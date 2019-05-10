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 Политика Украины
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 ЭКО патруль обратился к ГБР с запросом о хищении земель в Запорожской области. ДОКУМЕНТ

Общественная организация ЭКО патруль просит Государственное бюро расследований Украины вмешаться в ситуацию с хищением водного фонда в Запорожской области.

В течение последнего месяца экологи провели ряд расследований и разоблачили резонансные факты рейдерского захвата земель в Запорожье, сообщает Цензор.НЕТ.

"Нами было осуществлено расследование о хищении земель водного фонда Украины в Запорожской области. Ужасные факты, которые нам удалось выяснить, мы обнародовали в средствах массовой информации и на странице нашей организации в социальных сетях", - говорится в запросе.

Экологи обратились к ГБР с просьбой вмешаться в ситуацию и принять меры в пределах компетенции для пресечения незаконных действий чиновников Запорожской ОГА.

"В связи с тем, что Государственное бюро расследований призвано предотвращать, выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления, которые совершили лица, занимающие должности государственной службы, отнесенные к категории "А", обращаемся к Вам с просьбой рассмотреть ситуацию, которая сложилась в Запорожской области. В ходе расследования мы выявили неправомерные действия сотрудника "Мотор-Сичи" Олимпия Покатова по хищению водных ресурсов Украины. До этого, по имеющейся информации, причастен глава Запорожской областной государственной администрации Константин Брыль. Просим вас обратить внимание на выявленные нами факты и дать им правовую оценку в пределах компетенции государственного органа", - говорится в запросе.

ЭКО патруль обратился к ГБР с запросом о хищении земель в Запорожской области 01
ЭКО патруль обратился к ГБР с запросом о хищении земель в Запорожской области 02

Источник: https://censor.net.ua/n3126273
 
 
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Какой позор,что хищение земель интересует только общественные организации. В какой еще стране мира такой бардак и такое беззаконие?
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Почему это только общественников.Очень даже хищение земель интересует и все госвдарственные службы.И гос служащих,которые занимаются расхищением этих земель!Вы к ним не справедливы!Они хорошо контролируют процесс расхищения земель,на государственном уровне.Все по реестрам,документам прослеживается,выводится как надо и тырится,под любым законным предлогом.
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Беня - "Наша задача - увеличить ВВП минимум в два раза в ближайшие два года".
Вот вам и наглядный пример откуда и как. Так по всей стране...
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У "моторовских" есть бизнес в рыбном хозяйстве: пруды с толстолобом и карпом и рыбкомбинат на берегу Днепра. Эти дела в ведении Покатова, зама Богуслаева. Воруют, однако.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭКО патруль обратился к ГБР с запросом о хищении земель в Запорожской области. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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