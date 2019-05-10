 С сегодняшнего дня "Укрзализныця" запускает регулярные рейсы сдвоенного состава экспресса в аэропорт "Борисполь" в пиковые часы

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" в Facebook.
"С сегодняшнего дня в пиковые часы будут курсировать регулярные сдвоенные составы Kyiv Boryspil Express. Из Киева экспресс отправляется в 17:00, а из аэропорта Борисполь - в 17:41", - сказано в сообщении.
Также в "Укрзализныце сообщили, что экспрессом уже перевезено 300 тыс. человек.
вчора був на жд вокзалі біля 11-00, так багато було бажаючих -
як вони влізли в одинарний авто-жд-дрезину, навіть не знаю -
прибуваючий потяг перекрив огляд !
Hyundai налагодить до 2020 р. виробництво електрокарів в Україні.
омелян гіпер-луппп) обіцяв!
«12:24, 10 мая 2019. Продюсера Telegram-канала задержали в связи с авиакатастрофой в Шереметьево.
Продюсер Telegram-канала Mash задержан сотрудниками правоохранительных органов за подделку документов ради информации по авиакатастрофе Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево. Об этом в пятницу, 10 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.»
і буде гіперлуппп!
СЗЄЛЮКА...
Откуда эта ПРАВДИВАЯ информация?
(прошу прощение за иронию)
Може й ще нагадаєте нам хвамілію прем*єра з його "чесним словом" ,
foolish boy ?
І да, при Янику проект дійсно був в рази дорожчим (причому його навіть не почали будувати), але тоді ми тут від вас не чули заперечень.
Раньше Вы так скрупулёзно не просматривали комментарии. Видимо у Вас была работа,
а сейчас её нет и по этой причине Вы меня заметили...
Вы, с какой страны вещаете, беспризорник-бомжик, что Ваша страна под вопросом? Или Вас приютили в сарайчике БПП и усадили за компом с определенной задачей - пукать в эфир?
но если вернуть украденное, то процесс пойдёт быстрее
І да, вже 120 грн.
А Гройсман - сделал.
До речі, абсолютно такі самі рейкові автобуси Песа ходять з вокзалу в аеропорт у Вільнюсі.