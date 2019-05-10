 В руках России до сих пор находится 5,2% территории Эстонии, - глава МВД Хельме предъявил территориальные претензии к РФ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR, об этом он заявил в четверг, 9 мая, на пресс-конференции по итогам заседания правительства, когда журналисты напомнили ему о том, что запланировавшая поездку в Эстонию Марин Ле Пен считает, что Крым был присоединен к России добровольно.
По словам Хельме, следует говорить не только о Крыме, но и ситуации в Восточной Украине, Абхазии и Южной Осетии.
"Двойных стандартов быть не должно, до сих пор в руках России находится 5,2% территории Эстонии. Россия не хочет нам ни возвращать эту территорию, ни давать за нее компенсацию, ни вообще обсуждать этот вопрос", - подчеркнул Март Хельме.
В то же время он признал, что как Япония терпеливо ждет, когда ей удастся вернуть себе Курилы, так и Эстония готова ждать, когда же вопрос территорий будет решен в плоскости международного права.
"Воевать с Россией мы не собираемся", - добавил Хельме.
По его словам, EKRE далеко не по всем вопросам согласна с Ле Пен.
Озабоченности?
Кенигсберг - так же ждут, и готовы еще 50 лет ждать, главное итог, возвращение своих территорий
Зе чего-нибудь напишет в фейсбуке и все вернут!
Гореть бы всем кацапам всем в аду и не отмолиться!
1.Остров Ноктундо принадлежал Кореи с XV века. Но в 1860 году, Ноктундо захвачен российской лапотной ордой.
2.Курильские острова были захваченные коммуно - фашистами ссср в 1946 году. Япония находится с лапотной паРашей в состоянии полувойны.
3. В 2005 году российско-китайская граница изменилась 340 квадратных километров: территории , в месте слияния рек Амур и Уссури, перешли под юрисдикцию КНР. В 2012 году, Китай выдвинув претензию на «исконно китайские» территории Алтая. А неофициально Китай претендует почти на весь дальний Восток и Сибирь.
4. Казахи тоже имеют к фашистской паРаше большие территориальные претензии на Омскую и Оренбургскую области, и на часть Алтая. Также рассматривается Волгоградская и Астраханская области… Да и вся территория современной России это земли Золотой Орды и они должны принадлежать Татарстану, Китаю, Монголии Казахстану.....
5. Карелия её территории были захвачены коммуно - фашистами кровавого ссср у Финляндии в ходе Второй мировой войны, а карело-финское население оккупантами уничтожено или насильно изгнано в Финляндию, теперь это колония - составе кровавой паРаши.
6.Пыталовский район Латвии в 1944 году, был аннексированный кремлёвскими коммуно фашистами и стал частью лапотной паРаши (РСФСР) в Псковской области.
7.Литовский край Караляучус, так называемая кремлёвскими оккупантами Калининградская область. Караляучус должен получить независимость!
8.После оккупации в 1940 году Эстонии кремлёвскими коммуно - фашистами территории Печорского района теперь они в Псковской области, и территория Иван города с окрестностями были аннексированы вражеской паРашей (РСФСР).
10.Украина, её АРК. была оккупированная проклятыми российскими фашистами захватчиками в 2014г. Сейчас украинский народ мужественно борется за освобождение свой родной но временно оккупированной кремлёвскими фашистами украинской земли Крыма и Донбасса. И украинские земли, которые в 1919 году были в составе Украины (УНР ). Кубань, Ставрополье, Чорноморщина, Восточная Слобожанщина, Стародубщина (сейчас они тоже аннексированные в составе проклятой фашистской России)
Молдавия её суверенна часть Приднестровье, оккупированная российскими фашистами которые хотят аннексировать его.
12. Грузия её суверенные части Абхазия и Осетия оккупированные кремлёвскими фашистами которые хотят аннексировать их.
13. Азербайджан хочет вернуть свой Южный Дагестан, который был незаконно отторгнутой от него территорией. Также Баку требует от России присоединения тех земель, который были отобраны у них, и, которыми сейчас владеет оккупированная фашистским кремлём его колония Армениия.
