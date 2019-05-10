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Темы дня: Паспорта РФ для ОРДЛО Президентские выборы-2019 Языковой вопрос Парламентские выборы-2019
 Политика Украины, Происшествия
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 Луценко - прокурорам: Нужно сконцентрироваться на расследовании дел по четырем типам нарушений на выборах

Генпрокурор Юрий Луценко подчеркнул, что необходимо сконцентрироваться на расследовании дел по формированию избирательных фондов через подставных лиц, подкупа избирателей, незаконной оплаты членов избирательных комиссий и фактах агрессии во время избирательных собраний.

Об этом он заявил на оперативном совещании прокуроров областей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Фактически эти 4 позиции являются для нас очень важными во время прошедшей кампании: формирование избирательных фондов через подставных лиц, подкуп избирателей, незаконная оплата членов избирательных комиссий и агрессия во время избирательных собраний. На этих 4 позициях прошу сконцентрироваться. Это важно для страны, которая научилась демократическим методам", - сказал Луценко.

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Он отметил, что такие случаи, как столкновения, силовые нападения, избиения, повреждения агитационных материалов и т. п., "это должно уйти в прошлое, если мы живем в нормальной демократической цивилизованной стране".

Как сообщалось, международные наблюдатели считают, что 21 апреля второй тур выборов Президента Украины был хорошо организован, а зафиксированные незначительные нарушения не повлияли на результаты выборов.

Источник: https://censor.net.ua/n3126237
 
 
 Топ комментарии
 
Ирка Бляха Муха, она же Баба Яга 3-го тысячелетия до Нашей Эры....Выноси уже своего "алкоголического комсомольца" Козла!!!
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шо знову будемо жити па новому?! це в же в котрий раз? чоколятні підкажіть! Луценко - прокурорам: Нужно сконцентрироваться на расследовании дел по четырем типам нарушений на выборах - Цензор.НЕТ 1394
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чего- ты шо сдурел - ты майдан 5 лет расследуешь ваася Луценко - прокурорам: Нужно сконцентрироваться на расследовании дел по четырем типам нарушений на выборах - Цензор.НЕТ 6053
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шо знову будемо жити па новому?! це в же в котрий раз? чоколятні підкажіть! Луценко - прокурорам: Нужно сконцентрироваться на расследовании дел по четырем типам нарушений на выборах - Цензор.НЕТ 1394
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Жити по найновішому!!! Головне - не розслідувати підкуп виборців зі сторони Бариги.
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В том то и дело, что ОНО может Офшоренко сдать ради лояльности Новой власти. Ему не привыкать, это его образ жизни в политике за столько лет.
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Прокурори мають сконцентруватись до підготовці матеріалів по незаконній діяльності Луценка на посаді Генпрокурора, для арешту та засудження Луценка як агента мафії!
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та отож, треба балаболити, це для югіка головне!
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Бізнесмен Ігор Коломойський вважає, що нинішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков потенційно може стати прем'єр-міністром України.
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зЭбилы - вы не поверите..., бЭня УЖЕ !!!! рекомендует, чтобы Порох возглавил МЗС !!! ... Луценко - прокурорам: Потрібно сконцентруватися на розслідуванні справ за чотирма типами порушень на виборах - Цензор.НЕТ 7051 Луценко - прокурорам: Потрібно сконцентруватися на розслідуванні справ за чотирма типами порушень на виборах - Цензор.НЕТ 619 , и это - кто в "мехах" ходил , те и будут...., дЭбилом останется как всегда - сКулить Луценко - прокурорам: Потрібно сконцентруватися на розслідуванні справ за чотирма типами порушень на виборах - Цензор.НЕТ 1934
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чего- ты шо сдурел - ты майдан 5 лет расследуешь ваася
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так і далі треба розслідувати - безкінечність, не скінченна!
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Это "Дело чести, которой НЕТ" Оно так быстро не может....только в промежутках между запоями и похмелкой. А ещё с собакой надо потанцевать.
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не звизди, фейкомет, розслідує Горбатюк; а по Закону Генпрокурор в хід розслідування не має права втручатись. Але має право забрати справи і доручити іншим слідчим. І для того, щоб в Горбатюка швидше вертілось, в нього забрали все інше, а залишили лише справи по розстрілам.
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Ирка Бляха Муха, она же Баба Яга 3-го тысячелетия до Нашей Эры....Выноси уже своего "алкоголического комсомольца" Козла!!!
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Эта стадия отрицания неизбежного называется отрицание.
Ну ничего, и их вылечат
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Скорее ВСПЛЫВАЮЩИЙ и Не Тонущая субстанция дурно пахнущая или воняющая.
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Как говорят мореманы -" Плавает на поверхности только ГОВНО "
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Сконцентруються, "югику" - але вже без вас............
І розслідувати будуть всі злочини, починаючи з "майдану".
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Пора уже расследовать все Югиковы делишки и то зона уже заждалась ,да и кружка хочет домой.. Луценко - прокурорам: Нужно сконцентрироваться на расследовании дел по четырем типам нарушений на выборах - Цензор.НЕТ 6969
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Что там концентрироваться если с самого начала всё это действо было незаконно: клован не знает державной мовы.
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Ничем не хуже чем Зеленский, без военного образования и без опыта военной службы, собирается быть Головнокомандувачем.
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Тебя, казла, никто ни о чём не спрашивал. Жуй сардельку.
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Тоесть уголовник без образования- генеральный прокурор ето гут. Картавый идиот Палубий спикером ето гут. Повар-кондитер, по совместительству олигарх и мародер, он же основатель партии рыгоаналов, без военного образования Парашенко-главнокомандующий ето гут. А вот Зеленский с высшим юридическим образованием и не имевший опыта в воровстве из бюджета ето уже истерика у всех?
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>мародер,


