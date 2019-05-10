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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:нефть (1449) Россия (72731) Соболев Егор (444)

 С 1 июня РФ не будет продавать Украине нефть и уголь. Замена им до сих пор не найдена, - Егор Соболев

Народный депутат Егор Соболев убежден, что с 1 июня, когда в РФ вступит в силу запрет продавать Украине нефтепродукты, нефть и уголь, Владимир Путин начнет масштабный шантаж всех украинцев и нового президента Украины в частности.

 Об этом он написал у себя в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Последние три года мы неоднократно предупреждали нынешнее правительство и нынешнего Президента, что торговля с агрессором - аморальная и недальновидная. Что она не только дает силу врагу, но и позволяет ему в любой момент ударить по украинцам и украинской экономике. Что надо организовывать или завоз необходимых товаров из стран-партнеров, или стимулировать их производство нашими предпринимателями. Руководство государства взамен же обогащалось на торговле с РФ - с помощью таких персонажей как Виктор Медведчук. Теперь мы все оказались в заложниках", - рассуждает нардеп.

Всю серьезность ситуации Соболев обосновывает тем фактом, что более 40% нефтепродуктов, которые Укарина покупает - из РФ, а еще почти столько же - из Беларуси, которую "Москва может заставить делать нужные ей действия".

При этом, подчеркивает нардеп, ни правительство Гройсмана, ни Президент Порошенко до сих пор не предложили никаких решений по разрешению проблемы, добавляя, что "их точно предложит Путин - как бандит, который уже приставил нож к горлу".

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"Я обратился к главам энергетического, оборонного и антикоррупционного комитетов парламента с предложением вместе провести совместное заседание, выработать план действий и контролировать его воплощение", - сообщил Соболев.

С 1 июня РФ не будет продавать Украине нефть и уголь. Замена им до сих пор не найдена, - Егор Соболев 01

