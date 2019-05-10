EN|RU|UK
Темы дня: Паспорта РФ для ОРДЛО Президентские выборы-2019 Языковой вопрос Парламентские выборы-2019
 Общество
  2233  84
Материалы по теме:
Все про:апелляция (372) Зайцева (91) защита (103) Харьков (4245) Дронов (43)

 Защита Зайцевой обратилась в апелляционный суд с просьбой смягчить ей наказание до 5 лет тюрьмы условно

Защита виновницы ДТП в Харькове Елены Зайцевой, приговоренной к 10 годам тюрьмы, просит апелляционный суд отменить это решение или смягчить приговор до 5 лет лишения свободы условно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Громадскому" сообщила адвокат потерпевших по этому делу Лариса Матвеева.

"Она (адвокат Зайцевой Юлия Плетнева - Ред.) считает, что решение суда первой инстанции незаконное, принято с нарушением материальных и процессуальных норм, поэтому, по ее мнению, суд апелляционной инстанции должен назначить рассмотрение в суде первой инстанции, а в случае, если апелляционный суд сочтет указанные нарушения недостаточными для отмены приговора, изменить его в части назначения Зайцевой наказания и смягчить его к пяти годам лишения свободы ... освободить ее от основного наказания с испытанием, определив испытательный срок на усмотрение суда", - сказала Матвеева.

Она добавила, что в части гражданского иска пострадавших защита Зайцевой хочет, чтобы она выплатила только 30% компенсации, а другой виновник ДТП Геннадий Дронов - 70%. Защитники Зайцевой считают, что степень вины Дронова значительно больше, чем Зайцевой.

Матвеева рассказала, что защита Дронова также подала апелляцию и просит суд освободить его от наказания, так как доказательств его вины, по мнению защиты, нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Харьковской автошколе, где получила права устроившая масштабное ДТП Зайцева, аннулируют лицензию, - Нацполиция

Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.

Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

20 октября суд определил меру пресечения Зайцевой в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

6 ноября было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 286 еще одному участнику ДТП - водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находился на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

26 февраля 2019 года суд признал обоих подозреваемых виновными и осудил на 10 лет заключения.

Источник: https://censor.net.ua/n3126300
 
 
 Топ комментарии
 
5 человек убила, сменить наказание на пожизненно и 5 лет условно адвокату, как она и просила
 показать весь комментарий
 
Зайцева має прожити решту свого життя у в'язниці!
 показать весь комментарий
 
От же ж суки, що мажорка, що її адвокатка. Вони не бояться, що їх десь тихенько лінчують, навіть якщо за кордоном сховаються? А взагалі таку мразоту треба було прямо на місці кінчати...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ето ей много. Она вообще хочет год условно за два трупа .
 показать весь комментарий
 
 
Зайцева має прожити решту свого життя у в'язниці!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
должна и что,кто ей такой срок даст,это только твои пожелания
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Зеленский ее по просьбе Кернеса и Бени Министром МВД назначит или Начальником Дорожной Полиции НПУ МВД Защита Зайцевой обратилась в апелляционный суд с просьбой смягчить ей наказание до 5 лет тюрьмы условно - Цензор.НЕТ 9243
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Беспредел на дорогах и в судах не при Зеленском происходит,а при Порошенко,не путай попугай
 показать весь комментарий
 
 
Ну, мы все помним "торжество закона" при Яныке в судах и на дороге...и при Юще... Защита Зайцевой обратилась в апелляционный суд с просьбой смягчить ей наказание до 5 лет тюрьмы условно - Цензор.НЕТ 9877
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Порошенко по беспределу уже давно обогнал своего бывшего начальника Януковича
 показать весь комментарий
 
 
Сразу видно паРашкинца, не жившего в Украине последние 10-15 лет.....Слабо вас там готовят.. Защита Зайцевой обратилась в апелляционный суд с просьбой смягчить ей наказание до 5 лет тюрьмы условно - Цензор.НЕТ 2976
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Я постоянно живу в Украине ,в отличии от тебя ольгинца упоротого и знаю,на сколько при Порошенко расцвела даже не коррупция,а беспредел во всех сферах,на фоне непрерывного ростацен на все
 показать весь комментарий
 
 
"Князь" - це нешанобливий нік, яким називали татар у 19 - початку 20 ст. А "великий" він тому що товстий. Чи толстой, як правильно.
 показать весь комментарий
 
ты ушел от темы разговора
речь была не о том. что при порохе все было нормально
по твоим же словам- речь была о том, что даже овощь так не беспредельничал
 показать весь комментарий
 
