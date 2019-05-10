 За последние 5 лет ставленники РФ сделали жизнь людей на Донбассе хуже, - Волкер

Об этом он написал в своем аккаунте в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"За последние 5 лет российские наемники и ставленники России сделали жизнь людей на Донбассе хуже, в том числе и русскоязычных, о которых, как они заявляют, заботятся. Россия должна прекратить боевые действия, выполнить Минские соглашения и позволить реконструировать и реинтегрировать Донбасс обратно под контроль Украины", - написал Волкер.

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