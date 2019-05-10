 Службы такси Uber и Bolt отказались от сотрудничества с владельцами евроблях

Об этом сообщает ain.ua, передает Цензор.НЕТ.
Компания Uber заявила украинским водителям, что с 9 мая не будет принимать тех, кто хочет работать в сервисе, имея евробляху. Аналогичное правило касается водителей на евробляхах, которые уже сотрудничают с сервисом и которым необходимо будет переоформить какие-либо документы. Те автомобили, которые уже оформлены в системе – продолжат ездить по маршрутам до момента перерегистрации.
Другой сервис для вызова такси Bolt (Taxify) также перестал принимать для сотрудничества водителей на евробляхах. Присоединиться к сервису смогут только те водители, которые растаможили автомобили и имеют украинские номерные знаки.
В конце прошлого года компания Uklon также заявляла, что перестанет регистрировать "евробляхи".
Напомним, 25 ноября вступили в силу законы № 8487 и № 8488 об акцизах на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации.
Если что - я за Порошенко голосовал
Какой запрет евроблях, ты укуренная как и наркоша ЗЕбил?
В сроки огоаореные законом катайся скодько зочешь...
А уж если нарушишь...плати...
Учись жить по Закону а не по понятиям....хотя какой может быть Закон при презЕденте клоуне？
А Вы знаете толк в извращениях....
Понаехало разных зелюков и чучмеков, которые входят такси по пофигатору и не в курсе, как проехать в аэропорт.
А один клоун вез меня от никольско-Слободской на радужный через Черниговскую.
машин на украинских номерах ?
До выборов он был порохобот, а после стал - порохоболт ...
Брехать продолжал по инерции, в память о шоколадном учителе.
Слава евробляхам!