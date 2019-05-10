 У российского "Сухой суперджет" заело педаль - люди отказались от рейса, российский директор обвиняет СМИ

Об этом он заявил журналистам в четверг, 9 мая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лента.ру.
"Боязнь людей — это результат необъективного освещения в СМИ", — сказал он журналистам.
Ранее в среду, 8 мая, был отменен или задержан ряд рейсов самолетов этой марки. Самолет SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот", который должен был вылететь из Ростова-на-Дону в Москву, задержали по техническим причинам. По словам источника в экстренных службах региона, в самолете заело педаль. По неизвестным причинам также были отменены рейсы SSJ-100 из Москвы в Пермь и обратно. Кроме того, задерживались вылеты Superjet "Аэрофлота" из Москвы в Ригу и Минск, а рейс в Ульяновск отменили.
Задержки и отмены рейсов, которые должны выполнять SSJ-100, приобрели массовый характер после авиакатастрофы с одним из самолетов этого семейства в Шереметьево 5 мая.
Напомним, вечером 5 мая выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку в 18.32 мск и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа.
По предварительным данным, 41 человек погиб при пожаре на борту самолёта, сообщила представитель Московского межрегионального управления следственного комитета на транспорте Елена Марковская. У пострадавших основные травмы - ожоги дыхательных путей, отравление дымом, ушибы и ожоги тела, заявила глава Минздрава Вероника Скворцова.
По словам источника "Интерфакса", по основной версии на высоте около двух километров экипаж подал сигнал бедствия из-за попадания молнии и отказа радиосвязи и другой электроники, самолет пошел на аварийную посадку с полными баками топлива, от ударов о полосу разрушилась одна из стоек шасси, загорелся двигатель.
Оба "черных ящика" аварийного самолета найдены и переданы специалистам Межгосударственного авиационного комитета (МАК) для расшифровки, сказал источник.
Уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц) расследует Главное управление по расследованию особо важных дел СК России.
Ространснадзор начал внеплановые проверки ПАО "Аэрофлот", АО "Международный аэропорт Шереметьево" и ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации".
Следствие рассматривает различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта; неисправность воздушного судна; неблагоприятные метеоусловия.
20 ч. ·
Сухой Cупер Джет. Моя версия.
Я сейчас не совсем про аварию. А вообще про этот самолет. Вообще, если честно, то по идее это вроде как клевый проект. Собрались гениальные русские строители военных самолетов, немного подумали, почертили чертежи и придумали в общем-то вполне приличный самолет. Причем он, по большей части, является продуктом международной кооперации. Что очень правильно и современно.
Т.е. люди, которые в каких-то дико секретных конторах работали, изобретая дико секретные военные самолеты и даже в отпуск в Крым ездящие по специальному разрешению от ФСБ, вдруг проявили чудеса знания материальной базы мирового, гражданского авистроения.
Это как примерно конструкторы танка "Армада" вдруг взяли и сконструировали автобиль типа Ауди или Ситроена. Года так за два. Комфортный, классный, стильный и с красивым, эргономичным дизайном снаружи и внутри.
Это то в стране, где всё пытались и пытались это сделать конструкторы Жигулей, но так и не смогли. За много лет. А танкисты взяли и смогли? Вы в такие версии развития событий верите?
Ну если вы не дебилы, то, поняное дело, нет. Ну так не бывает.
А с самолетом? Ну тоже не бывает. А в чем же тут дело? Как же у них это получилось все таки?
Я случайно наткнулся на пару событий, которые случайно выстроились в некую логическую цепочку. Вот она:
В 2006, когда я еще жил в Мюнхене, в Баварии, случилось так, что раззорилась большая авиастроительная фирма, большой работодатель в регионе-Дорнье Dornier. Это, как многие знают или быстро могут найти в Гугле, одна из известнейших, немецких фирм авиастроителей. И раззорилась она потому, что они вложили слишком много времени и денег в разработку нового самолета, как раз такого типа, который потом быстренько придумали российские гениальные конструкторы боевых самолетов. Они там 9 лет, эти тупые немцы, делали этот самолет и немного не дотянули до момента пуска его в продажу, что спасло бы их фирму от финансового краха. А так как их олигархи от Ангелы Меркель денег не получают из казны, то в итоге они стали банкроты. Увольнения, сокращения, рост безработных в Баварии. Много про это пишут местные газеты.
Тут Дорнье покупает американская Fairchild. Их как бы конкурент. Тоже специалист по постройке таких самолетов. Но и Fairchild был на грани раззорения и эту компанию не спасла покупка Dornier. Короткий оптимизм и... надежды рухнули! И этих олигархов не поддержали ни американский президент, ни немецкий бундесканцлер.
И тут! на сцене появляется Дерипаска, российский миллиардер и олигарх. И объявляет о желании купить и вроде как восстановить производство в Баварии, вернуть уволенных и сокращенных на рабочие места. Дело, мягко говоря, непривычное. У немцев сметение чувств. Русский, олигарх, капиталист, а не коммунист, то ли это хорошо,то ли *** его знает. В итоге они в основном позитивно и оптимистично об этом писали и говорили.
Но прошел год и Дерипаска слился. Как я потом читал в это время они активно выкачивали документы, чертежи и технологии из Дорнье. В итоге фирма была окончательно закрыта. Ну т.е. ее часть по авиастроению. Она еще производила ткацкие станки, медицинское оборудование и еще там что-то-эти остались. Тут мы именно о авиастроении говорим.
Проходит еще пара лет и вдруг в России появляются авиционные гении. Ну т.е., как обычно, ********** так или иначе чужое, "изобретатели". Ну тут уже все выстраиватся в логичную линию. Становится понятно как это удалось военным конструкторам инжинерам так быстро и хорошо придумать такой самолет. Понятно почему он в основном состоит из иностранных комплектующих. Понятно почему к нему испытывают доверие некоторые западные авиаперевозчики-ну они то тоже поняли, что это за самолет такой. В общем все встает на свои места.
И все бы хорошо, но тут сказочному пришло в голову захватить еще и Крым. Он захватил, а они, подлые западники, ******* санкции и фирмы, которые снабжали этот самый СуперДжет своими комплектующими и запчастями не смогли больше это делать, не нарушая санкций.
Вот поэтому те самые западные авиаперевозчики стали от них отказываться, поэтому в них участились поломки и поэтому этот теперь ******* и половина поссажиров сгорела заживо.
Ну что, выпьем за наш Крым и что там у хохлов?
__________________
-она отказывалась лететь на Суперджете
- командир экипажа
- второй пилот
- штурман
- бортинженер
- помощник бортинженера
- бортовой техник
- старший радист
все благополучно летало.
А то распустились понимаешь, пошли по тупиковому империалистическому пути развития: два пилота и две
пилоткистюардессы.
Ну и что? Зато вторая педаль работала, ее не заело. Можно крутить и лететь.
Правильно!
Если кацапы, строят "совок-2", то все должно быть как в совке!
Никаких упоминаний в прессе о техногенных катастрофах и стихийных бедствиях!
Только дифирамбы ***** и его опг и статьи о победоносных достижениях народного хозяйства.
Увы, российские самолеты нужно конструктивно доработать и прекратить на них полеты.