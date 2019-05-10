 Луценко - прокурорам: Нужно сконцентрироваться на расследовании дел по четырем типам нарушений на выборах

Об этом он заявил на оперативном совещании прокуроров областей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Фактически эти 4 позиции являются для нас очень важными во время прошедшей кампании: формирование избирательных фондов через подставных лиц, подкуп избирателей, незаконная оплата членов избирательных комиссий и агрессия во время избирательных собраний. На этих 4 позициях прошу сконцентрироваться. Это важно для страны, которая научилась демократическим методам", - сказал Луценко.
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Он отметил, что такие случаи, как столкновения, силовые нападения, избиения, повреждения агитационных материалов и т. п., "это должно уйти в прошлое, если мы живем в нормальной демократической цивилизованной стране".
Как сообщалось, международные наблюдатели считают, что 21 апреля второй тур выборов Президента Украины был хорошо организован, а зафиксированные незначительные нарушения не повлияли на результаты выборов.
Ну ничего, и их вылечат
І розслідувати будуть всі злочини, починаючи з "майдану".
ПАлитесь, гамнопитерцы. Хоть бы методичку сменили.
Ой паникуют, ой горит под ногами
1.наличие опыта обкладывать непомерной данью всю страну. 2. Наличие отыта тырить бюджетные деньги. 3. Наличие наворованного миллиарда зеленых денег. 4. Наличие хотя бы 10 летнего опыта вешать лапшу на уши лохторату. 5. Наличие отыта при любой власти переобуваться на лету.
А моя шкура цела потому, что мои предки, пережившие 5 государств научили меня если не жить полноценной жизнью, то хотя бы выживать при любой власти.
Когда во время войны растут цены на продукты - это плохо.
Хуже - когда в очередь за хлебом надо становиться в 3 часа ночи. Но и это терпимо.
Лучше длинная продуктовая очередь, чем короткая пулемётная.
Падение гривны неприятно, но падение бомб впечатляет куда сильнее.
Курс доллара колеблется постоянно. Гораздо дольше твоей кардиограммы.
От любого политика можно избавиться на выборах. А вот как ты избавишься от танков у тебя во дворе?
Пойми, звиздец - это лязг танковых гусениц за окном. Если ты слышишь этот звук - твоя жизнь никогда не будет прежней. Это если она у тебя вообще будет - жизнь.
Ты жив до тех пор, пока между твоим городом и чужими танками стоит твоя армия. Как бы ты к ней ни относился.
Всё просто: пока есть армия - есть твой дом, нет армии - нет твоего дома. И тебя.
Бежать? Куда? Лес-палатка-пулелейка?
Дамы, господа и лица приравненные к ним!
Если в вашем городе подорожала тушёнка - это не страшно.
Страшно - это если ваша жизнь стоит 1 банку тушёнки. И половинку дохлой крысы." (С)
РОШЕНІЯ !!!
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Только если решат пойти открыто на союз с ****
другий,коли все стало ясно:
Dmitry Kogan\
Прогнал свой движок, есть кое-где бородки в сторону Порошенко тысяч на 200 по всей стране. Подозрительные области - Львовская, Винницкая, Киевская. Можно локализовать подозрительные ТВО, в основном там же. Но явка в каждом регионе такая компактная, что нет смысла ловить блох. https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/y4/r/-PAXP-deijE.gif
117 тисяч голосів за нікому не відомого Ю. В. Тимошенко, дивні стада прихильників на Донеччині, які у другому турі кудись дружно зникли...
У другому турі, жодна "компактність" явки не може пояснити, звідки на Львівщині після 15:00 взялися самовіддано голосуючі #строгозапєтра, які нагнали явку майже до рівня папєрєднього туру, тоді як до 15:00 явка там була нижчою. ніж у Дніпрі, та Запоріжжі, наприклад.
У навколишніх західних областях вона зросла несуттєво, а принймні, не настільки, щоб Порошенко зміг здобути там першість, і щоб ствержувати, що навселення Львівщини має помітно відмінні політичні настрої, ніж на Рівенщині, Тернопільщині, Волині, чи Франківщині треба бути неабияким довбогризом.
В любой другой стране Генпрокурор, вернувший в бюджет 40 млрд гривен, на следующий день стал бы национальным героем и навсегда вошел бы в народный эпос. И только у нас он становится объектом насмешек и шуток типа "юла генплокулол".
Да, пацаны, Луценко - достойный человек. И это доказывает хотя бы то, что он не смотался от яныка в 2011-м, а пошел на зону. И если Люля села реально за дело, то Луценко посадили по беспределу. Он мог сбежать в любую страну, как сделали рыги в 2014м, и ни один Интерпол его бы не выдал. Но он не сбежал, а сел, и сидел вместе с рядовыми зэками, как все.
Пока любимец активистов всех мастей Горбатюк ноет, что ему постоянно мешают, Луценко добился приговора Януковичу в суде на 13 лет за госизмену. Если бы вы вникали, вы бы знали, что это благодаря ему письмо яныка путину превратили в улику, на что не хватало мозгов ни у кого, до его прихода в Генпрокуратуру. Не было бы Луценко, до сих пор бы пытались получить показания на Януковича от его шестерок.
И он куда уж достойнее вашего зеленого клоуна. Он хотя бы вырастил сына, который в 2014-м не спрятался от повестки, а пошел воевать за нашу страну. И хотя батя с такими знакомствами мог легко обеспечить ему козырную службу, он тоже воевал наравне со всеми.
Вот такой гыгы юла, гыгы генплокулол. Если в чем-то я согласен с командой Зеленского, так в том, что он достойный человек. Вам бы тоже не мешало согласиться.Джон Смит