ПАлитесь, гамнопитерцы. Хоть бы методичку сменили.
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...у меня было видение , когда со своей женщиной 3 го тысяч , я отдыхал в Италии ... сконцентрироваться именно по этим типам , остальные типы рассмотрю на следующем отдыхе
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иди уже вещи в кабинете собирай, балабол!
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Такая бурная деятельность под конец
Ой паникуют, ой горит под ногами
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я не знаю всех тех "четырех типах"...но генпрокурор...тот еще тип
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юГік, а може треба розслідувати, з якого дива твоя баба-яга під час знаходження на держслужбі, задекларувала 2,4 млн. американських доларів кешем?
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Закон о выборах Президента нужно полностью переписывать заново. Требования к кандидату: не менее 10-15 лет на госслужбе, наличие военного образования или опыта военной службы - это как абсолютный минимум. Плюс по меньшей мере одно высшее образование.
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Страусенок, ты не все требования изложил. Надо добавить :
1.наличие опыта обкладывать непомерной данью всю страну. 2. Наличие отыта тырить бюджетные деньги. 3. Наличие наворованного миллиарда зеленых денег. 4. Наличие хотя бы 10 летнего опыта вешать лапшу на уши лохторату. 5. Наличие отыта при любой власти переобуваться на лету.
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Твоя шкура до сих пор цела, потому что Порох восстановил армию и госбезопасность, с полного нуля.
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Я забыл главный пункт : Наличие хотя бы трех "Кристально честных" друзей типа Гладковский-Свинарчук, Кононенко, Грановский.

