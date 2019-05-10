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 Политика Украины, Общество
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Все про:ВР (22821) законопроект (2044) работа (420) заробитчане (329)

 В Раде зарегистрирован законопроект о запрете посредникам по трудоустройству взимать плату с украинских "заробитчан"

Группа из 22 народных депутатов разных фракций предлагает упростить наем иностранцев в Украине и запретить агентствам взимать плату с украинцев, ищущих работу за рубежом, для чего зарегистрировала соответствующий законопроект (№10272) в Верховной Раде.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Целью законопроекта является преодоление и предотвращение негативных последствий массовой трудовой миграции украинцев и преодоление кризиса с нехваткой работников в Украине путем нормирования работы компаний, которые трудоустраивают украинцев за рубежом, либерализации процедур и правил трудоустройства в стране иностранцев", - говорится в пояснительной записке к документу.

В части упрощения найма иностранцев в Украине авторы законопроекта предлагают полностью убрать нижний лимит на зарплату для иностранца, которая сегодня составляет 10 минимальных зарплат (мзп, сейчас – 4,173 тыс. грн), а в отдельных случаях – 5 мзп.

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"Эта норма снижает конкурентную среду для отечественных работодателей при выборе работника, особенно в условиях катастрофической нехватки кадров, которая с каждым днем только усиливается", - отмечается в пояснительной записке.

Проект также предусматривает снижение платы за выдачу разрешения на работу для иностранцев до одного прожиточного минимума с бесплатным его продлением. Сегодня за такое разрешение, выдаваемое на один-три года, и его продление работодатель вынужден платить в шесть раз больше, на 6-12 месяцев – в четыре раза больше и до шести месяцев – в два раза больше.

Что касается заботы об украинских "заробитчанах", то проект обязывает посредников по трудоустройству украинцев за рубежом бесплатно информировать граждан о характере будущей работы, размерах зарплаты, а также условиях проживания и труда.

Кроме того, документ запрещает подобным компаниям получать от граждан гонорары, комиссионные и другие вознаграждения, так как оплату за услуги по трудоустройству обязан осуществить иностранный работодатель.

"Подобная система работает во многих развитых странах мира, и именно бесплатность трудоустройства остановит волну мошенничества, которая растет вместе с количеством трудовых мигрантов, отправляющихся за границу", - отмечают авторы законопроекта, по данным которых, сегодня украинцы вынуждены в среднем платить агентствам EUR300-600 за поиск работы.

Авторы законопроекта, среди которых Оксана Продан (БПП), Игорь Лапин ("Народный фронт"), Вадим Ивченко ("Батькивщина"), Антон Яценко ("Видродження"), Сергей Каплин (БПП) и экс-спикер Владимир Литвин, предлагают штрафовать за взимание платы за посредничество на сумму от двух тысяч до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (нмдг, сейчас 17 грн).

Депутаты, со ссылкой на данные Минсополитики, напоминают, что количество трудовых мигрантов из Украины резко растет: число постоянно работающих за рубежом украинцев оценивается в 3,2 млн, а всего в процесс трудовой миграции вовлечено до 9 млн. Одной из причин является увеличение спроса на них, в частности, если в 2013 году количество трудовых приглашений для украинцев от Польши составило 218 тыс., то в 2017 – 1,7 млн, однако только 12,4 тыс. в том году выехало работать через лицензированные компании.

