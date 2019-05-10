 34 судьи, включая выносивших решение по "Приватбанку", внезапно заболели и не явились на квалификационное оценивание ВККСУ

Об этом "Громадському" сообщили в Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), передает Цензор.НЕТ.
"7 судей пришли, 34 - нет. Неявка на оценивание без уважительных причин является основанием для увольнения судьи. Однако комиссия выяснила, что произошло с этими судьями. Они все в один день заболели и прислали нам 34 справки о болезни. Высшая квалификационная комиссия не вправе опровергать или проверять медицинские справки. Поэтому такая причина является уважительной и для этих судей назначен новый день сдачи экзамена", - рассказал член ВККС, секретарь палаты по вопросам подбора и публичной службы Михаил Макарчук.
По его словам, судьи Окружного админсуда Киева должны прийти для сдачи экзамена 21 мая.
А что там с Обленерго в Киеве и Одессе которые Петя подарил Ахметову? Тоже судьи виноваты?
34 прихвхoрeвших судьи не предел - есть к чему стремиться...
даёшь пятидесятник!
Наибольшее обострение наблюдается в местах не столь отдаленных, квалификационных комиссиях и вообще во всех местах где могут взять за жабры!...
А ректальный
досмотросмотр, законом, увы не предусмотрен... люди,пардон, судді...
Думаю,что в этом ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОМ случае могли бы и проверить,вся Украина знает,как легко КУПИТЬ справку. А тут аж 34 сразу
Как это далеко от целей правосудия - справедливости, торжества закона . . .
Если бы судьи вели себя достойно, то пришли бы, получили звиздюлину и пошли бы в суд обжаловать результаты квалифоценивания, дескать было проведено предубеждённо. Но нет - а давайте пересидим . . .
А потом и одни, и другие, рассказывают нам с умным видом, как нам жить. После такого скандала надо разгонять обе организации и набирать людей, которые не будут позорить страну.
у них, если надо, то обязательно указывается, кому это надо сделать.
Вот в вашем случае кому конкретно вы адресуете необходимость осуществить действия по разгону ?
каждый отдельный депутат был награждён избирателями депутатством, как призом, а не как наймом на выполнение какой-то работы.
А если серьезно, нет законных методов уволить судью. Любой судья может бесконечно долго избегать экзамена, а без экзамена ВККС не может дать представление на увольнение судью, а без представления ВККС невозможно уволить судью. Я бы написал, что нужно, чтобы разогнать этот гадюшник, но тогда мой пост подпадет уже под другую статью, под 377-ю.
Был бы Генпрокурором, поднял бы этот вопрос . . .
Судья колядун.
"О, великий угодниче Христов, страстотерпче и врачу многомилостивый Пантелеймоне! Умилосердись надо мной, грешным рабом Божиим (имя), услыши стенание и вопль мой, умилостиви Небеснаго, Верховнаго Врача душ и телес наших, Христа Бога нашего, да дарует ми исцеление от жестокаго гнетущаго мя недуга. Приими недостойное моление грешнейшаго паче всех человек. Посети мя благодатным посещением. Не возгнушайся греховных язв моих, помажи их елеем милости твоей и исцели мя; да здрав сущи душею и телом, остаток дней моих, при помощи благодати Божией, возмогу провести в покаянии и угождении Богу, и сподоблюся восприяти благий конец живота моего. Ей, угодниче Божий! Умоли Христа Бога, да дарует ми предстательством твоим здравие тела и спасение души моей. Аминь».
Нє, це вже не халепа, а ціла біда бідезна! Аж цілих 34 судді заслабло!
Однозначно, тут має місце жахлива диверсія.
Так, чому СБУ досі не виявило і не притягло до відповідальності винних у трагедії?!
🤔
украинского народа более 5 миллиардов долларов - чтобы Вы представляли это более 7 железнодорожных вагонов доверха гружёных мешками с купюрами по 100 долларов (а в пересчёте на всё население Украины 5 000 000 000 USD : 30 000 000 человек = примерно 130 USD ) , то есть у каждого украинца падонки украли по 130 долларов США
и что они с украденных 5 5 миллиардов долларов не найдут деньги
купить этих продажных простуток ?
обратит внимание на эту банду воров ,убийц и бандитов . И примет к ним меры.
God Bless The United States Of America
USA , Europe Union, Canada, NATO !
Save ukrainian people from mafia !
І зовсім не потрапили під люстрацію цi судді -оборотні поставлені ще продажним ЗЕКом. Навіть неясно коли Українська держава і Український народ повинні впритул взятися і за цю бандитську зграю замаскувану під суддівськими мантіями, за продажних суддів злочинців. Це вони самі напрошуються на суди Лінча, якщо не будуть люстрірованни цивілізованим способом, їх чекає страшне майбутнє. Про це вже багато разів попереджав народний депутат Єгор Соболєв. Але видно такі судді -законопреступніки суддi- злочинц які віддано прислужували кривавому ЗЕКу Януковичу і його зграї -банді ригоАнальних спільників, судді - перевертні, сепаратисти, колабораціоністи, хабарники ... вони також дуже підходили для корупціонера Порхатого. І видно добре підійдуть і для нашої вже нової корупційної влади з "слуг неясно якого народа" і також в основному: злодіїв, полусепаратістов, українофобів .. ...
- Вы зачем надели халат?
- Это что за самоуправство? Кто вы такой?
- Я?! Я - профессор Касторкин!
- Профессор?
- Да. Я приходил с обследованием.
- Ну, и что же показало ваше обследование?
- Э-э… Моё обследование показало, что все больные здоровы, и всех надо выписать..