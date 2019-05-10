 С сегодняшнего дня "Укрзализныця" запускает регулярные рейсы сдвоенного состава экспресса в аэропорт "Борисполь" в пиковые часы

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" в Facebook.

"С сегодняшнего дня в пиковые часы будут курсировать регулярные сдвоенные составы Kyiv Boryspil Express. Из Киева экспресс отправляется в 17:00, а из аэропорта Борисполь - в 17:41", - сказано в сообщении.

Также в "Укрзализныце сообщили, что экспрессом уже перевезено 300 тыс. человек.

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