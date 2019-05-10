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 Политика Украины
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 Сытник прибыл на допрос в ГПУ по делу о вмешательстве в выборы президента в США

Директор НАБУ Артем Сытник в пятницу прибыл на допрос в Генеральную прокуратуру в качестве свидетеля по делу о якобы вмешательстве в выборы президента в США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщил Сытник журналистам перед допросом, официально ни он, ни НАБУ повестку не получали.

"Эта спекуляция идёт ещё с начала 2017 года после объявления результатов выборов президента США... Перед тем, как материалы "черной бухгалтерии" (Партии регионов. - Ред.) попали в НАБУ, было несколько интервью со стороны того человека, который передал эти материалы, это бывший генерал СБУ Трепак (экс-заместитель главы СБУ Виктор Трепак. - Ред.)... После получения этих материалов к нам поступали запросы журналистов на предметов того, есть ли фамилия Манафорта (американского политтехнолога Пола Манафорта. - Ред.) в этих записях...исходя из количества запросов... Мы дали четкое разъяснение, был сделан короткий пресс-релиз, в котором было просто сказано, что такая фамилия упоминается", - рассказал директор НАБУ.

При этом он заверил: "Никаких официальных писем либо международно-правовых поручений к какому-либо правоохранительному или государственному органу США мы не направляли, в отличие от Генпрокуратуры".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почему в США судят за украинскую коррупцию, а в Украине по делу "черной бухгалтерии" ПР - полная тишина? - экс-замглавы СБУ Трепак

Сытник отрицает свое сотрудничество с США.

"Количество фейковой информации, которая распространена и руководством Генеральной прокуратуры, и другими сотрудниками ГПУ, настолько велика, что сейчас все-таки необходимо давать пояснения", - отметил директор Нацбюро.

На вопрос о том, его ли голос на аудиозаписях, которые суд направил на экспертизу, Сытник ответил: "Голос, конечно, похож на мой... Законность и происхождение этой записи я не знаю… Фактически нет никакого подтверждения, что кто-то с кем-то сотрудничал".

"НАБУ даже теоретической возможности вмешаться в выборы США не имело... То, что было сделано – короткий пресс-релиз, которым была подтверждена та информация, которая была распространена перед передачей материалов в НАБУ", - добавил он.

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Как сообщалось, 15 марта 2019 года в эфире программы "Право на власть" генпрокурор Юрий Луценко сообщил о поступившем заявлении от внефракционного народного депутата Бориса Розенблата, который утверждал о якобы передаче директором НАБУ Сытником в США т.н. "черной бухгалтерии" Партии регионов для поддержки Хиллари Клинтон на президентских выборах. Он добавил, что вскоре ГБР приступит к обработке этого дела.

22 марта в НАБУ заявили, что его детективы не собирали и никому не передавали никаких доказательств противоправной деятельности американского политтехнолога Пола Манафорта НАБУ, и опровергли заявление Ю.Луценко об их возможном влиянии на выборы президента США, назвав его абсурдной попыткой дискредитировать Бюро.

В свою очередь руководитель САП Назар Холодницкий, комментируя эту ситуацию, сказал: "Если он (Сытник) действительно увидел себя геополитиком и помогал Хиллари, то надо делать выводы, это неправильно... У меня с ним (с Сытником) в 2016 году был разговор на конференции в Панаме, и он мне также говорил, что хочет помочь Хиллари. На мой вопрос "Где ты, а где Хиллари" ответа не было".

Утечка записей так называемой "черной бухгалтерии" в СМИ США, также известной как "амбарная книга" Партии регионов, стала причиной отставки П.Манафорта из кампании Д.Трампа и привела к одному из ключевых обвинений в расследовании заговора с РФ, которое преследует Д.Трампа в течение последних двух с половиной лет. По данным The New York Times, в "черной бухгалтерии" фамилия Манафорта упоминается 22 раза. В целом речь шла о выплатах на сумму в $12,7 млн, осуществленных в течение 2007-2012 годов.

Печерский районный суд г.Киева 8 апреля 2019 года назначил компьютерно-техническую экспертизу и экспертизу звукозаписи аудиофайлов, на которых человек с голосом, похожим на А.Сытника, рассказывает о своей роли во время выборов президента США.

