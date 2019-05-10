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 34 судьи, включая выносивших решение по "Приватбанку", внезапно заболели и не явились на квалификационное оценивание ВККСУ

Почти все судьи Окружного административного суда Киева, включая председателя Павла Вовка и судей, которые признали незаконной национализацию "Приватбанка", не явились на обязательное квалификационное оценивание, потому что якобы заболели.

Об этом "Громадському" сообщили в Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), передает Цензор.НЕТ.

"7 судей пришли, 34 - нет. Неявка на оценивание без уважительных причин является основанием для увольнения судьи. Однако комиссия выяснила, что произошло с этими судьями. Они все в один день заболели и прислали нам 34 справки о болезни. Высшая квалификационная комиссия не вправе опровергать или проверять медицинские справки. Поэтому такая причина является уважительной и для этих судей назначен новый день сдачи экзамена", - рассказал член ВККС, секретарь палаты по вопросам подбора и публичной службы Михаил Макарчук.

По его словам, судьи Окружного админсуда Киева должны прийти для сдачи экзамена 21 мая.

Читайте также: Решения Окружного административного суда Киева свидетельствуют о провале судебной реформы, - Маселко

Источник: https://censor.net.ua/n3126256
 
 
 Топ комментарии
 
Пани, Уляна, усыпи несчастных дабы предотвратить распространение инфекции беззакония. 34 судьи, включая выносивших решение по "Приватбанку", внезапно заболели и не явились на квалификационное оценивание ВККСУ - Цензор.НЕТ 7278
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закрывайте к чертям тот суд. там эпидемия.
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и где эт а уляна ибн супрун? реальная эпидемия в стране.. мор косит судей.. врачей выдававших липовые справки уволить или лучше расстрелять
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Зебилы, это совпадение? Подумай..те, перед тем, как отвечать.
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Думать нечем,если клоуна выбрали.
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Никакого совпадения, Петины рехвормы в действии. 34 судді, включно з тими, хто виносив рішення щодо "Приватбанку", раптово захворіли і не з'явилися на кваліфікаційне оцінювання ВККСУ - Цензор.НЕТ 1590
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То есть Зеленский назначал этих судей и контролирует их? Не Порошенко?
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Теперь им хватит денег лечиться всю жизнь на курортах.
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Ну а че. Деньги уже получили и от Пети и от Бени. Теперь можно и в безсрочный отпуск. Хорошую Петя Бляхэр судебную рехворму провел.
А что там с Обленерго в Киеве и Одессе которые Петя подарил Ахметову? Тоже судьи виноваты?
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и все равно недоработка..
34 прихвхoрeвших судьи не предел - есть к чему стремиться...

даёшь пятидесятник!
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В зв'язку з неприбуттям більшості з них оцінювання має бути скасовано та призначене не іншу дату. Якщо суддя не пройде оцінювання повторно, перевірка має проходити в інший час, а вразі необхідності - індивідуально, тобто коли кожна з цих падлюк "одужає". До виконання обов'язків не допускати, зарплату не виплачувати без здачі іспиту, як для усіх працівників.
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А болезнь не помешала сходить в больницу,взять справку, отослать, но прийти на планерку помешала .
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Так у них медвежья болезнь, обосрение гемороя называется, ходить позволяет а сидеть нет...
Наибольшее обострение наблюдается в местах не столь отдаленных, квалификационных комиссиях и вообще во всех местах где могут взять за жабры!...
А ректальный досмотр осмотр, 34 судді, включно з тими, хто виносив рішення щодо "Приватбанку", раптово захворіли і не з'явилися на кваліфікаційне оцінювання ВККСУ - Цензор.НЕТ 7345 законом, увы не предусмотрен...
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і в них пожиттєве утримання суспільством і підвищені зарплати (ну щоби хабарі не брали). І чому я ображаюся коли про нас говорять, що ми є країною 3 світу
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Думаю должны сами с балконов повыпрыгивают в ближайшем будущем.
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Красавы судьишки,взял взяточку,принял решение и - меня уже нет,я в домике,меня трогать незаконно.
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Так, тихо. Успешная судовая рехформа рулит. Теперь судьи у нас независимы от всех и всего, даже от здравого смысла.
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Так суд в демократической стране и должен быть независимым.
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Независимым от чего? Закона, здравого смысла, чести и совести? Судья должен быть независим! Но в рамках всего вышеперечисленного, а не в открытую наглеть прикрываясь статусом "неприкосновенности" в виде откровенного наглого цинизма!
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Высшая квалификационная комиссия не вправе опровергать или проверять медицинские справки. Поэтому такая причина является уважительнойИсточник: https://censor.net.ua/n3126256

