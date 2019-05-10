 Нацсовет по ТРВ не смог провести заседание после увольнения Артеменко

"Приняв решение о досрочном оставлении своего поста из-за усталости, глава не информировал меня об этом, не передал мне никаких дел, никто из членов, зная, что я была в выходные в командировке ... не обсудил со мной именно эти вещи. Я хочу, чтобы мы сейчас выяснили все эти вопросы и потом начали голосовать", - заявила О.Герасимьюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По ее словам, увольнение Ю.Артеменко президентом Украины создает коллизию соответствующих статей и норм Конституции Украины и закона о Нацсовете.

"На случай досрочного увольнения создана специальная статья в законе о Нацсовете. Как мы знаем, это было сделано для того, чтобы независимость Нацсовета не была никаким способом нарушена… Я считаю, что мы должны провести заседание, на котором рассмотрим это заявление, которое я, кстати, так и не видела, и, кажется, немногие из присутствующих здесь его видели", - сказала О.Герасимьюк, подчеркнув, что до начала работы Нацсовета необходимо выяснить правовой статус этого обстоятельства.

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В то же время другие члены Нацсовета, в том числе Уляна Фещук, Владимир Горковенко и Сергей Костинский – не поддержали О.Герасимьюк, однако заседание Нацсовета все же не состоялось.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко 4 мая указом уволил Ю.Артеменко с должности члена Нацсовета по телерадиовещанию, а 7 мая назначил его членом Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации. Перед этим Ю.Артеменко лично сообщил о своем решении подать в отставку с поста главы Нацсовета