А моя шкура цела потому, что мои предки, пережившие 5 государств научили меня если не жить полноценной жизнью, то хотя бы выживать при любой власти.
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"Ты жив до тех пор, пока в твоём городе действуют государственные механизмы. Если из города уйдут армия, полиция, коммунальщики - ты умрёшь. Пойми, походная аптечка не вырежет аппендицит, не сделает переливание крови, кесарево сечение.
Когда во время войны растут цены на продукты - это плохо.
Хуже - когда в очередь за хлебом надо становиться в 3 часа ночи. Но и это терпимо.
Лучше длинная продуктовая очередь, чем короткая пулемётная.
Падение гривны неприятно, но падение бомб впечатляет куда сильнее.
Курс доллара колеблется постоянно. Гораздо дольше твоей кардиограммы.
От любого политика можно избавиться на выборах. А вот как ты избавишься от танков у тебя во дворе?
Пойми, звиздец - это лязг танковых гусениц за окном. Если ты слышишь этот звук - твоя жизнь никогда не будет прежней. Это если она у тебя вообще будет - жизнь.
Ты жив до тех пор, пока между твоим городом и чужими танками стоит твоя армия. Как бы ты к ней ни относился.
Всё просто: пока есть армия - есть твой дом, нет армии - нет твоего дома. И тебя.
Бежать? Куда? Лес-палатка-пулелейка?

Дамы, господа и лица приравненные к ним!
Если в вашем городе подорожала тушёнка - это не страшно.
Страшно - это если ваша жизнь стоит 1 банку тушёнки. И половинку дохлой крысы." (С)
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Кроме умения выживать у меня в генах умение отличить: - правду от лжи, честно заработанных денег от наворованных, нормального государства западного типа от государства управляемого клептоманами... И много, много еще чего.
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Пока что я нашёл в ваших генах банальную глупость.
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А ты генетик? Для меня в отличие от тебя ясно, что в стране правящего олигархата, лидеру по коррупции в Европе нормального государства не построить. И пока эти два фактора не исчезнут благодаря общим усилиям большинства народа Украины, нормальной страны у нас не будет.
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Югік ...ПРодажна кур....! Дуже легко перевзувається .
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Товарищ Йугик. Назовите еще одну страну где уголовник без образования и вышедший из зоны по УДО становился Генеральным прокурором страны?
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С такими успехами педофилов можно назначать директорами детских садиков, а кота охранять сметану.
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Насчёт педофилов не очень , а про кота понравилось
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Очень скоро вся система сконцентрируется на самом луценки и тех кого он покрывал !
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А на Югіка ..не можливо карикатуру закидати ! Луценко - прокурорам: Нужно сконцентрироваться на расследовании дел по четырем типам нарушений на выборах - Цензор.НЕТ 5045
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Юга когда ты будешь паковать своего кума, его время уже вышло, пора на зону!!!
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Перевод на простой язык- тормозите именно эти дела по выборам президента .
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По аналогии с словами ПАП, который сказал про поддержку Зе, а на самом деле, ПАП куролесить не по детски во вред Зе .
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Планируют отменить результаты выборов?
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Как сообщалось, международные наблюдатели считают, что 21 апреля второй тур выборов Президента Украины был хорошо организован, а зафиксированные незначительные нарушения не повлияли на результаты выборов. Источник: https://censor.net.ua/n3126237
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Только если решат пойти открыто на союз с ****
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Да, но с чего именно сегодня, 3 недели после, Югик призвал сконцентрировать внимание на прошедших выборах? Подозрительно.
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Вероятно кто то из прокурорских слишком рьяно,учитывая смену власти, начал помогать следствию в полиции . Вот и провели планерку, показывая что все пока по старому .
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И самозвание первого генералиссимуса всея Украины.
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гнать эту гниду грязными тряпками из прокуратуры, как можно скорей!
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Замахаеццо пйокуйой - к парламентским выборАм всех злочынных популистов выловить не успеет. А вот если копнуть "странные" показатели участия в голосовании в перывом и втором турах "в отдельных районах Донецкой и Львовской областей", то дело может дойти и до "нежелательных результатов расследования".
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ЦЕ перший тур.

