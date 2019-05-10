 Состояние здоровья раненных военнопленных моряков вызывает опасения, - Полозов

Российский адвокат Николай Полозов рассказал о состоянии здоровья трех раненных украинских военнопленных моряков Андрея Эйдера, Андрея Артеменко и Василия Сороки. Об этом Полозов сообщил журналистам на брифинге в Гамбурге после устных слушаний в Международном трибунале ООН по морскому праву по делу об иммунитетах трех украинских военных кораблей и 24 членов их экипажей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"У большинства из военнопленных моряков состояние удовлетворительное. Между праздниками в России их проведали консулы и наши адковаты. Конечно, у нас до сих пор вызывают опасения состояние здоровья раненных военнопленных Андрея Эйдера, Андрея Артеменко и Василия Сороки. У Василия Сороки сняли гипс с руки, но функция руки так и не восстановилась. В условиях следственного изолятора ему не дают в надлежащей степени и мере реабилитацию, восстановление функции руки", - заявил Полозов.

"Кроме того, мы настаиваем на том, чтобы в отношении двух других военнопленных раненных Андрея Артеменко и Андрея Эйдера было проведено дополнительное независимое обследование, поскольку у них остаются неизвлеченные осколки в телах. Пока эти действия российские власти не выполняют", - отметил адвокат.

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При этом украинских медиков к военнопленным не допускают.

В то же время проводятся активные следственные действия по отношению к украинским морякам.

Полозов добавил, что вплоть до вчерашнего дня российские следователи знакомили адвокатов и военнопленных с новыми постановлениями о назначении экспертизы, так называемые ситуационные экспертизы.

"Фактически этой экспертизой следствие пытается подменить решение суда, поскольку экспертам предлагается оценивать доказательства и обсуждать правовую сторону вопроса, что недопустимо", - указал Полозов и сообщил, что все адвокаты выступали против проведения экспертизы.

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По его словам, во второй половине мая планируется проведения слушаний в апелляционной инстанции на продление меры пресечения по жалобам, поданых в апреле.

Кроме того, сторона защиты ожидает, что во второй половине мая состоится ознакомление военнопленных и адвокатов с уже проведенными экспертизами.

Слушания в трибунале прошли 10 мая. На них от Украины выступили Зеркаль, профессора Фред Соунс и Жан-Марк Тювинен, юрист Марни Чик. Украина потребовала в качестве временных мер обязать РФ немедленно освободить 24 украинских военных моряка и три корабля. Решение суд должен огласить 25 мая.

Как сообщалось, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

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В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.

17 апреля Лефортовский районный суд Москвы продлил арест всем украинским военнопленным морякам - еще на три месяца - до конца июля.