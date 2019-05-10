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 Миссия МВФ посетит Киев в ближайшие недели, чтобы оценить прогресс в рамках программы, - Райс

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) посетит Киев в ближайшие недели.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украины, сообщил официальный представитель Фонда Джерри Райс в ходе пресс-брифинга 9 мая.

"У меня нет конкретных дат относительно первой обзорной миссии в рамках программы МВФ, однако мы ожидаем, что миссия вернется в Киев ориентировочно в ближайшие недели, чтобы оценить прогресс в рамках программы и обсудить политику до конца года с новой администрацией", – сказал он.

Глава МВФ Кристин Лагард держит связь с украинскими властями, в частности с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским, в общении с которым она подчеркнула, что МВФ по-прежнему готов поддержать Украину.

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Лагард отметила это в письменном обращении к Зеленскому.

Как сообщалось, новая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу, тогда как остальные средства должны быть предоставлены по итогам полугодовых пересмотров программы в 2019 году.

Источник: https://censor.net.ua/n3126235
 
 
 Топ комментарии
 
кипрский офшор Art fox studios limited, где зарегистрировано 99% уставного фонда ООО «Студии «Квартал-95»? Миссия МВФ посетит Киев в ближайшие недели, чтобы оценить прогресс в рамках программы, - Райс - Цензор.НЕТ 1118 .
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расскажешь потом бабушкам, что пенсия 3 бакса - это зашибись по сравнению с сегодняшним геноцидом
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Лучше оффшоры посетите, там увидите вы свой прогресс.
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У червні, будь ласка і нехай пошлють Зєєлю з Іцком куди подалі.
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І що там провіряти? ПОвний провал. НАрод і досі кору і листя не їсть.
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ї всєпланєтний ядірний могільнік радіоактівних отходів нє возвєдьон.

кіно брехати не буде !!!
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думается мне, когда миссия МВФ увидит клована воочию то не видать нам ни копья кредита
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Лучше оффшоры посетите, там увидите вы свой прогресс.
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кипрский офшор Art fox studios limited, где зарегистрировано 99% уставного фонда ООО «Студии «Квартал-95»? Миссия МВФ посетит Киев в ближайшие недели, чтобы оценить прогресс в рамках программы, - Райс - Цензор.НЕТ 1118 .
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беня же обьяснил есть хорошая коррупция, а есть плохая
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Гнать этих барыг с Украины поганой метлой ,пусть в Сомали и Зимбабве свои права качают !
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И привет в лучшем случае Венесуэла, а в худшем Сомали в случае разрыва. Это в сериалах всякие говнобородьки могут посылать МВФ. В реальности это плохо закачивается. Особенно на фоне выплат по долгам, да.
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Плохо заканчивается там,где их не посылают . Миссия МВФ посетит Киев в ближайшие недели, чтобы оценить прогресс в рамках программы, - Райс - Цензор.НЕТ 2354
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Дефолт всё расставит на свои места. Полезно пережить, только так можно чему-то научить.
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Дефолт это лучше геноцида от тварей из мвф !
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Да ты шо？ лучше для кого？ для зебилов？они и крапиву готовы жрать？
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расскажешь потом бабушкам, что пенсия 3 бакса - это зашибись по сравнению с сегодняшним геноцидом
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Обесценившиеся активы, в том числе критической инфраструктуры, это да - очень вкусно. Для Коломойского, Пинчука, денежных мешков из-за поребрика, всяких Dragon Capital, Фуксов и прочих барыг. Дерибан пойдет такой, что 90-е раем покажутся.
И да, гривна станет таким же мусором, как зимбабвийские или венесуэльские тугрики. Скупай доллары. Очень надолго. Забудь о сегодняшнем курсе навсегда. Это регресс лет на 30
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вы отвечаете представителю козломордии, оно прекрасно всё понимает
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Расасея Зелени деревянными поможет,Зе зелени теперича долго не видать.
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Леночка-ополченочка будет рада. Не только же с Лайньюс кормиться
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цену на газ не подняли, закон о незаконном обогащении отменили, точно денег не дадут
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Зеленский гони этот МВФ куда подальше, если начнут за свои проценты выплаты по долгам, отправь им пороха, пускай с него скачивают.
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Вы, случайно с Игорем Д не знакомы? Тоже специалист в области экономики