 
когда троллю нечего ответить, у него нет ответа в его методичке- он начинает переходить на лично
что и требовалось доказать- по факту поста, тебе ответить нечего
 показать весь комментарий
 
 
Ольгинец пытается слиться, переводя разговор на другую тему...все по инструкции делает...трудяга.. Защита Зайцевой обратилась в апелляционный суд с просьбой смягчить ей наказание до 5 лет тюрьмы условно - Цензор.НЕТ 3719
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
дурик почитай биографию порошенко,баллотировался от СДПУ(о)медведчука и РЫгов
 показать весь комментарий
 
а что это кто-то отрицает?
я тебе даже больше скажу- он был один из основателей партии райгунов
но это никак не отменяет тот факт- кто ты кинул вброс, который сам же теперь отказывается коментировать и обосновывать
 показать весь комментарий
 
 
да? серьезно? Защита Зайцевой обратилась в апелляционный суд с просьбой смягчить ей наказание до 5 лет тюрьмы условно - Цензор.НЕТ 2191
порох тоже в мариинке людей собирал? что бы мочить казлов которые мешают ему жить?
порох тоже писуар предложил устроить?
чувак- поменяй свою методичку, ты очень сильно палишься
 показать весь комментарий
 
 
1 рік УМОВНО
тобто на волі, але з незначними обмеженнями.
 показать весь комментарий
 
 
А может ещё её и наградить? И выплатить компенсацию как насирову! Вот вам и СУДЕЙСКАЯ РЕФОРМА!!!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ну если зайцева оденет вышиванку то все может быть
 показать весь комментарий
 
Это где в сепарском Харькове?
за вышиванку ей бы дали 2 срока...
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Ага ,в Украине при Порошенко все воры в судах,все смотрящие.все коррупционеры в вишиванках выступают
 показать весь комментарий
 
О, вопли толСССтыми буквами вернулись. Не читаю даже эти иСССтерические визги.
 показать весь комментарий
 
Зачем расстрелять? Инквизиторам отдать - пусть все смотрят что тут пещерный век, да?
Может потому что закон такого не предусматривает? Если бы расстреляли на месте, то сели бы.
 показать весь комментарий
 
В США есть смертная казнь и таки да тут именно пещерный век
 показать весь комментарий
 
Там так же могут убить невиновных и концы в воду?
Кстати да, встречается и там шо невиновного мочили. И садили, конечно.
 показать весь комментарий
 
Ганьба таким реформаторам, які за 5 років допомогали суддям призначеним Януковичем примножити свої статки. Лише звільнення всіх суддів допоможе очистити цю країну від свавілля та безкарності бариг та олігархів.
 показать весь комментарий
 
 
От же ж суки, що мажорка, що її адвокатка. Вони не бояться, що їх десь тихенько лінчують, навіть якщо за кордоном сховаються? А взагалі таку мразоту треба було прямо на місці кінчати...
 показать весь комментарий
 
 
Та ні, вона наїздила вже років на 30 щоб посидіти подумати.
 показать весь комментарий
 
 
Если изменят меру наказания, то закона в Украине нет. Ни стыда у неё ни угрызений совести, похоже жить с этим грузом будет счастливо.
 показать весь комментарий
 
 
А если отменяют статью за незаконное обогащение - то закон есть?
 показать весь комментарий
 
 
типа так не понятно,что закона в Украине нет,если бы не широкая оглазка в СМИ,нашли бы у Зайцевой болезнь по которой она временно потеряла сознание
 показать весь комментарий
 
 
просто семейка подсобрала деньжат и уже договорилась. осталось только подать ходатайство.
 показать весь комментарий
 
При Петре кучу мажоров оправдали, сбивших насмерть людей. Но ты пугаешь, что вот при Зеле...
 показать весь комментарий
 
 
5 человек убила, сменить наказание на пожизненно и 5 лет условно адвокату, как она и просила
 показать весь комментарий
 
 
" Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице."
 показать весь комментарий
 
вы правы. эта Петина судебная "реформа" во всей красе
 показать весь комментарий
 
5 лет условно? Вместо 10 лет тюрьмы? На сколько лямов потянет такой приговор?
Защита Зайцевой обратилась в апелляционный суд с просьбой смягчить ей наказание до 5 лет тюрьмы условно - Цензор.НЕТ 4039
 показать весь комментарий
 
 
Судить нада народом - всех судей пидсудкив на народный суд и пусть народ решает что сними делать
 показать весь комментарий
 
