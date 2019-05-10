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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (9135) допрос (1152) Лысенко (1027) Сытник (663)

 Допрос Сытника в ГПУ не состоялся: он заявил о желании дать показания в письменном виде

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник отказался отустного допроса в Генпрокуратуре и заявил о готовности давать показания письменно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Українським Новинам" сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко.

По его словам, в начале допроса Сытник заявил о том, что желает давать показания собственноручно (такая процедура предусмотрена законом) и для этого ему необходимо время, включая возможность предоставления подтверждающих показания документов.

Заявление Сытника было отмечено в протоколе и на этом следственное действие было завершено.

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Кроме того, был составлен протокол о предупреждении о неразглашении данных расследования.

Таким образом, по сути допрос не состоялся.

Напомним, ранее сегодня Сытник прибыл на допрос в ГПУ по делу о вмешательстве в выборы президента в США.

Как сообщалось, 15 марта 2019 года в эфире программы "Право на власть" генпрокурор Юрий Луценко сообщил о поступившем заявлении от внефракционного народного депутата Бориса Розенблата, который утверждал о якобы передаче директором НАБУ Сытником в США т.н. "черной бухгалтерии" Партии регионов для поддержки Хиллари Клинтон на президентских выборах. Он добавил, что вскоре ГБР приступит к обработке этого дела.

22 марта в НАБУ заявили, что его детективы не собирали и никому не передавали никаких доказательств противоправной деятельности американского политтехнолога Пола Манафорта НАБУ, и опровергли заявление Ю.Луценко об их возможном влиянии на выборы президента США, назвав его абсурдной попыткой дискредитировать Бюро.

В свою очередь руководитель САП Назар Холодницкий, комментируя эту ситуацию, сказал: "Если он (Сытник) действительно увидел себя геополитиком и помогал Хиллари, то надо делать выводы, это неправильно... У меня с ним (с Сытником) в 2016 году был разговор на конференции в Панаме, и он мне также говорил, что хочет помочь Хиллари. На мой вопрос "Где ты, а где Хиллари" ответа не было".

Утечка записей так называемой "черной бухгалтерии" в СМИ США, также известной как "амбарная книга" Партии регионов, стала причиной отставки П.Манафорта из кампании Д.Трампа и привела к одному из ключевых обвинений в расследовании заговора с РФ, которое преследует Д.Трампа в течение последних двух с половиной лет. По данным The New York Times, в "черной бухгалтерии" фамилия Манафорта упоминается 22 раза. В целом речь шла о выплатах на сумму в $12,7 млн, осуществленных в течение 2007-2012 годов.

Печерский районный суд г.Киева 8 апреля 2019 года назначил компьютерно-техническую экспертизу и экспертизу звукозаписи аудиофайлов, на которых человек с голосом, похожим на А.Сытника, рассказывает о своей роли во время выборов президента США.

Источник: https://censor.net.ua/n3126225
 
 
 Топ комментарии
 
Отэто законы. Хочу дать показания, взял бумашку и пшел домой сочинение писать！
Так всем можно？
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при допросах третьей степени письменные показания давать сложно, почерк нечитаемый
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при допросах третьей степени письменные показания давать сложно, почерк нечитаемый
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Отэто законы. Хочу дать показания, взял бумашку и пшел домой сочинение писать！
Так всем можно？
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Не, только зелёной команде.
За него разумков напишет.
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Сытник уже под Зе командой. С Богданом уже все порешали, он не трогает Беню и ко, а его оставляют на своем посту
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Пошел в отказ, ну и правильно, зачем свидетельствовать перед фейковой прокуратурой неуча и обвинителей майдана?
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Ну и правильно, пусть пробует повторить такие фокусы с ФБР
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спадок))) майора мельничука - плівки ситника)))))))))))))))))))
кажуть шо є студія у льовочкина) по запису голосів подібних, потрібним людям! Допрос Сытника не состоялся: он заявил о желании дать показания в письменном виде - Цензор.НЕТ 6678
а на папері, тим більше секретному, взагалі все буде засекречено,
так шо все ок, пацани від папа будуть і далі при керівництві! Допрос Сытника не состоялся: он заявил о желании дать показания в письменном виде - Цензор.НЕТ 946
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Дождется, что как и председателю КС, американцы запретят визу выдавать.
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Слился сырник! "Тебя посодют! А ты не воруй!"
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природжений дефект дикції й відбита голова на квадроциклі дали про себе знати.
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а давайте пошукаєм хто за луцика за біляш на вокзалі заплатив
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Так понятно, в письменном виде проще, сможет подготовится со всеми договорится, обсудить официальную версию и написать что нужно. А сейчас в спешке правду прийдется сказать
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смЭшно... Типа его не будут записывать, и даже письменно! Любые, даже самые безобидные показания,типа: "писял, какал, думал, болел,.. " ему не подведут под расстрелянную статью!
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Откуда в Украине столько мразоты? Сытники, Шабунины, Зеленские, Коломойские, Мертведчуки, Ахметова.
Один мусор и гниль.
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Я собі вже уявляю. Сидить і пише твір на тему " Як я не втручався у вибори США". Сміх та й годі, коли директор НАБУ разом з послом США надумали втрутитись у виборчий процес США замість того, щоб займатися своєю роботою
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДопрос Сытника в ГПУ не состоялся: он заявил о желании дать показания в письменном виде
 
 
 
 
 
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