищить... Не думайте о депутатских ксивах, - Зеленский призвал Раду назначить инаугурацию на 19 мая - Цензор.НЕТ 5447
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Какая инагурация, если счас во всю идет операция "спасти рядового Петю"...там всё сурьёзно, офшоры Панамских Поцреотов под угрозой!
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ПРО ОФШОРИ:
«Немецкая газета Süddeutsche Zeitung приобрела Панамские документы, которые были распространены в воскресенье Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) вместе с Проектом по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Ни один из счетов, связанных с офшорной фирмой Порошенко, не имел более $3080. Использование офшорных компаний полностью законно, и такая практика не является редкостью, особенно в России, Украине и других странах бывшего Советского Союза.
Источник: https://news.online.ua/739017/stanut-li-panamskie-dokumenty-kontsom-dlya-ukrainskogo-shokoladnogo-korolya/
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Петю нічого не врятує, не переймайтеся.
То блазень намагається закінчити операцію "в погоні за булавою" і розпочати нову "********* вперед до Ради" Порошенко никак не остановится, - Зеленский призвал Раду назначить инаугурацию на 19 мая - Цензор.НЕТ 534
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Z все правильно сказал,потребовал. Сейчас парубий чешет репу,как же поступить...
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Можно, например, отпустить депутатов до осени, на каникулы...
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Александр Кочетков
6 мая в 12:06 ·

ЗАЧЕМ СПЕШИТЬ С ПЕРЕДАЧЕЙ ВЛАСТИ?
Честно говоря, меня подгружают подловатенькие вопросы порохолюбов - а куда торопиться с инаугурацией, мол, потерпит этот Зеленский…
Ну да, в 2014 оду эти же люди требовали проводить выборы в один тур, чтобы побыстрее закончить войну. Закончили? Так идите в сад со своим вороватым лицемерным кумиром, если воля подавляющего большинства украинцев о немедленной смене власти для вас ничего не значит!
Я вам объясню, зачем спешить.
Как минимум, чтобы лишить Порошенко президентской неприкосновенности. И начать по нему и его деяниями следствие и суд. Но не такой грязный фарс, как устроил Янукович с Тимошенко и Луценко. И не такое позорище, как устроил Порошенко по Януковичу.
А доказательно, с вытаскиванием на свет всех решений и приказов по войне, включая Иловайск и Дебальцево, всех коррупционных схем ПАПа в банковской, инвестиционной, энергетической, оборонной, газовой сферах. С документами и доказательствами, а они - есть!
Чтобы этот публичный процесс стал отправной точкой реального очищения и оздоровления власти и общества, перехода к контролю общества за властью и окончательного прощания с «совком».
И чтобы посмотреть как вы, неуважаемые поохолюбы, начнете юлить и выкручиваться - «да не может быть, мы же не знали, не представляли...».
Да все вы прекрасно видите и представляете! Просто сами такие же: «У нас патриотическая коррупция, не для себя воруем, а для страны, цель оправдывает средства...».
Патриотизм не может опираться на подлость и низость.
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да, это было феноминально: "Мы воруем чтобы воевать с агрессором". Пипец просто!
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Открытый процесс над соевым мародером и его кликой жизненно необходим стране для начала очищения от того, что сотворили со страной эти гниды
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Зе аплодисменты! Наконец-то пришёл нормальный президент!
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Это ты по видеороликам определил...или по кино судишь？
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Беня уже заявил, что от досрочного переизбрания ВР, Украина только выиграет.
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Якщо ти нікому нічєго нє должєн, то чому ти думаєш, що тобі щось там рада должна? Вони зроблять тобі інаугурацію 2 квітня, 5 приймуть закон про імпічмент, а 20 його запустять, і все , діло в шляпі.
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ну ты Вова уже гонишь. Когда народ требовал 19 числа тебя короновать? Это ты вместе со шпаной просил у депутатов енагурации 19. будет тебе все. Только 3 июня. А-ха-ха!!
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похоже что эти упыри ждут когда их "вежливо" попросят........
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Думаю, у Зеленского хватит ума сразу же после инаугурации начать очищать страну от соевой мрази, от шоколадного мародера до последней порохоботствующей шавки, накладывающей на форумах кучи гуано в поддержку обанкротившегося политического лузера против законно избранного абсолютным большинством народа президента. На самом деле соевых отщепенцев не так уж и много, не более 7 процентов, но уж очень они вонючи для того, что бы находится среди нормальных людей
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Да.клован начнет чистить от одной мрази и ставить к власти другкю мразь каломойную...🐴
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Ахеренные новости а ленте: Коломойский сказал,
Коломойский сообщил,
Коломойский заявил,
Коломойский назвал,
Коломойский не исключает, Коломойский расскажет,
Коломойский считает,
Коломойский сделал ставку, Коломойский прогнозирует...

Агде где Зеленский?
Мож опять в Бодрум с гастроялми свалил?
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От блазень нетерплячий, боїться втрати лохотрат до виборів у Раду.

