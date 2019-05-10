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 Политика Украины, Происшествия
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 Более $3 млн средств преступной организации Януковича изъяты в пользу Украины, - Минюст

Государственная исполнительная служба Министерства юстиции взыскала в пользу Украины с кипрских компаний EROSARIA LTD и Aldoza Investments Limited, которые связаны с Виктором Януковичем и бывшими высокопоставленными чиновниками, 55 млн гривен и 1 млн долларов США.

Об этом сообщила заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Возврат средств в пользу государства Украина состоялся при исполнении приговора суда о применении спецконфискации с принудительным изъятием в собственность государства денежных средств компаний EROSARIA LTD и Aldoza Investments Limited, которые содержались на счетах в АБ "Укргазбанк", - отметила Глущенко.

Она уточнила, что 7 мая по данным делам на депозитный счет Государственной исполнительной службы Украины поступили денежные средства по обоим производствами в сумме 55 342 762,37 гривень и 1 010 072,39 долларов США.

Читайте также: На счета Госказначейства поступили 1,47 млрд грн от спецконфискации средств преступной организации Януковича, - Сарган. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3126210
 
   
 Топ комментарии
 
ты идиот?
овощ украл миллиарды, а с него сняли миллионы
при чём тут что он в руках держал???
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А теперь сравним с бюджетом на содержание этой конторы
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ты идиот?
овощ украл миллиарды, а с него сняли миллионы
при чём тут что он в руках держал???
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Даже на премию Кобалеву не хватит такой суммы
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Да, изъято у бандита Януковича пшик, у криминального олигархата пшик, посмотрим , что новая власть изымет для народа, страны, армии.
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"посмотрим, что новая власть изымет у народа, страны, армии." - вот так правильнее))
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Відповідь на поверхні лежить:"изымет" ворів,свиносоєвих казнокрадів, антикорупціонерів,"реформаторів",газохіміків, і іншу нечисть яка смачно присосалася до державної казни...
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Твоя новая власть уже думает , как раздерибанить армию , которую благодаря народу Украины и Порошенко удалось поднять с нуля. Ты тока не говори потом ,что не голосовала за клоунскую труппу .
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А ты прям весь из себя засланный представитель в новой власти, сообщающий данные на основании ранее сданных анализов.
Че ж тогда педроты так истошно требуют от ЗЕизбранника "показать личный состав новой власти"?
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Усім, хто голосував не стільки «за Зеленського», скільки «проти Пороха», пропоную не брехати ні собі, ні людям: у нас немає графи «проти». Обираючи прізвище того чи іншого кандидата, ви несете повну відповідальність за свій вибір.
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Усім,туди,неможна,а тобі рекомендовано Более $3 млн средств преступной организации Януковича изъяты в пользу Украины, - Минюст - Цензор.НЕТ 4545
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Я так понимаю, что Вы придерживаетесь идеи что, государство никому ничего не должно. Бюджет собирается исключительно на трудоустройство чиновников?
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Это всего 5 банковских пачек по 100 долл.
Кассирши в банках покрупнее держат в руках ежедневно.
Какие еще великие достижения были в твоей жизни? Понад $3 млн коштів злочинної організації Януковича вилучено на користь України, - Мін'юст - Цензор.НЕТ 6639
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А Зе прийде, усе поверне овочу; і Межигір'я у тому числі.
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Ну, це єдине що, Порошенко Овочу не повернув.
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П'ять років звону було про міл'ярди , а виявляється.... Цікаво, а скільки витратили на повернення цих копійок?!!
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А скільки витратили на всі дотичні до цього структури?
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А теперь сравним с бюджетом на содержание этой конторы
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какой конторы, Минюста? вернись домой, забыл мозги.
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Эта контора зовётся Украинское Государство. Минюст - только один из его фейковых неэффективных институтов
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Это мало!!!! Що такое три лимона? Та вы гоните... Более $3 млн средств преступной организации Януковича изъяты в пользу Украины, - Минюст - Цензор.НЕТ 492
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Я плакаль))
Целых три мульена! Это был его 'доход' в день.
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Ахахааа. Зебилоиды Беня - президент, сАбаков - премьер, все как хотели олигархи, а ЗЕ будет гастролировать со своим Шапито

Более $3 млн средств преступной организации Януковича изъяты в пользу Украины, - Минюст - Цензор.НЕТ 6207
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Эра понторезок в Украине началась. Ща бакланы нарулят. Если очнёмся в 2010г считай повезло.
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Аж 10 квартир Лещенка повернули. Чи 10-3 елітних квартири на Лесі Українки де живуть чиновники. Чи 6-3 Бентли. Чи 10-5 Феррарі. Чи 3-6 гарних ламборгіні їх діточок обкурених. Чи пару-трійку танків на фронт. 4-5 років над цим працювали всією країною, на поверенення цих грошей.)))
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Как кот наплакал. Ето из 15 обещаных миллиардов которые Йугик обещал на армию использовать? А где же остальные денюжки? Наверное там где и газ по $50.
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Ні, це фіндопомога від риго- ботів, зе-ботів, зрадофілів. Які часто плутають шоколад і гімно, та віддають перевагу саме останньому.
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грандіозно!!! Із десятків лярдів аж три лімона вихопити вдалось!!!
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Тот случай когда на содержание армии чиновников и судебного аппарата было потрачено в 1000 раз больше народных денег чем они принесли дохода.
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в Британии на 58 миллионов населения 3000 налоговиков у нас при 40 миллионах а если посчитать тех которые выехали (эвакуировались) то меньше чем 40 ,миллионов, налоговиков далеко за ТРИСТА ТЫСЯЧ. и их ВСЕХ КОРМИТЬ НАДО. и не только хлебом но и маслом а ПРокурворов и судей еще и икоркой за вредность


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Нифигасе деньжища какие!
Понад $3 млн коштів злочинної організації Януковича вилучено на користь України, - Мін'юст - Цензор.НЕТ 5134
Всех наградить...
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ну, тепер тра премію в десяток лімонів чиновнику якомусь видати
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Бекхем на рекламі спідньої білизни в місяць більше заробляє. Хоч би не позорилися.
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А завтра, по решению Европейского суда, деньги будут возвращены владельцам, но с учетом штрафных санкций. Другу Федоровичу, ведь нужно как то жить и зарабатывать! Попкорн и терпение!
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Ще одна грандіозна перемога Бариги і БПП.В2014 році зачвляли що зек з компашкою вкрав
40 млрд баксів, а повернули... Розігнати ГПУ, ото була б багатомільярдна економія.
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Так запитай у тих, хто це заявляв. Подібні заяви були від Махніцького та Кубіва.
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Заяви того (весни 2014) періоду дійсно були ідіотськими, такими, як і заяви нової команди Зе-біла.
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У відносному значенні це досягнення не тягне навіть на статистичну похибку в обрахунках вкраденого Євнуховичем та компанією.
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НУ взыскали на щита исполнительной службы!?, А ДАЛЕЕ! народ Украины желает ЗНАТЬ на какие ИЛИ чьи щита эти деньги будут переведены. НУ короче говоря где эти деньги должны будут "растворится".
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какие то копейки, по сравнению с тем что он украл
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБолее $3 млн средств преступной организации Януковича изъяты в пользу Украины, - Минюст
 
 
 
 
 
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