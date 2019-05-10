 "Ставлю на Богдана": Коломойский о будущем главе АП

Об этом он заявил в интервью изданию "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Там есть из кого выбрать – это Шефир (бизнес-партнер Зеленского. - Ред.), Богдан и Стефанчук (идеолог предвыборной кампании Зеленского. - Ред.). Я ставлю на Богдана", - отметил Коломойский.
При этом он подчеркнул, что Богдан "не от него, а сам по себе", и добавил, что адвокат еще с 2015 года говорил, что Зеленский станет президентом.
а хитрый зелебеня ротшильдам почему то свой бизнес не отдал в управление .може потому что ротшильды переборчивы,и чо попало не берут?
ПІДСОВУЮЧИ Україні такі "фігури" як АЛКАШ ЮГІК і Янтарно-тютюновий "рюкзакович".
Тогда я ставлю на киевские каштаны. Не позднее чем через 6 месяцев с момента приведения к присяге фигляра.
Все что от него хотят получить зебилы...это их личные хотелки...
Да и бал правит Беня...а Зеля там только на подтанцовках...
У меня вообще такая вресия-имхо что Зельц со своим бизнесом где то очень облажался. Залез в долги. И его просто взяли за горло. Банально просто. Ему вообще на всё стучать хером по роялю.
Люди должны думать.
Кто не думает - тот просто макака