Ще отримаєш булаву, а потім і булавою. Порошенко никак не остановится, - Зеленский призвал Раду назначить инаугурацию на 19 мая - Цензор.НЕТ 5548
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Клоун, тьі, чмо, сначала побрейся, поприличней оденься, а уже потом суть свое поганое хлебало в екран.
Пионєр, хренов с 19 мая
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Иногда проснёшься в кресле президента и плачешь сам не зная как туда попал
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Вова, нехер вола ипать: собирай народ, перед ВР, 14 мая и мы этих петерастов заставим работать в интересах Украины. Народ - единственный источник власти и мы готовы, под твоим руководством, это продемонстрировать.

У народа свой Президент, а какая-то куета мозги нам выносит...
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А до 14 мая и без команды кловуна собраца не могли немощи, терпели)))))
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ПАПуас аттягивает свой канец, но канец был короткий и не аттягивалсся. Порошенко никак не остановится, - Зеленский призвал Раду назначить инаугурацию на 19 мая - Цензор.НЕТ 6600 Порошенко никак не остановится, - Зеленский призвал Раду назначить инаугурацию на 19 мая - Цензор.НЕТ 6802
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Довольно наглое и хамское заявление...
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А оно вообще по своей сути хамло...причем тупое...
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Хамского тут ничего нет. Напротив- правду сказал о порошенко.
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Так пусть поднимает народ! Народ и Президент - это сила! Засели, гавнюки, в ВР и воду варят. Тысяч 100 выйдет и будут, как шелковые. Иначе просрем все.
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Владимир Александрович, хватит плакать. Озвучьте свою программу и свою команду - и ВР повернется к Вам передом. А пока она думает, как не развалить страну окончательно, к чему Вы так стремитесь.
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Да уже все поняли что ЗЕКоманде досрочные выборы крайне нужны именно сейчас пока их подельник рейтинг не растерял. Всем ясно что к осени от рейтинга не останеца и дыма. ВОт и спешат с выборами что б как можно больше своих подельников привести в Раду.
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этому клоуну лучше бы народу про свою "команду", наконец-то рассказать, не скрывать от людей "чьотких рехворматараф" а оно все про дату инаугурации толдычит... Что, Вовик,

Беня торопит? Мстя за Приват и прочие фенечки превыше всего? Слуга народа? Ага, как же Порошенко никак не остановится, - Зеленский призвал Раду назначить инаугурацию на 19 мая - Цензор.НЕТ 3170
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Нещодавно був Беняфіс...
Всі призначення цілком прогнозовані.
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Не тягне він на президента...
Дрібнуватий занадто ..
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А вам нравицца 2-ух центнерный хряк! соевые - извращенцы!
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Вова ты только скажи 14 под радой можем помочь сделать депутатам правильный выбор
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Пральна! Нехер цацкаться с депутатской сволочью! Нужно собраться и вежливо попросить товарищей. Куда они нахер денутся, эти нищеброды вонючие.
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Рыгага! соевые истерики! С 20,05 минстэць прикроют. Участников - под суд! Порошенко никак не остановится, - Зеленский призвал Раду назначить инаугурацию на 19 мая - Цензор.НЕТ 9345
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Это обращение моего Президента !?
Депутаты должны, какие-то тапочки-минибар, дайте мне скорей булаву....
Блин, он больной на голову !
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Хороший презЕдент...без фени двух слов связать не может...
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Вова, шо у вас с лицом? Шо с вашей мимикой? Шо с вашими бровями? Они же живут своей отдельной жизнью, даже Матерь драконов( Эмилия Кларк ) со своими бровями такое не вытворяет.
Боже, за што? За што нам такое горе?
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Это потому что пэдрот выступает под хроническим газом. А Зе - как нормальный интеллигентный президент!
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а как он к народу будет обращаться - "эй ханурики, не ссыте за свои шкуры"?
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После инаугурации порошенко вот- так вот просто соберётся и уйдёт? А дела передать ? На это нужно минимум два года ! Потому как порошенко самый лучший и опытный президент в мире и вселенной!
По факту у нас уже целых три президента одновременно , ведь ещё и есть один ' легитимный' в ростове)))
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Ржака! Избранный народов президент не может добиться инаугурации.
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А чего ее добиваться то？ в заднице свербит что ли？ есть Закон...его никто не нарушил...в чем проблема？
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Как вовремя, как раз хотел подогреть ужин на пьілающих пуканах порохоботов
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"Этого требую не я, этого требует народ Украины, в интересах которого вы присягали действовать..."(с) какой народ?
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Тебе, обмылок, никто ничего не должен, завали хлебало!
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Во зе пуче, не швиди вован, усе буде так, як буде, чи беня-паша давить??
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Бенина бородатая женщина (Дубинский) рвущаяся на место Луценка, торговать уг. делами, пилит каждый час ролик про схематоз Пети, а о бениных схематозах, когда он рулил областями не запилил . Вангую Дуб с дипломом электрика следующий гепрокурор.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко никак не остановится, - Зеленский призвал Раду назначить инаугурацию на 19 мая. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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