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Все про:Дания (195) дети (3519) МИД (4980) посольство (501) похищение (1291) Климкин (2156) Божок (28)

 2-летнего мальчика, удерживаемого в посольстве Дании в Киеве, осмотрел украинский врач, - замглавы МИД Божок

Удерживаемого в посольстве Дании в Киеве двухлетнего мальчика Даниэля осмотрел украинский врач, Министерство иностранных дел Украины работает с датской стороной для решения сложившейся проблемы

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил заместитель главы МИД Украины Егор Божок.

"Имел откровенную беседу с послом Дании Рубеном Мадсеном и заместителем госсекретаря МИД Дании Ибом Петерсеном, который специально прибыл в Киев после разговора между министрами иностранных дел Павлом Климкиным и Андерсом Самуэльсеном", - сообщил Божок.

"Удерживаемого на территории посольства Дании малолетнего украинца Даниэля уже осмотрел украинский врач – с ребенком все хорошо. Вскоре адвокату матери будет передан официальный медицинский отчет. Активно работаем с датской стороной, чтобы окончательно решить ситуацию", - проинформировал Божок.

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Как сообщалось, 9 мая министр иностранных дел Украины П.Климкин сообщил, что обсудил с главой МИД Дании Андерсом Самуэльсеном ситуацию с двухлетним ребенком гражданки Украины и гражданина Дании, которого против воли матери удерживают в датском посольстве в Киеве.

Ранее президент общественного объединения "Всеукраинское объединение - Защита прав матери" Алина Левченко сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук, что в начале мая мальчика забрал от матери Анастасии, гражданки Украины, его отец датчанин, и содержит его в посольстве Дании в Киеве, намереваясь вывезти за границу. Мама доступа к ребенку не имеет.

