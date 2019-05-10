 Сытник не заплатил за отдых с друзьями на базе отдыха на Ривненщине. Его допросят по данному факту, - Луценко

Об этом генпрокурор Юрий Луценко сообщил в Днепропетровской области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой пресс-секретаря главы ГПУ Ларису Сарган.
Так, говоря о деле о вмешательстве в выборы президента в США, Луценко уточнил, что разговоры о том, что Сытник якобы хочет поддержать Хиллари Клинтон и не хочет поддержать Дональда Трампа, велись на одной из охотничьих баз отдыха в Ривненской области.
"И в ходе этого следователи ГБР установили, что за свой отдых и отдых семьи своих друзей, по письменным заявлениям работников этого хозяйства, господин Сытник забыл заплатить достаточно большую сумму наличными. Поэтому сегодня он будет опрошен также по этому вопросу", - сказал Луценко.
Он отметил, что если у Сытника не будет каких-то документальных опровержений этой информации, она поступит в Министерство внутренних дел для подготовки против него протокола о коррупции.
Ранее сегодня Сытник прибыл на допрос в ГПУ по делу о вмешательстве в выборы президента в США.
Если бы ты не заплатил...этим бы занималась районная прокуратура...
Я не понимаю этот бред. Или что принесли счет на оплату а Сытник сказал Не буду платить?
Никто с чеком за клинтом бегать не должен...клиент обязан оплатить...
Это нормальная практика, везде ))
перед этим через букинг предоставляя данные своей кредитки не брали оплату при поселении,55% брали оплату. 100% гостиниц брали у меня оплату при послении если я не бронировал заранее.Но в данном случае идет речь о базе отдыха,так вот у нас в стране уверен нет ни одной базы отдыха которая согласится пустить отдыхать компанию не взяв оплату вперед.
Юрист Зели имеет другое мнение:
"С моей точки зрения, (Юрий Луценко. - Ред.) - это очень порядочный, хороший человек, просто он находится в очень враждебной атмосфере Генеральной прокуратуры, где информация искажается до неимоверных величин", - отметил Богдан.Источник: https://censor.net.ua/n3126024
Кто из вас двоих прав?
Это как? Сколько у него было и сколько стало, просвети.
Недаром сегодня Коломойский заявил, что Луценко может остаться на посту Генпрокурора - он не мешает.
Юра, ты с такой паскудной характеристикой хочешь закончить свою политкарьеру ?
Шахрай-директор намагався перевести стрілки на порядного головбуха.
Суддя: - Як часто ви разом відвідували ресторани?
Бухг.: - Як правило, щоп'ятниці.
С: - Хто з вас платив за вечері?
Б: - Хто мав гроші, той і платив.
С: - чи можна розцінювати що ваші походи в ресторан носили характер хабарів?
Б: - Ні, наші походи в ресторан носили характер обапільного бажання випити!
Поручик Ржевский переспал с девицей. Оделся и пошел к двери. Девица кричит:
- Стой, а деньги?
- Мадам! Гусары денег не берут!
очень странно
Допустим, хозяин базы пригласил его с компанией и они бесплатно прожили там пару дней. Что вообще то стоит скажем 5 тысяч. Считается ли это хабаром?
https://thebabel.net/news/28763-nabu-otkrylo-delo-o-gosudarstvennoy-izmene-figurantom-kotorogo-yavlyaetsya-direktor-gosbyuro-rassledovaniy-truba
НАБУ возбудило дело о госизмене в Госбюро расследований. Среди фигурантов есть директор ГБР Роман Труба.
В НАБУ официально подтвердили, что детективы 29 марта внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по таким статьям Уголовного кодекса:Государственная измена (ст. 111);Действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти (ч. 3 ст. 109);Злоупотребление властью или служебным положением (ч. 2 ст. 364);Содействие участникам преступных организаций и укрытие их преступной деятельности (ч. 2 ст. 256);Невыполнение судебного решения (ч. 3 ст. 382).
Сделать это НАБУ обязал Соломенский районный суд города Киева.