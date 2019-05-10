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Все про:коррупция (7419) Луценко (7450) Ривненщина (670) Сытник (663)

 Сытник не заплатил за отдых с друзьями на базе отдыха на Ривненщине. Его допросят по данному факту, - Луценко

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник не заплатил за отдых в одном из заведений в Ривненской области и будет допрошен в ГПУ в этой связи.

Об этом генпрокурор Юрий Луценко сообщил в Днепропетровской области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой пресс-секретаря главы ГПУ Ларису Сарган.

Так, говоря о деле о вмешательстве в выборы президента в США, Луценко уточнил, что разговоры о том, что Сытник якобы хочет поддержать Хиллари Клинтон и не хочет поддержать Дональда Трампа, велись на одной из охотничьих баз отдыха в Ривненской области.

"И в ходе этого следователи ГБР установили, что за свой отдых и отдых семьи своих друзей, по письменным заявлениям работников этого хозяйства, господин Сытник забыл заплатить достаточно большую сумму наличными. Поэтому сегодня он будет опрошен также по этому вопросу", - сказал Луценко.

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Он отметил, что если у Сытника не будет каких-то документальных опровержений этой информации, она поступит в Министерство внутренних дел для подготовки против него протокола о коррупции.

Ранее сегодня Сытник прибыл на допрос в ГПУ по делу о вмешательстве в выборы президента в США.

Сытник не заплатил за отдых с друзьями на базе отдыха на Ривненщине. Его допросят по данному факту, - Луценко 01
Сытник не заплатил за отдых с друзьями на базе отдыха на Ривненщине. Его допросят по данному факту, - Луценко 02

Источник: https://censor.net.ua/n3126222
 
   
 Топ комментарии
 
где то сейчас заплакал свинарчук Сытник не заплатил за отдых с друзьями на базе отдыха на Ривненщине. Его допросят по данному факту, - Луценко - Цензор.НЕТ 3422
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Сытник так сытно отдохнул, что сил не было заплатить
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тобі бачу ще руки Барига не відрубав.. ще тицаєш по кнопках Сытник не заплатил за отдых с друзьями на базе отдыха на Ривненщине. Его допросят по данному факту, - Луценко - Цензор.НЕТ 5983
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Ели возглавляешь такую должность, то надо вести себя так, чтобы не было даже малейших подозрений, но любовь к красивой красивой жизни на высокой должности с большими возможностями побеждает многих в Украине, даже антикоррупционеров.
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у загально хронічно хворого "організму" здорових "органів" не буває...
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Так то оно так. Но Сытник не сказочный герой, а сельский парень закалённый в горниле украинской прокуратуры. Будьте снисходительны...
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та да, он так закалку хорошую получил, когда занимался земельными махинациями в Обуховском районе или квартиру в качестве взятки получил в Броварах)))
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кого не призначити на посаду, що відкриває великі можливості впливу, він рано чи піздно зкурвиться. Дуже великі спокуси у країні корупціонерів, які на кожному кроці раді запропонувати високопосадовцю "послуги", скористатися хоч раз своїм становищем та цими послугами. Таке враження, що будь-кого призначайте, результат у підсумку однаковий. Хоч самого бідного та чесного, хоч вже багатого та успішного - питання лише на чому зкурвиться, масштаби корупційного жлобства тільки різні: для Ситника відпочинок, скутери та рибалка, а для когось більш заможнього - частка в корпораціях тощо. У кожного своя ціна, але суть однакова.
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звичайно, що при системі безкарності і безвідповідальності ніякі чесні не допоможуть, чи систему таку змінювати, чи навіщо тоді цей цирк потрібен, за рахунок бюджету утримувати людей у яких сотні тисяч зарплати
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мені ще цікаво, що там з антикорупційним судом. Щось замовкло про нього. Тишком-нишком якось, корупція ******** тишу? Як вони починають обладновуватися, так само як і НАБУ свого часу, тобто на широку ногу - із закупівлі дорогих люксових меблів та інших потрібних-непотрібних аксесуарів...?
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не заплатил , не заплатил ...все деньги отдал , на посмотри

