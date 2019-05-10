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Все про:такси (159) транспорт (1279) евробляхи (124)

 Службы такси Uber и Bolt отказались от сотрудничества с владельцами евроблях

Украинские сервисы по вызову такси Uber и Bolt отказались сотрудничать с владельцами автомобилей с иностранной регистрацией.

Об этом сообщает ain.ua, передает Цензор.НЕТ.

Компания Uber заявила украинским водителям, что с 9 мая не будет принимать тех, кто хочет работать в сервисе, имея евробляху. Аналогичное правило касается водителей на евробляхах, которые уже сотрудничают с сервисом и которым необходимо будет переоформить какие-либо документы. Те автомобили, которые уже оформлены в системе – продолжат ездить по маршрутам до момента перерегистрации.

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Другой сервис для вызова такси Bolt (Taxify) также перестал принимать для сотрудничества водителей на евробляхах. Присоединиться к сервису смогут только те водители, которые растаможили автомобили и имеют украинские номерные знаки.

В конце прошлого года компания Uklon также заявляла, что перестанет регистрировать "евробляхи".

Напомним, 25 ноября вступили в силу законы № 8487 и № 8488 об акцизах на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации.

Источник: https://censor.net.ua/n3126247
 
   
 Топ комментарии
 
Евробляхи - это был ответ людей на незаконные и несправедливые ставки растаможки автомобилей,эти ставки введены в угоду коррумпированным импортерам российских и китайских автомобилей имеющих свою влиятельную агентуру в правительстве и верхзраде,кто против еврорегистрации,тот за коррупцию,беззаконие и взяточничество.
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Так как в стране уже настал Конец эпохи бедности, пора бы уже этим таксистам с евроблях пересаживаться на новенькие "Мерседесы"! Сразу три украинские службы такси отказались от евроблях - Цензор.НЕТ 236
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Порохобот порохоботу - порохобот Службы такси Uber и Bolt отказались от сотрудничества с владельцами евроблях - Цензор.НЕТ 1533
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А шо здал уже полномочия Порошенко???
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Это порохобот решил так позубоскалить своим кариесом. Типа смешно
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зе отменит закон и евробляхеры продолжат таранить и давить людей
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що свою бляху не можеш пристроить - никому твое гавно ненадо
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Ыщё нет. Можешь вставить букву "л", а куда - догадаешься!
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Бізнесмен Ігор Коломойський вважає, що нинішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков потенційно може стати прем'єр-міністром України.
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К психиатру обратись.А лучше залезь на поезд и сгори от електрической дуги.Но не сразу,помучайся недельку перед этим!Тебе на пользу пойдёт.
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Так как в стране уже настал Конец эпохи бедности, пора бы уже этим таксистам с евроблях пересаживаться на новенькие "Мерседесы"! Сразу три украинские службы такси отказались от евроблях - Цензор.НЕТ 236
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Потерпи немного...будет тебе курс по 10...за один цент...
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Так что со свынячими обещаниями? Ошибся сывочолый барин. Бывает.
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Ничего. Мой кандидат не прошел во второй тур из-за диабетные фальсификаций. И мне пришлось голосовать за Клована, чтобы избавить страну от упыря и мародера
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Если не секрет за кого в 1-м туре?

Если что - я за Порошенко голосовал
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Зубожиння, зрада и ярмо! На самом деле у меня тоже была бляха, но я прекрасно понимал, что беру, по-сути, машину на прокат и в любой момент она может рэпнуть или копы отобрать. Но откатал на ней полтора года (купил за 800 баксов). Как только она рэпнула на ремонт в 10 тыщ грн я ее сдал на разборку. Иллюзий не питал и про зраду не орал.
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Учитывая расходы на бензин, масло и страховку - вполне вероятно Вам было бы дешевле пользоваться услугами Ubera, Uklona и Bolta.
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Ну, я один раз поменял масло (этьо святое!) и дальше тратился тупо на бензин. Страховка, не поверите!, стоила дешевле, чем на киевскую малолитражку моей жены! Сам был в шоке. ну и здал на разборку я ее не бесплатно, а за 350 баксов. Так что считаю, что взять машину на полтора года на прокат за 450 баксов - было вполне неплохой идеей.
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Это они за две недели до запрета евроблях раздуплились? Так их и так не будет, дурни! Сразу три украинские службы такси отказались от евроблях - Цензор.НЕТ 9355
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Мордва, что ты несёшь?
Какой запрет евроблях, ты укуренная как и наркоша ЗЕбил?
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Порохобот порохоботу - порохобот Службы такси Uber и Bolt отказались от сотрудничества с владельцами евроблях - Цензор.НЕТ 1533
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Иудей, тебе в минстеце не рассказывали про потужный соевый закон, запрещающий эксплуатацию транспортных средств на иностранной регистрации с 25 мая? Или ты во время инструктажа дежурил на параше?
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Нет ни какого запрета...это бед от зебила...
В сроки огоаореные законом катайся скодько зочешь...
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Порохоботы уже под Югика с Пагубием мимикрируют. Букву р не выговаривают. Расскажи, долбасянин, значит ваша порошенковская бухгалтерша Южанина развела вас, возмущённо мукающих на евробояхи? Штрафов в 170000 не будет, езди как и раньше?
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Если не нарушаешь срок пребывания...езди как и раньше...
А уж если нарушишь...плати...
Учись жить по Закону а не по понятиям....хотя какой может быть Закон при презЕденте клоуне？
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Я все же хочу посмотреть на реакцию. Не твою, хамовитый жлоб из Крыжополя. Не твою Службы такси Uber и Bolt отказались от сотрудничества с владельцами евроблях - Цензор.НЕТ 3125
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Не, ну с другой стороны, под водительством щикаладной сволочи в МРЕО (ныне СЦ) такие тупенькие но при этом жадные крысы собрались, что я, правда предварительно хорошо поторговавшись, повесил маленький грузовичок Мерседес Варио 719 1996 года, по случаю прикупленный у венгра аж за 400 у.е., на украинские документы всего за 450 у.е....
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Да, да, ничего не будет при великих налогоподнимательніх крісоєкономистах. Кроме как поднимать налоги и акцизы - ничего не могут. А у меня мой Мерседес Варио 815 Д-КА Евро 0, 1995 года будет жить вечно. Он до первой капиталки наездил 1 782 000 км, потом я его разобрал полностью, вычистил, выровнял, поварил, выставил геометрию, покрасил (3 слоя грунта ДюПонт, 5 слоев краски ДюПонт, с промежуточной полировкой каждого слоя, 8 слоев лака), все полости и днище - битумная мастика, пол грузового отсека - дубовые планки на битуме. Движок взял на разборке от Атего, 6 цилиндров, 9,2 литра, после некоторой доработки ТНВД (а он тут механичесский, секционный, никакого головняка с электроникой и нашей говносоляркой) - 750 л.с., Передний мост, задний мост тоже взял от Атего, усиленные, редуктор 14х37, подвеска рессорная - спереди 4х листовые рессоры, сзади - 7ми листовые, проводку перетянул, салон - черная кожа, красная строчка, панель из дуба, задняя стенка - мелкая дубовая планка на битуме, как на яхтах. И будет он у меня ездить вечно. Но какой при этом может идти разговор об соблюдении эконорм, я не понимаю.
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Охренеть...