Думаю,что в этом ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОМ случае могли бы и проверить,вся Украина знает,как легко КУПИТЬ справку. А тут аж 34 сразу
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Вся Украина также знает, что среда и пятница половина депутатов Рады тоже болеет или делают вид, что болеют, но это ничего не значит, Парубию это тоже до лампочки!
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странно что они после правильного суда еще не на Мальдивах
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Не в Израиле. Вы или не понимаете ситуации или просто балаболите.
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Одни хотят устроить показательную порку (не имеющую реально отношения к уровню квалификации этих судей), другие делают вид, что болеют.
Как это далеко от целей правосудия - справедливости, торжества закона . . .
Если бы судьи вели себя достойно, то пришли бы, получили звиздюлину и пошли бы в суд обжаловать результаты квалифоценивания, дескать было проведено предубеждённо. Но нет - а давайте пересидим . . .

А потом и одни, и другие, рассказывают нам с умным видом, как нам жить. После такого скандала надо разгонять обе организации и набирать людей, которые не будут позорить страну.
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как же хорошо жить немцам, у которіх в языке вообще нет безликого "надо".

у них, если надо, то обязательно указывается, кому это надо сделать.

Вот в вашем случае кому конкретно вы адресуете необходимость осуществить действия по разгону ?
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Парламент должен переформатировать законодательство по данному вопросу. Терпеть такой цирк сложно . . .
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Это Конституция, требуется конституционное большинство и положительное решение Конституционного Суда. Первое - возможно. Второе - ну догадайтесь сами.
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каждый отдельный депутат никому ничего не должен.

каждый отдельный депутат был награждён избирателями депутатством, как призом, а не как наймом на выполнение какой-то работы.
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Ваши слова подпадают под 376 УК Украины, до двух лет за пост.

