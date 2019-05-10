 Досрочные выборы в ВР выгодны стране, - Коломойский

Об этом он сообщил в интервью изданию "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.
На вопрос журналиста, выгодны ли Коломойскому досрочные досрочные парламентские выборы, он ответил, что они выгодны для всей страны.
"Мне? Уберите меня. Это выгодно стране. Выходим из идеологемы, что у нас есть 5 лет, нам нужно быстро шевелиться, наша задача - увеличить ВВП минимум в два раза в ближайшие два года, это по 50% в год, так как 3% в год - это ничто, ради этого не нужно идти в президенты, а просто оставить на самотек экономику", - сказал Коломойский.
При этом Коломойский отказался дать однозначный прогноз касательно досрочного роспуска парламента, хотя и назвал этот вопрос ключевым.
"Государство - это я!"
Король СолнцеКороль Беня
наш родной до боли еврейский санта клаус...
И если его влияние будет позитивным, то почему бы и нет?
А куда пропали коменты Зе-потерпевших, что скоро всех пересажают?
Все как всегда вообщем будет....
Сядут возможно пару шестерок, как откупные....
А зараз суцільний інформаційний вакуум. Як за таких умов йти на вибори ВР?
.... це просто новини в стилі журналів " Крокодил" і "Перець"
и это "я не собираюсь вмешиваться в дела будущего президента".
Так ,наприклад, він зустрівся з лідерами всіх релігійних вірувань в Україні. Причому, провів окремі зустрічі, на це треба звертати увагу. Очевидно, він формує для себе платформу всенародної підтримки.
Але не треба забувати, що, крім основних релігій, існують ще різноманітні секти, які можуть вносити сум'яття в загальну картину омріяного спокою і благості. І тут особливу увагу треба приділити секті порохоботів, як джерелу найбільш агресивних за своїм характером вірувань
Нічого особливого він поки що не зробив.
Порох те саме робив, але чомусь цього ніхто не помічав, всі лиш висміювали його в 95 кварталі й по зомбоящику. А далі всі "подвиги" за Зєлю буде робити зомбоящик - все буде як в москалів.
уроданарода" ? К выборам готов!
Единственное на что у тебя есть право - ето явка с повинний.
Ну а на нет и суда нет...
Один за одним в'януть новітні провідники української державності, так і не зазнавши щирої народної хвали і подяки. А від штучних оргій ситуація стає тільки ще більш безнадійною.
мнестране.
Я хочу это видеть - это будет первый случай в истории мировых экономик)))))))))))
бугагаг)))))))
Скот верит