А Вы знаете толк в извращениях....


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Еще поставил широченную болотоходную резину БФ Гудричь, спереди 550 милиметров (переварив арки само собой, шоб радиус поворота не вырос) на 20 дюйма, сзади 750 мм на 20 дюйма и теперь по нашим ямо - дорогам езжу, как по рельсам.
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напишите как с вами связаться ваш рассказ о реновации автомобиля заинтересовал
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Для себя делал. У нас - разборка грузовиков Рено, Вольво. Без хорошего бусыка никак. Но я только по грузовым спец, в легковые даже влазить не хочу.
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Ну к сожалению, уже все сделано, я уже все сделал и теперь нагло на нем рассекаю
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Евробляхи - это был ответ людей на незаконные и несправедливые ставки растаможки автомобилей,эти ставки введены в угоду коррумпированным импортерам российских и китайских автомобилей имеющих свою влиятельную агентуру в правительстве и верхзраде,кто против еврорегистрации,тот за коррупцию,беззаконие и взяточничество.
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евробляхи это способ закосить от оплаты, ну типа как в трамвае без билета пару остановок проехать.
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Нет, Вадим. Оплата должна быть справедливой, экономически обоснованной и опираться на реалии нашей страны. А иначе это узаконенная государством обдираловка.
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а если тебе гопота из зРады выставит оплату за вто в 100 раз дороже его стоимости ты свои трусы постираешь и продашь,что бы заплатить?Эти все ставки налога не законные поборы
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Оплаты какой услуги или товара,езда в трамвае - это услуга,человек заработал деньги,заплатил налоги и поехал у европейца купил автомобиль,где тут услуга на несколько тысяч долларов?
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Вообще-то от услуг Убер отказались многие европейские страны . Совладелец Убер - Дерипаска. Так что можно только предполагать как работает ФСБ. Я бы в Киеве Убер запретила.
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Вы правы! Лично ДерепИська слушает все переговоры пассажиров в Убере! На самом деле я бы Убер тоже запретил. Говорю как таксист Убера. Эта контора настолько разбаловала пассажиров, что они катаются на Убере реально в соседнюю булочную за 45 грн.! А знаете почему? Потому что таксос не видит до посадки пассажира куда он будет ехать. А отказаться уже нельзя - райтинг таксоса снижается. Отак от.
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А как ты хотел？только "жирные" заказы брать？работаешь таксером...вези мовчкы куда скажут...не нравится не работай..
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Там персональные данные пользователей собираются. Для вражеской страны это отличные разведданные, не хуже профилей в соцсетях! Но ты дуркуй дальше про "лично ДерепИська слушает все переговоры" Служби таксі Uber і Bolt відмовилися від співпраці з власниками євроблях - Цензор.НЕТ 5458
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Ещё надо устраивать экзамены водителям.
Понаехало разных зелюков и чучмеков, которые входят такси по пофигатору и не в курсе, как проехать в аэропорт.
А один клоун вез меня от никольско-Слободской на радужный через Черниговскую.
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интересно, а что заблеет шыКАЛлад, если ЕС закроет въезд
машин на украинских номерах ?
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Мля,порохоперхать опять разыгрывает карту с евробляхами!Уже не знают убогие чего бы ещё напридумывать погадоснее.Или опять отвлекают внимание от какого-то абсолютно подлого и грабящего закона,который хотят принять?Или ещё чего удумали...
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Каламбурчик.
До выборов он был порохобот, а после стал - порохоболт ...
Брехать продолжал по инерции, в память о шоколадном учителе.
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Вот поэтому порошенки и ПРОИГРАЛИ выборы ХАХАХА!!!
Слава евробляхам!
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как это отказались???, есть Закон запрещающий ... прям..благодетели....
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСлужбы такси Uber и Bolt отказались от сотрудничества с владельцами евроблях
 
 
 
 
 
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