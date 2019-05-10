 Вятрович пригрозил Кернесу тюрьмой и конфискацией имущества за возможное переименование проспекта в Харькове

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал глава института Владимир Вятрович.
"Обращаем также внимание на то, что законность переименования в других населенных пунктах Украины объектов топонимики, названных в честь Георгия Жукова, в рамках выполнения требований Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", подтвержден решениями административных судов, которые на сегодняшний день вступили в законную силу, в частности, постановлением Житомирского окружного административного суда от 15.09.2016 по делу № 806/990/16, постановлениями Орджоникидзевского райсуда г. Запорожья от 06.02.2017 г. по делу № 335/9058 / 16-а 2-а/ 335/7/2017 и от 23.11.2016 в деле № 335/6482 / 16-а 2-а/335/194/2016", - написал он.
Также Вятрович проинформировал, что в случае совершения Харьковским городским советом или любыми должностными лицами органов местного самоуправления г. Харькова действий или принятия решений о присвоении имени Георгия Жукова любым объектам права собственности (объектам топонимики) г. Харькова Украинский институт национальной памяти будет обращаться в Генеральную прокуратуру Украины о признании соответствующих действий неправомерными и отмене соответствующих решений в порядке и привлечения виновных лиц к ответственности.
"Обращаем также внимание на то, что согласно части второй статьи 4361 Уголовного кодекса Украины действия по распространению и публичного использования символики коммунистического тоталитарного режима, совершенные лицом, которое является представителем власти, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без такой", - сказано в сообщении.
Тебе на уколы давно пора с таким знанием.. Я вот про Фантомаса кино смотрел и книжку читал.. Так что?
Назовите "Проспект войны - бабы еще нарожают"
как минимум креативно будет
Наш двор не был хулиганским, но у каждого уважающего себя пацана должно было быть две рогатки. Одна - «для девчонок», вторая - «серьезная», из которой должен разбиваться любой уличный фонарь.
Когда появилась кино-эпопея Озерова, и мы увидели «прожекторную атаку» - первая мысль, которая должна была возникнуть у мальчишки из нашего двора - «Наверно, у фашистов не было рогаток...».
Все свидетели той атаки утверждают, что половина прожекторов было выбита сразу же после включения, затем, немцы перенесли свой огонь на наступающие цепи. Тучи пыли и дыма поднятые разрывами снарядов предшествующей артподготовки не пробивались прожекторами, но очень контрастно подсвечивали силуэты наступающих. Момент начала атаки совпадал с моментом окончания артподготовки. Если бы не прожектора, то, возможно, под прикрытием дыма и пыли наступающие не несли бы такие большие потери, но прожектора, как в тире, подсвечивали силуэт КАЖДОГО наступающего солдата...
Жуков ни когда не отличался тактическим изысками... откуда эта фантазия - «прожекторная атака»...
Впервые, публикация, описывающая тактический прием ночного боя - «прожекторная атака», появилась в середине 30-х годов в одном, военно-публицистическом, американском журнале. Автор статьи, описывая рассматриваемый тактический прием ночного боя и перечисляя обстоятельства при которых он может применяться, с сожалением констатировал, что вряд ли, в реальной войне, могут сложиться все перечисленные обстоятельства, при которых может быть применена «прожекторная атака».
Насколько будет законным вернуть "жукова" проспекту, его не интересует - это естественно для него, как и не считать решения двух судов о возвращении стоимости проезда в транспорте законным.Снести волонтерскую палатку.Это что самая важная проблема в городе?Кому она мешает? С сентября 2014г стоит и не портила эстетический вид площади.А сейчас видите ли "грязная,вонючая,смотреть страшно"...Я считаю,что она должна стоять до тех пор, пока идет война.Это символ и напоминание,что сейчас происходит совсем рядом..! И он важен.Мне лично она не мешает.Наоборот,пульсирующий,маленький "майданчик".До сих пор приходят бабушки с носками,баночками варенья..
Заметно как начинает шевелиться рыговский клубок.
.Рабинович зачастил в гости, Добкин стал подавать голос...
Короче:
"Пристегните ремни земляки - входим в зону турбулентности"
-Ленін є;
-колорадська стрічка є;
-аеропорту нема;
-стадіону нема футболу;
-комендантська година є;
-блокпости є;
-руйнації будинків є;
ну і нахуа питання все це треба заради чЛеніна та колорадської стрічки?
Выборы близятся.....
устроить факельное шествие к гостинице , где живёт Кернес, пригрозить закидать её файерами вместе с горисполкомом, поставить оцепление вокруг палатки....
и это всё, что вы должны знать о Билецком
много на себя берёшь