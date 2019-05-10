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 Политика Украины
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 Адвокат Трампа Джулиани планирует прибыть в Украину для встречи с Зеленским, - The New York Times

Персональный адвокат президента США Дональда Трампа, Рудольф Джулиани, планирует приехать в Киев и встретиться с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает The New York Times, информирует Цензор.НЕТ.

Так, Джулиани хочет настоять на продолжении расследований ряда дел в интересах Белого дома.

Одно из них касается расследования о вмешательстве РФ в президентские выборы США 2016 года. Другое - участия сына экс-вице-президента Джозефа Байдена в работе украинской газовой компании, которая принадлежит украинскому олигарху (очевидно, речь идет о зарегистрированной на Кипре компании Burisma Holding Ltd., которую связывали с экс-министром экологии Николаем Злочевским ).

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Газета отмечает, что Джулиани таким образом пытается помочь Трампу в его президентской кампании 2020 года.

Впрочем сам Джулиани в интервью говорит: "Мы не вмешиваемся в выборы, мы вмешиваемся в расследование, на что имеем полное право". При этом он утверждает, что "в этом нет ничего противозаконного".

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Джулиани рассказал, что о встрече с Зеленским просил "через посредников", добавив, что подтверждение "пока не получено".

"Я собираюсь рассказать ему все, что я знаю о людях, которые его окружают, и насколько важно провести полное, справедливое расследование", - сказал адвокат Трампа.

Он также подчеркнул, что его планы в Украине одобрены Трампом.

Источник: https://censor.net.ua/n3126230
 
   
 Топ комментарии
 
Я считаю, что не надо Трампу сильно подыгрывать.
Джулиани - очень весомая фигура, но с демократами из-за чудака Трампа ссориться не надо.
Тем более, что бочку катят не республиканцы, а лишь один Трамп.
Поэтому лучшее средство как-то выкрутиться.
В любом случае Украине будет очень плохо, если Трамп останется ещё на 4 года.
Трамп просто все санкции устаканивает с путиным и вводит лишь те для отмазки, на которые хозяин добро дал.
А при Обаме активы по всему миру арестовывались. Чего стоит заморозка 40 млрд. в ватиканском банке.
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Джулиани был мэром Нью-Йорка 7 лет. Адвокат Трампа Джулиани планирует прибыть в Украину для встречи с Зеленским, - The New York Times - Цензор.НЕТ 2859
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супер, раньше летали вице0президенту, госсекретари и спецпредствавители...скоро садовников отправлять будут на встречи
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Бюджет Нью Йорка больше запоребрикового.Зе может сдать с потрохами папередников..Особенно ЮВТ и Ляшко...
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А юмора не заметил?.Минное поле оставляет после себя По.В США ни один президент не избирается без поддержки еврейской диаспоры. Евреи там поделены на республиканцев и демократов,впрочем как и везде.Израиль сейчас сделал ставку на Трампа.Но еврейская диаспора штатов его не любит. Собственно говоря, выборы в США- внутриеврейские разборки.А Израиль не любит ,скажемБайдена ,Клинтон и особенно Барака Обаму.Трамп сейчас ещё не взял власть в Республиканской партии. Если РП найдёт более яркого претендента,то Трамп не пройдёт сито отбора.Но в любом случае РП будет искать компромат на Байдена.,как главного претендента от ДП.И Зе не позавидуешь.Оказаться в самой гуще разборок между демократами и республиканцами-врагу не пожелаешь!
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По Сытникову душу соответствующий уровень и прилетит... Адвокат Трампа Джулиани планирует прибыть в Украину для встречи с Зеленским, - The New York Times - Цензор.НЕТ 4490
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Бо нема чого було Ситнику влазати у виборчий процес США і зливати Трампа. Хай тепер каїться
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Такова жизнь...думаю, что гореть задница будет у многих скоро и совсем не у тех фамилий, о которых много говорят...
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Ну шо, Беня! Твой ход. Это может быть чревато как последним взлетом, так и последним падением, как говорил "дружище Мюллер".
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петя сядет...
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и монастырь 15 разрушит...но это все во влажных мечтах зебилов...😀
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Рискну возразить. Чтобы мечтать нужно иметь орган, которым это действие производится. Но в желудке нет нейронов, поэтому "А КАК ????".
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порох должен сидеть...
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Новая информация от команды Зеленского!

На инаугурации планируется, что новый президент исполнит на рояле классику из "Слуга народа" - "Я люблю свою страну"

