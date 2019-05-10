 Украинскими воинами уничтожен россиянин Евгений Шабаев - командир батальона ВС РФ под Докучаевском. ФОТО

Об этом сообщают паблики российских террористов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на блогера Necro Mancer.
Отмечается, что наемник Лунь был уничтожен, когда вывозил раненных, а его жена, медик террористов, получила тяжелое ранение.
Согласно информации сайта "Миротворец", Шабаев являлся военнослужащим вооруженных сил РФ в составе взвода снайперов 5 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 08805, г. Макеевка) 1 АК (г. Донецк) Центра территориальных войск (г. Новочеркасск) Южного военного округа (г. Ростов-на-Дону) вооруженных сил Российской Федерации. По данным террористов, на момент ликвидации его должность была - командир батальона 5 отдельной мотострелковой бригады 1 АК ВС РФ.
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Власне, навіть не дуже кацапське (якщо зовсім точно, то прислів'я згенероване нейромережею)... але влучно немов стріла з цибулі
Любовь прекрасная...
(распевно)
Так зло потроллил "Калину"-Ладу автообозреватель Днепровских телеканалов... Но лучше ***** потроллить козляцкий автопром никто не переплюнет... Что Лада (тыць Труба), что УАЗ (тыць Труба 1мин 41с)...
не сиделось козломордам дома в сраной ростовской области, поехали на зароботки киллерами.
И вата на поминках стенать не должна, ведь как многократно попёз*ывал презервадент Пенисуэлы: "наших войск там нет, не было и нет"))
...Аби лиш хробаки не потруїлися.
Тільки б не мутували в якусь нечисть після... такої дієти .
-- Не могЕм а мОгем!!
Так і зробим - обійдемся без ютубу.
россеянец отправился в пекло к его праотцам, пряменько в котел с самой горячей смолой.
а наши хлопцы в раю.
Где- то офицерствует сейчас. Закончил училище ВДВ, отметился на лугандоне.
Видать , воспитывает следующих себе подобных.
Из тех, кого бешеные пелотки в колясках- танках катают и в галифе наряжают.