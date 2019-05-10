 Несовершеннолетний найден мертвым в СИЗО оккупированного Донецка

Об этом рассказала директор Восточной правозащитной группы Вера Ястребова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу организации в Facebook.



По ее информации, убийство произошло утром 9 мая в СИЗО №5.



"Мне известно, что в СИЗО активно проводятся обыски камер, усилены меры предосторожности, работает проверка с участием советников РФ, которые отвечают за пенитенциарную систему на оккупированной части Донецкой области", - добавила Ястребова.

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В Восточной правозащитной группе добавили, что выясняют персональные данные убитого.