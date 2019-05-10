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 Политика Украины
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 Международный трибунал по морскому праву: Украина потребовала от РФ немедленно освободить украинских военных моряков и корабли (обновлено)

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в Международном трибунале по морскому праву призвала немедленно освободить украинских военных моряков и корабли, захваченных в ноябре 2018 года в Керченском проливе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом она сообщила, выступая на слушаниях в трибунале в Гамбурге в пятницу.

"Сегодня Украина просит Суд применить временные меры, которые требуют, чтобы Россия немедленно освободила военно-морские корабли Украины и членов их экипажей и вернула их в Украину", - сказала Зеркаль.

Зеркаль также отметила, что в результате захвата и задержания судов и их экипажей Россия нарушила основной принцип иммунитета военных кораблей, гарантированный Конвенцией ООН по морскому праву.

Украинский дипломат напомнила, что Крым является неотъемлемой частью Украины, а воды, в которых были задержаны суда, являются территориальными водами Украины или исключительной экономической зоной Украины.

"Действия России в любом случае нарушали бы Конвенцию, даже если бы Россия задержала украинские военные корабли в своих территориальных водах или исключительной морской экономической зоне. Иммунитет военных кораблей является основополагающим иммунитетом суверена в международной системе. Военные корабли и их персонал не могут быть арестованы правоохранительными органами иностранных государств и подвергнуты юрисдикции иностранных судов", - проинформировала Зеркаль.

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При этом она добавила, что каждый дополнительный день содержания под стражей, каждое новое следственное действие или допрос, любое судебное заседание только обостряют спор между сторонами, увеличивая нанесенный Украине ущерб.

Замминистра подчеркнула, что Россия проигнорировала не только запросы Украины о разрешении данной ситуации, но и многочисленные призывы международного сообщества, настаивая на том, что ее действия оправданы ее национальным законодательством и Конвенцией ООН по морскому праву.

"Теперь Россия пытается избежать анализа своих противоправных деяний этим Трибуналом, путем представления их как военной деятельности, которая может быть исключена из процедур разрешения споров в соответствии с Конвенцией, несмотря на то, что до этого настаивала, что эти события не имеют ничего общего с военными действиями", - отметила Зеркаль.

Она также уточнила, что решение Российской Федерации не участвовать в слушании не может препятствовать Украине в справедливости и правосудии, в том числе и международном, для военных кораблей и экипажей.

Зеркаль добавила, что такое решение делегации России стало неожиданностью для Украины, поскольку представители России приняли участие в подготовительном телефонном звонке с президентом трибунала 23 апреля 2019.

Как сообщалось, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

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В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.

17 апреля Лефортовский районный суд Москвы продлил арест всем украинским военнопленным морякам - еще на три месяца - до конца июля.

Источник: https://censor.net.ua/n3126209
 
   
 Топ комментарии
 
пущай зеленский рассмешит хуйла ,глядиш моряков и отпустят....хотя нет..уже рассмешил.
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порошенко намагається відвести путіна з під удару і тому Україна не вимагає визнати росію країною-піратом і конфіскувати всі російські судна у всіх портах світу, а лише вимагає повернути військових моряків!
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Мабуть, він розумна людина, і тому розуміє, що вимагати всю ту хрєнь, що Ви написали - тільки курей смішити. Тому й зупинилися на моряках.
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Напад та захоплення кораблів та суден це акт піратства, за який ще в 2014 році росію мали визнати країною піратом та визнати всі російські судна та кораблі піратськими і заборонити їм заход у всі порти світу, а у разі знаходження російських суден в портах за межами росії - негайно конфіскувати ці судна! Такі міжнародні норми морського права, але порошенко робить все щоб путін та росія уникли покарання за піратство в 2014-2018 роках!
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Чудний Ви. Яку країну хоч раз визнали країною-піратом? А срашка-торговий партнер всього світу. Хто ж сам собі я-ця відріже? Нажива "превыше всего".
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А хто останній раз атакував чужі кораблі без оголошення війни?
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Не потрібно питанням на питання відповідати. Я вас запитав-дайте конкретну відповідь.
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кацапчики проигнорировали статью. no comment ?
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І чого ж це протеже Порошенковому не сидиться? Не інакше, як Зєлі свиню підсунути хоче. Прийде Зєля - все відмінить. Як і генеральські звання. Вже скоро. Международный трибунал по морскому праву: Украина потребовала от РФ немедленно освободить украинских военных моряков и корабли - Цензор.НЕТ 2354
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решение морского трибунала отменит? он алахзеля велик
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Ні, я не уточнив. вибачте. Позов відмінить. Международный трибунал по морскому праву: Украина потребовала от РФ немедленно освободить украинских военных моряков и корабли - Цензор.НЕТ 2921
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«... решение делегации России стало неожиданностью для Украины, поскольку представители России приняли участие в подготовительном телефонном звонке с президентом трибунала 23 апреля 2019. Источник: https://censor.net.ua/n3126209»

