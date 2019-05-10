 2-летнего мальчика, удерживаемого в посольстве Дании в Киеве, осмотрел украинский врач, - замглавы МИД Божок

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил заместитель главы МИД Украины Егор Божок.
"Имел откровенную беседу с послом Дании Рубеном Мадсеном и заместителем госсекретаря МИД Дании Ибом Петерсеном, который специально прибыл в Киев после разговора между министрами иностранных дел Павлом Климкиным и Андерсом Самуэльсеном", - сообщил Божок.
"Удерживаемого на территории посольства Дании малолетнего украинца Даниэля уже осмотрел украинский врач – с ребенком все хорошо. Вскоре адвокату матери будет передан официальный медицинский отчет. Активно работаем с датской стороной, чтобы окончательно решить ситуацию", - проинформировал Божок.
Как сообщалось, 9 мая министр иностранных дел Украины П.Климкин сообщил, что обсудил с главой МИД Дании Андерсом Самуэльсеном ситуацию с двухлетним ребенком гражданки Украины и гражданина Дании, которого против воли матери удерживают в датском посольстве в Киеве.
Ранее президент общественного объединения "Всеукраинское объединение - Защита прав матери" Алина Левченко сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук, что в начале мая мальчика забрал от матери Анастасии, гражданки Украины, его отец датчанин, и содержит его в посольстве Дании в Киеве, намереваясь вывезти за границу. Мама доступа к ребенку не имеет.
Мать Анастасия несколько дней под зданием посольства добивается встречи с сыном
Але юридично невизначено три моменти.
1. Чиїм громадянином (на той момент) був малий до потрапляння на територію вашої амбасади.
2. Чи був подібний "трансфер" законним.
3. Прийнятність подібних дій з боку дипломатичного представника іноземної держави.
А ось мене найбільше здивували коменти "співвітчизників" в стилі: "Мамаша - дура, в Данії смачна калбаса". Люди абсолютно себе не поважають.
Тобто, він нічим, від нашого "бидляка", не відрізняється - хіба-що, паспортом...
(что-то у меня в этой теме и впрямь ватный юморок с запашком...)
которые на мусоров работают, в лучшем случае ишачить за копейки на барыг
ну не придурки?
Девки всегда такие, как конъюнктура. А конъюнктура сейчас - ********.
пацана покормите, выгуляте, приспите и оставьте в покое ...
включил папку и вывез сына.
И на одну скорбь украинской матери больше...
чтобы в компьютере пограничника всплыл запрет. Можно обзавестись медсправкой на отдых в сухом горном климате ... Вроде бывают дешевые полёты из Москвы в Гюмри...
На армяно-грузинской уже наверняка нет проверки по запросам русни...
Всё, что могу нафантазировать...
Выезд через третьи страны сомнителен но утверждать на 100% тут не буду.
Такие запреты хорошо снимаются матерями в ************* судах, типа как злоупотребление родительским правом. Но это тот случай когда обои граждане одного государства. Когда подает иностранная гражданка, ************* суд будет ссылаться на то что она хочет вывезти ребенка гражданина рф, от отца.
Вообщем этой информацией она владеет.
возможно есть какие-то пробелы для бегства через лугандон.... об этом у меня нет информации.
Для решти країн можливо і так як ви пишете.
Датчане очень толерантные люди.
Но ребенка - жаль...
не нашли ожидаемого ей отклика у датского оленя
Эка куда вас занесло...
Шо дойч тоже оказался сволочью?
Вокруг одни враги.
Некуда дэвушке пилотку направить...
Или отец - редкостный придурок. Бедная девочка могла и не знать, что такие ублюдки существуют. И, кстати, не исключено, что ребенок ему не нужен, хочет лишь ей больно сделать. Таких историй с нашими девочками - пруд пруди.-. Откуда вы такие больные берётесь? Не верю что с Украины! Почему отец придурок ? Он не имеет права видеть каждый день своего ребёнка? Тупой совдепоский менталитет