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 Политика Украины
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 Трепак ответил директору НАБУ Сытнику: "Не переводите стрелки и научитесь отвечать за свои действия по делу Манафорта"

Бывший заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Трепак ответил на обвинения директора Национального антикорупционного бюро Артема Сытника в том, что Трепак якобы дал несколько интервью перед передачей "черной бухгалтерии" Януковича в НАБУ, в которых мог разглашать информацию из данных материалов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Трепака в Facebook.

По его словам, единственное интервью было дано 27 мая 2016 года изданию "Зеркало недели" и то уже после того, как материалы были переданы в НАБУ.

"В указанном интервью (как и потом - до сегодняшнего дня) я не назвал ни одной фамилии и ни одного факта, о которых содержится информация в материалах "черной бухгалтерии" Партии регионов. Я исходил из того, что в интересах следствия разглашение такой информации является недопустимым, а конкретные фамилии могут публиковаться только по результатам расследования", - подчеркнул Трепак, добавив, что в личной беседе неоднократно предостерегал руководство НАБУ о недопустимости внепроцессуального использования материалов указанного дела.

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При этом Трепак призвал Сытника "не переводить стрелки и лично отвечать за свои действия". 

"Убежден, что если бы дело "черной бухгалтерии" Партии регионов в течение трех лет было должным образом расследовано НАБУ, то сейчас ситуация с политической коррупцией была бы кардинально другой и не было бы угрозы реванша антигосударственных сил в Украине", - резюмировал экс-замглавы СБУ.

Читайте также: Я предупреждал руководство НАБУ, что с "черной бухгалтерией" Партии регионов нельзя играть в политику, - Трепак о вмешательстве в выборы в США

Как сообщалось, 15 марта 2019 года в эфире программы "Право на власть" генпрокурор Юрий Луценко сообщил о поступившем заявлении от внефракционного народного депутата Бориса Розенблата, который утверждал о якобы передаче директором НАБУ Сытником в США т.н. "черной бухгалтерии" Партии регионов для поддержки Хиллари Клинтон на президентских выборах. Он добавил, что вскоре ГБР приступит к обработке этого дела.

22 марта в НАБУ заявили, что его детективы не собирали и никому не передавали никаких доказательств противоправной деятельности американского политтехнолога Пола Манафорта НАБУ, и опровергли заявление Ю.Луценко об их возможном влиянии на выборы президента США, назвав его абсурдной попыткой дискредитировать Бюро.

В свою очередь руководитель САП Назар Холодницкий, комментируя эту ситуацию, сказал: "Если он (Сытник) действительно увидел себя геополитиком и помогал Хиллари, то надо делать выводы, это неправильно... У меня с ним (с Сытником) в 2016 году был разговор на конференции в Панаме, и он мне также говорил, что хочет помочь Хиллари. На мой вопрос "Где ты, а где Хиллари" ответа не было".

Утечка записей так называемой "черной бухгалтерии" в СМИ США, также известной как "амбарная книга" Партии регионов, стала причиной отставки П.Манафорта из кампании Д.Трампа и привела к одному из ключевых обвинений в расследовании заговора с РФ, которое преследует Д.Трампа в течение последних двух с половиной лет. По данным The New York Times, в "черной бухгалтерии" фамилия Манафорта упоминается 22 раза. В целом речь шла о выплатах на сумму в $12,7 млн, осуществленных в течение 2007-2012 годов.

Печерский районный суд г.Киева 8 апреля 2019 года назначил компьютерно-техническую экспертизу и экспертизу звукозаписи аудиофайлов, на которых человек с голосом, похожим на А.Сытника, рассказывает о своей роли во время выборов президента США.

Трепак ответил директору НАБУ Сытнику: Не переводите стрелки и научитесь отвечать за свои действия по делу Манафорта 01
Трепак ответил директору НАБУ Сытнику: Не переводите стрелки и научитесь отвечать за свои действия по делу Манафорта 02