А если серьезно, нет законных методов уволить судью. Любой судья может бесконечно долго избегать экзамена, а без экзамена ВККС не может дать представление на увольнение судью, а без представления ВККС невозможно уволить судью. Я бы написал, что нужно, чтобы разогнать этот гадюшник, но тогда мой пост подпадет уже под другую статью, под 377-ю.
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Мой пост попадает под свободу слова, а не ст. 376 УК. Я не осуществляю давление на суд в связи с каким-то делом. Я говорю в принципе, что они ведут себя неэтично, избегая квалифа. Кстати, как раз их липовые больничные - вот они под подделку документов вполне себе могут попасть.
Был бы Генпрокурором, поднял бы этот вопрос . . .
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насчет пересидеть это вполне очевидно, а на счет показательной порки - как то безосновательное утверждение. просто "херои" сами знают цену своим решениям, слишком хорошо, до цента
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Та как сказать - после дела Приватбанка было заседание СНБО и рекомендация ВККС срочно провести этому суду квалиф. После такого можно что хочешь думать на тему мотивов ВККС.
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Кваліф.оцінювання проводиться за заздалегідь узгодженим графіком. До чого тут "порка", якщо судді окружного адм. суду Києва мали сьогодні складати іспит, який є лише складовою частиною цього оцінювання?
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"Войско" взбунтовалось, ГОВОРЯТ, что судьи НЕнастоящиЕ.
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ці окружні повії судді, серуть на голови українцям. але біомаса схаває і буде платити данину верховному Жиду Коломойші.
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Предлагаю судьям обратиться с молитвой к Господу! Он им поможет исцелиться от недугов.
"О, великий угодниче Христов, страстотерпче и врачу многомилостивый Пантелеймоне! Умилосердись надо мной, грешным рабом Божиим (имя), услыши стенание и вопль мой, умилостиви Небеснаго, Верховнаго Врача душ и телес наших, Христа Бога нашего, да дарует ми исцеление от жестокаго гнетущаго мя недуга. Приими недостойное моление грешнейшаго паче всех человек. Посети мя благодатным посещением. Не возгнушайся греховных язв моих, помажи их елеем милости твоей и исцели мя; да здрав сущи душею и телом, остаток дней моих, при помощи благодати Божией, возмогу провести в покаянии и угождении Богу, и сподоблюся восприяти благий конец живота моего. Ей, угодниче Божий! Умоли Христа Бога, да дарует ми предстательством твоим здравие тела и спасение души моей. Аминь».
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Пусть лучше обратятся к Тимошенко, она владеет тайной "исцеления" вся страна видела как эта недвижимость "встала" и пошла...
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Председателем ВККСУ был Петя. С топором.
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Якось "паливно" так масово "косити" під хворих, але якщо це так, то сподіваюсь що у них всіх кір і в них не має прививок.
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особый судейский грипп или корь, не иначе ))
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Эти гниды ждут коронации каована,коломой за приват банк любые экзамены примет.
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В один день захворіли,в один день і хоронити потрібно.Скільки вакансій для ЗЕлених протеже відкриється.Це випадково не ті судді,що закон про переймування москальскоі церкви призупинили?І про беню рішення повідміняли.
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От же халепа!
Нє, це вже не халепа, а ціла біда бідезна! Аж цілих 34 судді заслабло!
Однозначно, тут має місце жахлива диверсія.
Так, чому СБУ досі не виявило і не притягло до відповідальності винних у трагедії?!
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эпидемия....Надо отлучить их от судейства, пусть лечатся
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Ничего не боятся, нагло плюют обществу в лицо потому что уверенны что ничего им не будет.
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А 34 справки в один день не являются основанием для подозрений в их "фальшивости" и назначении комиссии по их проверке?!
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Обосрения гемороя называется, распространяется исключительно среди судей, чиновников и прочей "державной" заразы! Бацилоносителем в частности может являться сам Генпрокурор Ю"гик, так как в бытность его отсидки в местах не столь отдалённих, на наличие у него этой "пошесті", неоднократно жаловалась его Горгона третьего тысячелетия... 34 судді, включно з тими, хто виносив рішення щодо "Приватбанку", раптово захворіли і не з'явилися на кваліфікаційне оцінювання ВККСУ - Цензор.НЕТ 2632
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Обломался Петро! Все заседания СНБО - на смарку! Волосатая рука еще есть, а хлопнуть уже не получается! 34 судді, включно з тими, хто виносив рішення щодо "Приватбанку", раптово захворіли і не з'явилися на кваліфікаційне оцінювання ВККСУ - Цензор.НЕТ 4052
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саботаж во время войны.. пещерное правосудие даёт офигенный пример всем, как нужно работать - сцить нам, українцям в очі..,........
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Главное ето поезда на рашу отменить и проспекты переименовать
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международная банда воров и бандитов с израильскими паспортами укравшая у
украинского народа более 5 миллиардов долларов - чтобы Вы представляли это более 7 железнодорожных вагонов доверха гружёных мешками с купюрами по 100 долларов (а в пересчёте на всё население Украины 5 000 000 000 USD : 30 000 000 человек = примерно 130 USD ) , то есть у каждого украинца падонки украли по 130 долларов США
и что они с украденных 5 5 миллиардов долларов не найдут деньги
купить этих продажных простуток ?
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а поручить ДБР проверить эти справки она имеет право?
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Массовая судебная срачка! Интересно, они на унитазах по двое сидят?
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Не хочеться вірити, що це відбувається в нашій правовій країні. Навіть судді не дотримуються елементарних, найпростіших вимог законодавства.... Цю шоу-новину треба винести на обкладинку журналу "Крокодил"
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Немає нічого простішого, ніж виписати липовий лікарняний. Ці папірці вже врятували не одного пройдисвіта
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А еще такие зарплаты получают. А пенсии!. Вы знаете, что судьи отсудили себе пенсии по 40 тыс грн.
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есть только одна надежда что правительство сверхдержавы США ,
обратит внимание на эту банду воров ,убийц и бандитов . И примет к ним меры.
God Bless The United States Of America
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34 судді, включно з тими, хто виносив рішення щодо "Приватбанку", раптово захворіли і не з'явилися на кваліфікаційне оцінювання ВККСУ - Цензор.НЕТ 1114ну...порох уходит,а времена "овоща" приходят...ожидаемо 34 судді, включно з тими, хто виносив рішення щодо "Приватбанку", раптово захворіли і не з'явилися на кваліфікаційне оцінювання ВККСУ - Цензор.НЕТ 1114
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SOS !!!
USA , Europe Union, Canada, NATO !
Save ukrainian people from mafia !
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Слава пэтру! Тока идиот не может заметить как мы продвинулись вперед
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За два роки люстрації в Україні звільнили мізер тільки 700 - 800 чиновників злодіїв-бандитів, сепаратистів з оточення запеклого ЗЕКА в бігах продажного кацапського холуя януковича, і це по всій країні. І найчастіше звільняли злочинців з прокурорів і міліціонерів. Їх імена тепер в спеціальному реєстрі. Тому звільнені по ідеї не зможуть піти на держслужбу наступні 10 років. Але вони майже всі лиходії повернулися за рішенням таких же бандитських продажних суддів і далі продовжують безкарно красти і нищити державність України .....
І зовсім не потрапили під люстрацію цi судді -оборотні поставлені ще продажним ЗЕКом. Навіть неясно коли Українська держава і Український народ повинні впритул взятися і за цю бандитську зграю замаскувану під суддівськими мантіями, за продажних суддів злочинців. Це вони самі напрошуються на суди Лінча, якщо не будуть люстрірованни цивілізованим способом, їх чекає страшне майбутнє. Про це вже багато разів попереджав народний депутат Єгор Соболєв. Але видно такі судді -законопреступніки суддi- злочинц які віддано прислужували кривавому ЗЕКу Януковичу і його зграї -банді ригоАнальних спільників, судді - перевертні, сепаратисти, колабораціоністи, хабарники ... вони також дуже підходили для корупціонера Порхатого. І видно добре підійдуть і для нашої вже нової корупційної влади з "слуг неясно якого народа" і також в основному: злодіїв, полусепаратістов, українофобів .. ...
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Потрібен Доктор Касторкін.

