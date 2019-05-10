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Все про:Донецк (6023) СИЗО (1069) убийство (5206)

 Несовершеннолетний найден мертвым в СИЗО оккупированного Донецка

В СИЗО №5 оккупированного РФ Донецка убит несовершеннолетний подследственный.

Об этом рассказала директор Восточной правозащитной группы Вера Ястребова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу организации в Facebook.

По ее информации, убийство произошло утром 9 мая в СИЗО №5.

"Мне известно, что в СИЗО активно проводятся обыски камер, усилены меры предосторожности, работает проверка с участием советников РФ, которые отвечают за пенитенциарную систему на оккупированной части Донецкой области", - добавила Ястребова.

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В Восточной правозащитной группе добавили, что выясняют персональные данные убитого.

Несовершеннолетний найден мертвым в СИЗО оккупированного Донецка 01

Источник: https://censor.net.ua/n3126238
 
   
 Топ комментарии
 
Фишка и прелесть народных республик в том, что человека там могут убить за просто так)
А как прекрасен Кальмиус по утру. В этой реке нередко можно наблюдать проплывающую отрубленную голову.
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Или так.Молодые озлобленные сепары нашли для себя отдушину,а отдушина не выдержала их напора...
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Так. Поїв. Тепер можна і стурбованість висловити Неповнолітнього знайдено мертвим у СІЗО окупованого Донецька - Цензор.НЕТ 3157
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итить колотить наших штирицей полднецка
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И все с парашютами тянущимися за плечами?Надо предупредить,чтобы отстегнули,а то палятся.
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Георгиевскую ленточку на шее нашли?Нет?Странно...
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Фишка и прелесть народных республик в том, что человека там могут убить за просто так)
А как прекрасен Кальмиус по утру. В этой реке нередко можно наблюдать проплывающую отрубленную голову.
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Убить человека за просто так могут везде.Просто там,это просто так,встречается почаще.И плевать на них! Чего хотели,то и получили.Отгородится от них,чтоб не лезли в Украину.Это всё,что приходит в голову.Зверьё безмозгое.Не хватало,чтобы это отродье начало расползатся по остальной Украине,нах в рашку с концами.Связать всех одной колорадкой и отправить караванчиком пешком через Ростов в Сибирь.Их там ждут в качестве демографического заслона от китайцев.И забыть об идиотах раз и на всегда!
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Чучело, чем еще порадуешь, свою голову в кальмиус не пробовал бросать? Назад так и не выловил? Открою тебе маленький секрет - там, где ты можешь наблюдать за кальмиусом - течения нет и "проплывают" катяхи подобно тебе.
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А где правозащитные организации, где комиссия по правам человека, комитет по запрещению пыток и прочая мировая хрень. Но все это беспомощно, потому, что там россия, там путин.
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Самое вероятное - "УкроДРГ" устранила, дабы предотвратить утечку информации, завербованного ею ранее, при помощи "зомбирования", собственного диверсанта, задержанного доблестным МГБ ДНР..."
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таких совпадений не бывает, цапы склонны к агрессии именно в такую дату - 9 мая.

очень похоже на ритуальное убийство, совершенное кацапсткими мразями на их праздник.
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Жизнь - единственная ценность данная от рождения... Смерть - дар, данный каждому, для спасения от жизни! (Я сказал!) Неповнолітнього знайдено мертвим у СІЗО окупованого Донецька - Цензор.НЕТ 9436
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Зато біндеровцев нєтутя. С їхней гяйропой і всякімі тама правамі чілавєка.
У таможенний саюз надоть!
Мы быдло и нам нужен кнут!
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Эта ватница рискует нарваться на месть голубых беретов.
Неповнолітнього знайдено мертвим у СІЗО окупованого Донецька - Цензор.НЕТ 8938
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Ще одне архівне фото, на якому прекрасно усе:


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Типу у нас мусора паєньки, скільки у нас гине від мусоровського свавілля ніхто не рахує
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Хорошо, шо свои убили. А то умирать от рук биндерафцеф или не дай Бог солдат НАТО, это на дамбасе самая позорная смерть.
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Умиляет % идиотов, с готовностью, как по команде, кидающихся комментировать любую новость, как стая собак на отбросы, выпячивая свою примитивность и скудоумие. Цензор, пора бы давать возможность комментировать в ленте только под реальными ФИО, чтобы дичь каждого была бы видна. Тогда и % идиотов поубавится, реально эти дурогоны засрали все вокруг. Только взгляните на вонючку "irenka Ko", к примеру.
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Думаю, что он в меня влюбился. Я даже лайкну эту скотыняку
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нет, тут товарищ где-то прав - учитывая, что дело произошло 9 мая, эти ублюдки просто могли замордовать пацана за то, что он не хотел одевать гей-оргиевскую ленточку
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следком РФ дело уже возбудил? по почерку же сразу видно что это Зорян и Шкиряк орудовали
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНесовершеннолетний найден мертвым в СИЗО оккупированного Донецка
 
 
 
 
 
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