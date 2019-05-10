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Все про:помилование (176) Путин (24767) письмо (183) политзаключенные (1172) Сенцов (979)

 "Я поняла, что зря это сделала", - мать Сенцова о письме Путину с просьбой о помиловании сына

Мать украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова Людмила считает, что что ей не следовало писать письмо президенту России Владимиру Путину, в котором просила помиловать сына.

Об этом Людмила Сенцова рассказала в интервью Громадскому, передает Цензор.НЕТ.

Мать политзаключенного отметила, что написала письмо, потому что надеялась на милосердие Путина.

"Я думала, знаете, он православный, только что вернулся из святых мест. Очень на милосердие надеялась, что он откликнется", - рассказала Людмила Сенцова.

По ее словам, от Кремля она получила две очень официальных ответа - "помилование возможно лишь в случае личной просьбе Сенцова".

Сейчас Людмила Сенцова, считает свое письмо ошибкой.

"И я поняла, что зря это сделала. Вообще не надо было писать. Хотя и знала, что вроде как не надо. И подумала - а вдруг? Надежда была. А вдруг кто-то поддержит еще? И это будет та капля, которая все изменит? Но сейчас я знаю, что это уже не поможет", - отметила она.

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Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова - к 20.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

5 октября Сенцов заявил о прекращении голодовки со следующего дня. Он отметил, что, в случае ее продолжения, к нему применили бы принудительное кормление из-за его критического состояния.

25 октября 2018 года Сенцову присудили премию Европарламента "За свободу мысли" имени Сахарова.

Источник: https://censor.net.ua/n3126303
 
 
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хорошо хоть на колени не стала,это бы не помогло,куйло только бы поржало
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***** это телевизор, там одностороннее вещание.
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Мне так жалко всех матерей,которые потеряли своих сыновей или ждут их из тюрем.На этом фоне еще сволочнее,подлее выглядят порох и его свора.Чтоб они посдыхали,подавившись своим баблом
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Кацапив которые воевали против украины попали в плен нада судить и давать пожизнено -вот тогда может чтото изменится
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***** давно должно было быть ликвидировано 10 миллионов долларов на подготовку этой акции возмездия вполне бы хватило ...
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А Савченка говорила что в ********** казематах ей лучше сиделось чем на родине "Я поняла, что зря это сделала", - мать Сенцова о письме Путину с просьбой о помиловании сына - Цензор.НЕТ 1132
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Матери горе досталось на старость лет, но Ху обычный гэбист выступает в новой агентурной роли православного
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Мля,дайте подумать,кого же этот православный мне напоминает со своей ролью...Аааа,точно,Петя Порошенко,один в один!
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Он такой же,как и Порошенко!Два сапога пара!
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Я поняла, что зря это сделала", - мать Сенцова о письме Путину с просьбой о помиловании сына
 
 
 
 
 
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