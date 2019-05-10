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 Политика Украины
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Все про:Администрация_Президента (1470) Зеленский (1178) Коломойский (1026) Богдан Андрей (16)

 "Ставлю на Богдана": Коломойский о будущем главе АП

Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский вероятней всего назначит адвоката Андрея Богдана главой Администрации президента.

Об этом он заявил в интервью изданию "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Там есть из кого выбрать – это Шефир (бизнес-партнер Зеленского. - Ред.), Богдан и Стефанчук (идеолог предвыборной кампании Зеленского. - Ред.). Я ставлю на Богдана", - отметил Коломойский.

Читайте также: Порошенко на выборах старался "захватить Facebook", но это лишь 2% избирателей, а слышать надо было все население, - советник Зеленского Богдан

При этом он подчеркнул, что Богдан "не от него, а сам по себе", и добавил, что адвокат еще с 2015 года говорил, что Зеленский станет президентом.

Источник: https://censor.net.ua/n3126240
 
   
 Топ комментарии
 
ну шо зебилы - беня не причем - теперь он будет управлять Украиной - вы довольны?))))))
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Ты Идиот?
Беня самый жадный и беспринципный вор Украины, который к тому же считает, что у нас "гражданский конфликт".
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можно было попросить чумака зарядить ріст.но вы решили кардинальнее..допустили беню к кормушке.
а хитрый зелебеня ротшильдам почему то свой бизнес не отдал в управление "Ставлю на Богдана": Коломойський про майбутнього главу АП - Цензор.НЕТ 8019.може потому что ротшильды переборчивы,и чо попало не берут?
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та ні,вато,то ти казковий...разом зі своїм ****** "Ставлю на Богдана": Коломойський про майбутнього главу АП - Цензор.НЕТ 2208
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Разумков : -Зеленский не будет продавать свои предприятия и закрывать офшоры. Ведущий: -Почему? ведь Порошенко пообещал это сделать? Р.: - А кто тянул за язык Порошенко и просил все это обещать ?? ЗЕЛЕНСКИЙ ЭТОГО НИКОМУ НЕ ОБЕЩАЛ !!!!
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Бєня стібеться і нагліє .

ПІДСОВУЮЧИ Україні такі "фігури" як АЛКАШ ЮГІК і Янтарно-тютюновий "рюкзакович".
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Беня заявил, что видит премьером Авакова. Что дальше, зебилы? Переименовать Киев в ТельАвив(без дефиса)? Оттуда ведь временно управляют Украиной. Затем центр управления сместится на Лубянку(для зебилов - это в Москве). Вы этого ведь хотели? Или не знали, а вас обманули?
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Вот тут как нельзя кстати поговорка.. Чужими руками жар загребать. Беня маладец.
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Беня ставит на Богдана?! "Ставлю на Богдана": Коломойський про майбутнього главу АП - Цензор.НЕТ 397
Тогда я ставлю на киевские каштаны. Не позднее чем через 6 месяцев с момента приведения к присяге фигляра. "Ставлю на Богдана": Коломойський про майбутнього главу АП - Цензор.НЕТ 9773
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Неужели поклонники зеленского имеют надежду,что беня только и думает,как сделать вас богаче?вы серьезно?
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Беня всю свою жизнь думал как ободрать народ Украины! Ведь, чем народ беднее, тем его банк богаче!!!
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Только беня прилетит к зе,то я уверен штаты сразу направят запрос о выдаче и крутись зе как хочешь
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А зачем Бене прилетать к клоуну？ Ему и в израильщене неплохо живется...а тут смотрящий богдана все дела решать будет...
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Да.... Жестоко Бе троллит По.Тот памперсы уже и не снимает. "Ставлю на Богдана": Коломойський про майбутнього главу АП - Цензор.НЕТ 4614.А запоребрик вообще в воде опущенный.желчью исходит.
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Разумков : -Зеленский не будет продавать свои предприятия и закрывать офшоры. Ведущий: -Почему? ведь Порошенко пообещал это сделать? Р.: - А кто тянул за язык Порошенко и просил все это обещать ?? ЗЕЛЕНСКИЙ ЭТОГО НИКОМУ НЕ ОБЕЩАЛ !!!!
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Зеленский вообще никому и ничего не обещал...и прямо сказал что никому ничего не должен...
Все что от него хотят получить зебилы...это их личные хотелки...
Да и бал правит Беня...а Зеля там только на подтанцовках...
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Ставлю на Беню...при любых раскладах он хорошо поимеет...😀
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Ну дорогі українці ,поміняли шило на мило........хочеться знати скільки, ще років треба терпіти народу України і зрозуміти ,що ми вибираємо кланів ,злодюг 27 років... які пішли такі прийшли .....Що Коломийський має до призначення ......і т.д.. абзац..
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То, что Порошенко был шилом в заднице *****, так это - точно.
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*ставлю на *Ласточку*,с вихрем прокатимся.Ставлю на *Черную Каракатицу*)))хороший добрый мультфильм,но почему то сейчас не смешно,настораживает этот жидовский тотализатор(
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Не огидло ще писати записки божевільного..
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Це шо вже Центр управління польотами перенесли в ізраїльську Герцинію? І хіба це не прямий неприхований вплив на ноовобраного?
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Если Зеленский не пошлет Коломойского подальше - про 73% поддержки может забыть навсегда.
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Да плевать хотел Зельц на эти 73%. Он что "Ленин в Октябре"? Поднимать собрался массы на борьбу с проклятыми олигархами? "Ставлю на Богдана": Коломойський про майбутнього главу АП - Цензор.НЕТ 924
У меня вообще такая вресия-имхо что Зельц со своим бизнесом где то очень облажался. Залез в долги. И его просто взяли за горло. Банально просто. Ему вообще на всё стучать хером по роялю.
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- проекция барыжьего менталитета на нормальных людей.
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Людям неважливо хто президент. Їм важливо як вони живуть. І на відміну від папиредників, нова влада це розуміє і знає що потрібно підвищувати рівень життя щоб люди не шукали нових обличь.
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Мой ЗЕльц поставит Богадана главой АП. Такова моя коломойская воля.
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Большинство людей не голосовало за Зеленского, а тем более за Коломойского. Они голосовали против Пороха и всего что он представляет. Зеленский будет последним дураком если глубоко этого не осознает.
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Это - не люди.
Люди должны думать.
Кто не думает - тот просто макака
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Фізично його в Україні немає ,а медійно його згадують більше ніж президента.
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и Коломойському ввижається, що партію Слуга народу йому не слід очолюват
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Ставлю на Богдана": Коломойский о будущем главе АП
 
 
 
 
 
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