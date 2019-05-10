 Порошенко никак не остановится, - Зеленский призвал Раду назначить инаугурацию на 19 мая. ВИДЕО

Об этом говорится в его обращении, передает Цензор.НЕТ.
"Я обращаюсь к украинскому парламенту. Уважаемые депутаты, надеюсь за три недели, пока вы отдыхали, вы не забыли слова депутатской присяги: "Исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников". Пока что вы действуете исключительно в своих интересах. Боитесь роспуска Рады и затягиваете назначение даты инаугурации", - заявил Зеленский.
"Пока вы трясетесь за свои мандаты, бывший президент Порошенко совершает непоправимое. Он проводит активные перестановки в высшем командовании армии. Пытается протолкнуть своего главу Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Назначает судей Верховного Суда, среди которых, юристы Roshen, судьи Майдана и родственники господина Кивалова. Раздает звания генералов более чем 20 лицам, среди которых ответственные за безопасность арсеналов, складов при котором произошли взрывы в Балаклее, Ичне, Калиновке и Сватово. Дает звание Героя Украины главе СБУ господину Грицаку", - отметил он.
"Я понимаю, что напрасно говорить человеку, который говорит: "Я готов подставить плечо", а сам держит две дули в кармане. Это напоминает мне туриста в египетском отеле. Завтра домой, чемоданы собраны, номер уже убрали и нормальный, воспитанный человек ждет трансфер в аэропорт, но не Порошенко. Он никак не остановится. Тянет полотенца, тапочки и берет все подряд со шведского стола. Я вас очень прошу - сдайте ключ, рассчитайтесь за минибар и вперед. Вам еще таможню и паспортный контроль проходить", - акцентировал Зеленский.
"Я обращаюсь к Верховной Раде, на ближайшем заседании вы должны назначить дату инаугурации на 19 мая. Этого требую не я, этого требует народ Украины, в интересах которого вы присягали действовать. Вы должны остановить эти политические судороги, хромой утки. Страна нуждается в нормальной работе всех институций. Народ не должен ждать пока кто-то наназначается перед длительным отпуском. Думайте, пожалуйста, не о депутатских ксивах. Думайте об Украине. 19 мая. Голосуйте", - призвал Зеленский.
смехастраха Рем на ногу уронил.
Шо, гидота брехливая, никак от шокодупы губы не отклеете ?
А Зеленский красава. Респект.
9 мая в 12:43 ·
МЫСЛИ ПО ПОВОДУ
Уже ничему не удивляюсь. Не удивлюсь, если Петр Порошенко заявит, что за кресло не держится, но готов сотрудничать с Владимиром Зеленским, оставаясь на должности Президента Украины.
«Немецкая газета Süddeutsche Zeitung приобрела Панамские документы, которые были распространены в воскресенье Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) вместе с Проектом по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Ни один из счетов, связанных с офшорной фирмой Порошенко, не имел более $3080. Использование офшорных компаний полностью законно, и такая практика не является редкостью, особенно в России, Украине и других странах бывшего Советского Союза.
Источник: https://news.online.ua/739017/stanut-li-panamskie-dokumenty-kontsom-dlya-ukrainskogo-shokoladnogo-korolya/
То блазень намагається закінчити операцію "в погоні за булавою" і розпочати нову "********* вперед до Ради"
6 мая в 12:06 ·
ЗАЧЕМ СПЕШИТЬ С ПЕРЕДАЧЕЙ ВЛАСТИ?
Честно говоря, меня подгружают подловатенькие вопросы порохолюбов - а куда торопиться с инаугурацией, мол, потерпит этот Зеленский…
Ну да, в 2014 оду эти же люди требовали проводить выборы в один тур, чтобы побыстрее закончить войну. Закончили? Так идите в сад со своим вороватым лицемерным кумиром, если воля подавляющего большинства украинцев о немедленной смене власти для вас ничего не значит!
Я вам объясню, зачем спешить.
Как минимум, чтобы лишить Порошенко президентской неприкосновенности. И начать по нему и его деяниями следствие и суд. Но не такой грязный фарс, как устроил Янукович с Тимошенко и Луценко. И не такое позорище, как устроил Порошенко по Януковичу.
А доказательно, с вытаскиванием на свет всех решений и приказов по войне, включая Иловайск и Дебальцево, всех коррупционных схем ПАПа в банковской, инвестиционной, энергетической, оборонной, газовой сферах. С документами и доказательствами, а они - есть!
Чтобы этот публичный процесс стал отправной точкой реального очищения и оздоровления власти и общества, перехода к контролю общества за властью и окончательного прощания с «совком».
И чтобы посмотреть как вы, неуважаемые поохолюбы, начнете юлить и выкручиваться - «да не может быть, мы же не знали, не представляли...».
Да все вы прекрасно видите и представляете! Просто сами такие же: «У нас патриотическая коррупция, не для себя воруем, а для страны, цель оправдывает средства...».
Патриотизм не может опираться на подлость и низость.
Коломойский сообщил,
Коломойский заявил,
Коломойский назвал,
Коломойский не исключает, Коломойский расскажет,
Коломойский считает,
Коломойский сделал ставку, Коломойский прогнозирует...
Агде где Зеленский?
Мож опять в Бодрум с гастроялми свалил?
Ще отримаєш булаву, а потім і булавою.
Пионєр, хренов с 19 мая
У народа свой Президент, а какая-то куета мозги нам выносит...
Беня торопит? Мстя за Приват и прочие фенечки превыше всего? Слуга народа? Ага, как же
Всі призначення цілком прогнозовані.
Дрібнуватий занадто ..
Депутаты должны, какие-то тапочки-минибар, дайте мне скорей булаву....
Блин, он больной на голову !
Боже, за што? За што нам такое горе?
По факту у нас уже целых три президента одновременно , ведь ещё и есть один ' легитимный' в ростове)))