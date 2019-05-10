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Темы дня: Паспорта РФ для ОРДЛО Президентские выборы-2019 Языковой вопрос Парламентские выборы-2019
 Политика Украины
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 Досрочные выборы в ВР выгодны стране, - Коломойский

Украинский олигарх Игорь Коломойский считает проведение досрочных выборов в Верховную Раду выгодным для страны.

Об этом он сообщил в интервью изданию "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.

На вопрос журналиста, выгодны ли Коломойскому досрочные досрочные парламентские выборы, он ответил, что они выгодны для всей страны.

"Мне? Уберите меня. Это выгодно стране. Выходим из идеологемы, что у нас есть 5 лет, нам нужно быстро шевелиться, наша задача - увеличить ВВП минимум в два раза в ближайшие два года, это по 50% в год, так как 3% в год - это ничто, ради этого не нужно идти в президенты, а просто оставить на самотек экономику", - сказал Коломойский.

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При этом Коломойский отказался дать однозначный прогноз касательно досрочного роспуска парламента, хотя и назвал этот вопрос ключевым.

Источник: https://censor.net.ua/n3126269
 
   
 Топ комментарии
 
как Игорь Валерьевич решит - так и будет! - ведь правда, ЗЕкоманда?)
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увеличить ВВП минимум в два раза в ближайшие два года, это по 50% в год, Досрочные выборы в ВР выгодны стране, - Коломойский - Цензор.НЕТ 3190

я тоже поддерживаю БЕ - такого жирного макарона в 50 % в год я на ушах еще никогда не имел Досрочные выборы в ВР выгодны стране, - Коломойский - Цензор.НЕТ 5885
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Олигарх решает все, он теперь будет везде. Зеленский его ручная собачка. Если 1+1 захочет сделать президентом Украины Губарева, 73 % проголосуют за него. Стыдно жить в стране где такой процент слабодумающих
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Там такие зеленые иканомисты...что они и долги могут простить все...тем самым спровоцировав дефолт и обнищание страны...
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Зеботики вы где?открывайте ротики беня вас сейчас накормит,только на вкус не жалуйтесь)))
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"Досрочные выборы в ВР выгодны стране, - Коломойский" - такое впечатление, что Коломойский прописался у Бутусова, а может это с умыслом, чтобы компрометировать Зе, не знаю, что и думать.