Источник: https://censor.net.ua/n3126274
 
   
 Топ комментарии
 
зерно раздора брошенное петрушкой , дало плоды ... вместо слаженной , синхронной работы силовиков - постоянно какие то бабские разборки , разогнать всех и начинать с нуля , а петрика за саботаж в тюрьму
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Створили антикорупційні органи на посміховисько для всього світу!
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Трепак ответил директору НАБУ Сытнику: "Не переводите стрелки и научитесь отвечать за свои действия по делу Манафорта" - Цензор.НЕТ 1273 К барьеру, господа, к барьеру...........
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Зараз Трамп посадить порошенка та луценка до Гуантанамо за спроби втручання в американські вибори! Ось така буде відповідь Трампа на ідіотські спроби двох пришелепкуватих придурків гратись у брудні геополітичні ігри!
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Ситник тепер точно не НАШ. Роблячи такі дії він міг би здогадатись, що з нього геополітик ніякий і влазити в це не варто.. А тепер ми отримали міжнародний скандал
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зерно раздора брошенное петрушкой , дало плоды ... вместо слаженной , синхронной работы силовиков - постоянно какие то бабские разборки , разогнать всех и начинать с нуля , а петрика за саботаж в тюрьму
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Трепак (відставний енерал), Ситник (корупціонер з НАБУ), Холодницький (такий же корупціонер з ФФУ) - це команда силовиків?
Тоді, напевне, ти з команди зібізян синагоги
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О, хлопцы с пацанами, как справжни петриоты, ща грудью встанут на защиту Паши Манфорта. Трепак ответил директору НАБУ Сытнику: "Не переводите стрелки и научитесь отвечать за свои действия по делу Манафорта" - Цензор.НЕТ 8804
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Эти клоуны типа Трепака, Сытника, Леща должны сидеть по соседству с Манафортом. Все заслужили срок.
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Нихввига не по соседству. Паша устроилсо в родной амеровской турме, а этим там делать нечего.
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Дедушкай Хохо занимайся без тебя разберемся. Трепак відповів директору НАБУ Ситнику: "Не переводьте стрілки і навчиться відповідати за свої дії у справі Манафорта" - Цензор.НЕТ 4605 Трепак відповів директору НАБУ Ситнику: "Не переводьте стрілки і навчиться відповідати за свої дії у справі Манафорта" - Цензор.НЕТ 3758 Трепак відповів директору НАБУ Ситнику: "Не переводьте стрілки і навчиться відповідати за свої дії у справі Манафорта" - Цензор.НЕТ 7095
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Треба щоб Нова владе не забула і про Трепаків,та дала належну оцінку їхніх дій.
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Ну Трепак точно молодець попереджав усіх про те, що не можна розголошувати. Але ж кого буде слухати Ситник, коли йому, мабуть, гроші американські запропонували за це
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Створили антикорупційні органи на посміховисько для всього світу!
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вот такие сытники с сытыми рылами сидят ни хера не делая, при этом тратя миллиарды налогоплательщиков и что, свыня не виновата?
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Люся, это люди, прикрученные демпартией США и долгое время кормившиеся под крышей послихи Йованович. НАБУ вообще формировали грантовые организации, близкие к Соросу, под присмотром посольства. И сейчас они влезли в серьезные внутренние разборки в США.
А Трепак сейчас рвется на пост главы СБУ
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Посол США этот человек, который старался для Украины прикладывать усилия, чтобы началась реальная борьба с коррупцией. А то, что в Украине действуют организации, как Вы говорите, "близкие к Соросу" и люди из этих организаций помогают бороться с коррупцией, - это можно исключительно и только приветствовать. Хотя, конечно, для какой-то молодёжи примером являются другие люди, вроде ворюги Кононенка и мошенника Березенка.
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Я не против, но эти люди по уши замазались в коррупции и лоббистских интересах, как Шерембей и его сотрудничество с фарммафией, связи Лещенко и Григоришина и внезапное появление элитной недвижимости, дело "Миранды", сотрудничество с Dragon Capital и очернение Украины (так, Лещенко призывал не давать безвиз, а в Нидерландах перед референдумом агитировал против ассоциации Украины с ЕС). Шабунин - там вообще клейма негде ставить. Короче, сломались эти антикоррупционеры. Я уж не говорю про некомпетентного фейкомета Гнапа.
Надеюсь, теперь гранты им прикрутят. Подъедаться будут у олигархов.
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Только не надо в кучу всех валить, всяких шерембеев, которые просто приспособленцы и лезли всюду где могли, надо отличать от людей, которые реально стараются для Украины.
Началась старая песня про квартиру, ну как же без этого, и это несмотря на то, что были даны исчерпывающие объяснения. Было расследование Громадського: "
"Совокупный доход Лещенко, Притулы и Топольской за 18 лет, согласно проанализированным данным - 1 млн 861 тыс. долларов. Если заработанные деньги ни на что не тратить, за такую сумму можно приобрести не одну, а 6 квартир стоимостью 300 тыс. долларов", - говорится в публикации.
Лещенко в Facebook поблагодарил журналистов, "за честный анализ" его деклараций и добавил, что "здесь еще не учтены 50 тысяч евро и 30 тысяч долларов дохода за границей".
Но нет, будут крутить эту песню ещё 100 лет.
Шабунина тоже те шавки, которые обслуживают тех или иных коррупционеров, стремятся оболгать постоянно.
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Какие же клоуны сидят в Громадском.
Кто и почему дал нардепу Лещенку скидку 41% при покупке жилья, которое по рынку 12 млн гривен, конечно, неясно, как и то, какая в УП зарплатная политика (очень и очень мутно). Но было расследование НАБУ.
Подтвержденные доходы Лещенко за 18,5 лет - 2 510 000 грн. Задекларированные и озвученные Сытником расходы - 3 737 000 грн. Чудеса в решете... А что Топольская специально в носок собирала денежки для улюбленой людыны - охотно верю. Но грантососы даже своего подельника отмазать нормально не могут.
По Шабунину даже писать лень. Тип по уши в коррупции, и для него борьба с ней - неплохой бизнес.
Я против того, чтоб мошенники и проходимцы получали гранты.
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А насчёт безвиза, - его собирался приостановить Евросоюз, ввиду тотального беспредела порошенковской коррупционной системы: "Посол Франции: Обсуждалась ли приостановка безвиза? Да! То, что мы увидели, для ЕС стало шоком"
https://www.eurointegration.com.ua/rus/interview/2017/12/21/7075362/