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о Боже , як все примітивно... - але , більшість, як завжди, все " схАває" Ситник не заплатив за перебування з друзями на базі відпочинку на Рівненщині. Його допитають за цим фактом, - Луценко - Цензор.НЕТ 8899
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Сытник после того, как договорился, что будет "новым лицом" при новой власти.... Ситник не заплатив за перебування з друзями на базі відпочинку на Рівненщині. Його допитають за цим фактом, - Луценко - Цензор.НЕТ 6731


Ситник не заплатив за перебування з друзями на базі відпочинку на Рівненщині. Його допитають за цим фактом, - Луценко - Цензор.НЕТ 5721

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Ну не новым лицом, а может просто его Зеленский не тронет и Сытник останется директором НАБУ. Потому что судя по переговорам коменды ЗЕ с Сытником, он уже прогнулся под новоо президента
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Він просто звик, що йому платять за закриття справ і тепер думає, що можна і не платити нікому. А все почалося зі справи Артемсіль, за яку Ситнику з Углавою заплатили по 500 тисяч долларів
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Беня сказал что долги платят только трусы...😀...а в зекоманде трусов нет...платить никто не собирается...
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считай что Сытник уже в Зе команде... ждем когда начнут в набу сливать дела на Беню
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та да, быстро Сытник прогнулся под Зе или Беню))) Там наверное не просто дела Бени сольют, а ещё и его друзьям помогут)))
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Я сомневаюсь что подобными делами должен заниматься генпрокурор, больше похоже на личную месть или заказуху.
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Все зависит не от дела...а от категории чиновника...
Если бы ты не заплатил...этим бы занималась районная прокуратура...
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А когда Сытник уезжал с базы отдыха сотрудники базы постеснялись принести счет на оплату? Или что Сытник спецгруппу НАБУ вызывал чтобы сбежать с базы отдыха?
Я не понимаю этот бред. Или что принесли счет на оплату а Сытник сказал Не буду платить?
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Вообще то...нормальные люди призодят по окончании отдыха на ресепшен и спрашивают...что там я должен...за проживание...ща еду...за холодидьник-бар...ща инвентарь...и за прочее чем пользовались...оплачивают...и со спокойной душой уезжают...
Никто с чеком за клинтом бегать не должен...клиент обязан оплатить...
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Если Вы не в курсе,то нормальная база отдыха или отель берут оплату в момент заезда за количество дней на отдыхе, а дополнительные услуги конечно же оплачиваются когда клиент уезжает
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Нормальный отель никогда не берет оплату заранее. Не выдумывайте. Если заезд не оплачен в рамках туристической поездки. И то - это делает не клиент, а туристическая компания.
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Нормальный отел всегда берет кредитку, с которой автомат сойдет платеж.
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Никакой платеж в нормальном отеле никуда автоматом не сойдёт, пока клиент не подпишет счёт. И ни один отель не забирает кредитку, это чушь. При бронировании некоторые отели просят номер кредитки, если у них предусмотрена минимальная оплата за сутки и вот только эта сумма и идет как авансовый платеж.
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Ну ладно чушь. Хотя, хочу я посмотреть как вам дадут ключи от нормального номера если вы не оставите подтверждения средства платежа ))
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Повторю еще раз, если текст прошел мимо внимания. При бронировании некоторые отели просят номер кредитки, если у них предусмотрена минимальная оплата за сутки. В ненормальных гостиницах останавливаться не приходилось. Может у Вас другой опыт.
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При чем здесь бронирование? Приезжаете в гостиницу, прежде чем перешагнуть порог своего номера, вы должны потвердить средство платежа, если не уплатили до этого.
Это нормальная практика, везде ))
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Даже стесняюсь спросить где Вам доводилось проживать....... Наверное опыт только путешествий по кацапстану. Средство платежа спрашивают только при расчете - карточка или кэш. Даже если бронировалось с указанием реквизита банковской карточки. При этом заплатить Вы можете и другой картой. Хватит тут уже сказки рассказывать.
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Да куда мне до Вас, вы же наверное как княгиня путешествуете с челядью и фрейлинами, а я только по степям Казахстана путешествовал на лошадях, гостиницы у меня были юрты, коктейль это кумыс. Эх, да что говорить...
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Нет, всего лишь подбираю нужное, звоню и бронирую. Избегая сайты-букинги.
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У меня личная статистика следующая: 45% гостиниц где я проживал в Европе и бронировал
перед этим через букинг предоставляя данные своей кредитки не брали оплату при поселении,55% брали оплату. 100% гостиниц брали у меня оплату при послении если я не бронировал заранее.Но в данном случае идет речь о базе отдыха,так вот у нас в стране уверен нет ни одной базы отдыха которая согласится пустить отдыхать компанию не взяв оплату вперед.
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Я не знаю вашу личную статистику. У меня опыт, начиная с 1994 года именно такой, какой я и описала выше. Начиная с Athenaeum в Лондоне и заканчивая придорожными бэд энд брекфаст
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Сколько бояры приняли? Назовите базу отдыха в Украине, которая не берет предоплату за отдых
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Бояру похоже пьёте Вы, если не в состоянии проследить нить диалога. Речь шла в данном случае о нормальных гостиницах. По умолчанию, не в Украине, а в Европе. И примеры я приводила именно оттуда.
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ну если учесть, что Сытник постоянно нарушает закон, а это и незаконная прослушка, и провокация взятки, то мог просто взять и не заплатить. Видимо НАБУшники почувствовали вседозволенность
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Сытник и с прокурорских времён чувствует шо такое вседозволенность. О его земельных махинейшинах не слышали?
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где то читал о его земельных махинациях, но не мог поверить, что его с таким прошлым взяли в НАБУ, а теперь без проблем в этом верю, со всеми его "зашкварами"!
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Да там другая ситуация как я читаю по новости.А именно,что оплачивал отдых не Сытник а те кто его приглашал,а это расценивается как пишет прокуратура "неправомерная выгода"
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Колись так робили ГПУ. Але видно НАБУ тепер більші шишки, тому і отримують відкати навіть коли синки олігархів обкрадають Оборонпром. Як це було із Гладковським Ситником та углавою
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черговий висер генпридурка 3-го тисячоліття!
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И в каком году Сытник не заплатил? И почему сразу работники охотхозяйства не поставили вопрос обо оплате? Ждали СБУ для написания жалобы? Вывод: на душу населения в Украине мало идиотов, но они почему-то встречаются на каждом шагу.
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Сытник умеет скрывать информацию, про его участок земли в Крыму, тоже не сразу узнали, в декларации об участке он тоже не указал))) Так что он ещё тот коррупционер со стажем
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пусть картавая гнида вспомнит свадьбу сына, где охрана УГО работала у него официантами! Ситник не заплатив за перебування з друзями на базі відпочинку на Рівненщині. Його допитають за цим фактом, - Луценко - Цензор.НЕТ 908
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да ладно, с чего это "картавая гнида"?!
Юрист Зели имеет другое мнение:
"С моей точки зрения, (Юрий Луценко. - Ред.) - это очень порядочный, хороший человек, просто он находится в очень враждебной атмосфере Генеральной прокуратуры, где информация искажается до неимоверных величин", - отметил Богдан.Источник: https://censor.net.ua/n3126024

