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 Утром террористы обстреляли позиции ВСУ под Новозвановкой и Попасной из 122-мм артиллерии и 120-мм минометов, - Гуцуляк

Ночь на линии боевого соприкосновения прошла относительно спокойно, однако утром в районе проведения операции Объединенных сил произошло обострение. По состоянию на 12:00 российско-оккупационные войска осуществили 3 обстрела позиций украинских защитников, применяя артиллерию и минометы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во осремя традиционного брифинга сообщил спикер Минобороны полковник Дмитрий Гуцуляк.

Он отметил, что враг вел огонь на Луганском направлении.

"По нашим защитникам Новозвановки с 07:45 с оккупированного пгт Калинового противник выпустил 8 мин калибра 120 мм и вел обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. С 08:10 с Первомайска российско-оккупационные войска совершили еще и 14 выстрелов из артиллерии калибра 122 мм. Эти обстрелы по позициям наших защитников Новозвановки оккупанты завершили одновременно в 08:30.

Кроме этого, по направлению с Первомайска, с 07:50 в течение 20 минут враг выпустил 17 мин 120-мм калибра по защитникам г. Попасная", - сообщил Гуцуляк.

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Также спикер Минобороны добавил, что защитники Украины каждый раз применяя дежурные огневые средства  осуществляли адекватные оборонительные действия.

Источник: https://censor.net.ua/n3126233
 
 
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Очень хочется после сообщения "Утром террористы обстреляли позиции ВСУ..." прочитать вечером "Вечером стрелявших больше нет..."
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Ответьте им тем же . Зеля после 19-го даст такую команду ?
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закрыть все кпп и не открывать пока не прекратится стрельба с той стороны
при первом же выстреле в нашу сторону сразу же перекрывать все кпп наглухо
как вариант
за жратвой и прочими няшками пускай через рашку ездят
уверен прыти у сепаров сразу поубавится
а наши потери существенно уменьшаться - и это главное
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100%!!!!!
Я вже не перший рік пишу, що за кожного вбитого нашого воїна треба закривати усі КПВВ мінімум на місяць.
Тоді ватани лугандона та донбураса почнуть самі пресовати терористів, бо якже ж вони тоді будуть отримувати пенсії та закуповувати харчи?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУтром террористы обстреляли позиции ВСУ под Новозвановкой и Попасной из 122-мм артиллерии и 120-мм минометов, - Гуцуляк
 
 
 
 
 
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