 Защита Зайцевой обратилась в апелляционный суд с просьбой смягчить ей наказание до 5 лет тюрьмы условно

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Громадскому" сообщила адвокат потерпевших по этому делу Лариса Матвеева.
"Она (адвокат Зайцевой Юлия Плетнева - Ред.) считает, что решение суда первой инстанции незаконное, принято с нарушением материальных и процессуальных норм, поэтому, по ее мнению, суд апелляционной инстанции должен назначить рассмотрение в суде первой инстанции, а в случае, если апелляционный суд сочтет указанные нарушения недостаточными для отмены приговора, изменить его в части назначения Зайцевой наказания и смягчить его к пяти годам лишения свободы ... освободить ее от основного наказания с испытанием, определив испытательный срок на усмотрение суда", - сказала Матвеева.
Она добавила, что в части гражданского иска пострадавших защита Зайцевой хочет, чтобы она выплатила только 30% компенсации, а другой виновник ДТП Геннадий Дронов - 70%. Защитники Зайцевой считают, что степень вины Дронова значительно больше, чем Зайцевой.
Матвеева рассказала, что защита Дронова также подала апелляцию и просит суд освободить его от наказания, так как доказательств его вины, по мнению защиты, нет.
Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.
Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).
20 октября суд определил меру пресечения Зайцевой в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.
6 ноября было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 286 еще одному участнику ДТП - водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находился на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
26 февраля 2019 года суд признал обоих подозреваемых виновными и осудил на 10 лет заключения.
речь была не о том. что при порохе все было нормально
по твоим же словам- речь была о том, что даже овощь так не беспредельничал
что и требовалось доказать- по факту поста, тебе ответить нечего
я тебе даже больше скажу- он был один из основателей партии райгунов
но это никак не отменяет тот факт- кто ты кинул вброс, который сам же теперь отказывается коментировать и обосновывать
порох тоже в мариинке людей собирал? что бы мочить казлов которые мешают ему жить?
порох тоже писуар предложил устроить?
чувак- поменяй свою методичку, ты очень сильно палишься
тобто на волі, але з незначними обмеженнями.
за вышиванку ей бы дали 2 срока...
Может потому что закон такого не предусматривает? Если бы расстреляли на месте, то сели бы.
Кстати да, встречается и там шо невиновного мочили. И садили, конечно.
МАЛО?
О чем ты, "вяликий" шепчешь то? Злой Ленин и кореша захватили 200млн. быдла в заложники, да? Или имели поддержку все-таки?
Сталин ведь не сам расстреливал, гноил в лагерях, морил голодом, охранял своих жертв. То есть десятки милионов терпели издевательства миллионов?
Так какой "народ" то? В Рашке ваще 200-300 пород скота, а не народ. Как пафосно у ватников - нарооод. Меня уже воротит от этого слова.
Год без выпивки и наркоты провела.
Тачка за 60 000 у.е. в гавно.
Папочка с мамочкой, на адвоката потратились!
Пора в ЕСПЧ подавать, для компенсации моральных травм и материальных потерь.
Ппц...наркоманка под опиатами с превышением скорости в 2 раза полетела на красный свет!! Причем сделала это уже далеко не первый раз, а степень вины больше вдруг у чувака, который стартанул на пол-секунды раньше зеленого...я по этому поводу слышал только одну логику защитничков "зайки" - типа это ж Дронов в нее врезался . То, что шмары в этот момент и блико не должно было бы на перекрестке, то, что на перекресток она вылетела уже ПОСЛЕ Дронова, т.е. - когда Дронову уже горе зеленый свет, то, что если ы она не летела 120 - ее бы не понесло на пешеходов и тд они в рассчет не берут.
По логике адвокатов, вина автомобиля еще более очевидна.