Источник: https://censor.net.ua/n3126212
 
 
 Топ комментарии
 
когда такое Трамп заявил? Там, вроде бы, Коломойского все никак достать не могут Сытник прибыл на допрос в ГПУ по делу о вмешательстве в выборы президента в США - Цензор.НЕТ 1129 ЗЕботы, как всегда, все путают Сытник прибыл на допрос в ГПУ по делу о вмешательстве в выборы президента в США - Цензор.НЕТ 9466
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Не слідкуєте за новинами. Кум Порошенка вже "хороша людина" для Зекоманди. Богдан сказав. І кришталево чесний, до того ж. Тому і пішла начебто людина Порошенка, обрана незалежною міжнародною комісією (начебто?) на допит.
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достать Порошенко из под земли обещает и действующий Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.
Президент США Дональд Трамп фактически публично заявил, что Порошенко и его компанию ждет тюрьма.
За 5 лет Петр Порошенко и его компания натворили столько дел, что в США Петра Порошенко ждет минимум 350 лет тюрьмы только за вмешательство в выборы Президента США.
За коррупцию, разграбления страны во время войны, убийства и невероятную халатность Петру Порошенко может светить пожизненное уже в Украине.
Президент США публично заговорил, что он ждет Президента Зеленского и с нетерпением хочет с ним встретится для того, чтобы обсудить дальнейшую судьбу Порошенко и его уголовного синдиката.
В США раскручивается «Украинагейт» и расследование против уже бывшей украинской власти.
https://is.gd/DcsNll
🤗
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человек порошенко прибыл на допрос к куму порошенко
хоть чай пьют - не бухают?
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Не слідкуєте за новинами. Кум Порошенка вже "хороша людина" для Зекоманди. Богдан сказав. І кришталево чесний, до того ж. Тому і пішла начебто людина Порошенка, обрана незалежною міжнародною комісією (начебто?) на допит.
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Богдан это адвокат Коломойского с которым уже Сытник встречался... видимо обсуждали как быстро в НАБУ закроют дела по Привату и другие, где Коломойский фигурирует
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Быстро же Сытник слился под Беню, ещё даже Зеленский на заступил на свой пост)))
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Каждый прыщь захотел быть бугром на мировой арене! Сытник прибыл на допрос в ГПУ по делу о вмешательстве в выборы президента в США - Цензор.НЕТ 7950
Теперь задергались, особенно когда Трамп заявил, что он достанет Порошенко из-под земли и посадит. Теперь интенсивно ищут стрелочника, не говоря уже о рыгоаналов. Сытник прибыл на допрос в ГПУ по делу о вмешательстве в выборы президента в США - Цензор.НЕТ 7950
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когда такое Трамп заявил? Там, вроде бы, Коломойского все никак достать не могут Сытник прибыл на допрос в ГПУ по делу о вмешательстве в выборы президента в США - Цензор.НЕТ 1129 ЗЕботы, как всегда, все путают Сытник прибыл на допрос в ГПУ по делу о вмешательстве в выборы президента в США - Цензор.НЕТ 9466
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Ты брехню старого жи..да наслушался?
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не, оно по собственной инициативе брешет Сытник прибыл на допрос в ГПУ по делу о вмешательстве в выборы президента в США - Цензор.НЕТ 1344
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Немножко прикумарили все эти набу-шмабу-гпу-жпу и другие виртуальные структуры. Почему виртуальные? Потому что все их хорошо расследованные дела разбиваются в пыль о справедливые приговоры неподкупных судилищ... так ******** они такие нужны в их нынешнем статусе и функциональности? Даже в жопу раненный *********** гепа, и тот ******** в полтаву на суд гонять... так препко его расследовали
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циркачі з ап крутять хз шо, щоби залишитися на посадах...
і ще й у піндосів))) купляють індульгенції за грішки на виборах в США 16 року! Сытник прибыл на допрос в ГПУ по делу о вмешательстве в выборы президента в США - Цензор.НЕТ 4109
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Помню пеця поставил не на того. Забавно будет если и пецин кум поставит не на того и через год пролетит 😷
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Адвокат Трампа хочет убедить Зеленского провести расследование "сговора" Клинтон ....Коломойский предлагает сохранить Луценко во главе ГПУ политика грязное дело и кремлёвский Фюрер тихо сидит по этому вопросу и я 100% уверен что он не против того чтобы Луценко оставался ген прокурором Украины Сытник прибыл на допрос в ГПУ по делу о вмешательстве в выборы президента в США - Цензор.НЕТ 7984
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Хорошо что американский народ свободный и не думают как рабы
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На радість ***** почалася українська свара. Сытник прибыл на допрос в ГПУ по делу о вмешательстве в выборы президента в США - Цензор.НЕТ 4019 Далі націоналізація і повернення у 1917 рік, як сказав Коломойський.
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Что бы он там не сказал на этих допросах, все прекрасно понят как Лещенко досталась первому Черная бухгалтерия и как он ее использовал в борьбе с Манафортом и тем самым подставил Трампа
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Він же потім був гінцем до США від антикорупціонерів, щоб підтримати Клінтон, яка їм забезпечувала би гранти і далі
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Хотели ребята еще грантов, а получили сейчас уголовное дело открытое в Штатах. И Леща и Сытника уже там допрашивали
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Кретини, ну що сказати ще. Краще б ГПУ Вальцмана-Луценковича не бавилась у "велику політику", бо це дискредитує державу. Але ім це до дупи, воліють отримати від Трампа індульгенцію за своі злочини.
