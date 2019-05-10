 Вятрович пригрозил Кернесу тюрьмой и конфискацией имущества за возможное переименование проспекта в Харькове

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал глава института Владимир Вятрович.

"Обращаем также внимание на то, что законность переименования в других населенных пунктах Украины объектов топонимики, названных в честь Георгия Жукова, в рамках выполнения требований Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", подтвержден решениями административных судов, которые на сегодняшний день вступили в законную силу, в частности, постановлением Житомирского окружного административного суда от 15.09.2016 по делу № 806/990/16, постановлениями Орджоникидзевского райсуда г. Запорожья от 06.02.2017 г. по делу № 335/9058 / 16-а 2-а/ 335/7/2017 и от 23.11.2016 в деле № 335/6482 / 16-а 2-а/335/194/2016", - написал он.

Также Вятрович проинформировал, что в случае совершения Харьковским городским советом или любыми должностными лицами органов местного самоуправления г. Харькова действий или принятия решений о присвоении имени Георгия Жукова любым объектам права собственности (объектам топонимики) г. Харькова Украинский институт национальной памяти будет обращаться в Генеральную прокуратуру Украины о признании соответствующих действий неправомерными и отмене соответствующих решений в порядке и привлечения виновных лиц к ответственности.

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"Обращаем также внимание на то, что согласно части второй статьи 4361 Уголовного кодекса Украины действия по распространению и публичного использования символики коммунистического тоталитарного режима, совершенные лицом, которое является представителем власти, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без такой", - сказано в сообщении.







