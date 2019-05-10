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 Политика Украины
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Все про:Азовское море (1178) военнопленные (461) моряки (729) Россия (72731) трибунал (104) Зеркаль (161)

 Отсутствие делегации РФ не помешает принятию решения трибуналом по делу украинских моряков, - Зеркаль

Отсутствие делегации РФ на слушаниях в Международном трибунале по морскому праву по делу о захвате украинских военных моряков и кораблей не должно повлиять на процесс.

 Об этом сказала на брифинге после слушаний замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Отсутствие российской делегации не повлияло на решение, связанное с [задержанным РФ в 2013 году кораблем организации Greenpeace] Arctic Sunrise. Россия отсутствовала на слушаниях по предварительным мерам. Поэтому у трибунала есть вся юрисдикция, все необходимое, чтобы принять решение, даже несмотря на то, что российская делегация отсутствовала", – заявила Зеркаль.

Она уверена, что презентация украинской стороны была качественной.

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"Наиболее громко трибунал заявил об этом (качестве презентации. - Ред.) тем, что у них не было никаких дополнительных вопросов к представленным Украиной аргументам и материалам. Думаю, этого достаточно, чтобы понять, что мы ответили на все вопросы судей на этих слушаниях. После слушаний был прием с судьями, они все говорили, что украинская делегация была отлично подготовлена, уровень презентации был соответствующим, и что они довольны, потому что получили большинство ответов по поводу их обеспокоенности", – сказала замминистра.

Слушания в трибунале прошли 10 мая. На них от Украины выступили Зеркаль, профессора Фред Соунс и Жан-Марк Тювинен, юрист Марни Чик. Украина потребовала в качестве временных мер обязать РФ немедленно освободить 24 украинских военных моряка и три корабля. Решение суд должен огласить 25 мая

Как сообщалось, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

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В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.

17 апреля Лефортовский районный суд Москвы продлил арест всем украинским военнопленным морякам - еще на три месяца - до конца июля.