 
ахаха, "народ" уже судил. 70 лет где-то. миллиончиков 50 трупов насудил.
МАЛО?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
не народ,а преступная верхушка,захватившая власть и продолжает уничтожать народ
 показать весь комментарий
 
 
Ага, и власть писала миллионы доносов?
О чем ты, "вяликий" шепчешь то? Злой Ленин и кореша захватили 200млн. быдла в заложники, да? Или имели поддержку все-таки?
 показать весь комментарий
 
А ты бы пикнул при сталине и превратился в пыль,но такие как ты не пикали ,а прислуживали и миллионы слабохарактерных доносы писали,а десятки миллионов не писали
 показать весь комментарий
 
О как ты съезжаешь умело.
Сталин ведь не сам расстреливал, гноил в лагерях, морил голодом, охранял своих жертв. То есть десятки милионов терпели издевательства миллионов?
Так какой "народ" то? В Рашке ваще 200-300 пород скота, а не народ. Как пафосно у ватников - нарооод. Меня уже воротит от этого слова.
 показать весь комментарий
 
Припиніть годувати того троля. Він навіть не провокує, він просто канючить кожну відповідь. Бо не їв кілька днів.
 показать весь комментарий
 
Интересно, что бы говорила этот "адвокат" , если бы в той трагедии на остановке Зайцева под барбитурой задавила насмерть ее мать?
 показать весь комментарий
 
 
А у Гепи одна турбота: м'ясника Жукова вшанувати, Зайцевій, звичайно, до нього далеко, але вже почала...
 показать весь комментарий
 
 
Наградить, отпустить и извиниться за задержку в камере. Ну, а дальше.....просто подсчитать полученное бабло. Защита Зайцевой обратилась в апелляционный суд с просьбой смягчить ей наказание до 5 лет тюрьмы условно - Цензор.НЕТ 3210
 показать весь комментарий
 
 
условно по годигу за каждого убитого. Убийство в алкогольном или наркотическом опьянение должно считаться ПРЕДНАМЕРЕНЫМ, ибо употребляя алкоголь или наркоту каждый НАМЕРЕНО подвергает окружающих риску!
 показать весь комментарий
 
 
Ужас сколько перенесла!
Год без выпивки и наркоты провела.
Тачка за 60 000 у.е. в гавно.
Папочка с мамочкой, на адвоката потратились!
Пора в ЕСПЧ подавать, для компенсации моральных травм и материальных потерь.
 показать весь комментарий
 
 
" Защитники Зайцевой считают, что степень вины Дронова значительно больше, чем Зайцевой."

Ппц...наркоманка под опиатами с превышением скорости в 2 раза полетела на красный свет!! Причем сделала это уже далеко не первый раз, а степень вины больше вдруг у чувака, который стартанул на пол-секунды раньше зеленого...я по этому поводу слышал только одну логику защитничков "зайки" - типа это ж Дронов в нее врезался . То, что шмары в этот момент и блико не должно было бы на перекрестке, то, что на перекресток она вылетела уже ПОСЛЕ Дронова, т.е. - когда Дронову уже горе зеленый свет, то, что если ы она не летела 120 - ее бы не понесло на пешеходов и тд они в рассчет не берут.
 показать весь комментарий
 
 
Ага, а "Лексус", так вообще нужно к казни на электрическом стуле приговорить!
По логике адвокатов, вина автомобиля еще более очевидна.
 показать весь комментарий
 
За убийство под наркотой условно?? Так может и эти смерти эти считать условными??
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А Пэдре слабО Героя Украины дать Зайцевой ?
 показать весь комментарий
 
 
Обдолбаной тварюке,лишившей жизни 6 человек,12лет,как минимум надо давать.А оно еще условно просит.
 показать весь комментарий
 
Отпустите можорку!Мужику же не виноватому уже дали 10 лет,пусть он и сидит!Шож вы над убийцей так издеваетесь.Порох,тот всех отпучкает!Оденьте ей браслетик с брюликами,купите билетик на чартерный рейс и пусть себе едит европейцев давить.Может там отсидит мразь по полной и не виноватых в место нее в тюрьму не посадят!
 показать весь комментарий
 
Дыминский уже откупился за убийство?Защита Зайцевой обратилась в апелляционный суд с просьбой смягчить ей наказание до 5 лет тюрьмы условно - Цензор.НЕТ 1564
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоЗащита Зайцевой обратилась в апелляционный суд с просьбой смягчить ей наказание до 5 лет тюрьмы условно
 
 
 
 
 
 вверх