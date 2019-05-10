 Суд признал незаконными действия Парубия по предоставлению слова представителю Порошенко на Согласительном совете в ВР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Окружного админсуда г. Киева.

Так, окружной административный суд города Киева, рассмотрев в судебном заседании дело по иску народного депутата Сергея Власенко к председателю Верховной Рады Украины, признал противоправными действия спикера парламента по предоставлению представителю Президента слова для выступления на заседаниях Согласительного совета депутатских фракций (депутатских групп) в период с 5 февраля 2018 года до 8 апреля 2019 года.

Поводом для принятия Окружным административным судом города Киева такого решения стало то, что в соответствии с Законом Украины "О Регламенте Верховной Рады Украины" не предусмотрено предоставление на заседаниях Согласительного совета слова для выступления представителю Президента Украины.

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В удовлетворении остальных исковых требований было отказано.

Напомним, истец просил суд признать противоправными действия председателя Верховной Рады относительно самовольного предоставлении слова для выступления представителю Президента Украины на заседаниях Согласительного совета депутатских фракций и включения такого выступления в повестку дня. Также Сергей Власенко просил суд обязать спикера удержаться в дальнейшем от подобных действий и придерживаться норм Конституции Украины и Регламента Верховной Рады.