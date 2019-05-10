 За последние 5 лет ставленники РФ сделали жизнь людей на Донбассе хуже, - Волкер

Об этом он написал в своем аккаунте в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"За последние 5 лет российские наемники и ставленники России сделали жизнь людей на Донбассе хуже, в том числе и русскоязычных, о которых, как они заявляют, заботятся. Россия должна прекратить боевые действия, выполнить Минские соглашения и позволить реконструировать и реинтегрировать Донбасс обратно под контроль Украины", - написал Волкер.
Просили защиты от Бандеровцев - на территории лугандона Бандеровцев нет.
Не хотели кормить "нахлебников из Украины" - все как по учебнику, нахлебников не кормят.
Что собственно не устраивает?
" Не упрекаю русских в том, что они таковы, каковы они есть, я осуждаю в них притязания казаться такими же, как мы. Пока они еще необразованны - но это состояние по крайней мере позволяет надеяться на лучшее; хуже другое: они постоянно снедаемы желанием подражать другим нациям, и подражают они точно как обезьяны, оглупляя предмет подражания. Видя все это, я говорю: эти люди разучились жить как дикари, но не научились жить как существа цивилизованные, и вспоминаю страшную фразу Вольтера или Дидро, забытую французами: «Русские сгнили, не успев созреть»."