Уважаемые родители!
Убедительная просьба, во время представления отвести детей от телеэкранов
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Кому должен？зебилам？ он им прощает..😀
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А коли представники Трампа з Коломойським збираються зустрічатись? Все ж - куди корисніше для справ в Україні буде саме з бенею перетерти, ніж з зебілом!
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Из него такой же Элвис , как из моего *** кондитер !
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чомісь Вова на Захерченка ******, тільки без розпальцовки
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Я считаю, что не надо Трампу сильно подыгрывать.
Джулиани - очень весомая фигура, но с демократами из-за чудака Трампа ссориться не надо.
Тем более, что бочку катят не республиканцы, а лишь один Трамп.
Поэтому лучшее средство как-то выкрутиться.
В любом случае Украине будет очень плохо, если Трамп останется ещё на 4 года.
Трамп просто все санкции устаканивает с путиным и вводит лишь те для отмазки, на которые хозяин добро дал.
А при Обаме активы по всему миру арестовывались. Чего стоит заморозка 40 млрд. в ватиканском банке.
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Вот наверное и Сытник решил не ссорится с демократами и помочь им слить Трампа, как мы видим не получилось.
А теперь из за действий Сытника у нас может быть международный скандал
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Вове лучше в это не лезть,его руками хотят прибрать Байдена,главного соперника трампампа,пусть сами разбираются.
А вот Беня разочаровал...в интервью РБК Украина ляпнул,что хочет премьером кобылева (нафтогаз)....Нужно учитывать,что украинцы кобЫлева не хотят.
Тимошенко надо воздержаться от коалиций с Зеленским,раз Беня начинает с назначений на должности.
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Кругом гадание на кофейной гуще.Все назначения после получения информации на претендентов от всех спецслужб.Беня может учить,как проходить между дождинками.Полиграф тоже не исключается.
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Даже хомячок, загнанный в угол, может стать сильным и изворотливым зверем. Кто хомячек? - Догадайся сам.
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скоро хомячками в НАБУ станут, когда ответка от Трампа прилетит, что они по делу Злочевского нифуфты не расследуют, шоб Байдена не обидеть.
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в то время когда украинский "бомонд" повернулся к Володя жопой

глупо отказываться от руки друга
в то время когда других союзников против кремля у нас сегодня реально нет

если не считать поляков и прибалтов
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Ну, вот и приоткрылась завеса о результатах встречи Зеленского и Макрона...

Оказывается Макрон жопой повернулся...

Или Володя это Ульянов?


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наши союзники это враги рф
которых я тебе выше перечислил
франция и германия к ним не относятся
андестенд?
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Та ладно! кацапы каждую весну "на Берлин!"

Что-то, уважаемый, Вы в геополитике запутались


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это ты их новый газопровод имел ввиду?
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"Я собираюсь рассказать ему все, что я знаю о людях, которые его окружают, и насколько важно провести полное, справедливое расследование", - сказал адвокат Трампа. Источник: https://censor.net.ua/n3126230
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Фух, выдохнул ПАП, я не вхожу в окружение Зе .
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- Владимир Александрович, хотел Вас спросить как юрист юриста: Мне говорили, что Вы - заядлый роялист. Скажите, как это может быть, ведь Украина - парламентско-президентская республика?
- Я лучше покажу!
Адвокат Трампа Джуліані планує прибути в Україну для зустрічі із Зеленським, - The New York Times - Цензор.НЕТ 6579
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начинаются гнилые терки. Вы нам помогаете с компроматом на сына Байдена, чтобы отца "опустить" на предстоящих выборах, и задвинуть на задний план связи Трампа с рф. А мы вам кое-что расскажем
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Заодно и по Игорю Валерьевичу перетрут...
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ну да, сколько можно ему от ФБР в Израиле отсиживаться
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Там у нас есть надежда,что палестинцы не промахнутся
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Слыша фамилию Джулиани почему-то вспоминается фильм Крёстный отец ,с чего бы это ... Адвокат Трампа Джуліані планує прибути в Україну для зустрічі із Зеленським, - The New York Times - Цензор.НЕТ 675
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Манафорт тоже приежал к фьодричу. Смотри, Джулиани, закончишь как Манахфорт Адвокат Трампа Джуліані планує прибути в Україну для зустрічі із Зеленським, - The New York Times - Цензор.НЕТ 9478
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от за Мананфорта тоже и прижучат наших борцов как ото Сытник и Шабунин, они не просто так начали на Манафорта бочку катить аккурат во время выборов США.
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И пойди теперь докажи, что они действовали сугубо от себя, а не от имени всей Украины
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Врядли Зеленский станет помогать, это плохая идея...не мешать, обеспечить максимальную прозрачность, всё через официальные каналы, а не так как *****, лично Клинтон лизнул!
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...перед деребаном встретятся юристы
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Ну вот и доигрались наши Сытники с Лещенками. Они так переживали за свои гранты, что плюнули на страну и Лещенко поехал даже в США чтобы публично поддержать Клинтон
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то что поехал поддерживать то такое. но вот ради демократов Сытник закрыл дело Злочевского покрывая сына Байдена
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Похоже, что первое испытани Зе-бени в международном политическом болоте станет последним. Мозгов Порошенко, чтобы ходить по лезвию ножа у него нет. Это ему не на рояле играть.
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"люди, которые окружают" - это наверное лысыймордатыйносатыйюзикилена!
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Наскільки я пам'ятаю, то Ситник абсолютно без проблем закрив справу Злочевського
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Едет на обмен опытом, как с помощью молчания стать президентом?
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Для пацаков,заход сына Байдана в газовый рынок Украины,буде означать конец их монополии и влиянию.Тому вони сделают всё,щоб не пустить сюда амеров.А наши им за долю малую помогут.Самое правильное нашим вспомнить о своём лозунге"Геть вiд Мордора",та доказать цей лозунг справами.А стосовно Джулиани,то Зеле нефиг беспокоится.Теряя одну часть США,он приобретает на свою сторону другую часть США.Просто делай правильно и не бойся Адвокат Трампа Джуліані планує прибути в Україну для зустрічі із Зеленським, - The New York Times - Цензор.НЕТ 9196
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАдвокат Трампа Джулиани планирует прибыть в Украину для встречи с Зеленским, - The New York Times
 
 
 
 
 
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