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Ну как-бы многим нравится и совсем не видят никакой компроментации. НАдеюсь хотя бы уже не 73%. Хоть кто-то прозрел.
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кто же зебилам та даст это делать - обламаеться беня - пусть сидит в Израиле и не рыпаеться
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єто чисто случайно так получилось само вирвалось...
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шо-то как-то шипко много коломоя... стало в последнее время.
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Такую, такую лапшу вешать,что наверное сами ЗЕ-ЛАпшисты не верят в это?? Но многие будут хавать!! При таких темпах ЗЕЛЯ не продержится и полгода .Или нада будет увеличить ставки врачам и учителям с 4000$ до 10000$ ! Вот уж будем жить!!
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Азохен вэй! Шалом алейхем. Я - Беня. Я снова здесь, и я в бархатных штанах. Вы, наверное, соскучились по мне. И вот он я. И чем дальше, тем меня будет больше. Правда это не очень надолго, потому как за мной уйло очередь занял, он следующий. И если не вы по нему скучаете, так он по вам точно. Так шо чем быстрее отдадите мне ваши миллиарды, тем меньше будете мучаться. Они вам надо? Мне миллиарды, вам - Путин. Все при гешефте. Кроме вас. А с вас три шкуры сдерут. Но у вас шкур много, не обеднеете. Ну а пока прощаюсь до следующего раза. Но не переживайте, я скоро опять что-нибудь придумаю и сразу же вам напомню о себе.
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смена власти , на любом уровне , становится выгодна сразу по истечении 1 года её существования , за это время она успевает освоиться и начинает жить себе на карман , поэтому любая смена - это выгодно
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Короче, все, что выгодно Бене, выгодно стране.
"Государство - это я!" Король Солнце Король Беня
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не про беню не, но от сразу становится понятно хто у руля - не клован же в самом деле...
наш родной до боли еврейский санта клаус...
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недалекий, это интервью бени уже вторую неделю печатают. ВТОРУЮ НЕДЕЛЮ ПРОСТОЕ ИНТЕРВЬЮ😀
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близкий, научись к людям по человечески, а пока нахер нечитая
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Новоизбранный начинает руководить страной...
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Ты чего разошлась,дырища?Понос,срать.Ты наверное бредишь фекалиями?
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Психиатр тебе в помощь.И соратничков своих с собой забери.А лучше к ветеренарам обратитесь,пусть вас усыпят,все 25%.И в стране настанет тишь и благодать!
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Азаровский антикоррупционер Богдан, большой друг Портнова, очень нравится.
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Молодое же лицо. Ну и что, что молодой регионал, даже руководитель яныкюгенда
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Вот интересно - это цензор одно интервью на куски режет и частями выдает, или они уже теперь у него каждый день спрашивают, что дальше будет?
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Как учил кто-то, кого-то я вам шо зря три часа на камеру рассказывал,переодевался и фон менял,вот и растягивайте на три года.
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Коломойша економить, по гарячому і напряму без зомбо г+г заряджає "баняки" на відповідні дії! .
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ребята - шо вы не то нахерачили, тока мне кажется?
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не но радует шо мы не одиноки - он Макаревич сказал шо 80% на планете земля - идиоты - а когда его спросили - почему - он сказал шо он таки согласен за Энгардом Аланом ПО - для зебилов - это писатель))))))
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Беня настолько токсичен, что бы он не сказал вызывает рефлекс отторжения.
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не вам зебилам - теперь только терпеть - а потом опять терпеть - думает мы забудем кто есть кто? а нет ))))
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Зеклованы .вы довольны своим выбором? Не слышно вас...
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Это тебе нужно понять, что оно идет. Петя и так в шоколаде был, есть и будет.
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Я не заперечую ...Та наволоч між собою домовляться !
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Ясно, что беня есть серый кардинал Зе. Наверно пока что у нас не работает другая модель. Ну хоть один открытый кардинал, чем три (или больше) скрытых кровопийц. Дострокові вибори до ВР вигідні країні, - Коломойський - Цензор.НЕТ 3826
И если его влияние будет позитивным, то почему бы и нет?
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Поднимем ВВП в 10 раз! Догоним и перегоним! Для Коломы точно все позитивно. Вот для нас нет тоже точно. ДА И для Зели все видится в итоге хреново. Унесет ли ноги?!
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не надо гнать лощадей, зелень осенью созревает Дострокові вибори до ВР вигідні країні, - Коломойський - Цензор.НЕТ 6594
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кстати...,
А куда пропали коменты Зе-потерпевших, что скоро всех пересажают? Дострокові вибори до ВР вигідні країні, - Коломойський - Цензор.НЕТ 4419
Дострокові вибори до ВР вигідні країні, - Коломойський - Цензор.НЕТ 649
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Как Ляшко, который коров целовал. На его электорат нацелился что ли?
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так кто же кроме полных коров ему теперь поверит ?
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Да,да. Богдан уже имеет опыт - боролся при Яныке, боролся. Всю коррупцию нахрен снес! Сейчас каа-а-ак повторит!
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Lvbnhj - по ходу, вы последний кто поймет, что посадок не будет.... - и произошел и прямо сейчас происходит договорняк всех со всеми...

Все как всегда вообщем будет....
Сядут возможно пару шестерок, как откупные....
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Когда уже начнут сажать то, чтобьі тебя попустило, а то бредишь уже єтими фантазиями
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Коломойський, напевно, дуже розумна людина і вже керує не чекаючи інавгурації. Це правильно. А щодо розпуску ВР, то тут не можна бути настільки категоричним. Все набагато складніше і, в той же час, все дуже просто. Ніхто ще не знає хто такий Зеленський. Ось, якраз до осені, при теперішній ВР, в нього і буде можливість себе проявити. Ми дізнаємося різні цікавинки про ВР і колишнього президента, про всі їхні героїчні подвиги на ниві служінню народу. А можливо й таке, що нічого не дізнаємося. Ну, тоді будемо знати хто такий справжній Зеленський.
А зараз суцільний інформаційний вакуум. Як за таких умов йти на вибори ВР?
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Ну що, лохи, все почули? Дефолт нікому ще шкоди не приніс, розпуск Ради тільки на користь, за повернення "Привату" з вкладеними 150 млрд грн, та неповернення виведених 150 лярдів, та плюс бонус 2 лярди баксів Коломойському народ має тільки подякувати. Програму "Шоу в країні дурнів" на ближні півроку уяснили?
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С каких это пор Беня патриотом Украины заделался, может сидя в Израиле болячку какую подхватил?
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.... зростання ВВП по 50% у рік? Як у Японії у 1960-і роки? Як цьому сприятимуть достроковіші від планових ( на 2-3 місяці) вибори?
.... це просто новини в стилі журналів " Крокодил" і "Перець"
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аномальная публичная активность Бени-подковерного, после победы Владимира Александровича Буратины, сдает Карабаса-Барабаса с потрохами.. вроде ж не дурак..
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А вотути-то у тебя нетути-то? "Толку-то"... (тьфу на тебя, лишнехромосомная ты квакалка) Дострокові вибори до ВР вигідні країні, - Коломойський - Цензор.НЕТ 895
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После заявлений Коломойского-президента ,вырисовывается мрачное будущие Украины .Подконтрольные суды в пользу олигархов (решения по приватбанку).уступки агрессору (заявление про гражданский конфликт),узурпация власти (выборы парламета по старому законодательству) и т.д.
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Дострокові вибори до ВР вигідні країні, - Коломойський - Цензор.НЕТ 9928"...выгодне мне,рыгам и карманному полковнику..." Дострокові вибори до ВР вигідні країні, - Коломойський - Цензор.НЕТ 9928
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Игрок шулер.Одних "сводит", других "разводит", третьих "палит",четвертых "назначает"..
и это "я не собираюсь вмешиваться в дела будущего президента".
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Народний депутат Олександр Сугоняко зареєстрував проект у Верховній Раді про проведення інавгурації Володимира Зеленського 1 червня.Текст документа поки не опублікований....Інавгурація Зеленського: у Раді зареєстровано проект з новою датою Дострокові вибори до ВР вигідні країні, - Коломойський - Цензор.НЕТ 3284
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Блин! Я то думал народ за Зеленского проголосовал, а выходит, что просто все хотели поменять олигарха. Дострокові вибори до ВР вигідні країні, - Коломойський - Цензор.НЕТ 8876
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Один доллар по 10 сделал, второй ВВП поднимет на 250% за пять лет, скоро заживем, что не будет куда денег девать
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Деякі практичні кроки для успіху свого майбутнього президентства Зеленський вже зробив.
Так ,наприклад, він зустрівся з лідерами всіх релігійних вірувань в Україні. Причому, провів окремі зустрічі, на це треба звертати увагу. Очевидно, він формує для себе платформу всенародної підтримки.
Але не треба забувати, що, крім основних релігій, існують ще різноманітні секти, які можуть вносити сум'яття в загальну картину омріяного спокою і благості. І тут особливу увагу треба приділити секті порохоботів, як джерелу найбільш агресивних за своїм характером вірувань
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Секта зєлєботів, ще рано оцінювати подвиги нового президента, якому олігарх диктує свої бажаня.
Нічого особливого він поки що не зробив.
Порох те саме робив, але чомусь цього ніхто не помічав, всі лиш висміювали його в 95 кварталі й по зомбоящику. А далі всі "подвиги" за Зєлю буде робити зомбоящик - все буде як в москалів.
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Вова Зассыка полностью самостоятельная фигура... Поняли, порохоботы?????!!!!!

