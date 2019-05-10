 Утром террористы обстреляли позиции ВСУ под Новозвановкой и Попасной из 122-мм артиллерии и 120-мм минометов, - Гуцуляк

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во осремя традиционного брифинга сообщил спикер Минобороны полковник Дмитрий Гуцуляк.

Он отметил, что враг вел огонь на Луганском направлении.

"По нашим защитникам Новозвановки с 07:45 с оккупированного пгт Калинового противник выпустил 8 мин калибра 120 мм и вел обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. С 08:10 с Первомайска российско-оккупационные войска совершили еще и 14 выстрелов из артиллерии калибра 122 мм. Эти обстрелы по позициям наших защитников Новозвановки оккупанты завершили одновременно в 08:30.

Кроме этого, по направлению с Первомайска, с 07:50 в течение 20 минут враг выпустил 17 мин 120-мм калибра по защитникам г. Попасная", - сообщил Гуцуляк.

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Также спикер Минобороны добавил, что защитники Украины каждый раз применяя дежурные огневые средства осуществляли адекватные оборонительные действия.