Кто из вас двоих прав?
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для меня юра - картавая гнида. без обсуждений.
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из изложенного следует что и петяхарошийпарень! только находится в очень враждебной атмосфере АП!
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ты удивишься, но через полгодика может оказаться, что Порох собрал, за редким исключением, крепкую команду специалистов, которые, хоть и ошибались, находясь под гнетом ответственности, но свое дело делали совсем неплохо..
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ну то что =специалистов=это вне сомнения!надо же как то было поднимать благосостояние в 82 раза. и прикупить 102 предприятия. а для этого и нужны==специалисты!!!!!!!
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а что значит поднять благосостояние в 82 раза?
Это как? Сколько у него было и сколько стало, просвети.
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а юрист Зели обязан югика гнидой называть ?
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а что, "порядочный, хороший человек" в устах зелиного юриста это завуалированное "гнида"?
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Если Луценко - такой знатный борец с коррупцией, может объяснит: откуда у семьи Луценко появилось миллионное состояние, дорогой дом, в котором они живут, дорогие авто у жены и сыночка, отдых на Сейшеллах, дорогая недвижимость в Киеве и Крыму?!
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Перші емоціі - різкий ріст симпатій до Ситника,раз його починає довбати таке кінчене продажне лайно як Луценко...Друга думка - а може Луценко свідомо нарощує таким чином рейтинг Ситника?..І як тут думати?..В таких випадках читаємо Біблію - "по плодам їх пізнаєте їх"...Які плоди,тобто результати в обох?...Та ні хрєна ні в одного ні в другого...значить обох треба по п...ді мішалкою і нахрєн з пляжа...
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Ты изначально не прав когда считаешь, что упомянутое лицо Л-ко способно думать и делать последовательно разумные шаги
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які ж вони там, на верхах, жалюгідні і нікчемні. і гівнопрокурор без освіти, і директор ***** з освітою, ...... і народ, що дає можливість цим вилупкам керувати собою.
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Юлко, запускай на Тьомку Ірку.Тільки ж дивись,вона дуже хитра,отжату налічку закине собі на картку і ти знов на цигарки в неї випрашувать будеш.
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а причем здеся луценка?? этим не ДБР разве занимается?? там же чьотко написано в повноваженнях, юрик ты опять на "три топора" перешел??
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это Сытник думает что ему все можно потому что был вхож в дом Пороха? и ему все можно теперь? он явно какой-то неприкасаемый
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ну так сама Йованович защищала его, даже входил он в её список "неприкасаемых", вот и почувствовал безнаказанность.
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странно..а у нас можно платить после отдыха????
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А шо, у генерального прокурора так мало работы, что он ещё и коллектором немножечко подрабатывает?
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Проверьте, кстати, вдруг он свет ещё в туалете потом не выключил и руки с мылом не вымыл. 😎
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Так то теперь наверное такие взятки дают - на отдых шикарный возят
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Сейшелы на Ривненщине. Оригинально.