- Вы зачем надели халат?
- Это что за самоуправство? Кто вы такой?
- Я?! Я - профессор Касторкин!
- Профессор?
- Да. Я приходил с обследованием.
- Ну, и что же показало ваше обследование?
- Э-э… Моё обследование показало, что все больные здоровы, и всех надо выписать.. 34 судді, включно з тими, хто виносив рішення щодо "Приватбанку", раптово захворіли і не з'явилися на кваліфікаційне оцінювання ВККСУ - Цензор.НЕТ 5354
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комиссия не вправе проверять - не беда! Есть органы, которые вправе - Минздрав, Прокуратура, СБУ, МВД.
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Суддівська вакханалія процвітає в країні. 34 судді, включно з тими, хто виносив рішення щодо "Приватбанку", раптово захворіли і не з'явилися на кваліфікаційне оцінювання ВККСУ - Цензор.НЕТ 7820
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Поставити їм клізму... монтажною піною, замий дієвий засіб від проносу!
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Это иллюстрация к тезису- у Украины нет цивилизованного будущего. Никакие реформы суда не изменят менталитета населения. Население- воровито, продажно, беспринципно и тупо в своей в массе- отсюда и выбор президентом Коломойского, осюда и украинские судьи. И что их 34? Да 99 процентов наших судей ни чем не отличаются от этих 34. И меняй их не меняй...
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ну, до інавгурації на лікарняному місяць перекантуються а потім все буде "95квартал")
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия34 судьи, включая выносивших решение по "Приватбанку", внезапно заболели и не явились на квалификационное оценивание ВККСУ
 
 
 
 
 
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