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К барьеру, господа, к барьеру...........
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так сейчас это не в моде - чисто по пролетарски - взять всех и расстрелять - а там бог разбереться - кто прав ,кто не прав)))
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все претензии нужно предъявлять однотуровым...
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всі претензіїї мають бути лише до Ситника, бо саме він заварив цю кашу разом з послом Йованови. От тому її достроково звільняють і я сподіваюсь вона потопить разом з собою і пана Ситника
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Ему же пообещали дать еще один шанс при новой власти....какие к нему могут быть претензии?... Трепак ответил директору НАБУ Сытнику: "Не переводите стрелки и научитесь отвечать за свои действия по делу Манафорта" - Цензор.НЕТ 4962
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Если на должности директора НАБУ , человек прошедший тесты и собеседования , и не смог наладить эффективную работу , то какой уровень у других правоохранителей.
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Эффективность НАБУ нулевая. Зато носки у спецназа классные. Ну и что с ними теперь делать?
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НАБУ как раз наиболее эффективная из соответствующих структур, хоть и не идеальная,конечно. Но там есть реальные результаты и борьба с коррупцией, в отличии от ГПУ и СБУ, которые крышуют криминал и коррупцию.
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Кто из топовых коррупционеров сел? Вину Кононенко уже доказали, по всем эпизодам, что давали "Наши гроши" и прочие грантоеды, а этих эпизодов много? Насиров или Розенблат сидят? И что там за история со взятками Углаве и Сытнику в деле Гладковского? И да, Гладковский не сидит.
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А причём тут сел? я понимаю ,что большинство, наверное, не в курсе, что НАБУ занимается расследованиями, в суд дело готовят прокуроры САП, а решают судьи. Насиров тот же через суды решает вопросы, Труханова вообще САП прикрывает, Холодницкий лично сообщил о предстоящих обысках НАБУ. Насчёт взяток Сытнику с деле Гладковского ты просто нагло лжёшь, просто втупую врёшь. Взятки там получали протухшие СБУ-шники и ГФС.
Вообще, никогда раньше, кстати, не открывались всерьёз дела на тех, кто был у власти, первым таким стал Онищенко, он тогда был частью власти, работал и воровал с властью, это потом он уже стал сливать компромат на власть, а когда НАБУ за него взялось, то был частью коррупционной властной системы. По Кононенку начали отрабатывать хорошо, - так что тот отказывается комментировать даже, хотя обычно Кононенко всегда открывал свой грязный рот по любому поводу, включительно и в адрес даже посла США предыдущего.
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Если НАБУ не в состоянии грамотно собрать доказательства, а САП оформляет дела так, что они просто разваливаются в судах - кто им еще нужен? Так даже независимый антикоррупционный суд слепленное на коленке из говна и палок дело не примет или оно развалится. Это называется некомпетентность, и факты говорят сами за себя - просто цифры, сколько украденных денег НАБУ вернуло в бюджет. И цифры эти смехотворны. Зато носки крутые, брендовые. И закупки у фирм, связанных с делом рюкзаков Авакова.
По взяткам Углаве не надо - уши и глаза у меня есть, чтоб узнать, кто там брал взятки.