Недаром сегодня Коломойский заявил, что Луценко может остаться на посту Генпрокурора - он не мешает.
Юра, ты с такой паскудной характеристикой хочешь закончить свою политкарьеру ?
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Сократ мені товариш, але істина дорожче (с) що за фірма, яка лише готівкові кошти використовує?
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Эти ганд.ны как до власти дорвутся, ведут себя хуже гопников, чувствуют безнаказанность. Не зря не разрешается огнестрельное оружие, нарушил-хлоп и в ящик. Помнится мне советник Ющенко не заплатил знакомому за работу, козляра потом в черный список телефон поставил, чтобы ему не звонили за долг.
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Це мені нагадало епізод судового процесу над першими кооператорами (друга половина 80-х).
Шахрай-директор намагався перевести стрілки на порядного головбуха.
Суддя: - Як часто ви разом відвідували ресторани?
Бухг.: - Як правило, щоп'ятниці.
С: - Хто з вас платив за вечері?
Б: - Хто мав гроші, той і платив.
С: - чи можна розцінювати що ваші походи в ресторан носили характер хабарів?
Б: - Ні, наші походи в ресторан носили характер обапільного бажання випити!
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лцик добре пресує ситника-але все ж може помінятися-завтра трампа буде не президентом і що тоді-будем шукать хто за луцика біляш на вокзалі заплатив--від лценка це якийсь абсурд і сюрреалізм виходить-люди все ж бачать і луцику свій приговор уже винесли----замість того щоб садить тих кого заарештував він веде війну свою паскудну
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про сытника, как в анекдоте про Ржевского:

Поручик Ржевский переспал с девицей. Оделся и пошел к двери. Девица кричит:
- Стой, а деньги?
- Мадам! Гусары денег не берут!
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Крысы начали пожирать друг-дружку. Ситник не заплатив за перебування з друзями на базі відпочинку на Рівненщині. Його допитають за цим фактом, - Луценко - Цензор.НЕТ 8276 Это хорошо,...
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ЕСЛИ в зять до внимания последние и ранее сделанные заявления И ОБВИНЕНИЯ в чей бы ТО не было АДРЕС! СО стороны Луценка В конечном результате ОКАЗЫВАЛОСЬ или ЛОЖЬЮ, или ПРОВОКАЦИЕЙ. ПЬЮЩЕМУ человеку, ( это мягко сказано) которым является САМ Луценко, с бодуна может такое привидится. Ситник не заплатив за перебування з друзями на базі відпочинку на Рівненщині. Його допитають за цим фактом, - Луценко - Цензор.НЕТ 6989
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Югик сам сел за корпоратив на День милиции - он в этих делах спец.
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А Сытнику не привыкать нарушать закон, особенно что касается взяток, то он квартиру в Броварах получил в качестве взятки, то дело по Артемсоль закрыл за 500 тыс.))
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какой начальник, такие и сотрудники, вспомните последний сюжет Бигуса, где говорилось, как сотрудники НАБУ помогали коррупционерам в схемах по оборонке, и явно они это не бесплатно делали.
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это точно, сам Углава подписывал коррупционерам нужные "бумажки", которые способствовали проворачиванию схем. Но вот почему Углава до сих пор работает?
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он мало того, что работает, так Сытник его ещё защищает! Это однозначно, Сытник был в курсе всех схем и имел какой то "бонус", вот и защищает Углаву.
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шо за сумма, кто заказывал ?
очень странно
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ВЫ не понимаете о чём речь?
Допустим, хозяин базы пригласил его с компанией и они бесплатно прожили там пару дней. Что вообще то стоит скажем 5 тысяч. Считается ли это хабаром?
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скоро луця буде доказувать що біляш на вокзалі він купляв за свої---так що хай чеки збирає він і вся його сімейка--по іронії колись і його спитають
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і ще--луценко що тільки не говорив-все закінчувалось брехнею луценка--він може тільки гавкать а кусать боїться
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Вот и лови рыбу в аквариуме Холодницкого вместе с Луценко..
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"И в ходе этого следователи ГБР установили", что Сытник был у своего друга, который предоставлял ему возможность отдыхать, так как является другом. Следователям ГБР, видимо, больше нечем заниматься. Или,может, дело в этом:

https://thebabel.net/news/28763-nabu-otkrylo-delo-o-gosudarstvennoy-izmene-figurantom-kotorogo-yavlyaetsya-direktor-gosbyuro-rassledovaniy-truba

НАБУ возбудило дело о госизмене в Госбюро расследований. Среди фигурантов есть директор ГБР Роман Труба.

В НАБУ официально подтвердили, что детективы 29 марта внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по таким статьям Уголовного кодекса:Государственная измена (ст. 111);Действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти (ч. 3 ст. 109);Злоупотребление властью или служебным положением (ч. 2 ст. 364);Содействие участникам преступных организаций и укрытие их преступной деятельности (ч. 2 ст. 256);Невыполнение судебного решения (ч. 3 ст. 382).
Сделать это НАБУ обязал Соломенский районный суд города Киева.
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Я заявляю, что не поддерживал П.Порошенко на президентских выборах и не собираюсь поддерживать БПП на парламентских. Расценивает ли генпрокурор мое заявление как вмешательство в выборы в Украине?
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Прошло три года и только сейчас сотрудники базы заметили, что Сытник не заплатил за отдых? ведь Трампа выбрали президентом в 2016 году. Я не пойму где граница бреда современных чиновников?
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Таке відчуття, що Ситник заплатив за ті дві квартири, які в ноього в броварах. Він їх тупо отримав як хабарі за закриту справу
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А как там Савченко, пан Луценко? Вы уже не считаете что она террористка?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСытник не заплатил за отдых с друзьями на базе отдыха на Ривненщине. Его допросят по данному факту, - Луценко
 
 
 
 
 
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