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Тоді це треба говорити усім політикам, бо є більш вагомі вчинки.
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Да вам не пох те штатовские выборы?поработайте со свинарчуками и коблей на тему воровства и махинаций.
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Свинарчук обворовывал военный бюджет,не пытайся со мной хитрить грязный потрохобот.
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Я тебя, казла, не спрашивал про бюджет.
Вопрос был о ядерном оружии.
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Я тебе не разрешал менять темы,свинарчук должен быть допрошен профессиональным следователем,могу я допросить,он у меня через пол часика начнет говорить и всех сдавать.
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Тебе харей по фанере нужно дать, ты через три секунды замолкнешь навсегда.
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Краще запитай яка його посада і які він має повноваження допитувати
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Да этот казёл просто понты кидает. Работа такая.
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Звичайно, бо справжній слєдак не буде писати таку х...
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ну так Сытника нужно допрашивать и за вмешательство в выборы другой страны и за то, что покрывал Свинарчуковские схемы
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Хахахахах,какой ты грозный,со свинарчуком я буду вежливый,передай ему что бы вспоминал понемногу схемы воровства,подельников и их степень вовлеченности в эти преступные схемы.
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Вспомни всех девок которых ты трахнул будучи студентом; они припомнят что это было недобровольно, петухом на зоне будешь.
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Ух опять ты страшный аж жуть,ещё раз мне поугрожаешь и я забуду про воровство свинарчуков и крышевание их воровства потрохом и луциком.
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И где угрозы?мне нужен мотив для забытия,иначе я твоих свинарчуков провожу до самой скамейки подсудимых.
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У тебя наполеоновка покосилась. Поправь.
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Опять не страшно,величественный орел,за пару комментов,превратился в убогого бройлерного петушка,со свинарчуком на допросе я сделаю тоже самое.
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Ну так перечитай комменты,я тот кто поставил тебя в стойло и макнул башкой в дерьмо.
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достать Порошенко из под земли обещает и действующий Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.
Президент США Дональд Трамп фактически публично заявил, что Порошенко и его компанию ждет тюрьма.
За 5 лет Петр Порошенко и его компания натворили столько дел, что в США Петра Порошенко ждет минимум 350 лет тюрьмы только за вмешательство в выборы Президента США.
За коррупцию, разграбления страны во время войны, убийства и невероятную халатность Петру Порошенко может светить пожизненное уже в Украине.
Президент США публично заговорил, что он ждет Президента Зеленского и с нетерпением хочет с ним встретится для того, чтобы обсудить дальнейшую судьбу Порошенко и его уголовного синдиката.
В США раскручивается «Украинагейт» и расследование против уже бывшей украинской власти.
https://is.gd/DcsNll
🤗
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Бред сивой кобылы.
Английский оригинал того что Трамп "сказал" - в студию.
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Де посилання на першоджерело слів Трампа?
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От саме тому я запитав про першоджерело. Якби Трамп говорив такі слова, то отримав би знов проти себе розслідування і можливий імпічмент. Тому це фейк.
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А вы типа не знаете, что Бакс по 13, только по помойках и лазит, и всю гадость сюда тянет.
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Ресурс-помойка. Умалчивает, что заниматься будут Трепаком, Сытником и своими демократами.
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Гугли, якщо англійську знаєш...
🤣🤣🤣
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А ну-ка ПЫЫЫЫльсдуй отсюда!!
🤣🤣🤣
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На английском тоже ничего подобного нет. Всю информацию о действиях демократов и грантовых антикоррупционеров слил ФБР Луценко, наверняка не без разрешения Первого
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Грантоеды антикоррупционные, сушите вёсла! Ситник прибув на допит у ГПУ у справі про втручання у вибори президента в США - Цензор.НЕТ 3128
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это еще видать американские налогоплательщики не в курсах, кому их деньги идут

Ситник прибув на допит у ГПУ у справі про втручання у вибори президента в США - Цензор.НЕТ 810
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это точно, если не ошибаюсь, американцы выделяли 4 млн. долларов для ГПУ, но они так их и не получили, грантоеды быстренько их освоили))
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Сытник как уж на сковородке. А как он по просьбе тех же демократов слил дело Злочевского, только потому что там замешан и младший Байден???
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А разве это одно дело, которое они слили? Есть ещё дело Артемсоль, которое слил Углава спокойно
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Какое отношение очкарик имеет к США??? Он там первым на нары сядет, если появится.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСытник прибыл на допрос в ГПУ по делу о вмешательстве в выборы президента в США
 
 
 
 
 
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