Как отрабатывают грантососы по Кононенко - прекрасно видно. Где дела? Где посадки? Иначе это просто говновброс очередной продажной журнашлюшки.
И повторюсь. Почему Насиров не сидит? Где заочный судебный процесс на Онищенко? И что за история со связью адвоката Онищенко с НАБУ, а? Может, припомнишь?
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НАБУ собирает грамотно, но это не имеет значения, если прокуроры САП разваливают дела по указанию Холодницкого ,отставки которого требовали послы как Йованович, так и посол Германии Райхель. САП реально беспределит там, взять к примеру эту тварь Яровую, которая не дала НАБУ заниматься делом Курченко в Одессе и отдала полиции, которая его похоронила.
И, несмотря на всё противодействие со стороны САП, ГПУ, СБУ и судов, тем не менее ГАБУ показывает результаты. Положительный экономический эффект от двухлетней работы Национального антикоррупционного бюро Украины достигает 3 млрд гривен. За два года расследований Национальное антикоррупционное бюро Украины вернуло государству 253,3 млн грн и предотвратило хищение около 2 млрд грн. Еще более 674 млн грн - в процессе конфискации". Как отмечается, в 2017 году НАБУ вернуло государству 177,4 млн грн. В частности, во втором полугодии на этапе досудебного расследования на счета ПАО Укрнафта усилиями детективов НАБУ было возвращено 51,7 млн грн. Кроме этого, по состоянию на конец 2017 юристы НАБУ подготовили и направили в суд 35 исков о признании недействительными сделок на общую сумму более 6 млрд грн.
Это только за два года первых.
Дело о рюкзаках похоронил опять же таки САП и Холодницкий, но лучше врать и клеветать, да?
Насчёт Насирова, - вопросы к суду, насчёт Онищенко - следствие идёт.

Хотя уже понятно, что ты занимаешься сознательным враньём, клеветой и инсинуациями, тех, кто борется с коррупцией, называешь "грантососами", а конченую, просто реально конченую воровскую мразь Кононенка отмазываешь здесь косвенно. И при этом не можешь обойтись без дешёвого балабольства, - " где дела? где посадки?" Ему уже раздевали, что если следствие, есть подача материалов в суд, есть сам суд, пока идёт следствие, - чтобы антиукраинская воровская мразь Кононенко не отвертелся.
Если бы тогда прокурором САП стал Касько, то гораздо эффективнее бы всё шло, но ничего, скоро глава ГПУ и СБУ будут нормальные, а не эта коррумпированная шваль, с департаментами "Грановского-Кононенка" как в ГПУ, так и в СБУ, когда целые департаменты крышуют коррупцию и гадят НАБУ, мешая работать, чего стоит только хотя бы когда протухший коррупционер Демчина из СБУ прислал спецназ на выручку коррумпированному отродью Пимаховой, когда её собирались задерживать НАБУ за то, что она продавала паспорта граждан страны. Ничего, скоро всё поменяется.
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"Убежден, что если бы дело "черной бухгалтерии" Партии регионов в течение трех лет было должным образом расследовано НАБУ, то сейчас ситуация с политической коррупцией была бы кардинально другой и не было бы угрозы реванша антигосударственных сил в Украине", - заявил Трепак.

Вроде умный мужик, но вот эта его фраза про "угрозу реванша антигосударственных сил" говорит в пользу того, что всё-таки как минимум, политиканствует, а по факту просто балаболит.
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это просто смешно . ну во первых все дела по которым ведет следствие набу по завершению передаются в антикоррупционную прокуратуру которая и ведет дело в суде . смешно упрекать набу и по той причине что антикоррупционный суд был создан только недавно и начнет работу 5 го сентября. это по поводу заявления трепака о работе набу .дольше вообще сплошной хохот ибо я не представляю как набу могло передать хоть какой то документ в сша без согласия с администрацией президента и лично порошенко . поэтому сделать из сытника козла отпущения не получится и за действия украинской власти ответит лично петя.
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Криси завовтузилися! Невже в державі немає ні одного органа щоб дати оцінку цій сворі, розсадити їх по заслугам!!! Зганьбили державу перед всим світом до далі нікуди....
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Як це? Відповідати за свої дії? То може він зараз побіжить Углаву звільняти за хабарі чи мож сам напише заяву через те що домовляється з президентами?
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Чомусь директор набу вирішив, що він може втрутитись у виборчий процес сша і щось від цього виграти. проте він взагалі забув, що він лише прокурор з київської області, який бере хабарі та світиться у схемах з розкрадання оборонки. саме тому ми і маємо зараз таку ситуацію в якій наш директор бюро з боротьби з коррупцією їздить до сша на допити... ганьба
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТрепак ответил директору НАБУ Сытнику: "Не переводите стрелки и научитесь отвечать за свои действия по делу Манафорта"
 
 
 
 
 
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