 34 судьи, включая выносивших решение по "Приватбанку", внезапно заболели и не явились на квалификационное оценивание ВККСУ

Об этом "Громадському" сообщили в Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), передает Цензор.НЕТ.

"7 судей пришли, 34 - нет. Неявка на оценивание без уважительных причин является основанием для увольнения судьи. Однако комиссия выяснила, что произошло с этими судьями. Они все в один день заболели и прислали нам 34 справки о болезни. Высшая квалификационная комиссия не вправе опровергать или проверять медицинские справки. Поэтому такая причина является уважительной и для этих судей назначен новый день сдачи экзамена", - рассказал член ВККС, секретарь палаты по вопросам подбора и публичной службы Михаил Макарчук.

По его словам, судьи Окружного админсуда Киева должны прийти для сдачи экзамена 21 мая.

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