Источник: https://censor.net.ua/n3126263
 
   
 Топ комментарии
 
Украинские корабли и их экипажи были захвачены в нейтральных водах...
Зебилы хватит нести бред придуманный в паРаше...
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на медведчука надо моряков менять Отсутствие делегации РФ не помешает принятию решения трибуналом по делу украинских моряков, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 1341
1. пацаны вернуться быстрее домой
2. обезглавим рашистскую гидру в Украине
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Катера ни откого не прятались...и не должны были прятаться...да и зачем...если это нейтральные воды...
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Когда порошенко даст показания зачем он отправил моряков в воды контролируемые ФСБ это была случайность или спланированная операция
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Украинские корабли и их экипажи были захвачены в нейтральных водах...
Зебилы хватит нести бред придуманный в паРаше...
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У меня такое , чувство , что они таки да дебилы. Но главное вместо имени повесить себе кликуху Великий Князь
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О,еще один дебил нарисовался,сейчас расскажет что катера ночью под мостом должны были пройтиночью ,по мудрому приказу Порошенко и ФСБ их не заметит,я уже не удивлюсь
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Катера ни откого не прятались...и не должны были прятаться...да и зачем...если это нейтральные воды...
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какие нейтральные дебильное ,катера находились в украинских водах,которые контролировали россияне,порошенко хорошо знал что их возьмут в плен
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это тебе сам Порошенко сказал...или это твой кипящий мозг придумал？
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Моря что без приказа поплыли,ты меня уже утомил своим идиотизмом,а заправились за свои деньги и поплыли,да уж....
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Мы понимаем, что твоего Пукина натянули "по самые помидоры" после такого очевидного залета....и, если, в этом виноват Порошенко, то честь ему и хвала... Відсутність делегації РФ не завадить винесенню рішення судом у справі українських моряків, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 1598
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Украинским катерам был дан приказ пройти под мостом,они туда просто не доплыли,ты дебильное на карту посмотри,а могли бы стоять у причала в Одессе
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Обьясняю специально для зебилов..."по мостом"...это тоже нейтральные воды...свободные для судоходства...
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Я конечно сразу понял что ты дебильное,но не знал до какой степени,Откры́тое мо́ре - морское пространство, находящееся за внешними пределами территориального моря,каналы и проливы в это понятие не входят.
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Керченский пролив...общий для Украины и паРаши...
Хватит тут уже брехню из паРаши нести...
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Так и Крым Украина,а там российские войска,ты вообще даун по ходу
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Там войска паРаши потому что Крым оккупирован паРашей...керченский пролив общий для судоходства Украины и паРаши при любых раскоадах....другого входа в Азовское море нет...
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Крым оккупирован,а канал не оккупирован?Что ты там куришь?Порошенко послал через оккупированные воды ,целенаправленно и за это будет отвечать
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Тебе падло завтра подьезд в твоей квартире приватизируют и не дадут пройти изза этого в ТВОЮ квартиру, ты развернешся и уйдешь????? Да ты землю грызть будешь,по любым ТРИБУНАЛАМ пойдешь и судам. А ты тут **** нас всех уговариваешь признать ПАРАШЕНСКОЕ право на все. СКОТИНА
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Что за хрень ті несешь,мордовецвася? И смени слишком пафосный ник на *мордовецвася*
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кому "показания" ???? тебе???? это не ты горланил в 14-м "услыште Донбасс""???....у тебя номерок отклеялся
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и даст лишний повод лишнехромосомным не выполнять решение трибунала, если оно будет против них ... (они бы его и так не выполняли)))
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Они его не обязаны выполнять вообще,если что.Весь цирк от Зеркаль для внутреннего пользования.
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Это не мнение.Рфия не в ходит в список стран подписавших Женевскую конвенция и не попадает под их юрисдикцию.
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Шо вы говорите ? Рашка не выполнит распоряжение Морского Трибунала ? Они , конечно наглые сцуки , но не идиоты .
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Трибунал может сделать две вещи закрыть порты и проливы, и я думаю этого будет дастаточно
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А будете жопой орехи колоть,когда вашим корытам запретят заходить во многие порты и следовать другими проливами и каналами
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слыхал про конвенцию Монтре????Какие меры принимают за нарушение этой конвенции не догадываешься??
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она не выполняет и те, что подписывала
тут ничего нового
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25 мая решение требунала зебилы запишут в актив клоуну...мол только стал презЕдентом и сразу такая победа....
Ну если конечно клоун булаву к тому моменту получит...
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Брехливая свинья ты, парашедуполиз под ником "привет".
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тебе сказали что ты свинья,не спорь,ты такой и есть
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Тебя волнует только то, в чей актив это запишут, шестерка соевая?
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Меня волнует результат...а результат будкт в пользу Украины...и этот результат будет достигнут боагодопя команде Порошенко...
Но зебили разумеется примажутся...сразу же..
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"и этот результат будет достигнут боагодопя команде Порошенко..."