Источник: https://censor.net.ua/n3126252
 
   
 Топ комментарии
 
порохоботы вы паразиты общества идите работать
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Средняя зарплата в Пакистане примерно 650 баксов, шо почти в два раза віше, чем в Украине.
Так шо пакистанцев в ближайшее время можете не боятся.
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это как? это ведь тоже работа, искать кому-то работу
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работа это когда производишь продукт,а не живешь за чужой счет,пусть идут на фабрики работать
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у зе и его премьера Авакова будет монополия на взыскание
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порохоботы вы паразиты общества идите работать
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а ты че не работаешь, зебил, а на цензоре сидишь?
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Да шож ты будешь делать.Пока что это придумал Порошенко.После 19 мая можешь валить на Зе.
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Непонятно. Если посредник помогает устроится на работу,то почему он не должен брать плату и обязан работать бесплатно? У нас депутаты бесплатно работают? Что это за закон и как тогда люди будут устраиваться работать за границу? У нас этим займется государство?
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все буде як було - кожен шукає шлях заробітку У Раді зареєстровано законопроект про заборону посередникам із працевлаштування стягувати плату з українських "заробітчан" - Цензор.НЕТ 5676
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Вы будете удивлены, но в развитых странах в производстве продукта заняты не более 10% населения, а остальные 80% оказывают услуги.
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как раз наоборот. Вы в Польше, Германии, Чехии были?
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Были. А ты структуру ВВП перечисленных стран глянь. У Раді зареєстровано законопроект про заборону посередникам із працевлаштування стягувати плату з українських "заробітчан" - Цензор.НЕТ 9448
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Они производят услуги. Предлагаете работать за еду?
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А вот так - в нормальных странах услуги посредников оплачивает наниматель, а драть повторно с трудящихся некрасиво.
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в канаде тоже так, рекрутеру платит работодатель
впрочем агенства могут брать плату за составление резюме, например
так что найдут как обойти
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В дают мрази - посредников на еврозаработки в подполье и здравствуй законный пакистанец,индус,узбек и таджик в Украине,но ни хрена не делают для свободы бизнеса и увеличения рабочих мест для своих в Украине.
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Средняя зарплата в Пакистане примерно 650 баксов, шо почти в два раза віше, чем в Украине.
Так шо пакистанцев в ближайшее время можете не боятся.
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А они что работать приедут,торговать травкой,порошком,грабить и устанавливать свои порядки,а наши взяточники этому поспособствуют.
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Какой узбек,какой таджык,кто сюда поедет на эти зарплаты?Вы думайте что несёте!Им огромные семьи надо содержать,а за наши зарплпты они себя с трудом прокормят,если толпой будут снимать одну хату и платить вместе.Если бы у нас были такие зарплпты,как рассказывает Порошенко,то мы бы уже прозрели от количества таджиков и всего остального народа.А пока у нас только тарифы замкомуналку европейские из всех европейскостей!
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Узбеки едут сюда, но в основном не рабочие, конечно, а торговцы.
Таджики в торговлю традиционно не умеют, поэтому у нас их нет.
Рабочие из обеих стран этих стран едут в рашку, особо продвинутые - в Южкорею.
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Ну вот базар норму правительству показывают, что плату за выход из базара должен платить иностранец.
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а толку з такого закону, з такої заборони? Невже ніхто не доганяє, що всі комісійні - гонять завжди чорним налом?
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Серьёзно?Или шутите?Тогда поеду в Турцию натырю полотенец!
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Ой, блін, згадав, це ж особисто Каплін цей проект просував... Ну, то як там, в чотири рази, тарифи зменшив?
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та да
будут брать, только за кордоном,
к чему глупые законы ?
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Ахенції працюватимуть на апчественних началах?
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...что - не хватает РАБов на внутренних "плантациях"... В Раде зарегистрирован законопроект о запрете посредникам по трудоустройству взимать плату с украинских "заробитчан" - Цензор.НЕТ 5980
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"Растет мошенничество"... - ну так функция государства не бороться с кадровыми или рекрутовыми агенствами (работа которых должна оплачиваться), а бороться с МОШЕННИКАМИ!!!

УКРАИНА - ЭТО КОЛХОЗ! Кому и зачем мы платим налоги?
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Хотели достойную заработную плату на родине - хер вам, мы завезем рабов с заграницы.
Посмотрю, кто в Украине националист, а кто прикормленного говна кусок. Ведь пропустить упрощение трудоустройства для иностранцев только марионетки олигархов могут.
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"крепким хозяйственникам" не хватает рабов.
Будут теперь ввозить десять мигрантов, а оформлять одного.
На всё пойдут, лишь бы не платить украинцам нормальную зарплату.
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Были времена ещё до войны,некоторые ездили себе китаянок покупали в качестве рабынь.В каких-то китайских сёлах.На один паспорт по несколько человек.Не знаю,куда они потом их дели.Одной точно паспорт украинский оформили.Теперь гражданка Украины и вполне себе радуется жизни.Но это было давно.
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кто возьмет китайцев пачку тот получит...
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Только крепостное право спасет Украину.
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Ага...... фірми які зареєстровані в за кордоном - так "послухають".......... У Раді зареєстровано законопроект про заборону посередникам із працевлаштування стягувати плату з українських "заробітчан" - Цензор.НЕТ 5575
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А слабо принять закон, что вообще все услуги в Украине должны предоставляться бесплатно !!!!! Вот это - пиар !!! А если серьезно - это попытка увести в тень не малый шмат, который потом доить в своё удовольствие.
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Тут головне не заборона брати плату за послуги HR-менеджменту та працевлаштування - вона мало на що може вплинути. Головне - протягти спрощену процедуру працевлаштування в Україні іноземців! У Раді зареєстровано законопроект про заборону посередникам із працевлаштування стягувати плату з українських "заробітчан" - Цензор.НЕТ 653

У Раді зареєстровано законопроект про заборону посередникам із працевлаштування стягувати плату з українських "заробітчан" - Цензор.НЕТ 7423
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Посредники зарабатывают по 2-4 злотых за час работы работника, которого трудоустроили, но у некоторых хватает наглости брать бабки не только с работодателя, но и с работающего.
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ну-да...это как если бы Рада предписала отныне произносить английское слово: стол - итийбл...бо так депутатам проще...
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во-первых посредники официально нигде не числятся. Как их принудят?
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хитрожопые олигархи, видят что украинцы не хотят работать на них как рабы, решили вместо повышение зарплат, завезти еще дешевле рабочую силу, но сомневаюсь что сюда поедут работать.
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Читайте, млять:
"Кроме того, документ запрещает подобным компаниям получать от граждан гонорары, комиссионные и другие вознаграждения, так как оплату за услуги по трудоустройству обязан осуществить иностранный работодатель"
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.... вітчизняним роботодавцям треба підвищувати рівень зарплат і пенсій, а не думати про посередників. Скоро прибиральниць не знайдемо - щодня каравани автобусів перетинають польський кордон...
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"в условиях катастрофической нехватки кадров"________________а ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ не пробовали...жадные мрази????!!!!
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Насправді , роботягам потрібно дуже мало : 800$/місяць - легка праця , або 1200$/місяць - важка праця . А за копійки , ніхто на спритника-працедавця робити не буде . Зарплата має бути чесною , а не урізаною злодієм .
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