Дострокові вибори до ВР вигідні країні, - Коломойський - Цензор.НЕТ 1775 Дострокові вибори до ВР вигідні країні, - Коломойський - Цензор.НЕТ 6178Дострокові вибори до ВР вигідні країні, - Коломойський - Цензор.НЕТ 1761Дострокові вибори до ВР вигідні країні, - Коломойський - Цензор.НЕТ 9953
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Вчера вечером им был написан список "партии слуга урода народа" ? Дострокові вибори до ВР вигідні країні, - Коломойський - Цензор.НЕТ 2438 К выборам готов!
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КОломойский говорит намного больше Зеленского, одни только новости - Коломойский сказал, Коломойский считает, Коломойский думает...ЗЕ вобще где то потерялся. Будет наверно только ленточки перерезать.
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Беня, тьі не страна Украина. У тебя нет никакого права ни говорить от ее имени, ни решать за страну.
Единственное на что у тебя есть право - ето явка с повинний.
Ну а на нет и суда нет...
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Скоріше за все, в найближчі 5 років, "східноєвропейським тигром", на кшталт "південноазійських тигрів" Україна ще не стане. Те, що можна було побачити в Києві 9 травня, навіть віддалено не нагадує те, що проповідують буддистські монахи. Вся надія була на благодатний "томос", але, так виглядає, що і ця орієнтація, також, виявилася хибною.
Один за одним в'януть новітні провідники української державності, так і не зазнавши щирої народної хвали і подяки. А від штучних оргій ситуація стає тільки ще більш безнадійною.
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50% ВВП в год? Чувствую мы на пороге грандиозного шухера. Всех Зеклованов держут за типиллов.
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75% говорите за зелю по приколу проголосовало? зеленые ребята, а ведь вы насправди не за зелю проголосовали а за беню коломойского!!! теперь поняли красоту игры и как вас всех на е б али? теперь видите результат? беня уже расставляет премьера, генпрокурора, главного мента, главу АП , прогнозирует расстановку политсил в парламенте и т.д. а зеля молчит и будет молчать.... потому как все бабки у бене он и банкует... теперь все поняли красоту игры и кто теперь главный? ну терпите терпилы.....
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Снова перепечатка пропагандистом дерьмосайта РФ.Пять лет по 16 часов в сутки пропагандист работает как ФП-фекальный погружной насос, перекачивающий в цензор российское дерьмо.
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рост ВВП на 50% в ГОД?

Я хочу это видеть - это будет первый случай в истории мировых экономик)))))))))))

бугагаг)))))))
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У япов после войны было +10% и называли экономическим чудом. А тут +50%...это звездёж для 73% Дострокові вибори до ВР вигідні країні, - Коломойський - Цензор.НЕТ 9450
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