 Украинскими воинами уничтожен россиянин Евгений Шабаев - командир батальона ВС РФ под Докучаевском. ФОТО

Об этом сообщают паблики российских террористов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на блогера Necro Mancer.

Отмечается, что наемник Лунь был уничтожен, когда вывозил раненных, а его жена, медик террористов, получила тяжелое ранение.

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Согласно информации сайта "Миротворец", Шабаев являлся военнослужащим вооруженных сил РФ в составе взвода снайперов 5 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 08805, г. Макеевка) 1 АК (г. Донецк) Центра территориальных войск (г. Новочеркасск) Южного военного округа (г. Ростов-на-Дону) вооруженных сил Российской Федерации. По данным террористов, на момент ликвидации его должность была - командир батальона 5 отдельной мотострелковой бригады 1 АК ВС РФ.