На всякий случай оставлю Вам адресок ЗеКоманды, куда резюме можно сбросить:

hr@ze2019.com

Не тяните, количество мест ограничено
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Прогресс... поп самый богатый президент.
Вот вам и прогресс.
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такой богатый что после избрания из форбс вылетел, ты когда ******* хоть язык подвязывай, лапотник Миссия МВФ посетит Киев в ближайшие недели, чтобы оценить прогресс в рамках программы, - Райс - Цензор.НЕТ 7370
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а беня дав добро на контакти МВФ з зебілом?
десь читав, що він проти...
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Он-то на дефолте ничего не потеряет. Это тупым зелибобам придется грабить магазины в поисках жратвы
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Голодомор вчинив Сталін. Кажуть віддавав зовнішній борг. А якщо б оголосив дефолт - голодомору б не було. Ти з тих, перевернутих, у яких все навпаки.
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Сталин на отнятый у крестьян хлеб и царское золото покупал индустриализацию в США - заводы и специалистов.
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ну так до чого тут жратва і дефолт? У сільськогосподарській країні? Скоріше навпаки, агрохолдінги не будуть продавати овочі за бугор так як зараз.
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Ну да, ну да, в Венесуэле климат тоже приятный, и еда сама над головой висит. Да и земля богатая, и сельское хозяйство развито. Вот только на грани голода сейчас. Можем повторить?
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Дурниці повторити будь який дурень може, ти щось розумне повтори - на спір не зможеш.
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Сейчас и в ОРДЛО кто может - выживает за счет своих огородов, как выживали в 90-е. Повторять на всей Украине "социалистический эксперимент" ОРДЛО явно не стоит. Превращать страну в копию недоразумения, но с вышиванками
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для чого ти мені в приклад дурницю ставиш. Ти що небудь розумне повтори.
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а ещё вот так:

Вжжжух !!!! И возникли из ниоткуда огромные хранилища этих самых овощей )))

У нас 90 % овощей гниёт. Ты не знал ?
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не треба вірити.

треба вивчити це питання і знати його
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Тебе надо верить только телевизору....более никому..
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дебілка, я телевізор не дивлюсь.
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ты еще скажи что за клруна не голосовал...и мы тебе поверим...
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Ну не будут...и что дальше？ а валюту где брать？ а запчасти на технику...топливо...и прочее ща что покупать？
Зебилы...такие зебилы...
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виробляти що небудь - нє? Клептоманія задовбала?
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что именно производить？ джон диры...？ так не получится...
Белоруссия с паРашей вон производят...а толку？ на выходе дерьмо...
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Якщо агрохолдінги не будуть продавати овочі за бугор - всі наші поля через рік будуть у метровому бурьяні, а курс доллара швидко залетить за 50
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ну що з тобою говорити? Виробляти мають фермери, агрохолдінги якщо й мають бути - то лише державні. Не треба розказувати, що без лінивого жадібного дядька Україна не обійдеться.
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а я то думал он зерно на запад продавал чтобы производственные мощности впк закупить, а оказывается долг отдавал, и где вас таких дебилов печатают.
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а ти побрийся, а то щетиною обросла остання звилина на мізках
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У тебя на мозге щетина растет？ теперь понятно почему ты такое тупое...
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фантазій в тебе, як у старої баби в пік менструального циклу
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Сочувствую тебе...но помочь ничем не могу...для таких как ты охлабыстин доктором...
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що, тебе охлобистін згвалтував, що ти так його жахаєшся?
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кому зеленский презЕдент...тому охлобыстин доктор....иди лечись...
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місце таоє - у психлікарні. Бажано в україномовній, на Кульпарківській, щоб українізувати.
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Напиши об этом презЕденту зеленскому...а лучше место ему там забронируй...
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Зебилы...продавайте баксы по 26...через три месяца купите их по 8...😀
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по 8 гривень за цент? Круто...А через рік - почім?
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Куда там в кино голабородька послал мвф？жизнь не кино...в жизни дублей не бывает...
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Вот засуетились дебилы всех мастей . Начинают обсуждать проблемы макроэкономики МВФ .Я уже писал начните обсуждать проблемы квантовой физики или теории струн там уж вы точно разбираитесь
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Досить вже цих МВФівських кабальних подачок.
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На ком будет вина за неполучение очередного транша и последствия этого? Ответь
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провина за неотримання траншу внаслідок відміни закону про незаконне збагачення - на діючому зараз президенті.
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Детальніше? Президент скасовував? Чи не підписав, вето наклав?
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Це зробив підконтрольний йому суд, до того ж потужно реформований: по суті надав можливість усій шоблі-*****, що зараз поки ще при владі, легалізувати свої незаконні статки.
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Начало сотрудничества с МВФ с 1994 года и уменьшение численности населения в Украине началось тоже в 1994 году. Совпадение?
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаМиссия МВФ посетит Киев в ближайшие недели, чтобы оценить прогресс в рамках программы, - Райс
 
 
 
 
 
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