Мать Анастасия несколько дней под зданием посольства добивается встречи с сыном

Источник: https://censor.net.ua/n3126245
 
 
 Топ комментарии
 
Та Ви що?! А це нічого, що громадянин Данії порушує законодавство України, перебуваючи на її території? І хто сказав, що за кордоном УСІ вивезені туди діти потрапляють у РАЙ? Трапляються не так уже й рідко, випадки іншого роду... Враховуючи цікаву статистику, що одружуються з жінками з пострадянського простору, нерідко, користуючись економічною ситуацією, "невдахи по життю", що не змогли, тим чи іншим чином, реалізуватись, в тому числі, і в сімейному житті, вдома, можна уявить, ЯКЕ життя вони влаштовують своїм дружинам і дітям... Психопати, насильники, збоченці, в їх середовищі - не рідкість...
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Мать его, конечно, можно понять, но думается в Дании ему будет лучше 2-летнего мальчика, удерживаемого в посольстве Дании в Киеве, осмотрел украинский врач, - замглавы МИД Божок - Цензор.НЕТ 5394
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о, сразу ватник детектед, если в европу, то или геи, или мусульмане 2-летнего мальчика, удерживаемого в посольстве Дании в Киеве, осмотрел украинский врач, - замглавы МИД Божок - Цензор.НЕТ 2241
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Там есть (или было не так давно) исключение для детей вывезенных в очень маленьком возрасте. Им можно двойное.
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Оскільки він наразі перебуває в Данській амбасаді (території Данії) то з формальної точки зору він є данцем відповідно до Данського законодавства. Але сумнівним є законність потрапляння малого на територію іншої держави.
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Почему ? Он в данный момент имеет два гражданства , датское и украинское
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Так маєте рацію, данський закон допускає подвійне громадянство.
Але юридично невизначено три моменти.
1. Чиїм громадянином (на той момент) був малий до потрапляння на територію вашої амбасади.
2. Чи був подібний "трансфер" законним.
3. Прийнятність подібних дій з боку дипломатичного представника іноземної держави.
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Неужели тебе не понять , как только ребёнок родишься , он автоматически набирает гражданство папе и маме ? То есть он стал как только родился гражданином и Дании и Украины. И в посольство Дании он пришёл как гражданин Дании .
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"Автоматично" - це за Данськими законами, котрі не діють на території України, - ще раз повторюю. Чи малий був данцем НА МСМЕНТ "вивозу" з території України (і законність цього вивозу) є суперечливими з точки зору українського законодавства. В нашій юридичній практиці є поняття "місця вчинення злочину", "час вчинення злочину" та "момент початку вчинення злочину".
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Хватит уже тут ***** нести. В Украине запрещено двойное гражданство. На лицо обычный киднепинг и даю гарантию в 1000% что как минимум датское посольство соснет *****, вернет с извинениями ребенка, еще и подаст это как свою победу. 😁
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Та цей "європеїзований ідіот" не розуміє, що йому пробують "вдовбать в голову" - батько, на території України, насильно забрав сина у матері, чим вчинив, за українськими законами, злочин... А він нам про подвійне громадянство "******"... Громадянином якої країни є дитина - на даний час, другорядна справа... Перше, що буде вирішуваться - "кримінал"... Вирок суду кримінального, в Україні, за місцем вчинення злочину, а потім - до суду цивільного... І не до данського, бо мати - громадянка України, і конфлікт виник на території України...
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То таке. Чудак на форумі захищає свого компатріота - це ЗДОРОВА поведінка дорослої людини.
А ось мене найбільше здивували коменти "співвітчизників" в стилі: "Мамаша - дура, в Данії смачна калбаса". Люди абсолютно себе не поважають.
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Це "нездорова" поведінка... Людина прожила четверть століття в Європі, а закон поважать не навчилася... Продовжує мислить "по понятіям"...Це мені нагадує емігрантів "брєжнєвських часів" - під виглядом "євреїв" виїхали у Відень, але, замість того, щоб їхать на "історичну Батьківщину" і розбудовувать Ізраїль, рвонули в США. Осіли на Брайтоні, і з тих пір живуть на соцдопомогу, вчить англійську мову не хочуть, працювать - теж, і *******, на відстані, Росію...
Тобто, він нічим, від нашого "бидляка", не відрізняється - хіба-що, паспортом...
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Я мав сумнівне задоволення спостерігати їх в натурі. Уявіть собі - сидить ввечері на Boardwalk (дерев'яний пішохідний помост) єврей у білій м'якій хвуражці (не кіпі!) і грає на ... балалайці (і грає зовсім не "Тум-балалайке", а щось тіпа "свєтіт мєсяц").
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"О как вкусны и аппетитны датские алименты"- подумала она, снимая трусы и раздвигая ноги. 2-летнего мальчика, удерживаемого в посольстве Дании в Киеве, осмотрел украинский врач, - замглавы МИД Божок - Цензор.НЕТ 2285
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Онажемать!!!! На самом деле, если у неё всё получится, то мальчик, когда вырастит, ей этого не простит.
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Мальчик когда вырастит в Украине и поедет собирать клубнику в Польше будет очень рад,что он стал гражданином Украины,а не какой то Дании
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А если мальчик вырастит в Дании и решит, что он - украинская девочка... перед ним откроются все двери....

