 Трепак ответил директору НАБУ Сытнику: "Не переводите стрелки и научитесь отвечать за свои действия по делу Манафорта"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Трепака в Facebook.
По его словам, единственное интервью было дано 27 мая 2016 года изданию "Зеркало недели" и то уже после того, как материалы были переданы в НАБУ.
"В указанном интервью (как и потом - до сегодняшнего дня) я не назвал ни одной фамилии и ни одного факта, о которых содержится информация в материалах "черной бухгалтерии" Партии регионов. Я исходил из того, что в интересах следствия разглашение такой информации является недопустимым, а конкретные фамилии могут публиковаться только по результатам расследования", - подчеркнул Трепак, добавив, что в личной беседе неоднократно предостерегал руководство НАБУ о недопустимости внепроцессуального использования материалов указанного дела.
При этом Трепак призвал Сытника "не переводить стрелки и лично отвечать за свои действия".
"Убежден, что если бы дело "черной бухгалтерии" Партии регионов в течение трех лет было должным образом расследовано НАБУ, то сейчас ситуация с политической коррупцией была бы кардинально другой и не было бы угрозы реванша антигосударственных сил в Украине", - резюмировал экс-замглавы СБУ.
Как сообщалось, 15 марта 2019 года в эфире программы "Право на власть" генпрокурор Юрий Луценко сообщил о поступившем заявлении от внефракционного народного депутата Бориса Розенблата, который утверждал о якобы передаче директором НАБУ Сытником в США т.н. "черной бухгалтерии" Партии регионов для поддержки Хиллари Клинтон на президентских выборах. Он добавил, что вскоре ГБР приступит к обработке этого дела.
22 марта в НАБУ заявили, что его детективы не собирали и никому не передавали никаких доказательств противоправной деятельности американского политтехнолога Пола Манафорта НАБУ, и опровергли заявление Ю.Луценко об их возможном влиянии на выборы президента США, назвав его абсурдной попыткой дискредитировать Бюро.
В свою очередь руководитель САП Назар Холодницкий, комментируя эту ситуацию, сказал: "Если он (Сытник) действительно увидел себя геополитиком и помогал Хиллари, то надо делать выводы, это неправильно... У меня с ним (с Сытником) в 2016 году был разговор на конференции в Панаме, и он мне также говорил, что хочет помочь Хиллари. На мой вопрос "Где ты, а где Хиллари" ответа не было".
Утечка записей так называемой "черной бухгалтерии" в СМИ США, также известной как "амбарная книга" Партии регионов, стала причиной отставки П.Манафорта из кампании Д.Трампа и привела к одному из ключевых обвинений в расследовании заговора с РФ, которое преследует Д.Трампа в течение последних двух с половиной лет. По данным The New York Times, в "черной бухгалтерии" фамилия Манафорта упоминается 22 раза. В целом речь шла о выплатах на сумму в $12,7 млн, осуществленных в течение 2007-2012 годов.
Печерский районный суд г.Киева 8 апреля 2019 года назначил компьютерно-техническую экспертизу и экспертизу звукозаписи аудиофайлов, на которых человек с голосом, похожим на А.Сытника, рассказывает о своей роли во время выборов президента США.
Тоді, напевне, ти з команди зібізян синагоги
🤗
А Трепак сейчас рвется на пост главы СБУ
Надеюсь, теперь гранты им прикрутят. Подъедаться будут у олигархов.
Началась старая песня про квартиру, ну как же без этого, и это несмотря на то, что были даны исчерпывающие объяснения. Было расследование Громадського: "
"Совокупный доход Лещенко, Притулы и Топольской за 18 лет, согласно проанализированным данным - 1 млн 861 тыс. долларов. Если заработанные деньги ни на что не тратить, за такую сумму можно приобрести не одну, а 6 квартир стоимостью 300 тыс. долларов", - говорится в публикации.
Лещенко в Facebook поблагодарил журналистов, "за честный анализ" его деклараций и добавил, что "здесь еще не учтены 50 тысяч евро и 30 тысяч долларов дохода за границей".
Но нет, будут крутить эту песню ещё 100 лет.
Шабунина тоже те шавки, которые обслуживают тех или иных коррупционеров, стремятся оболгать постоянно.