Брехлива рашка....
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Запой и не участие рузьке представителей усугубляет вину и ужесточает ответственность. Зеркаль жги напалмом. Временные меры годная фишка. Молоца.
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пусть правосудие будет на стороне Украины
а липкую ложь и перекручивание фактов от раши... просто не услышат
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Как аукнется, так и откликнется, с РФ так же будут поступать.
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пущай зеленский рассмешит ***** ,глядиш моряков и отпустят....хотя нет..уже рассмешил.
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И чего Зе должен ***** смешить? Парашоко-мародер сдал моряков, а клоун должен отдуваться?
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Так соевый барыга привык по-жизни нихрена не делать... Вечно везде насрёт, а убирать должны другие.
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"...РоSSияне, по своей природе, - монархисты «до мозга костей». Какая бы власть ни была, постоянно себе «царя» ищут. А если прибавить к этому врожденный «морально-психологический садомазохизм», то вообще уникальный психотип выходит: «…Люди холопского звания - сущие псы иногда, Чем тяжелей наказания, Тем им милей господа…» (Некрасов, «Кому на Руси жить хорошо»…) РоSSияне восхищаются только тем «царем», который их топчет, хребты ломает и на смерть посылает… (Иван Грозный, Петр Первый, Екатерина Вторая, Николай Первый («Палкин», повесивший декабристов и заливший кровью своих подданных Кавказ), Сталин… Они «тащатся» от подобных властителей… Кто следующий? Лжедмитрия (а может, действительно, Дмитрия?), Павла І, Александра ІІ, пытавшихся, более или менее, придать державе европейский вид и внедрить «европейские ценности», убили, Александр І - то-ли помер, то-ли исчез, бросив государство… Известный современный российский политолог, (как ни странно, с «хохляцкой» фамилией, Сергей Доренко (украинцем его назвать - это оскорбить всю Украину и ее народ), как-то проводил анализ психотипов трех «братских» народов - РоSSии, Украины и Белоруссии, опираясь на анекдот о последствиях похищения президентов этих стран инопланетянами. Правда, смешал при этом психологию с политическим строем. Оказывается, у белорусов «в крови подчинение порядку», руSSкие тоже «начальство уважают», а вот украинцы - «заядлые бунтари», «извечные носители и создатели хаоса». Сделав попрек «своим» роSSиянам о том, что у них «тоже не до конца развиты институты демократии, Доренко оригинально доказывает «превосходство» уSSкого над украинцем: «…у нас, в РоSSии, в любом случае, есть институт исполнительной власти, который занимает либо царь, или генеральный секретарь, или президент. У нас есть почтение к трону. Внутри каждой руSSкой головы, даже самой свободолюбивой, есть понимание, что трон - центр нашей роssийской вселенной…». Так об этих поисках «монарха», этакой «священной коровы», роssиянами, и говорилось выше! «Жена Цезаря вне подозрений…», поэтому критиковать лицо, «к своей заднице трон приклеившее», «никак не моги…»! Но ведь это тоже человек, со своими достоинствами и слабостями! А Доренко запрещает его критику. Забыл, что еще древние говорили : «Власть развращает. Абсолютная власть развращает абсолютно…». (С.Гайдамака, "Украинско-роSSийские "размышлизмы") Эту выписку я сделал в 2014-м году..

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Немного по-детски, но это - прецедент, позволяющий мне выехать в сторону Гоптивки, дождаться какого-нибудь авто с номерами сРу., остановить его, протаранив бревном или тракторком, и упрятать в погреб его пассажиров под надуманным предлогом попытки подрыва Дафи... не, ну логика ж такая же точно, что у руского скота из нашего северного сырьевого придатка... шо скажете, а?
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Ну могут ведь защищать украинцев, когда захотят. И приглашать не нужно со стороны советников и радников, с миллионными бюджетами в $ . Желаю удачи Зеркаль и победы в споре .
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расстрелять....но перед этим обязательно напоить горячим чяем....
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"чяем"? Ты мудак совсем? Безграмотная тварь, аморальная паскуда, ты даже писать правильно не умеешь, касаапский лапоть обосранный.....
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Пора прекратить что то требовать от России! Пора переходить к предложениям по обмену на за раннее конфискованные (отобранные для возмещения причинённого ущерба), у России, корабли и заблокированные счета.
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Адвокат от РФ отмел все доводы недоюристов , неужели нет нормальных специалистов?
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странно как-то.щитают территорию своей,а морскую и воздушную границу,не охраняют.считают крым отобранным,а не какого решения сб оон по этому делу нет.....суд будет выносить вердикт на основании карты показанной украинской стороной? )
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А зачем нужно решение СБ ООН, когда есть резолюция Генеральной Ассамблеи ООН?
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Вам за 5 лет вашей гибридной войны так и не рассказали что ген ассамблея оон,не принимает,некаких законов..ссср выгнали из лиги наций аж,за нападение на финляндию в 1939г.
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А у вас похоже СБ ООН вместо решений законы принимает. Ну хватит уже нести ахинею.
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Что толку то что вы считаете что белое это черное? жить в фантазиях конечно,не запреено.ну и все же
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Я в отличие от Вас знаю, что СБ ООН законов не принимает и что решение Генассамблеи ООН не опровергается даже в СБ, это у вас в голове не пойми какие фантазии. Міжнародний трибунал з морського права: Україна зажадала від РФ негайно звільнити українських військових моряків і кораблі - Цензор.НЕТ 698
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Зачем же мне фантазировать когда все знают что в 1990 году ирак захватил кувейт и что было дальше.так же все знают что в 2018 в россии был чм по футболу,а в 2019 универсиадв....
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"щитают"? И тебе, пасан, надо в школу..... удивительно, все тролли касаапские - сплошь безграмотные.... Рассея, пля, страна тупых муздаболов...
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А людей из обслуживания работы керченского канала они как граждан украины или россии для допроса будут вызывать?или основанием решения будет-про это и так все все знают
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Про что? Про то, что Крым - это территория Украины? Так это действительно все знают, за исключением десятка стран - подпевал кацапии. Они в принципе тоже знают, но не могут себе позволить об этом сказать.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМеждународный трибунал по морскому праву: Украина потребовала от РФ немедленно освободить украинских военных моряков и корабли (обновлено)
 
 
 
 
 
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