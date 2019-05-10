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 Политика Украины
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Все про:Кернес (1118) переименования (507) Харьков (4245) Вятрович (192) декоммунизация (428)

 Вятрович пригрозил Кернесу тюрьмой и конфискацией имущества за возможное переименование проспекта в Харькове

Украинский институт национальной памяти обратился к мэру Харькова Геннадияю Кернесу о переименовании проспекта Петра Григоренко в честь Георгия Жукова. Такие действия являются нарушением закона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал глава института Владимир Вятрович.

"Обращаем также внимание на то, что законность переименования в других населенных пунктах Украины объектов топонимики, названных в честь Георгия Жукова, в рамках выполнения требований Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", подтвержден решениями административных судов, которые на сегодняшний день вступили в законную силу, в частности, постановлением Житомирского окружного административного суда от 15.09.2016 по делу № 806/990/16, постановлениями Орджоникидзевского райсуда г. Запорожья от 06.02.2017 г. по делу № 335/9058 / 16-а 2-а/ 335/7/2017 и от 23.11.2016 в деле № 335/6482 / 16-а 2-а/335/194/2016", - написал он.

Также Вятрович проинформировал, что в случае совершения Харьковским городским советом или любыми должностными лицами органов местного самоуправления г. Харькова действий или принятия решений о присвоении имени Георгия Жукова любым объектам права собственности (объектам топонимики) г. Харькова Украинский институт национальной памяти будет обращаться в Генеральную прокуратуру Украины о признании соответствующих действий неправомерными и отмене соответствующих решений в порядке и привлечения виновных лиц к ответственности.

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"Обращаем также внимание на то, что согласно части второй статьи 4361 Уголовного кодекса Украины действия по распространению и публичного использования символики коммунистического тоталитарного режима, совершенные лицом, которое является представителем власти, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без такой", - сказано в сообщении.

Вятрович пригрозил Кернесу тюрьмой и конфискацией имущества за возможное переименование проспекта в Харькове 01
Вятрович пригрозил Кернесу тюрьмой и конфискацией имущества за возможное переименование проспекта в Харькове 02

Источник: https://censor.net.ua/n3126231
 
   
 Топ комментарии
 
Та можна й без перейменування. Просто - у буцигарню.
Ми не заперечуємо.
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«Бабы новых нарожают…. Нахрена обмундировывать и вооружать этих хохлов? Все они предатели! Чем больше в Днепре потопим, тем меньше придется в Сибирь после войны ссылать», - говорил маршал Г. Жуков
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Лично я знаю кто такой Жуков, читал его биографию, смотрел фильмы...

Тебе на уколы давно пора с таким знанием.. Я вот про Фантомаса кино смотрел и книжку читал.. Так что?
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А что потрох молчит,это же его кореш балуется.
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я знову ж, в 2780-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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А почему в жукова личше в сталина он сейчас в тренде . Ну и кто этого мэра выбирал ? кацапы или амереканцы или просто быдло ?
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Граждане Украины выбирали,которым насрать на государство Украина, за Украинский народ я ничего не говорю
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Вот кого точно могу назвать жидовской крысоц,так это кернеса.
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Вот единственное о чем жалею, что снайпер не доработал.
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Зачем переименовывать в проспект Жукова?
Назовите "Проспект войны - бабы еще нарожают"

как минимум креативно будет В'ятрович пригрозив Кернесу в'язницею і конфіскацією майна за можливе перейменування проспекту в Харкові - Цензор.НЕТ 1911
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Ось така копіпаста:

