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 Политика Украины
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Все про:ВР (22821) Парубий (1906) суд (22097) Луценко Ирина (392)

 Суд признал незаконными действия Парубия по предоставлению слова представителю Порошенко на Согласительном совете в ВР

Окружной админсуд города Киева признал противоправными действия председателя ВР Андрея Парубия по предоставлению слова для выступления на заседаниях Согласительного совета депутатских фракций представителю президента в парламенте Ирине Луценко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Окружного админсуда г. Киева.

Так, окружной административный суд города Киева, рассмотрев в судебном заседании дело по иску народного депутата Сергея Власенко к председателю Верховной Рады Украины, признал противоправными действия спикера парламента по предоставлению представителю Президента слова для выступления на заседаниях Согласительного совета депутатских фракций (депутатских групп) в период с 5 февраля 2018 года до 8 апреля 2019 года.

Поводом для принятия Окружным административным судом города Киева такого решения стало то, что в соответствии с Законом Украины "О Регламенте Верховной Рады Украины" не предусмотрено предоставление на заседаниях Согласительного совета слова для выступления представителю Президента Украины.

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В удовлетворении остальных исковых требований было отказано.

Напомним, истец просил суд признать противоправными действия председателя Верховной Рады относительно самовольного предоставлении слова для выступления представителю Президента Украины на заседаниях Согласительного совета депутатских фракций и включения такого выступления в повестку дня. Также Сергей Власенко просил суд обязать спикера удержаться в дальнейшем от подобных действий и придерживаться норм Конституции Украины и Регламента Верховной Рады.

Источник: https://censor.net.ua/n3126262
 
   
 Топ комментарии
 
под трибунал с конфискацией
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а еще скоро суд будет многих садить и порохоботов в том числе
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дом 859 метров у Луценко нужно конфисковать,продать с аукциона и на эти деньги лечить раненных бойцов,а Луценко на нары с его бабой
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Кенгурація знову наблизилася до 19 травня... Суд визнав незаконними дії Парубія з надання слова представнику Порошенка на Погоджувальній раді у ВР - Цензор.НЕТ 450

Суд визнав незаконними дії Парубія з надання слова представнику Порошенка на Погоджувальній раді у ВР - Цензор.НЕТ 2428
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"Суд признал незаконными действия Парубия по предоставлению слова представителю Порошенко на Согласительном совете в ВР" - Парубий долго шифровался под украинца, но нутро хохла всё таки выдало, бабло победило, теперь очиститься почти невозможно, хохлом и останется.
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А она на согласительных советах тоже вопила "Выноси козла!" и "Бл-я-я-ха"?
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Нет,наверное как на суде своего муженька,когда орала судье:-"Дивись мені в очі,ти свиня,ти будеш імпотентом,це я тобі кажу Іра Луценко!Дивись в очі,імпотентом будеш,я тобі обіцяю,бо це я сказала,Іра Луценко!"Не видели прикола с этой долбодятельшей?Оно такое агрессивное и невменяемое по жизни было!А сейчас под воздействием каких-то субстанций,подозреваю кокаина,вообще мозгом потекла.
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А ей и не надо ни чего предоставлять.Ее рот живет отдельной от ее мозга и ее тушки жизнью!Он сам разговаривает,когда хочет и о чем хочет!
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Этот власенко обиделся, что ему не дали слово или его патронессе в инвалидной коляске выданной в качановке... полный бред от власенко и коррупционного суда.... будет власенко головой - будет давать слово сам.
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Парубий джентльмен 3го тысячелетия, просто не мог отказать такой же.
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К сожалению, судейский корпус требует немедленного разгона и замены на вменяемых людей. Потому что они даже школьными знаниями не обладают.
"Не предусмотрено" - это не значит "запрещено".
Фундаментом юридической системы в любом цивилизованном государстве является принцип: разрешено всё что не запрещено законом.
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"Не предусмотрено" - не означает "запрещено", а значит "не имеет места быть", кенгуруобразный.
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34 судьи, включая выносивших решение по "Приватбанку", внезапно заболели и не явились на квалификационное оценивание ВККСУ,странные суды и судьи у нас,как что так тяжко болен,а как пнуть ногой на последок,так здоровья хватает.
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а что
хорошая речь:
бляха Муха мУха-************ наш Бляха муха
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избирательное пещерное правосудие - путь к беспределу и самосуду..
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Суди в нас скоро винесуть рішення, що референдум 1991 про незалежність від СССР був незаконним.
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... новина в стилі журналу "Крокодил"
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А если не представителю? А если просто некоему лицу? Парубий имеет право кого-то пригласить для выступления?
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То, что эта верховная рада является карманной у порошенко, это не секрет. Разогнать к чертовой матери это кодло и назначить выборы!
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Счас Беня вам парламент переизберёт и правомерными будут только зелёные!
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Окружной Карманный Суд Коломойского.
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Насправді Власенко добився преценденту,наслідки якого можуть бути катастрофічними для Парубія...Наш гугнявий спікер вже настільки там в президіі освоївся,що забув про власні численні правопорушення...А правопорушення спікера це не порушення пияка,від якого страждає лишень жінка і сусіди,від Парубія розтереблена вся Україна...Тут і справка не спасе...
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Этой бабище можно роль бабы Яги без грима играть. Милляр курит.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд признал незаконными действия Парубия по предоставлению слова представителю Порошенко на Согласительном совете в ВР
 
 
 
 
 
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