Вот то, что тебя волнует, что ты и подчеркнул в очередной раз, дешевый соевый подхалим.
Если бы тебя волновала именно Украина и результат - тебе было бы насрать, кто там что в актив запишет.
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А ты бы лучше волновался о том - что Порошенко сделал и делает, а не возбуждался на комментарование им сделанного на Г+Г.
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В отличие от тебя, я сужу о Порошенко по его реальным делам - по тексту законов, которые он подает в Раду, по тому, как он реагирует на разоблачение мерзавцев из своего окружения, по тому, как он подминает под себя потоки, по тому, как уходит от налогов и расплачивается черным налом и тд, и тп.
Ты же тут ругаешь своего лукашенко и нахваливаешь чужого тебе порошенко, о деятельности которого ты реально не знаешь нихрена, кроме пропаганды.
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Ты в здравом уме, когда сравниваешь Лукашенко и Порошенко?
Это только идиоты борются без разбора с президентами, что с Ющенко, что с Порошенко и всегда с помощью Тимошенко...
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А нам тут издалека Лукашенко тоже кажется не таким уж плохим для Беларуси, как и вам издалека Порошенко. Ты же нихрена на самом деле не знаешь, что из себя представляет Порошенко - только по новостям судишь, при этом еще и фильтруешь их по принципу - если про Порошенко плохо, значит неправда.
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Ймовірно, що назріває якийсь пшик по цій справі. Скоріше за усе половинчасте або розмазане як шмарклі по асфальту рішення.
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на медведчука надо моряков менять Отсутствие делегации РФ не помешает принятию решения трибуналом по делу украинских моряков, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 1341
1. пацаны вернуться быстрее домой
2. обезглавим рашистскую гидру в Украине
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Думаю, что Владимир Александрович через пару недель так и сделает...Правда?.. Отсутствие делегации РФ не помешает принятию решения трибуналом по делу украинских моряков, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 8691
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а шо , грицак и луценко уже написали рапорта об отставке?
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А как грицак и луценко могут помешать такому благородному порыву презЕдента？
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А Беню с его "гражданской войной" будем менять или нет？
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А как президент без помощи СБУ и Генпрокуратуры сможет провернуть подобное?
Вы же любите рассказывать байки про то, чем ограничены полномочия президента, брехуны соевые? Так вот по отношению к Зеленскому все это будет правдой - его полномочия пока что действительно будут ограничены в отличие от полномочий Порошенко, который назначил своего генпрокурора, своего главу СБУ, своего премьер-министра и тд и потому имеет несколько расширенные возможности, включающие и полномочия тех, кого он назначил.
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Байки о законности начали зеботы рассказывать, например, что "по Конституции кандидат в президенты не обязан выступать перед избирателями", законники вы наши.
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Во-первых - наша Конституция тебя в принципе не касается.
А во-вторых - если для тебя наши законы являются байками - нахрена ты вообще сюда влазишь?
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Неужто вам Пэтя даже на отдых в Турции не платит?
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Т.е., сразу после их отставки и назначения "новых-старых" лиц так все и будет?...Правильно?... Відсутність делегації РФ не завадить винесенню рішення судом у справі українських моряків, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 7514
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я не из команды Зе, так шо вопрос не по адресу
мне хватило и того шо вороватого кнура высадили
на капслок переходи, тебя плохо видно немытый
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мамку свою пойди подъ...ни) с приветом))
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Ню-ню...ольгинские и прочие сепары не могут без оскорблений...типичное поведение.. Відсутність делегації РФ не завадить винесенню рішення судом у справі українських моряків, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 3904
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Ну конечно...сразу после того как закон об импичменте в раду подаст...тут же мертвеичука на пацанов и обменяет...
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Закон он подаст, но....новая Рада его провалит - и уже никто и ничего не скажет.... Відсутність делегації РФ не завадить винесенню рішення судом у справі українських моряків, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 6935
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вот тут как раз и вся заковыка.Порох чего то не договаривает.Он создал для Ведмедчука "тепличные условия" и этим подписал "приговор" себе.Ведь мы все видим то что видим.А видим мы реванш пропутинских гнид.
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ща как влепят штраф кацапстану долров на 1000 будут знать наших
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Моряков просто так не отпустят это 100 процентов, для РФ отпустить их будет означать что она не права , сначала они будут судить их по своим законам а потом после суда возможно пойдут на обмен.
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Правильно,надо принимать любые меры,чтобы освободить НЕЗАКОННО удерживаемых животными и пытающимися диктовать всему миру свой бездоказательный бред.А международный трибунал и существует,чтобы разрешать такие проблемы. И для тех,кто написал коментарии выше,я не пойму - вы ДОЛБО...БЫ или вам ПОРУЧИЛИ эти коменты написать. И ФСБ у вас правы, и Зеленский не прав и Зеркаль не такая, и трибунал не такой. Ребята, вы в своем уме??????
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Зря вы их в СПАМ,пусть нормальные люди читают и помнят,что ТАКИЕ существуют и им надо сопротивляться
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Сэр Уинстон Черчиль сказал: Никогда не здавайтесь - и вы увидите как здаются другие.
В отличие от скотомордых, Украину поддерживает весь мир, так что скотокацапов нагнут по любому.
Слава Украине!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОтсутствие делегации РФ не помешает принятию решения трибуналом по делу украинских моряков, - Зеркаль
 
 
 
 
 
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