Кто и почему дал нардепу Лещенку скидку 41% при покупке жилья, которое по рынку 12 млн гривен, конечно, неясно, как и то, какая в УП зарплатная политика (очень и очень мутно). Но было расследование НАБУ.
Подтвержденные доходы Лещенко за 18,5 лет - 2 510 000 грн. Задекларированные и озвученные Сытником расходы - 3 737 000 грн. Чудеса в решете... А что Топольская специально в носок собирала денежки для улюбленой людыны - охотно верю. Но грантососы даже своего подельника отмазать нормально не могут.
По Шабунину даже писать лень. Тип по уши в коррупции, и для него борьба с ней - неплохой бизнес.
Я против того, чтоб мошенники и проходимцы получали гранты.
https://www.eurointegration.com.ua/rus/interview/2017/12/21/7075362/
Вообще, никогда раньше, кстати, не открывались всерьёз дела на тех, кто был у власти, первым таким стал Онищенко, он тогда был частью власти, работал и воровал с властью, это потом он уже стал сливать компромат на власть, а когда НАБУ за него взялось, то был частью коррупционной властной системы. По Кононенку начали отрабатывать хорошо, - так что тот отказывается комментировать даже, хотя обычно Кононенко всегда открывал свой грязный рот по любому поводу, включительно и в адрес даже посла США предыдущего.
По взяткам Углаве не надо - уши и глаза у меня есть, чтоб узнать, кто там брал взятки.
Как отрабатывают грантососы по Кононенко - прекрасно видно. Где дела? Где посадки? Иначе это просто говновброс очередной продажной журнашлюшки.
И повторюсь. Почему Насиров не сидит? Где заочный судебный процесс на Онищенко? И что за история со связью адвоката Онищенко с НАБУ, а? Может, припомнишь?
И, несмотря на всё противодействие со стороны САП, ГПУ, СБУ и судов, тем не менее ГАБУ показывает результаты. Положительный экономический эффект от двухлетней работы Национального антикоррупционного бюро Украины достигает 3 млрд гривен. За два года расследований Национальное антикоррупционное бюро Украины вернуло государству 253,3 млн грн и предотвратило хищение около 2 млрд грн. Еще более 674 млн грн - в процессе конфискации". Как отмечается, в 2017 году НАБУ вернуло государству 177,4 млн грн. В частности, во втором полугодии на этапе досудебного расследования на счета ПАО Укрнафта усилиями детективов НАБУ было возвращено 51,7 млн грн. Кроме этого, по состоянию на конец 2017 юристы НАБУ подготовили и направили в суд 35 исков о признании недействительными сделок на общую сумму более 6 млрд грн.
Это только за два года первых.
Дело о рюкзаках похоронил опять же таки САП и Холодницкий, но лучше врать и клеветать, да?
Насчёт Насирова, - вопросы к суду, насчёт Онищенко - следствие идёт.
Хотя уже понятно, что ты занимаешься сознательным враньём, клеветой и инсинуациями, тех, кто борется с коррупцией, называешь "грантососами", а конченую, просто реально конченую воровскую мразь Кононенка отмазываешь здесь косвенно. И при этом не можешь обойтись без дешёвого балабольства, - " где дела? где посадки?" Ему уже раздевали, что если следствие, есть подача материалов в суд, есть сам суд, пока идёт следствие, - чтобы антиукраинская воровская мразь Кононенко не отвертелся.
Если бы тогда прокурором САП стал Касько, то гораздо эффективнее бы всё шло, но ничего, скоро глава ГПУ и СБУ будут нормальные, а не эта коррумпированная шваль, с департаментами "Грановского-Кононенка" как в ГПУ, так и в СБУ, когда целые департаменты крышуют коррупцию и гадят НАБУ, мешая работать, чего стоит только хотя бы когда протухший коррупционер Демчина из СБУ прислал спецназ на выручку коррумпированному отродью Пимаховой, когда её собирались задерживать НАБУ за то, что она продавала паспорта граждан страны. Ничего, скоро всё поменяется.
Вроде умный мужик, но вот эта его фраза про "угрозу реванша антигосударственных сил" говорит в пользу того, что всё-таки как минимум, политиканствует, а по факту просто балаболит.