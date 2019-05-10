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 Общество
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Все про:аэропорт (1202) Борисполь (566) Укрзализныця (1622)

 С сегодняшнего дня "Укрзализныця" запускает регулярные рейсы сдвоенного состава экспресса в аэропорт "Борисполь" в пиковые часы

С сегодняшнего "Укрзализныця" будет на постоянной основе использовать сдвоенный состав экспресса по маршруту Киев – аэропорт "Борисполь" в пиковые часы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" в Facebook.

"С сегодняшнего дня в пиковые часы будут курсировать регулярные сдвоенные составы Kyiv Boryspil Express. Из Киева экспресс отправляется в 17:00, а из аэропорта Борисполь - в 17:41", - сказано в сообщении.

Также в "Укрзализныце сообщили, что экспрессом уже перевезено 300 тыс. человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Возле "Борисполя" построят автобусную станцию на 16 платформ, - коммерческий директор аэропорта Зубко

С сегодняшнего дня Укрзализныця запускает регулярные рейсы сдвоенного состава экспресса в аэропорт Борисполь в пиковые часы 01

Источник: https://censor.net.ua/n3126227
 
 
 Топ комментарии
 
Если хочешь ехать НА Украину, то в хуйлостане тебе и место. Латвии респект.
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Кто собирается НА Украину, будет сдан НА органы (не моё).
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Вот так. Несколько десятков лет воду в ступе толкли.
А Гройсман - сделал. Від сьогодні "Укрзалізниця" запускає регулярні рейси здвоєного складу експреса в аеропорт "Бориспіль" у пікові години - Цензор.НЕТ 583
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Совет форумчанПравила форума
 
шо ж це робиться? а як таксьори) будуть возити пасажирів?!
вчора був на жд вокзалі біля 11-00, так багато було бажаючих -
як вони влізли в одинарний авто-жд-дрезину, навіть не знаю -
прибуваючий потяг перекрив огляд ! С сегодняшнего дня "Укрзализныця" запускает регулярные рейсы сдвоенного состава экспресса в аэропорт "Борисполь" в пиковые часы - Цензор.НЕТ 406
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Клован поидет ...четверной состав запустит...или всю жд запустит...или всю экономику Украины запустит...но то что запустит это и к бабке не ходи...бо там иканамисты аховые...в зекоманде...
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Не... Это правительство им уже не свалить. А через полгода коЗеманду гонять будут тряпками с мочевиной.
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С сегодняшнего дня "Укрзализныця" запускает регулярные рейсы сдвоенного состава экспресса в аэропорт "Борисполь" в пиковые часы - Цензор.НЕТ 5977


Hyundai налагодить до 2020 р. виробництво електрокарів в Україні.



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На тобі ще смєшного:
«12:24, 10 мая 2019. Продюсера Telegram-канала задержали в связи с авиакатастрофой в Шереметьево.



Продюсер Telegram-канала Mash задержан сотрудниками правоохранительных органов за подделку документов ради информации по авиакатастрофе Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево. Об этом в пятницу, 10 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.»

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буде, на 100%, як по тунелю пустити, або трубу на цей автобус) наварити -
і буде гіперлуппп! Від сьогодні "Укрзалізниця" запускає регулярні рейси здвоєного складу експреса в аеропорт "Бориспіль" у пікові години - Цензор.НЕТ 5388
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Таке смішне слово: Hyperloop, для СЗЄЛЮКА...
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Привет друзья! Кто нибудь может помочь с приглашением на вьезд в Украину? Был изгнан из Латвии за свои взгляды. Сейчас временно прибываю в **********. Хочу ехать на Украину
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Если хочешь ехать НА Украину, то в ********** тебе и место. Латвии респект.
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Кто собирается НА Украину, будет сдан НА органы (не моё).
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Хто їде на Україну той буде зданий не в органи а НА органи.
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Когда же окупится этот проект? Особенно сумма откатов?
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Каких откатов, девочка ? Весь проект уложился менее чем в 500 млн.гривен. Это в 20 (двадцать) раз дешевле чем первоначальный китайский проект.
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Каких 500 млн. ГРИВЕН, мальчик (не целованный)?
Откуда эта ПРАВДИВАЯ информация? Від сьогодні "Укрзалізниця" запускає регулярні рейси здвоєного складу експреса в аеропорт "Бориспіль" у пікові години - Цензор.НЕТ 3237
(прошу прощение за иронию)
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Из канцелярии Премьер-министра, девочка.
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Та Вы шо?!
Може й ще нагадаєте нам хвамілію прем*єра з його "чесним словом" ,
foolish boy ?
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Ничего, - лучше позже, чем при рождении , в наследство...
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Ви б матчасть підучили - там розслідування ніби в НАБУ було, бо думали, що і 500 млн. - забагато...

