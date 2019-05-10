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 Политика Украины, Происшествия
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 Украинскими воинами уничтожен россиянин Евгений Шабаев - командир батальона ВС РФ под Докучаевском. ФОТО

Под Докучаевском на Донетчине 7 мая был ликвидирован российский военный преступник, командир батальона 5 отдельной мотострелковой бригады 1 АК ВС РФ Евгений Шабаев (Лунь).

Об этом сообщают паблики российских террористов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на блогера Necro Mancer.

Отмечается, что наемник Лунь был уничтожен, когда вывозил раненных, а его жена, медик террористов, получила тяжелое ранение.

Украинскими воинами уничтожен россиянин Евгений Шабаев - командир батальона ВС РФ под Докучаевском 01

Украинскими воинами уничтожен россиянин Евгений Шабаев - командир батальона ВС РФ под Докучаевском 02

Украинскими воинами уничтожен россиянин Евгений Шабаев - командир батальона ВС РФ под Докучаевском 03

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Согласно информации сайта "Миротворец", Шабаев являлся военнослужащим вооруженных сил РФ в составе взвода снайперов 5 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 08805, г. Макеевка) 1 АК (г. Донецк) Центра территориальных войск (г. Новочеркасск) Южного военного округа (г. Ростов-на-Дону) вооруженных сил Российской Федерации. По данным террористов, на момент ликвидации его должность была - командир батальона 5 отдельной мотострелковой бригады 1 АК ВС РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3126206
 
   
 Топ комментарии
 
А в аду ему Доренко:
-Здравия желаю!
И хор имени Александрова:
- Этот День Побе-е-едЫ.....
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хороший русский - мёртвый русский
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...і пішла луна від пострілу (чи вибуху?)
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Очень уважаю таких русских. Не дышащих. Українські воїни під Докучаєвськом знищили командира батальйону ЗС РФ Євгена Шабаєва - Цензор.НЕТ 8873
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Як каже про таких кацапське народне прислів'я: "у него душа, что у чуваша - на ней волки срать уехали".
...
Власне, навіть не дуже кацапське (якщо зовсім точно, то прислів'я згенероване нейромережею)... але влучно немов стріла з цибулі Українські воїни під Докучаєвськом знищили командира батальйону ЗС РФ Євгена Шабаєва - Цензор.НЕТ 6412


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"Калина" красная -
Любовь прекрасная...
(распевно) Українські воїни під Докучаєвськом знищили командира батальйону ЗС РФ Євгена Шабаєва - Цензор.НЕТ 6069
Так зло потроллил "Калину"-Ладу автообозреватель Днепровских телеканалов... Но лучше ***** потроллить козляцкий автопром никто не переплюнет... Что Лада (тыць Труба), что УАЗ (тыць Труба 1мин 41с)...
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Земелька бетоном козломородому скрепоносцу
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У рюзьких это в моде. Помнится, первым известным дауншифтером слыл Лео Толстоу... но даже он был не столь радикальным, как эта кацапская падаль... этот "дауншифтнул" до -2м. Так это, если еще зароют
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Пішло падло по гриби, вдобривом...)) Слава Героям України за гарну працю по знищенню расіянських окупантів!!!
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ликвидирована прям целая семейка кацапофашистским мразей.
не сиделось козломордам дома в сраной ростовской области, поехали на зароботки киллерами.
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Издох Охрим - и хрен с ним...
И вата на поминках стенать не должна, ведь как многократно попёз*ывал презервадент Пенисуэлы: "наших войск там нет, не было и нет"))
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Пішов пішки за Доренком. Виявляється і мотоцикла не потрібно.
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Он дорю ещё и обгонит, тому ведь мацыклет тащить
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все одно мало здохлих адептів руSSкого міра...кожний день по 100 штук козломордих "іхтамнєтів" треба двусотити..., тоді дуже швидко закінчиться "гражданская" війна в Україні...
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Мало, мало! Ведь казламордые готовы повторить и опять уложить в землю 20-30-40 миллионов. Дэбилы!
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Козлы грозили в радиоактивный пепел, как можно догадаться, и 7млрд. ...
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Не оскорбляйте животных, это казламордые говорили
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Ще один іхтамнєт пішов хробаків годувати. Туди йому й дорога!
...Аби лиш хробаки не потруїлися.
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Червякам , наверно, больше нравится здоровая пища. Но ладно , на безрыбье, как говорится, и этого сожрут
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Зжеруть, а куди дінуться?
Тільки б не мутували в якусь нечисть після... такої дієти .
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-- Цельного комбата приговорили, мда!!! могЁм!!
-- Не могЕм а мОгем!!
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Просто убили , жаль . Эту заразу надо было отловить и просто поджаривать на горящих спичках, видео выложить в ютубе, что все казламордые могли видеть
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Нє. Не треба робити такий жирний подарунок кісєлю, скабєєвій та іншим соловїним помьотам. Це ж для них буде справжнє свято - поволати про звірства каратєлєй, маючи ціле достовірне відео.
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Жека-Жека! отвоевался жиган и прилег отдохнуть...............
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Неизвестно сколько наших солдат, етот профессиональній русскиц наемник утащил за собой. Українські воїни під Докучаєвськом знищили командира батальйону ЗС РФ Євгена Шабаєва - Цензор.НЕТ 9638
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куда утащил ?
россеянец отправился в пекло к его праотцам, пряменько в котел с самой горячей смолой.
а наши хлопцы в раю.
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Хорошая новость. Приятно читать комментарии. Все по одну сторону баррикады
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чем больше гробов будет получать ********* с Украины-тем быстрее закончится война
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закономерный финал никчемного существования рашистской свoлочи
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Интересно,а куда делся сепар из Питера,который собакам головы отрезал и фотки в соцсети выставлял,как его там звали?Потом по оелеку везде в рашке и у сепаров выступал.
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в лугандоне много генетического биомусора,трудно вспомнить,кого то конкретно
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А этого штемпа всё время по началу показывали то в антизомби,то в гражданской обороне.Начало военных действий в 2014,этот ублюдок выкладывал видео с нашими сгоревшими хлопцами,когда сепары разбомбили колонну,мля забыла...Короче я к тому,чтоб он сдох падло в страшных мучениях.А то живет же наверное тварь до сих пор!
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Мильчаков его фамилия, этого урода.
Где- то офицерствует сейчас. Закончил училище ВДВ, отметился на лугандоне.
Видать , воспитывает следующих себе подобных.
Из тех, кого бешеные пелотки в колясках- танках катают и в галифе наряжают.
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Щось я заплутався з цими євгенами: це не цей?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинскими воинами уничтожен россиянин Евгений Шабаев - командир батальона ВС РФ под Докучаевском. ФОТО
 
 
 
 
 
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