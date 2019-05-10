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 Патриарх Филарет хочет восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. ВИДЕО

Почетный патриарх УПЦ КП Филарет хочет восстановить Украинскую православную церковь Киевского патриархата, которая в конце прошлого года вошла в новосозданную Православную церкововь Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТСН.

Киевский патриархат все еще существует – по крайней мере, так считает бывший его глава Филарет.

Накануне в СМИ появились копии приглашений на встречу за подписью Филарета, сделанные на бланках Киевского патриархата, распущенного еще в декабре перед объединительным собором. Такие приглашения получили почти все епископы ПЦУ, а некоторые выложили документы в соцсети. Филарет приглашает церковных чиновников на так называемую братскую беседу. По информации ТСН, он собирает архиереев, чтобы обсудить перспективы восстановления Киевского патриархата, который бы Филарет предпочел сам возглавить.

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний сообщил, что его на эту встречу не приглашали. При этом владыка признал, что конфликт с Филаретом, который после роспуска Киевского патриархата является "почетным патриархом", существует - с момента образования Поместной церкви они ни разу не правили службу вместе.

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По мнению Епифания, даже разговоры о возвращении в прошлое – губительны для церкви, поскольку ведут обратно в изоляцию.

"Говорить сейчас о каком-то возвращении неуместно. Мы должны говорить о нашем будущем, о нашем единстве. Потому что в будущем мы должны еще много сделать для того, чтобы эта церковь была признана со стороны других поместных православных церквей. Если мы возвращаемся в прошлое – автоматически это путь в никуда, это путь в изоляцию, это возвращение к тому состоянию, в котором мы находились до 11 октября, до соответствующих решений со стороны Константинопольского патриархата", - подчеркнул митрополит Киевский и всея Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3126205
 
   
 Топ комментарии
 
Деду власти захотелось. Альцгеймер попутал.
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Пенс мозгами поехал.
Даже заявлять такое - сильнейший позор
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Філарет пішов у маразм?
Мабуть владу втратив, і сенс життя зник.
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Сразу на ум вспоминается наша пословица " Два украинца.- три гетмана" в данном контексте "Три попа - шесть патриархов".. И все блин и христиане и "патриоты". Все от дь---ла.. Жажда власти, богатства.. или того и другого вместе. Что у мирской власти, что у "духовной" А не попробовать бы "пастырям" перейти на более аскетический образ жизни. Три сменки обуви ( деревянные сандалии, галоши и валенки) из одежды ряса из мешковины да на зиму тулуп по проще.. Передвигаться только на своих двух с деревянным посохом или на осле ., а из украшений железный крест на цепи. И питаться бурячком с капусткой... Правда они туда не для этого шли..Ничего личного просто работа ( бизнес).
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Как уже задрала эта сектантская возня за право стричь овец...
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Відновлення УПЦ КП слід починати з відновлення АНАФЕМИ
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...или фейк, или дедушка вошел таки в критическое состояние...
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якщо це правда Томос буде втрачено.
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а чи хто перевіряв цю інФУ з двох не залежних від тсн джерел?..
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Є така приказка : На той світ з собою грошей не забереш .
Може він не в курсі .
Молитися треба . Відпочити . Пива випити . Чи квасу якого . Потім відпочити і знов помолитися . Бувальщину яку розповісти . Знов відпочити . Роки беруть своє .
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Константинополю вернуть анафему недолго.
Теперь уже от своего имени.
Тогда Филарета уже никто в мире признавать не будет.
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о каком авторитете украины можно говорить да и думают ли о нем когда речь идет о власти
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Больше церквей,хороших и разних...НуНо собраться мислям и начать записивать хронологию сегодняшнего дурдома.
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о каком авторитете украины можно говорить когда речь идет о влласти
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Пора Филарету на кладбище.
90 лет старому козлу, но без короны патриарха жизнь не та...
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Совсем старик из ума выжил, прости Господи...
ФСБшная консерва?
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Он сам признавался, кстати, что все попы при СССР работали на КГБ. Подразумевается, что он тоже. Ну, или его расстреляли.
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Точно мабуть що Філаретом вже АльЦгеймер керує!! Діду Філарет заспокойся...А то ще втягнеш Україну в якусь серйозну халепу!!
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Давайте розвалимо все те хороше, що зробив Президент за пять років. Повернемо Януковича. Ось тоді заживемо.
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В таком возрасте хорошо получается только п&рдеть.
Думать - нет.
Эх, Филарет, а мы вас уважали...
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у деда климакс. простите его миряне....
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більше українських церков - хороших і різних ! Патріарх Філарет хоче відновити УПЦ КП і очолити її замість Епіфанія - Цензор.НЕТ 4177
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А в мене є сумнів, що це ініціатива Філарета. В його віці якщо він згадає як його звати то вже добре. Скоріш за все це його оточення воду мутить щоб виторгувати в Єпіфанія втрачені привілеї.
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Пока Зе не встречался с Филаретом, старик был более-менее вменяемым. Совпадение? Может, Зе обладает экстрасенсорными способностями?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПатриарх Филарет хочет восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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