І да, при Янику проект дійсно був в рази дорожчим (причому його навіть не почали будувати), але тоді ми тут від вас не чули заперечень.
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"...тоді ми тут від вас не чули заперечень." (с)
Раньше Вы так скрупулёзно не просматривали комментарии. Видимо у Вас была работа,
а сейчас её нет и по этой причине Вы меня заметили...
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Это не Альцгеймер... это хуже.... вата головного мозга.
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лучше вата в мозгах, чем тряпка в штанах
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Бакланша , а может ты нам документы покажешь? Или видео , где ты лично присутствовала при дележе откатов ?
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+ Від сьогодні "Укрзалізниця" запускає регулярні рейси здвоєного складу експреса в аеропорт "Бориспіль" у пікові години - Цензор.НЕТ 9939 Паливода Александр "Бакланша , а мо..."
Вы, с какой страны вещаете, беспризорник-бомжик, что Ваша страна под вопросом? Или Вас приютили в сарайчике БПП и усадили за компом с определенной задачей - пукать в эфир?
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Примерно 10 лет. Выгодней деньги на депозите держать
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10 лет? Думаю на порядок выше. Если учесть стоимость содержания этого транспорта и чистой прибыли - никогда!
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наверное больше..
но если вернуть украденное, то процесс пойдёт быстрее
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Мои студенты едут в Италию . Из Киева в Борисполь поедут на такси . Это мой отцовский приказ .
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Виходиш з вокзалу,тут же автобус,даєш сто гривень і за п"ять хвилин їдеш в Бориспіль,маючи в дупі всіх сраних піарщиків - преза,премєра і того цибатого міністра-націоналіста...
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Скільки часу займає дорога автобусом і залізницею?
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І стоїш на Південному мосту в пробці і нервуєшся - встигнеш на рейс чи ні...

І да, вже 120 грн.
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Вот так. Несколько десятков лет воду в ступе толкли.
А Гройсман - сделал. Від сьогодні "Укрзалізниця" запускає регулярні рейси здвоєного складу експреса в аеропорт "Бориспіль" у пікові години - Цензор.НЕТ 583
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что именно - потрындел как леня космос - вокруг кмева за 40 мин
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Від вокзалу до аеропорту Бориспіль 38 км, поїзд їде 40 хвилин і там ж ще зупинка в Дарниці. Середня швидкість - десь ~60 км/год. Це враховуючи той факт, що по місту і на мосту є певні обмеження швидкості...

До речі, абсолютно такі самі рейкові автобуси Песа ходять з вокзалу в аеропорт у Вільнюсі.
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Таким нехитрым способом вероятность доехать до аэропорта повышается вдвое! Від сьогодні "Укрзалізниця" запускає регулярні рейси здвоєного складу експреса в аеропорт "Бориспіль" у пікові години - Цензор.НЕТ 4293
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А чого тільки 17:00 ??? З ранку та вдень їздити не треба людям....
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Цензор.НЕТНовостиОбществоС сегодняшнего дня "Укрзализныця" запускает регулярные рейсы сдвоенного состава экспресса в аэропорт "Борисполь" в пиковые часы
 
 
 
 
 
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