 Порошенко переговорил с Меркель по телефону и призвал Берлин поддержать ужесточение санкций против РФ в ответ на "паспортные указы" Путина

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.

Порошенко поблагодарил Меркель за особое внимание к ситуации в Украине, прежде всего в вопросе восстановления территориальной целостности Украины.

Было отмечено, что за последние пять лет украинско-германское партнерство достигло стратегического уровня. Глава государства особо отметил всестороннюю поддержку Украины со стороны Федерального правительства ФРГ и лично Федерального канцлера, включая внедрение реформ, в частности децентрализации, усиления институтов правового государства, поддержку Украины на евроинтеграционном пути.

В контексте рассмотрения в Гамбурге Международным морским трибуналом вопрос освобождения 24 украинских моряков особое внимание было уделено дальнейшему усилению давления на Москву для ускорения освобождения всех украинских заложников, которые незаконно содержатся Россией.

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Стороны также обсудили развитие ситуации на Донбассе в свете последних провокационных шагов России. Порошенко призвал Берлин поддержать ужесточение санкций против Москвы на так называемые паспортные указы.

Меркель отметила честность и состязательность избирательного процесса в Украине, а также личную роль Порошенко в демократичности выборов и во внедрении реформ в Украине в течение последних 5 лет. Канцлер Германии выразила надежду, что новое руководство Украины будет придерживаться принципа преемственности во внешней политике, прежде всего относительно ЕС и развития украинского-германского стратегического партнерства.

Меркель заверила, что Украина будет оставаться в центре внимания политики ЕС и Германии.