Источник: https://censor.net.ua/n3126284
 
   
 Топ комментарии
 
видишь как, пэтя врах хуйлу, а хуйло поставляло. Зеленский друг, а поставки закроет, шо за фигня
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А как же петькина энерго-независимость и геть вид москвы?))
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уходит пэтя уходят и торговые партнеры
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ОООит, у тебя болит? За нефть и уголь? Это правильно. И это еще бойкот толком и не начинался. Болеть будет сильнее, после первого...
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А Зеля на шо? У него лоб большой, пиццу он проглотил в один присест. Придумает что-то. Наверное...
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То есть если бы "кто-то" взорвал нефтепроводы, то заместить неоткуда и тупо был бы транспортный коллапс? И так было три года? Теперь многое понятно на самом деле. И даже то что "ЦРУ прозевало захват Крыма".
А еще говорят что Путин злой, в то время как полностью зависят от него по нефтянке.
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Пэдра никогда не говорил, что Путин злой, но и не говорил, что хороший, чтобы не зашквариться.
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"реверсом" из Европы(Белоруси) пойдёт.. С 1 июня РФ не будет продавать Украине нефть и уголь. Замена им до сих пор не найдена, - Егор Соболев - Цензор.НЕТ 3606
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А что нам скажет по этому поводу Коломойский? За Зелю молчу. И так ясно...
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Он уже говорил, чтоб курчекнковский Одесский НПЗ отдали в хорошие руки. Его руки
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Потому что пока ещё президент Порошенко, и очень нужно породить в стране настроение безысходности. Мы уже все должны рыдать, примерно как в 1953 г. когда умер Сталин.
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Аха-ха, и вы ждете выхода рыцаря на белом коне который зажжет луч и рассеет туман безысходности.
Главное не перепутать кто конь а кто рыцарь,ЗЕ и КО )))
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Ну и что в этом удивительного.., после пяти лет войны. Я понимаю что первые пол года.., максимум год это вероятно должно было быть проблемой. . Но за 5 лет должно было решено. Иначе что это за власть воюющей, подвергшейся агрессии страны.. Тогда ответственность и приговор , согласно военного времени. Где там наш еще пока "главнокомандующий " и "патриотично - революционное" правительство. Каждый день сообщения об обстрелах.. раненных, убитых. А у нас торговля и бизнес полным ходом.. Дип. отношения, туристы в Крым.., миллионы катаются в страну агрессор или оккупированные территории.. В общем жизнь продолжается..гибридная. А то что РФ может закрутить все "винтили.". , если мы на это не сподобились сами , кто об этом должен был думать.. ,.
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Єгорка що виступає рупором **********?
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Вопрос похоже тут лишний. Он просто нагло врёт.
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та тю максимум месяц надо чтоб все наладить, коррупции то уже не будет при зеле
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Егорушко обосрался, отрабатывая кремлепуты!овские темники.
Нужно Егорушко за горлышко подержать,многое расскажет.
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Ну наконец то Егоркина и Семенова мечта сбудется , торговля с кацапами прекратится . С 1 июня РФ не будет продавать Украине нефть и уголь. Замена им до сих пор не найдена, - Егор Соболев - Цензор.НЕТ 5348 .Пришла пора запасаться свечками и фонариками . С 1 июня РФ не будет продавать Украине нефть и уголь. Замена им до сих пор не найдена, - Егор Соболев - Цензор.НЕТ 8018 .
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Если инаугурациям таки состоится в конце мая, то у пэти будет таки целых два для свалить всю вину на зеленского.
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РФ мстит Украине, что Порошенко проиграл выборы.
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Це не помста. Це початок реальної повномаштабної
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А в 2014 мстили за что, и 2009 и 2004 и 2003 (керченский кризис),в методичке написано?))
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В 2014 году мстили за Майдан. Украинцы вышли на Майдан против воровства, кумовства и самодурства. Россияне пошли войной на украинцев за такое подлое нападение на эти вековые духовные ценности России.
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ти тупий як валенок сибірський Гена. Рашка шантажує Україну вже майже 30 років важилі просто різні, то газ то Тузла то Крим і т.д.
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Пуйло разом з своїм шпигуном Мародером готують Україні колапс рівненько на інагурацію Зеліка. Якщо врахувати, що всі фсбшні "націоналісти" на прикормі у пуйла, то зруйнування всіх українських державних механізмів цілком реальне.
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Петя після себе залишить купу проблем, і купу "героїв" з орденами за створення цих проблем.
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Тут трохи навіть глобальніше. На хвилинку справдняться слова пророка: "...присплять лукаві і в огні її окраденую збудять..."
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Не нужно валить с больной головы на здоровую. При Порошенко проблем не было. Пуйло его боялся.. А вот над клоуном все смеются, соответственно и пуйло будет делать все что захочет. Вот и посмотрим какой из клоуна президент.
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А чому не припустити, що Мародер і пуйло працюють в одній конторі? Тоді все стає на свої місця! І ти, кацапюра, що не знає ЖОДНОГО українського слова, теж! З 1 червня РФ не буде продавати Україні нафту і вугілля. Заміна їм досі не знайдена, - Єгор Соболєв - Цензор.НЕТ 2756
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егорушка,не тебе фсб -ш ному казачку рассуждать об этом,уйди в небытие по хорошому...
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Та з Пансильвании когда-то прислали шахтеры уголька.
Токо кажется шо этот уголь с Донбасса,где-то в иностранном порту нагрузили и подписали "meid in USA".
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дают-бери, бьют беги.. чего бы нам всем не взять паспорта раши и пусть тогда они обидят хоть одного русскопаспортного украинца своими санкциями З 1 червня РФ не буде продавати Україні нафту і вугілля. Заміна їм досі не знайдена, - Єгор Соболєв - Цензор.НЕТ 2230
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"Я обратился с предложением вместе провести совместное заседание, выработать план действий...", - сообщил Соболев Источник: https://censor.net.ua/n3126284
А чеж ты, крысюк, раньше так не делал? Наредутил, а теперь - "давайте все вместе подумаем че єтим делать"...
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Читаешь Соболева - и не понятно- есть у человека мозги или нет? Зачем ты лезешь в вопрос, в котором ничего не смыслишь? " Мы предупреждали"- мы пахали, я и трактор. С таким же успехом Соболев может советовать в постановке балетов.
Поставки нефти в Украину- со средины 90-х, Слава Богу- удел частных компаний. И в случае прекращения поставок из России и Белоруссии, будут морские поставки. Только два вопроса- цена, которая скорее всего будет выше и... пресловутый Игорь Валерьевич, у которого практическая монополия по нефтеперевалке в Украине. И конфликт интересов. Ну, Соболеву чего- прокукарекал и на том спасибо.
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І таких горе-патріотів багато . як цей мудозвон.
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Уголёк таки придётся завозить с юар ( реально , а не по липовым договорам ордловский через россию ) . С нефтью сложнее . Большинство НПЗ в Украине проданы кацапским олигархам и перестали по этой причине работать . Придётся покупать нефтепродукты в ЕС .
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Где наши 24% ЭЛИТЫ украинской, что она скажет по-этому конфузу. Может она нас ещё просветит, куда девал Пыня миллиарды американских президентов, которыми расплачивалась наша власть во главе с врагом №1 для Раши и Пыни, за эту неуть. Наверное Пыня дороги и больницы у себя строил, или на наёмников Донбасса они шли, а так же на снаряды и мины для наших солдат, что ЭЛИТА наша 24% скажет
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС 1 июня РФ не будет продавать Украине нефть и уголь. Замена им до сих пор не найдена, - Егор Соболев
 
 
 
 
 
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