 Допрос Сытника в ГПУ не состоялся: он заявил о желании дать показания в письменном виде

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Українським Новинам" сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко.

По его словам, в начале допроса Сытник заявил о том, что желает давать показания собственноручно (такая процедура предусмотрена законом) и для этого ему необходимо время, включая возможность предоставления подтверждающих показания документов.

Заявление Сытника было отмечено в протоколе и на этом следственное действие было завершено.

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Кроме того, был составлен протокол о предупреждении о неразглашении данных расследования.

Таким образом, по сути допрос не состоялся.

Напомним, ранее сегодня Сытник прибыл на допрос в ГПУ по делу о вмешательстве в выборы президента в США.

Как сообщалось, 15 марта 2019 года в эфире программы "Право на власть" генпрокурор Юрий Луценко сообщил о поступившем заявлении от внефракционного народного депутата Бориса Розенблата, который утверждал о якобы передаче директором НАБУ Сытником в США т.н. "черной бухгалтерии" Партии регионов для поддержки Хиллари Клинтон на президентских выборах. Он добавил, что вскоре ГБР приступит к обработке этого дела.

22 марта в НАБУ заявили, что его детективы не собирали и никому не передавали никаких доказательств противоправной деятельности американского политтехнолога Пола Манафорта НАБУ, и опровергли заявление Ю.Луценко об их возможном влиянии на выборы президента США, назвав его абсурдной попыткой дискредитировать Бюро.

В свою очередь руководитель САП Назар Холодницкий, комментируя эту ситуацию, сказал: "Если он (Сытник) действительно увидел себя геополитиком и помогал Хиллари, то надо делать выводы, это неправильно... У меня с ним (с Сытником) в 2016 году был разговор на конференции в Панаме, и он мне также говорил, что хочет помочь Хиллари. На мой вопрос "Где ты, а где Хиллари" ответа не было".

Утечка записей так называемой "черной бухгалтерии" в СМИ США, также известной как "амбарная книга" Партии регионов, стала причиной отставки П.Манафорта из кампании Д.Трампа и привела к одному из ключевых обвинений в расследовании заговора с РФ, которое преследует Д.Трампа в течение последних двух с половиной лет. По данным The New York Times, в "черной бухгалтерии" фамилия Манафорта упоминается 22 раза. В целом речь шла о выплатах на сумму в $12,7 млн, осуществленных в течение 2007-2012 годов.

Печерский районный суд г.Киева 8 апреля 2019 года назначил компьютерно-техническую экспертизу и экспертизу звукозаписи аудиофайлов, на которых человек с голосом, похожим на А.Сытника, рассказывает о своей роли во время выборов президента США.