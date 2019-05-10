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 Политика Украины
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 За последние 5 лет ставленники РФ сделали жизнь людей на Донбассе хуже, - Волкер

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер вновь обвинил Россию в ухудшении ситуации на Донбассе и призвал Москву к выполнению Минских соглашений.

Об этом он написал в своем аккаунте в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"За последние 5 лет российские наемники и ставленники России сделали жизнь людей на Донбассе хуже, в том числе и русскоязычных, о которых, как они заявляют, заботятся. Россия должна прекратить боевые действия, выполнить Минские соглашения и позволить реконструировать и реинтегрировать Донбасс обратно под контроль Украины", - написал Волкер.

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За последние 5 лет ставленники РФ сделали жизнь людей на Донбассе хуже, - Волкер 01

Источник: https://censor.net.ua/n3126302
 
 
 Топ комментарии
 
Не выдумывай.Это их любимый русский мир,это их корни,их кровь-нквдисто,вохровцев , зэков и пьяни российской
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Ага! А ставленники Вашингтона как жизнь улучшили в Украине...
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Если бы у нас тут были ставленники Вашингтона, можете поверить, мы бы жили не хуже Сингапура.
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Може саме про це і мріяли "горді" даунбасіти, несамовито волаючи "..путєн ввєді!"...
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Не выдумывай.Это их любимый русский мир,это их корни,их кровь-нквдисто,вохровцев , зэков и пьяни российской
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Ага! А ставленники Вашингтона как жизнь улучшили в Украине...
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Если бы у нас тут были ставленники Вашингтона, можете поверить, мы бы жили не хуже Сингапура.
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Не правда. Те жители мазохисты, они этого жаждали
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В России всегда жить было плохо, только умирать хорошо.
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Хотелось бы съязвить по этому поводу,но воздержусь .. мне бы очень хотелось,чтобы повода съязвить у меня не было,но пока маето то шо маемо .. За останні 5 років ставленики РФ зробили життя людей на Донбасі гіршим, - Волкер - Цензор.НЕТ 5978
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Интересно а с чего он так решил. Он что там жил? Привет из ДНР.
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А ставленник пиндостана парашенко и его рагульня сделали жизнь всех украинцев невыносимой!!!
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Порошенко - в первую очередь ставленник *****.
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Просили "путен введи вайска" - получили "вайска путена".
Просили защиты от Бандеровцев - на территории лугандона Бандеровцев нет.
Не хотели кормить "нахлебников из Украины" - все как по учебнику, нахлебников не кормят.
Что собственно не устраивает?

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Цытата Маркиз Астольф де Кюстин "Россия в 1839 году"
" Не упрекаю русских в том, что они таковы, каковы они есть, я осуждаю в них притязания казаться такими же, как мы. Пока они еще необразованны - но это состояние по крайней мере позволяет надеяться на лучшее; хуже другое: они постоянно снедаемы желанием подражать другим нациям, и подражают они точно как обезьяны, оглупляя предмет подражания. Видя все это, я говорю: эти люди разучились жить как дикари, но не научились жить как существа цивилизованные, и вспоминаю страшную фразу Вольтера или Дидро, забытую французами: «Русские сгнили, не успев созреть»."
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У них хуже не стало, но улучшать жизнь при новом президенте Украины они утратят, если не выгонят российских военных.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа последние 5 лет ставленники РФ сделали жизнь людей на Донбассе хуже, - Волкер
 
 
 
 
 
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