другий,коли все стало ясно:
Dmitry Kogan\
Прогнал свой движок, есть кое-где бородки в сторону Порошенко тысяч на 200 по всей стране. Подозрительные области - Львовская, Винницкая, Киевская. Можно локализовать подозрительные ТВО, в основном там же. Но явка в каждом регионе такая компактная, что нет смысла ловить блох. https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/y4/r/-PAXP-deijE.gif
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Перший тур не менш важливий за другий, чи не так?
117 тисяч голосів за нікому не відомого Ю. В. Тимошенко, дивні стада прихильників на Донеччині, які у другому турі кудись дружно зникли...
У другому турі, жодна "компактність" явки не може пояснити, звідки на Львівщині після 15:00 взялися самовіддано голосуючі #строгозапєтра, які нагнали явку майже до рівня папєрєднього туру, тоді як до 15:00 явка там була нижчою. ніж у Дніпрі, та Запоріжжі, наприклад.
У навколишніх західних областях вона зросла несуттєво, а принймні, не настільки, щоб Порошенко зміг здобути там першість, і щоб ствержувати, що навселення Львівщини має помітно відмінні політичні настрої, ніж на Рівенщині, Тернопільщині, Волині, чи Франківщині треба бути неабияким довбогризом.
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Тварь картавая,забирай свою крысу,и вон из украинской власти подонок
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Блін, нафіга я тут дописував, якщо всі, окрім aquarius580 459c2008 - ватники і зебіли? Моветон...
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Да, когда вы уже все уйдете плять "реформаторы" в небытие???
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По образу и подобию президентствующей Барыги.
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"Фактически эти 4 позиции являются для нас очень важными во время прошедшей кампании" - на ваши важные позиции нам плевать, как и на вас. За то, что Луценко умышленно полностью завалил работу ГПУ, ему придётся отвечать перед судом.
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шо хочет этот жулик и его жаба тысячелетняя ?
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Прикольно как бомбит у зелефилов по поводу заявления адвоката Коломойского-Зеленского - Богдана, что "Луценко - очень порядочный, хороший человек". У них реально там зрада пошла про договорняки.
В любой другой стране Генпрокурор, вернувший в бюджет 40 млрд гривен, на следующий день стал бы национальным героем и навсегда вошел бы в народный эпос. И только у нас он становится объектом насмешек и шуток типа "юла генплокулол".
Да, пацаны, Луценко - достойный человек. И это доказывает хотя бы то, что он не смотался от яныка в 2011-м, а пошел на зону. И если Люля села реально за дело, то Луценко посадили по беспределу. Он мог сбежать в любую страну, как сделали рыги в 2014м, и ни один Интерпол его бы не выдал. Но он не сбежал, а сел, и сидел вместе с рядовыми зэками, как все.

Пока любимец активистов всех мастей Горбатюк ноет, что ему постоянно мешают, Луценко добился приговора Януковичу в суде на 13 лет за госизмену. Если бы вы вникали, вы бы знали, что это благодаря ему письмо яныка путину превратили в улику, на что не хватало мозгов ни у кого, до его прихода в Генпрокуратуру. Не было бы Луценко, до сих пор бы пытались получить показания на Януковича от его шестерок.
И он куда уж достойнее вашего зеленого клоуна. Он хотя бы вырастил сына, который в 2014-м не спрятался от повестки, а пошел воевать за нашу страну. И хотя батя с такими знакомствами мог легко обеспечить ему козырную службу, он тоже воевал наравне со всеми.
Вот такой гыгы юла, гыгы генплокулол. Если в чем-то я согласен с командой Зеленского, так в том, что он достойный человек. Вам бы тоже не мешало согласиться.Джон Смит
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"Которые тут временные? Слазь! Кончилось ваше время!"...(с)
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Этому чучелу нужно сконцентрироваться на сборе чемоданов
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Після того як смотрящий від Коломойського -Богдан похвалив Юлу, той зараз і на Пецю вийде у своєму розслідуванні
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Югік - збирай манелі і пішов геть.Сконцентруватись треба,вже вироки повинні бути.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛуценко - прокурорам: Нужно сконцентрироваться на расследовании дел по четырем типам нарушений на выборах
 
 
 
 
 
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