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 Политика Украины
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 Подозрения Гонтаревой, Стеценко, Ложкину, Филатову являются политическими манипуляциями, - экс-заместитель Генпрокурора Баганец

На изучение дела Курченко новой группой прокуроров может потребоваться много месяцев, поэтому вследствие политических манипуляций оно фактически отложено на неопределенный срок.

Об этом заявил экс-заместитель Генерального прокурора, бывший адвокат Юрия Луценко Алексей Баганец, передает Цензор.НЕТ.

"Печально то, что за все годы существования органов прокуратуры, как в советское время, так и в независимой Украине, такой вакханалии и такого беспорядка, как на сегодняшний день, никогда не было. Закон четко говорит о том, что следователь заочно с прокурором может вынести подозрение лицу, в отношении которого собрано достаточно доказательств. Должны быть веские доказательства, которые могут свидетельствовать о том, что этот человек мог совершить преступление. Были такие достаточные доказательства у того же прокурора Кулика? Я не знаю, я не видел материалов уголовного производства, с ними не знакомился. Единственное, у меня у самого появились подозрения, почему такие процессуальные решения относительно окружения Порошенко появились буквально накануне голосования во втором туре? Нет ли здесь политических манипуляций?"- утверждает Баганец.

По мнению экс-заместителя генпрокурора, ни Валерия Гонтарева, ни другие лица, которым пытался выдвинуть подозрения прокурор Кулик, с точки зрения закона никогда не были и в настоящее время не являются подозреваемыми.

"Кулик признает в своих объяснениях, в своих интервью и рапортах о том, что "я не смог в установленном законом порядке вручить лично тем лицам эти подозрения по той причине, что они якобы относятся к категории неприкасаемых, и поэтому я, минуя процесс проверки их пребывания и жительства по конкретному адресу, их вызвал, в установленном законом порядке им не вручал подозрения, а направил по почте, как мы направляем повестки для вызова". Он должен знать, что есть конкретная процедура, порядок вручения подозрения, и если ты эту процедуру нарушил, то соответственно, эти лица не могут считаться подозреваемыми", - считает Баганец.

По мнению специалиста, странное поведение Кулика, пренебрежение процессуальными нормами, учитывая политическую целесообразность, привели к тому, что дело Курченко фактически уничтожено.

"Как полторы тысячи томов могут быть изучены, например, даже 10 новыми прокурорами, которых назначат процессуальными руководителями в этом деле? Конечно, на это уйдут месяцы, а за это время пройдут сроки давности", - отметил Баганец.

Напомним, 28 марта информационное агентство "УНИАН", которым владеет олигарх Игорь Коломойский, сообщил, что прокурор по делу Курченко Константин Кулик выдвинул подозрения Борису Ложкину, Алексею Филатову, Николаю Злочевскому, Валерии Гонтаревой, Константину Стеценко. В Генпрокуратуре опровергли эту информацию, заявив, что сообщения о подозрении были выдвинуты с нарушением законодательства. Константин Кулик заявил, что подозрения были отменены заместителем генпрокурора Евгением Ениным. В конце апреля Енин подал в отставку в знак протеста против политизации дела Курченко, которое попытались использовать для политических репрессий.

А уже на этой неделе Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что попытка вручить подозрения экс-главе АП Борису Ложкину, экс-главе НБУ Валерии Гонтаревой и заместителю главы АП Алексею Филатову является частью предвыборной кампании. "Если вы хотите мою оценку событий, которые генерировал прокурор Кулик, то я оцениваю это исключительно как политические предвыборные заявления, которые не имеют ничего общего с юридической деятельностью", - сказал Юрий Луценко.

Источник: https://censor.net.ua/n3126299
 
   
 Топ комментарии
 
Підозри -це Зрада. Так можна кинути тінь навіть на святого Баригу!!!
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Это тот Баганец , который в киеве "крышевал" прокурорские казино и салоны "одноруких бандитов" ? Еле выпихнули , опять на горизонте . Бывших ментов не бывает !
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Підозри -це Зрада. Так можна кинути тінь навіть на святого Баригу!!!
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Теща позвонила из Киева сказала , что со следующего месяца подымают тарифы , к чему бы.

Ну зебил вам в помосчь
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Тёща похоже. Гонцы с плохими вестями всегда выгребали.
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Зебилы схавали
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Сами себе сделали политическую манипуляцию? Гавнецо прокурорское не задумывается, какой бред несет.
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манипуляция или нет, это в заглавии, а в статье сам же говорит, что не видел дела и доказательств
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Пенсія після звичних хабарів невеличка, чому б коментарем Баганцю і не заробити бабла.
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Это тот Баганец , который в киеве "крышевал" прокурорские казино и салоны "одноруких бандитов" ? Еле выпихнули , опять на горизонте . Бывших ментов не бывает !
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"авторитетнейший" источник баганец,которого после луценки взяли в прокуратуру,а потом с позором выкинули за крышевание подпольных казино.
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Баранця теж би в цей список не завадило б внести.Будівельник цієї антилюдської системи.
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Вчера здесь в Париже говорил с француженкой и французом в разных местах города, они даже не знают друг друга. Оба искренне приветствуют избрание нового Президента Украины и оба рады надежде что все изменится к лучшему. это было и удивительно и приятно, Порошенко найух, во первых позорище на весь мир, во вторых он вор, брехун и мародер.
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Цап, - сходи еше в "Лондоне" и "Берлине" поговори, - отделы ж рядом)
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Хамство и подзаборный суржик, эти качества Порошенко и его банде добавляют его шестерки.
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У нас воров вообще нет.
У нас все политические.
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дак это было понятно с самого начала - но зебилам не нужен нож - им с три короба наврешь и делай с ними - шо хошь))))))
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Да разве можно на этих героев бочку катить? С них пример надо брать. В книги Истории записать везде где можно.
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Мы не англосаксы и не германцы. И даже не германизированные славяне. Мы наследники худших черт Византии. В любом действии, законе, мы с успехом оставляем форму, оболочку, выхолащивая суть. Так и правоохранительная система со времен начала независимости стала местом для зарабатывания денег, как и в любом другом бизнесе. А что, многочисленные прокуроры, следователи, милиционеры и СБУшники- рыжие? Вы будете зарабатывать, а МЫ - жить на зарплату??? У вас своя воровайка, у нас - своя! Так и живем... менталитет такой.
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Улыбнуло - Енин отменил пидозры и ушел в отставку! Енин, а ты не мог все сделать наоборот? А допрос Гонтаревой был бы очень и очень полезным! Подозрения Гонтаревой, Стеценко, Ложкину, Филатову являются политическими манипуляциями, - экс-заместитель Генпрокурора Баганец - Цензор.НЕТ 7895
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Як же витерпіла Україна усю оцю мерзоту? Пора цих "рослин" сажати пикою в землю, а корінцем до неба, аби не плодили собі подібних.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПодозрения Гонтаревой, Стеценко, Ложкину, Филатову являются политическими манипуляциями, - экс-заместитель Генпрокурора Баганец
 
 
 
 
 
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