И теперь проклятые казламордые кацапы -москаляки эти оккупанты ещё смеют жутко по звериному выть заявляя что они почему то со всех сторон окружены врагами. Странами врагами у которых они кровавые захватчики преступно отобрали их суверенныие территории.
Финны повоевав, поняли, что не смогут победить большевистскую навалу из-за громадной разницы в численности населения и соответствующего отношения большевиков к своей живой силе. Сыграл свою роль (по неподтвержденным, имхо, данным) отказ финских солдат бить врага за границей Финляндии, из-за чего нельзя было исключить опасность прихода новых волн расисянских орд.
С другой стороны Гитлер пообещал финнам, что после разгрома краснопузых вернет им все захваченные последними земли.
Потому финны и подписали мир с ссср, отдав им громадные свои территории и не получив ничего материального взамен (лист А4 формата с кацапской подписью сами понимаете, что стОит).
PS В конце войны финны даже объявили войну Германии.
ничего не напоминает??
https://www.mediaport.ua/news/world/41421/rossiya_i_estoniya_konflikt_obostryaetsya
Жаль, было бы любопытно посмотреть на поединок западной мордвы с восточной.
"Хотят ли русские войны?
Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины над ширью пашен и полей и у берез и тополей. Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат, и пусть вам скажут их сыны, хотят ли русские войны. Не только за свою страну солдаты гибли в ту войну, а чтобы люди всей земли спокойно видеть сны могли. Под шелест листьев и афиш ты спишь, Нью-Йорк, ты спишь, Париж. Пусть вам ответят ваши сны, хотят ли русские войны. Да, мы умеем воевать, но не хотим, чтобы опять солдаты падали в бою на землю грустную свою. Спросите вы у матерей, спросите у жены моей, и вы тогда понять должны, хотят ли русские войны."
Автора переделки, как и время ее создания, администраторам Zapretno.info установить не удалось. Самая ранняя обнаруженная публикация текста в интернете относится к 21 августа 2008 года - времени сразу после окончания российской агрессии против Грузии.
27 июня Роскомнадзор заблокировал в России доступ к статье «Развод по-крымски», опубликованной в марте 2014 года на сайте «Forbes-Украина». Причиной стало не содержание статьи, а один из комментариев к ней, в качестве которого было помещено это стихотворение.
Есть несколько версий текста, отличающихся числом строф. При этом в более краткой версии присутствуют строки, которых нет в более пространных. Приводим один из вариантов.
Хотят ли русские войны?
Не спрашивай у тишины,
Не спрашивай у тех солдат,
В мемориалах, что лежат.
Спроси у цинковых гробов,
В которых молодых сынов
С земель соседских привозили
Старухам, чтоб те слезы лили.
Спроси у бравых тех ребят,
В Кремле которые сидят,
К погонам звезды пришивая,
Дубиной «мирною» махая.
Спроси у Польши и Литвы:
Им о России снятся сны?
У пражской ты спроси весны:
Хотят ли русские войны?
Спроси у венгров, как когда-то
На танках русские солдаты,
По Будапешту рассекали,
Вугорцев к миру «приучали».
Тебе ответит старый финн,
Проживший много - до седин,
Как «мирно» русские войска
Рвались сквозь зиму и снега.
Спроси, что Украине братской,
Заверенной в любви славянской,
Из цепких рук большого брата,
Зачем защит искать у НАТО?
Спроси всех западных славян,
Как миру их учил Иван…
Миролюбив солдат Иван
Бомбил Кабул, Афганистан.
В их кишлаки и города
Не мир пришел - пришла беда.
Спроси у вдов, детей Чечни,
Хотят ли русские войны?
Кто такой русский «миротворец»,
Тебе ответит всякий горец.
Грузин, улыбчивый всегда,
Сквозь слезы просто промолчит.
От миролюбия соседа
Сейчас его земля горит.
Хотят ли русские войны?
И от Китая до Литвы
Найдется ль хоть один сосед,
Который твердо скажет, - «НЕТ!»?