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Темы дня: Паспорта РФ для ОРДЛО Президентские выборы-2019 Языковой вопрос Парламентские выборы-2019
 Политика Украины
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Все про:Германия (3326) Меркель (1646) моряки (729) паспорт (742) Порошенко (17442) Россия (72731) санкции (7354)

 Порошенко переговорил с Меркель по телефону и призвал Берлин поддержать ужесточение санкций против РФ в ответ на "паспортные указы" Путина

Состоялся телефонный разговор между Президентом Украины Петром Порошенко и Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.

Порошенко поблагодарил Меркель за особое внимание к ситуации в Украине, прежде всего в вопросе восстановления территориальной целостности Украины.

Было отмечено, что за последние пять лет украинско-германское партнерство достигло стратегического уровня. Глава государства особо отметил всестороннюю поддержку Украины со стороны Федерального правительства ФРГ и лично Федерального канцлера, включая внедрение реформ, в частности децентрализации, усиления институтов правового государства, поддержку Украины на евроинтеграционном пути.

В контексте рассмотрения в Гамбурге Международным морским трибуналом вопрос освобождения 24 украинских моряков особое внимание было уделено дальнейшему усилению давления на Москву для ускорения освобождения всех украинских заложников, которые незаконно содержатся Россией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Эстонии Рейнсалу предлагает усилить санкции против РФ из-за выдачи ею российских паспортов жителям ОРДЛО

Стороны также обсудили развитие ситуации на Донбассе в свете последних провокационных шагов России. Порошенко призвал Берлин поддержать ужесточение санкций против Москвы на так называемые паспортные указы.

Меркель отметила честность и состязательность избирательного процесса в Украине, а также личную роль Порошенко в демократичности выборов и во внедрении реформ в Украине в течение последних 5 лет. Канцлер Германии выразила надежду, что новое руководство Украины будет придерживаться принципа преемственности во внешней политике, прежде всего относительно ЕС и развития украинского-германского стратегического партнерства.

Меркель заверила, что Украина будет оставаться в центре внимания политики ЕС и Германии.

Источник: https://censor.net.ua/n3126223
 
   
 Топ комментарии
 
Ніяк бідолашний не набалакається. Скоро й слухавку піднімати не будуть.
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Срочно! Ищу памперс 59 размера. Хорошего качества. Цена не имеет значения.
Петя ПРошенко. Банковая, 11.
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Медведчук гарцует сепарами как хочет
а эта жопа по тилипону звонит и героев свинарчукам раздаёт
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из панамской процветающей по новому и с ********...ми
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годі маячнею займатися з тими санкціями на начальників пари-трійки паспортних столів десь на кацапщині, а краще хутчіше приймайте закон про автоматичну втрату громадянства України при отриманні громадянства країни-агресора. Оце і було б адекватною відповіддю на такі дії *****. Не гайте часу!
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Автоматичне втрачання громадянства при отриманні паспорта іншої країни - автоматично призведе до безвладдя, бо досі при владі Порошенківська команда.
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не зовсім так, тому що, по-перше, команда Порошенка добуває останні дні, а по-друге, вже дописував якось, що закон зворотньої сили немає. Ті, хто вже на сьогодні має кацапські паспорти, ніяк від цього закону не постраждали би, на них він не поширювався би за Конституцією України. Тому нардепам, голосуючим за такий закон, боятися нічого. Таким як Коломойський, наприклад, що мають ізраїльский та кіпрський паспорти, також боятися нічого, бо мова йде про втрату громадянства при отриманні паспорту саме країни-агресора, тобто кацапщини. Тому повторюсь, я не знаходжу виправдання цьому зволіканню у прийнятті такого закону. Його потрібно було прийняти ще позавчора, грати на випередження так би мовити. Ок, не граємо на випередження, не вміємо чи не можемо, чи ще які причини, добре. Але що заважає адекватно реагувати вже сьогодні по факту таких дій *****? Яке виправдання? Ок, якщо не можемо у військовому плані адекватно відповісти бо "не має воєнного рішення", то чому бездіє держава у правовому полі, де така можливість є? Щоб прийняти такий закон не потрібне ядерне озброєння, бюджетні витрати на армію тощо....немає об,єктивних причин у зволіканні в прийнятті такого закону. Це злочин, від Верховної Ради в першу чергу.
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Грицак - герой Украины. Звездец, товарищи… Порошенко переговорив із Меркель телефоном і закликав Берлін підтримати посилення санкцій проти РФ у відповідь на "паспортні укази" Путіна - Цензор.НЕТ 9984
Говорят, что если бывшему оторвать голову, то он ещё месяц будет бегать безголовый, раздавать звания, награды, и перерезать ленточки…
Такой информацией поделился около часа назад в Фейсбуке общественный активист и публицист Юрий Касьянов.
Грицак - герой Украины.
Звездец, товарищи.
Остановите этот сумасшедший поезд. Я сойду…
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все послідовно, охендовському орден ярослава мудрого, грицяку героя! зважуючи на ступінь відданості солодкобарижній дупі!
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Вместо передачи лет какие то интриги.
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то фрау й так підтримує, сєвєрним потоком 2!!!
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Он же хотел уже на следующий день после выборОв срочно провести встречу в Нормандыском формате, а теперь только с Меркель и только по телефону... Порошенко переговорив із Меркель телефоном і закликав Берлін підтримати посилення санкцій проти РФ у відповідь на "паспортні укази" Путіна - Цензор.НЕТ 2164
Такое вчпечатление, что Гэтьман Конхвета никак не может найти надежное убежище "на послепрезидентский период".
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Припарки уже не помогут. Поздно пить боржоми ... Порошенко переговорив із Меркель телефоном і закликав Берлін підтримати посилення санкцій проти РФ у відповідь на "паспортні укази" Путіна - Цензор.НЕТ 823
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Петя! Может хватит уже войну "разжигать" подстрекательство в ЕС не приведет к миру на Востоке Украины однозначно, дай Зеле все устаканить...............
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко переговорил с Меркель по телефону и призвал Берлин поддержать ужесточение санкций против РФ в ответ на "паспортные указы" Путина
 
 
 
 
 
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