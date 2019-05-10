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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2733) взятка (4519) Крючков (51) Сытник (663)

 Сытник прокомментировал обвинение Крючкова в получении им взятки в $500 тыс.: Это способ защиты, он не нов

Экс-народный депутат, руководитель компании "Энергомережа" Дмитрий Крючков не давал никаких показаний детективам НАБУ по сути предъявленного обвинения, а его утверждения о том, что директор НАБУ получил от него деньги за содействие в следствии – это исключительно способ защиты.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом директор НАБУ Артем Сытник заявил журналистам в пятницу в Киеве перед началом допроса в Генпрокуратуре в пятницу в Киеве.

"Что касается заявления господина Крючкова, то это такой небольшой плагиат, потому что в прошлый раз такую же сумму называл народный депутат Онищенко (беглый народный депутат Александр Онищенко, сумма 0,5 млн долл. – Ред.). То есть, такое заявление – не новость в подходах защиты", - сказал он.

При этом директор НАБУ сообщил, что на сегодняшний день Крючков не дал показаний детективам НАБУ по сути предъявленного подозрения.

"Возможно, давал прокурорам САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры. – Ред.), но мне об этом ничего не известно. Насколько я знаю, он уже дважды не явился в ГБР (Госбюро расследований. - Ред.), наверное потому, что сказать нечего", - сказал А.Сытник.

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Директор НАБУ также заявил, что с Крючковым он "ни разу не виделся и с ним не знаком".

"Подозрение читал и считаю его обоснованным", - добавил он.

Ранее 17 апреля экс-народный депутат, руководитель компании "Энергомережа" Крючков в ходе судебного заседания заявил, что директор НАБУ Сытник получал от компании "Энергомережа" взятки.

"Господин Сытник действительно от нас получал 0,5 млн долл.,... за содействие в следствии", - сказал Д.Крючков на заседании Соломенскогого райсуда Киева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крючков обвинил Сытника в получении $500 тыс. взятки за содействие расследованию его дела: "Генпрокурор знает об этом, а общество - нет"

Он добавил, что дело в отношении А.Сытника за получение взятки и превышение полномочий было открыто. "Оно древнее, оно существует. Знает о ней Луценко (генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. – Ред.)? Думаю, что знает", - сказал экс-нардеп.

Как сообщалось, журналисты-расследователи телепрограммы "Схемы: коррупция в деталях – RFERL" утверждали, что экс-нардеп Крючков через руководимую им компанию "Энергомережа" в 2015 году организовывал схемы выведения средств из государственных энергоснабжающих компаний (облэнерго) в интересах, в частности, бизнесменов Игоря и Григория Суркисов, а также народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Игоря Кононенко.

Д.Крючков подозревается в нанесении ущерба государству на сумму свыше 346 млн грн (ч.5 ст. 191 и ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст.364 Уголовного кодекса Украины).

Он был задержан в Германии 14 июля 2018 года, но вскоре выпущен под залог. Однако впоследствии Д.Крючков согласился на процедуру экстрадиции и вновь подвергся тюремному заключению. НАБУ сообщило о подготовке пакета документов, необходимых для экстрадиции подозреваемого в Украину.

Заместитель генпрокурора Евгений Енин 29 марта 2019 года сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что Генеральная прокуратура направила запрос в Германию на экстрадицию Д.Крючкова.

15 апреля детективы НАБУ в международном аэропорту "Борисполь" (Киев) задержали экстрадированного в Украину из Германии Д.Крючкова.

Суд избрал Д.Крючкову залог с обязанностью носить электронный браслет.

Источник: https://censor.net.ua/n3126219
 
 
 Топ комментарии
 
У нас ежели скиздил больше 100 лимонов-
вина практически недоказуема..
🤗
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Бене нежно намекнули, что Израиль скоро будет высылать в штаты пустые контейнеры из под ракет и он запросто может оказаться в одном из них, если будет защищать своих шестёрок.
Потому и Луценко уже хороший.
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$500тыс. ето не деньги. Вот если бы бабка украла в магазине хлеб или нищеброд не растаможил свою евробляху на которую собирал 10 лет то ето большое преступление.
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За такие способы защиты, жопой отвечают у конкретных посонов
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Уже второй свидетель говорит про взятку в 500 штук,но никто не реагирует,сколько нужно собрать свидетелей для полноценного процесса над взяточником?
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Теперь понятно, почему вся эта антикоррупционная дрянь так сопротивляется назначению аудитора НАБУ
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Да аудитор возьмет сотку и скажет - все чисто,круговая порука у этих коррупционеров и взяточников действует без запинок.
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интересно, какой откат получал Сытник и Углава за то, что покрывали Гладковского и торговлю на крови??
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Свинрчука они могли прикрывать и бесплатно,должность большая,крыша - самый верх,в обмен на покрывание у сытки и угла было право вытворять в своем ведомстве все что душа и карман пожелают.
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є факти, що покривали?
Натомість, існують факти, що навпаки, прибрехали, надавши в зливі Бігусу видумані "розмови".
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Якби не було, але брехня почалася значно раніше цього Крючкова. Тепер отримаємо наслідки брехні.
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Тоесть сумма взятки остается постоянной величиной
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У нас ежели скиздил больше 100 лимонов-
вина практически недоказуема..
🤗
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Так сажай -если небрал взятки? Значит брал если до сих пор не седит крючков
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$500тыс. ето не деньги. Вот если бы бабка украла в магазине хлеб или нищеброд не растаможил свою евробляху на которую собирал 10 лет то ето большое преступление.
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если "бабка" Хлеб - это не криминальная - это административная (51 КУаП)..., называть "нищебродом" Человека который считает социальной несправедливостью грабительскую политику ОЛИГАРХАТА в отношении него.... - это не "криминал", а БОРЬБА...- и я так понимаю, что большинство 73% это очень "богатые" и "успешные" люди.... Сытник прокомментировал обвинение Крючкова в получении им взятки в $500 тыс.: Это способ защиты, он не нов - Цензор.НЕТ 4313
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Бене нежно намекнули, что Израиль скоро будет высылать в штаты пустые контейнеры из под ракет и он запросто может оказаться в одном из них, если будет защищать своих шестёрок.
Потому и Луценко уже хороший.
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Тут остается только верить на слово или не верить, не ясно есть ли доказательства, если бы даже и получал, то вряд ли Сытник скажет, что я получил Сытник прокомментировал обвинение Крючкова в получении им взятки в $500 тыс.: Это способ защиты, он не нов - Цензор.НЕТ 2636
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да ну понятно, что он не скажет. а при Пете его не трогали, потому что Сытник покрывал его друзей КОноненко и прочих. а сейчас Сытник быстренько уже слился под Зе, точнее Коломойского. уже и с его адвокатом встречался
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Ага, ці руки нічого не брали))) цей спосіб теж не новий. Але звідки ж тоді у нього гроші на новий фольц взялись?
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$500,000 - это 7 новеньких "Мерседесов"! Вот так и сосут кровь с народа эти грантоедские соросовские антикоррупционные пиявки! Ситник прокоментував звинувачення Крючкова в отриманні ним хабара в $500 тис.: Це спосіб захисту, він не новий - Цензор.НЕТ 4186 Ситник прокоментував звинувачення Крючкова в отриманні ним хабара в $500 тис.: Це спосіб захисту, він не новий - Цензор.НЕТ 7593
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Да они и носки с костюмами, планшеты себе в Бюро по заоблачным ценам закупают
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСытник прокомментировал обвинение Крючкова в получении им взятки в $500 тыс.: Это способ защиты, он не нов
 
 
 
 
 
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