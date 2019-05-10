 Досрочные выборы в ВР выгодны стране, - Коломойский

Об этом он сообщил в интервью изданию "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.

На вопрос журналиста, выгодны ли Коломойскому досрочные досрочные парламентские выборы, он ответил, что они выгодны для всей страны.

"Мне? Уберите меня. Это выгодно стране. Выходим из идеологемы, что у нас есть 5 лет, нам нужно быстро шевелиться, наша задача - увеличить ВВП минимум в два раза в ближайшие два года, это по 50% в год, так как 3% в год - это ничто, ради этого не нужно идти в президенты, а просто оставить на самотек экономику", - сказал Коломойский.

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При этом Коломойский отказался дать однозначный прогноз касательно досрочного роспуска парламента, хотя и назвал этот вопрос ключевым.