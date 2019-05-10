 Более $3 млн средств преступной организации Януковича изъяты в пользу Украины, - Минюст

Об этом сообщила заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Возврат средств в пользу государства Украина состоялся при исполнении приговора суда о применении спецконфискации с принудительным изъятием в собственность государства денежных средств компаний EROSARIA LTD и Aldoza Investments Limited, которые содержались на счетах в АБ "Укргазбанк", - отметила Глущенко.

Она уточнила, что 7 мая по данным делам на депозитный счет Государственной исполнительной службы Украины поступили денежные средства по обоим производствами в сумме 55 342 762,37 гривень и 1 010 072,39 долларов США.

Читайте также: На счета Госказначейства поступили 1,47 млрд грн от спецконфискации средств преступной организации Януковича, - Сарган. ДОКУМЕНТ