Наш двор не был хулиганским, но у каждого уважающего себя пацана должно было быть две рогатки. Одна - «для девчонок», вторая - «серьезная», из которой должен разбиваться любой уличный фонарь.
Когда появилась кино-эпопея Озерова, и мы увидели «прожекторную атаку» - первая мысль, которая должна была возникнуть у мальчишки из нашего двора - «Наверно, у фашистов не было рогаток...».
Все свидетели той атаки утверждают, что половина прожекторов было выбита сразу же после включения, затем, немцы перенесли свой огонь на наступающие цепи. Тучи пыли и дыма поднятые разрывами снарядов предшествующей артподготовки не пробивались прожекторами, но очень контрастно подсвечивали силуэты наступающих. Момент начала атаки совпадал с моментом окончания артподготовки. Если бы не прожектора, то, возможно, под прикрытием дыма и пыли наступающие не несли бы такие большие потери, но прожектора, как в тире, подсвечивали силуэт КАЖДОГО наступающего солдата...
Жуков ни когда не отличался тактическим изысками... откуда эта фантазия - «прожекторная атака»...
Впервые, публикация, описывающая тактический прием ночного боя - «прожекторная атака», появилась в середине 30-х годов в одном, военно-публицистическом, американском журнале. Автор статьи, описывая рассматриваемый тактический прием ночного боя и перечисляя обстоятельства при которых он может применяться, с сожалением констатировал, что вряд ли, в реальной войне, могут сложиться все перечисленные обстоятельства, при которых может быть применена «прожекторная атака».
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вата - священный электорат кернеса.. лично ему насрать на всех жуковых ватутиных и прочих сралиных.. кернес любит деньги и власть..
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Они Януковича 5 лет "судили". Приговор Кернесу был бы не менее эпичным! Он спокойно может Харьков хоть в Сталинград переименовать. Кроме жужжания навозных мух вроде Вятровича большего ожидать не стоит. Не впервый раз.
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"Нет у вас методов против Кости Сапрыкина"...(с)
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Крайне левые и крайне правые идут боком. В'ятрович пригрозив Кернесу в'язницею і конфіскацією майна за можливе перейменування проспекту в Харкові - Цензор.НЕТ 2540 Нам нужны только умеренные. В'ятрович пригрозив Кернесу в'язницею і конфіскацією майна за можливе перейменування проспекту в Харкові - Цензор.НЕТ 8875
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Кернес напился ЗЕленки. Он же у нас, как лакмусовая бумажка. Время наступает смутное т.е смена власти и соответственно будет попытка реванша.Мы уже видели его, и в оранжевом шарфике и с георгиевской ленточкой. Не удивит,что увидим и в зеленых кедах.Короче держит нос по ветру и начинает забрасывать пробные шары на реакцию новой команды.
Насколько будет законным вернуть "жукова" проспекту, его не интересует - это естественно для него, как и не считать решения двух судов о возвращении стоимости проезда в транспорте законным.Снести волонтерскую палатку.Это что самая важная проблема в городе?Кому она мешает? С сентября 2014г стоит и не портила эстетический вид площади.А сейчас видите ли "грязная,вонючая,смотреть страшно"...Я считаю,что она должна стоять до тех пор, пока идет война.Это символ и напоминание,что сейчас происходит совсем рядом..! И он важен.Мне лично она не мешает.Наоборот,пульсирующий,маленький "майданчик".До сих пор приходят бабушки с носками,баночками варенья..
Заметно как начинает шевелиться рыговский клубок.
.Рабинович зачастил в гости, Добкин стал подавать голос...
Короче:
"Пристегните ремни земляки - входим в зону турбулентности" В'ятрович пригрозив Кернесу в'язницею і конфіскацією майна за можливе перейменування проспекту в Харкові - Цензор.НЕТ 6802
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Ця мавпа оп"ять хвоста задрала. Треба колеса їй пошкодити))
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Маршал Жуков 1943 рік : "хохлов не жалеть! Бабы ещё нарожают!". Жуков - м'ясник, ніколи не рахував втрати солдат.
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Гепа також запустив петицію знести волонтерський намет з площі Свободи та прибрати виставку воїнів АТО.
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Гепа осмелел после выборов. Все ватные кореша 9-го на мемориал съехались. Чувствуют, свой к власти пришел. Скоро начнется.
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Комусь свербить реваншистський тренд дупоблока повернутися в 2014 рік. Так зараз красиво в центрі Харкова десятки тисяч червоних, жовтих та білих тюльпанів шкода якщо реванш 2014 знову витопчуть люди в балаклавах та з палками? Нафіга то треба. Подивитись на сусідню область місто Донецьк:
-Ленін є;
-колорадська стрічка є;
-аеропорту нема;
-стадіону нема футболу;
-комендантська година є;
-блокпости є;
-руйнації будинків є;
ну і нахуа питання все це треба заради чЛеніна та колорадської стрічки?
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Гепа всё понимает. НО!
Выборы близятся.....
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казалось бы - вот достойная цель для "нацжён"!
устроить факельное шествие к гостинице , где живёт Кернес, пригрозить закидать её файерами вместе с горисполкомом, поставить оцепление вокруг палатки....
и это всё, что вы должны знать о Билецком
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Кто девушкам платит тот девушек и танцует.
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Нужно опросить жителей этой улицы. Если скажут Григоренко - значит Григоренко. Если скажут Жуков значит Жуков. Почему Вятрович должен навязывать свое мнение народу? Или Кернес
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Кіллеру в 2014 році треба було кулі трохи надпиляти, і цього питання зараз не було б...
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потрібно не звертатися до сепаратиста, а арештовувати й садити за грати
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Люди , схаменіться , перестаньте популяризувати радянських піда расів . Ви ж в Україні живете . А совок давно здох .
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Какой-то Вятрович решает за всю Страну и нацию!? Не много ли на себя берет? Я тоже могу научить его, каким пальцем в носу ковыряться!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВятрович пригрозил Кернесу тюрьмой и конфискацией имущества за возможное переименование проспекта в Харькове
 
 
 
 
 
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