 "Ставлю на Богдана": Коломойский о будущем главе АП

Об этом он заявил в интервью изданию "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.



"Там есть из кого выбрать – это Шефир (бизнес-партнер Зеленского. - Ред.), Богдан и Стефанчук (идеолог предвыборной кампании Зеленского. - Ред.). Я ставлю на Богдана", - отметил Коломойский.

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При этом он подчеркнул, что Богдан "не от него, а сам по себе", и добавил, что адвокат еще с 2015 года говорил, что Зеленский станет президентом.