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 Политика Украины
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 Международный трибунал завершил слушания по делу украинских моряков. Вердикт будет объявлен 25 мая

Международный трибунал по морскому праву, который сегодня, 10 мая, слушал иск Украины против РФ по факту незаконного захвата трех украинских военных судов и их экипажей, вынесет свой вердикт 25 мая.

Об этом объявил председатель Трибунала Пак Чжин Хён, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Решение будет объявлено 25 мая", - сообщил Пак.

В конце заседания заместитель министра иностранных дел Украины и Агент нашего государства Елена Зеркаль заявила требование Украины: требовать от Российской Федерации немедленно освободить суда и вернуть их Украине; приостановить уголовное производство против 24 задержанных украинских военнослужащих и воздерживаться от нарушения нового производства по ним; отпустить задержанных военнослужащих и разрешить им вернуться в Украину.

Кроме Зеркаль, на слушаниях по делу №26 выступили четверо адвокатов: Марни Чик, Джонатан Гимблет, Жан-Марк Тювенин и Альфред Соонс.

Россия от участия в слушаниях отказалась.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Международный трибунал по морскому праву: Украина потребовала от РФ немедленно освободить украинских военных моряков и корабли (обновлено)

Согласно иску Украины от 16 апреля, 25 ноября 2018 года "Российская Федерация взяла под контроль и задержала три украинских военно-морских судна - "Бердянск ","Никополь" и "Яны Капу" - и 24 военнослужащих; на время их ареста украинские судна находились в Черном море, шли к своему порту в Одессе. В запросе о временных мерах Украина утверждает о нарушении Российской Федерацией "суверенного иммунитета военных кораблей, вспомогательных судов военно-морского флота, их пассажиров и членов экипажа в соответствии со статьями 32, 58, 95 и 96 Конвенции и международного обычного права", - говорится в сообщении трибунала.

Сообщением, направленным Российской Федерации 1 апреля 2019 года, Украина передала спор в арбитражное рассмотрение, предусмотренное в Приложении VII к Конвенции. В соответствии с пунктом 5 статьи 290 Конвенции, до создания арбитражного суда любая сторона в споре может обратиться в Международный трибунал по морскому праву с просьбой установить временные меры для сохранения соответствующих прав сторон спора или для предотвращения серьезного ущерба морской среде. Суд может назначить временные меры, если он считает, что арбитражный суд, который должен быть создан, имеет юрисдикцию и что это требует срочность ситуации.

Источник: https://censor.net.ua/n3126254
 
   
 Топ комментарии
 
Забувай про петруся, бо тепер твій президент Зеленський.
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Залишилося питання щодо виконання росією рішень цього трибуналу
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Це тобі не "абєспакоинасть",це рішення яке потребує виконання.
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А тобі - ні. Тому скоро почнеш ховатися.
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Скорее всего все умные мысли посещают тебя сидя на горшке!
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Чому Петрусь не подав до трибуналу з самого початку?
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Забувай про петруся, бо тепер твій президент Зеленський.
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Згідно законів,Петро тягне на довічне з конфіскацією))
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Тобто тепер ти замість суду трактуєш закони України? Ти розумієш, що став брехуном?
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он не выносит приговор,а трактовать законы любой может,ты тут зря шестеришь
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Брехня, бо трактують закони суди України.
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тебе как необразованному болвану к сведению

ТРАКТОВА́ТЬ

КНИЖНОЕ

1.

Давать какое-н. толкование чему-н.

"По-новому т. роль Хлестакова"

2.

Рассуждать, обсуждать что-н. устар..

Трактовать законы может любой человек,а суд выносит решение,учи матчасть
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Я Свідок злочинів Петра,як і мільони Українців,а суд буде,тільки не поросячий,а народний.
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Магометянин,тут у Петра є вибір,або суд або Лінч))
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вся Украина свидетели и если не будет суда над Прошенко,то есть вариант что его просто вытащать из его дворца в Козине в семейных трусах и повесят на ближайшем дереве
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Фанатично перебирай все варианты! Міжнародний трибунал завершив слухання у справі українських моряків. Вердикт буде оголошено 25 травня - Цензор.НЕТ 8783
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Швидше знайдуть псевдокнязя і на березу повісять.
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так я и не прячусь,приезжай ко мне сосунок,но ты не приедешь ,ты трус и прислуга
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Не так быстро,Порошенко за все свои преступления ответит,посидит в тюрьме
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Або тебе посадять замість нього. Так буває.
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Кто посадит?Свинья проигравшая выборы?Или ты маразматик старый?
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Твої керівники тебе і посадять. Вчи історію про кротів-зрадників.
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Ты что то попутал это у тебя комсомольца всю жизнь хозяева есть,ты по сути не человек,а прислуга рожденная прислуживать
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Я не переплутав, бо вішаю таких, як ти.
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Ти шо ще у НКВД служив,та Бандерівців розстрілював?
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Буває,купуєш халяльні продукти,а там сало завернуте))Сало їсти любеш?
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стара і невесела пісня назавжди - "Попередникі"
її співають не тільки в Украіні, в нас теж - вся гньба від них...
а років через скількі то, нові послідовці заспівають ту ж саму пісню "Попередникі"....
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Так чого ви "24%" тягнете пісню про наступників,які ще не прийшли?А Порося сам собі папєрєднікам був,разом з Януком та Азіровим Україну грабував))
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я тебе лайк поставил тока для одного - исщезни нудное цеплялово...)))
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на самого себя?О том как он с путиным договорился моряков в плен сдать?
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Думаю цьго разу все було виключно по ініціативі Петра.
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не уверен,путина тоже устраивал Порошенко как президент Украины,где он еще такую шавку найдет,Медведчук как на работу ходил к нему решал
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З цим згоден,Порося був маріонеткою Пуйла,а Країною керував Медведчук.
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Страной правил путин через медведчука,порошенко выполнял роль марионетки
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Если суд скажет что Россия права - в этом году начнуться локальные морские бои в нескольких точках мира - южнокитайское море например, а также русские поставят под свой контроль все прибрежные воды Норвегии, Финляндии, Швеции, Эстонии, Латвии, Грузии, Украины - стран которые с одной стороны слабые в военном отношении, с другой не прорусские. В принципе - чем скорее Россия начнет войну реальную - там скорее её конец. К сожалению пацификация России возможна только в случае её разрушения (военного, экономического, политического).
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМеждународный трибунал завершил слушания по делу украинских моряков. Вердикт будет объявлен 25 мая
 
 
 
 
 
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