 Адвокат Трампа Джулиани планирует прибыть в Украину для встречи с Зеленским, - The New York Times

Об этом сообщает The New York Times, информирует Цензор.НЕТ.
Так, Джулиани хочет настоять на продолжении расследований ряда дел в интересах Белого дома.
Одно из них касается расследования о вмешательстве РФ в президентские выборы США 2016 года. Другое - участия сына экс-вице-президента Джозефа Байдена в работе украинской газовой компании, которая принадлежит украинскому олигарху (очевидно, речь идет о зарегистрированной на Кипре компании Burisma Holding Ltd., которую связывали с экс-министром экологии Николаем Злочевским ).
Газета отмечает, что Джулиани таким образом пытается помочь Трампу в его президентской кампании 2020 года.
Впрочем сам Джулиани в интервью говорит: "Мы не вмешиваемся в выборы, мы вмешиваемся в расследование, на что имеем полное право". При этом он утверждает, что "в этом нет ничего противозаконного".
Джулиани рассказал, что о встрече с Зеленским просил "через посредников", добавив, что подтверждение "пока не получено".
"Я собираюсь рассказать ему все, что я знаю о людях, которые его окружают, и насколько важно провести полное, справедливое расследование", - сказал адвокат Трампа.
Он также подчеркнул, что его планы в Украине одобрены Трампом.
На инаугурации планируется, что новый президент исполнит на рояле классику из "Слуга народа" - "Я люблю свою страну"
Уважаемые родители!
Убедительная просьба, во время представления отвести детей от телеэкранов
Джулиани - очень весомая фигура, но с демократами из-за чудака Трампа ссориться не надо.
Тем более, что бочку катят не республиканцы, а лишь один Трамп.
Поэтому лучшее средство как-то выкрутиться.
В любом случае Украине будет очень плохо, если Трамп останется ещё на 4 года.
Трамп просто все санкции устаканивает с путиным и вводит лишь те для отмазки, на которые хозяин добро дал.
А при Обаме активы по всему миру арестовывались. Чего стоит заморозка 40 млрд. в ватиканском банке.
А теперь из за действий Сытника у нас может быть международный скандал
А вот Беня разочаровал...в интервью РБК Украина ляпнул,что хочет премьером кобылева (нафтогаз)....Нужно учитывать,что украинцы кобЫлева не хотят.
Тимошенко надо воздержаться от коалиций с Зеленским,раз Беня начинает с назначений на должности.
глупо отказываться от руки друга
в то время когда других союзников против кремля у нас сегодня реально нет
если не считать поляков и прибалтов
Оказывается Макрон жопой повернулся...
Или Володя это Ульянов?
которых я тебе выше перечислил
франция и германия к ним не относятся
андестенд?
Что-то, уважаемый, Вы в геополитике запутались
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Фух, выдохнул ПАП, я не вхожу в окружение Зе .
- Я лучше покажу!