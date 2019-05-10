EN|RU|UK
Темы дня: Паспорта РФ для ОРДЛО Президентские выборы-2019 Языковой вопрос Парламентские выборы-2019
 Происшествия, Общество
  2202  9
Материалы по теме:
Все про:расследование (2514) стрельба (2461) суд (22097)

 Суд начал слушать дело о трагедии в Княжичах

Броварской суд 10 мая начал слушать дело о гибели пятерых полицейских в перестрелке в Княжичах, которая произошла в ночь на 4 декабря 2016 года.

Об этом сообщает "Слидство.Инфо", передает Цензор.НЕТ.

На скамье подсудимых экс-начальник уголовного розыска Киева Леонид Курята, экс-начальник оперативной службы Киева Игорь Иващенко, его бывший подчиненный Александр Мелихов, экс-сотрудник Шевченковского райотдела полиции Роман Мариновский и боец ​​спецподразделения КОРД Андрей Курта.

Читайте также: ГПУ подготовила обвинительный акт по трагедии в Княжичах: троим подозреваемым грозит по 15 лет заключения, еще двоим - пожизненный срок

На заседание пришли родственники погибших полицейских и около 15 бойцов КОРДа, которые пришли поддержать коллегу Андрея Курту.

Судьи решили отложить заседание на 10 июня, поскольку не пришли несколько адвокатов обвиняемых.

Как сообщал Цензор.НЕТ, в ночь на 4 декабря 2016 года в поселке Княжичи Киевской области в результате перестрелки погибли 5 правоохранителей.

Действия пяти подозреваемых квалифицированы по статьям о превышении власти, покушении на умышленное убийство, организация умышленного убийства.

Источник: https://censor.net.ua/n3126232
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Бандитские разборки.
Не могли решить, кто должен завести рюкзакову награбленное, аж перестрелялись.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Не нервничай Суд розпочав слухати справу про трагедію в Княжичах - Цензор.НЕТ 7996 Твой клоун придет - порядок наведет....
 показать весь комментарий
 
А суда то и нет ,название есть а суда нет !
 показать весь комментарий
 
 
Суд розпочав слухати...

іншими словами, хто більше занесе - того і "вислухають"
 показать весь комментарий
 
 
Как говаривал Бисмарк,- Украинцы медленно расследуют, но быстро....выпускают😀😀😀😀😀😀😀😀
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд начал слушать дело о трагедии в Княжичах
 
 
 
 
 
 вверх