(что-то у меня в этой теме и впрямь ватный юморок с запашком...)
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Бальшой тіпа князь: у тебе вчора на параді побєдобєсія від дощу розклеївся танк і тобі голівку намочило? Лягай у ліжечко, після менінгіту тобі абсолютно не можна застуджувати голівку.
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«И сказал царь: рассеките живое дитя надвое и отдайте половину одной и половину другой. И отвечала та женщина, которой сын был живой, царю, ибо взволновалась вся внутренность ее от жалости к сыну своему: о, господин мой! отдайте ей этого ребенка живого и не умерщвляйте его. А другая говорила: пусть же не будет, ни мне, ни тебе, рубите». Так Соломон понял, кто из двух женщин истинная мать ребенка, и отдал его той, что просила сохранить ему жизнь. (c)
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ну так, здесь он будет как потенциальный покупатель дури для мусоров/цыган
которые на мусоров работают, в лучшем случае ишачить за копейки на барыг
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А может вырастет, окончит школу, университет (факультет международных отношений) и поедет послом в Данию...
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Вы по себе судите? Он может стать кем угодно.
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ни кто нихрена не в курсе, но уже советов надавали что на сериал зватит
ну не придурки?
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То что мамка решила монетизировать факт рождения ребенка - можете даже не сомневаться.
Девки всегда такие, как конъюнктура. А конъюнктура сейчас - ********.
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любые терки не должы отражатся на ребенке.
пацана покормите, выгуляте, приспите и оставьте в покое ...
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Девки дни и ночь напролет ищут иностранцев, желая устроить свою жизнь за счет них. Но они не понимают , что и иностранцы планируют нашару отыметь местных девок )) Тут уж кто кого обведет вокруг пальца.. ))
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Датчанина явно не устроил ценник мамаши на общение с ребенком,
включил папку и вывез сына.
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на одного украинского заложника в руках пуйла было бы больше...
И на одну скорбь украинской матери больше...
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А я знаю одну такую. Приехала с Ивано-франковска в *********, вышла замуж, родила ребенка и домой теперь выехать не может
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через беларусь без согласия отца нельзя?
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По внутреннему паспорту ... в армению, оттуда - в грузию.... и т.д.
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Никак. Ограничение стоит на вывоз именно ребенка за границу. Не важно кем. Выход у нее один- получать гражданство ********** и судится за ребенка как подданой *****. Иначе суд не хочет защищать права матери иностранки.
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При выезде из Русни по внутреннему паспорту (армения, казахстан, беларусь...) ВОЗМОЖНО, не будет того контроля,
чтобы в компьютере пограничника всплыл запрет. Можно обзавестись медсправкой на отдых в сухом горном климате ... Вроде бывают дешевые полёты из Москвы в Гюмри...
На армяно-грузинской уже наверняка нет проверки по запросам русни...
Всё, что могу нафантазировать...
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Справка не поможет точно.
Выезд через третьи страны сомнителен но утверждать на 100% тут не буду.
Такие запреты хорошо снимаются матерями в ************* судах, типа как злоупотребление родительским правом. Но это тот случай когда обои граждане одного государства. Когда подает иностранная гражданка, ************* суд будет ссылаться на то что она хочет вывезти ребенка гражданина рф, от отца.
Вообщем этой информацией она владеет.
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Больше идей нет... Если никакие обходные варианты не сработают, то возможно, придется выбирать между ребенком, Родиной и мужем...

