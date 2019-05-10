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 Политика Украины, Экономика
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Все про:бизнес (1168) Луценко (7450) проверка (601)

 Недоплаты в бюджеты составляют миллиарды, - Луценко выступает против полного запрета проверок бизнеса

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что полностью отменить проверки предприятий нельзя.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в Днепре в пятницу.

"Бизнес кормит страну, в том числе и сотрудников прокуратуры. Потому (нужно. – Ред.) пытаться минимизировать хлопоты, которые создаются во время наших проверок. Я не принимаю лозунг, что нужно вовсе прекратить проверки бизнеса. Потому что, к сожалению, недоплаты в бюджеты составляют миллиарды по стране", - сказал он.

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"Тем не менее, нужно разделять эти вещи. И лишь точечно наносить удары там, где есть точная информация. Обыски ради обысков, НСРД (негласные следственно-розыскные действия. – Ред.) ради НСРД – нужно забыть", - добавил генпрокурор.

Он также отметил, что в Днепропетровской области такие проблемы минимальны, однако они все же существуют.

Источник: https://censor.net.ua/n3126208
 
 
 Топ комментарии
 
Пояснюю алкоголіку: Бізнес на 99% можна перевірити навіть не заходячи в Офіс...
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Бизнес кормит страну, в том числе и сотрудников прокуратуры

с этого надо было начинать - у югика хлеб со взяток забрали
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Бизнес кормит сотрудников прокуратуры) Сказочно сказонул! А без проверок корм оскудеет, поэтому Юга пготив!
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Помощь от государства будет больным, детям, пенсионерам. Здоровые бугаи должны трудиться и налоги платить. Привыкли дармоедами на шее у государства сидеть. И то дай и то дай.. Руки ноги есть - иди работать, никакой помощи и не должно быть.
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Откуда тогда государство возьмёт деньги на помощь детям и пенсионерам? Недоплати до бюджетів становлять мільярди, - Луценко виступає проти повної заборони перевірок бізнесу - Цензор.НЕТ 2705
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Здоровые бугаи должны трудиться и налоги платить.
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Колхоз дело добровольное,хотят стричь,вначале условия пусть создадут,при чём одни для всех одинаковые.Пусть защитят внутренний рынок от ввозимого барахла,но зачем им с меня брать 3 копейки,да ещё и по белому,когда таможня сегодня заносит чёрным налом миллионы ежедневно.Да и средний класс им не нужен,будет под ногами путаться,то им не то,это им не это.
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Юга великий економіст? Якого хріна він взагалі лізе в облік та економіку? Якщо він підозрює мільйонні недоплати в бюджет то, хай прошманає податкову з митною.
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А ніхто, не те що зебіли, а навіть притомні, не помітили того, що сказав Луценко, як Генпрокурор... А він ніде тут не наголошував, що саме прокуратура, чи інші силовики мають перевіряти бізнес... А він висловлювався в контексті, що передовсім це має робити спеціальний орган - служба фінансових розслідувань в рамках існуючого Держфінмоніторингу... https://www.kmu.gov.ua/ua/news/golova-derzhavnoyi-sluzhbi-finansovogo-monitoringu-********-igor-cherkaskij-predstaviv-publichnij-zvit та http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=107&lang=uk
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Югик-комсомолец все миллиарды спрятаны в Панаме, Кипре, Сейшелах, Швейцарии... Ну ты же сам в курсе, зачем позоришся... Пригласи журналистов в с.Стоянку пусть погуляют по твоему маетку, честный ты наш прокурор без высшего юридического образования с склонностью к алкоголизму)))
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Прокуратура должна следить за предприятиями которые расходуют общее в своем производстве - лесозаготовка, вылов рыбы, добыча полезных ископаемых - это тот бизнес где можно при желании уменьшить в отчетности объем произведенной "продукции" - а разницу себе в карман - то есть украсть из общего котла. По конституции вся природа принадлежит каждому гражданину - но богатеют сотни, а остальным достаются рабочие места. Весь остальной бизнес (частный) как-то строительство, торговля, транспорт и др. не обязаны вообще что-то показывать прокуратуре без разрешения суда. А Луценко конечно всем угрожает. Хотя бы потому что война.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНедоплаты в бюджеты составляют миллиарды, - Луценко выступает против полного запрета проверок бизнеса
 
 
 
 
 
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