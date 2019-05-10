 Несовершеннолетний найден мертвым в СИЗО оккупированного Донецка

Об этом рассказала директор Восточной правозащитной группы Вера Ястребова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу организации в Facebook.
По ее информации, убийство произошло утром 9 мая в СИЗО №5.
"Мне известно, что в СИЗО активно проводятся обыски камер, усилены меры предосторожности, работает проверка с участием советников РФ, которые отвечают за пенитенциарную систему на оккупированной части Донецкой области", - добавила Ястребова.
В Восточной правозащитной группе добавили, что выясняют персональные данные убитого.
А как прекрасен Кальмиус по утру. В этой реке нередко можно наблюдать проплывающую отрубленную голову.
очень похоже на ритуальное убийство, совершенное кацапсткими мразями на их праздник.
У таможенний саюз надоть!
Мы быдло и нам нужен кнут!