возможно есть какие-то пробелы для бегства через лугандон.... об этом у меня нет информации.
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Через лугандонов вариант. Но со своей долей риска. Родину в данном случае я бы не рассматривал как приоритет. Гражданство меняется легко, восстанавливается тоже также
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Не факт, что у беларуских погранцов на выезде есть контроль по российским базам данных. Могла бы проскочить автобусом (с минска, гомеля, бреста?) и с укр. паспортом. При этом, если не получится, то и проблемы нет..., вернется.... А вот с Арменией я не учел, что у нее нету внутреннего рос. паспорта, только украинский.
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Нет, у нее нет пропуска на выезд из зоны. НАши и не пропустят. И выезд из рашки та еще процедура. Там точно будет переход границы похуже чем Армении. Может Молдова?
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А хто захистить права батьків. Чому суд в 99% випадків стає на сторону матерів а діти переворюються на зброю помсти в руках матерів прроти колишніх чоловіків.?
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При межнациональных браках суд встает 100% на сторону своего гражданина. И не важно мать или отец
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При визначенні місця проживання дитини суд керується Гаазькою Конвенцією про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей, згідно з якою є чітке визначення - країна постійного проживання, тобто де дитина народилася - громадянином тієї країни і є. Незалежно від другого громадянства. Всього зараз 66 країн є підписантами, включно і Україна.
Для решти країн можливо і так як ви пишете.
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Найти первого попавшегося иностранца, родить от него, чтоб свалить куда угодно из "ненавистной бесперспективной нищей Украины" - мечта многих баб. А вот как ребенка отбирают, так сразу "Украина помоги!!!"
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А как Вам истории, когда украинки бегут из "нищей" Украины, родят детей в "богатой" Италии, и получают деньги на детей... в Украине!, поскольку в Италии выплат на это не предусмотрено.
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Это похищение. В другой стране этот датчанин не вел бы себя так нагло.
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тут дело даже не в датчанине.. его посольство покрывает... в другой бы стране передовицы всех газет были бы про эту историю и митинги под посольством..
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85% вероятности что мамашка довыеживалась.
Датчане очень толерантные люди.
Но ребенка - жаль...
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Или отец - редкостный придурок. Бедная девочка могла и не знать, что такие ублюдки существуют. И, кстати, не исключено, что ребенок ему не нужен, хочет лишь ей больно сделать. Таких историй с нашими девочками - пруд пруди.
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на 99% уверен, что коммерческие планы мамаши

не нашли ожидаемого ей отклика у датского оленя
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Вы обратите внимание, кому вы это пишите )) Человек явно в теме. У нее все ублюдки - те кто мешает бизнес планам. Это как в анекдоте - все мужики или бараны или козлы. А в чем отличие? Козел - это тот, кого не удалось бараном сделать.
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Боюсь спросить - Вы не одна из них?
Эка куда вас занесло...
Шо дойч тоже оказался сволочью?
Вокруг одни враги.
Некуда дэвушке пилотку направить...
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Парадоксальный украинский менталитет, с неуемным, почти польским гонором, в сочетании с меншовартостью, с укоренившимся тезисом "пан всегда прав".
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"..почти польским гонором, в сочетании с (польской) меншовартостью.."
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Да. Сколько живу, в Украине - поражаюсь этому. Согласны что есть силы вопить за кращу у свити неньку-Украину и в тоже время, лебезят и ведут себя, как холопы перед иностранцами (даже турками-палестинцами).
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Неужели нужен уровень Климкина для решения этого вопроса? Разве у него нет других государственных дел?
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Климкин занимается не государственными (этим загимается президент), а как раз международными делами, что в этом случае как раз и есть (защита граждан Украины за рубежом - територия посольства есть територией государства этого посольства).
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это ясно, но не на уровне же министра решать эту проблему... неужели нет компетентных сотрудников?
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Larimara
Или отец - редкостный придурок. Бедная девочка могла и не знать, что такие ублюдки существуют. И, кстати, не исключено, что ребенок ему не нужен, хочет лишь ей больно сделать. Таких историй с нашими девочками - пруд пруди.-. Откуда вы такие больные берётесь? Не верю что с Украины! Почему отец придурок ? Он не имеет права видеть каждый день своего ребёнка? Тупой совдепоский менталитет
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Он придурок, что не вывез ее в Европу и не сделал домохозяйкой во дворце! - ведь таков у них план..
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Датчане очень легальная нация. Мне бы очень хотелось узнать, по какому судебному и этическому праву они держат ребенка в своем посольстве отдельно от одного из родителей. Если для этого есть какие-то обоснованные юридические причины - общественность должна знать.
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Элементарно, если ребёнок гражданин Дании, то посольство берет его под свою защиту. Если родители не могут достичь согласия жить ребёнку в Дании или нет, то правительство в этом случае примет позицию защиты ребенка
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ой чорноброві, кохайтеся з українцями....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия2-летнего мальчика, удерживаемого в посольстве Дании в Киеве, осмотрел украинский врач, - замглавы МИД Божок
 
 
 
 
 
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