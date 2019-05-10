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Темы дня: Паспорта РФ для ОРДЛО Президентские выборы-2019 Языковой вопрос Парламентские выборы-2019
 За рубежом
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Все про:Россия (72731) территориальные претензии (112) Эстония (599) Хельме (1)

 В руках России до сих пор находится 5,2% территории Эстонии, - глава МВД Хельме предъявил территориальные претензии к РФ

Министр внутренних дел Март Хельме вновь напомнил о том, что Российская Федерация до сих пор не вернула Эстонии 5,2% территории.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR, об этом он заявил в четверг, 9 мая, на пресс-конференции по итогам заседания правительства, когда журналисты напомнили ему о том, что запланировавшая поездку в Эстонию Марин Ле Пен считает, что Крым был присоединен к России добровольно.

По словам Хельме, следует говорить не только о Крыме, но и ситуации в Восточной Украине, Абхазии и Южной Осетии.

"Двойных стандартов быть не должно, до сих пор в руках России находится 5,2% территории Эстонии. Россия не хочет нам ни возвращать эту территорию, ни давать за нее компенсацию, ни вообще обсуждать этот вопрос", - подчеркнул Март Хельме.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Япония требует от РФ вернуть все острова южной части Курил

В то же время он признал, что как Япония терпеливо ждет, когда ей удастся вернуть себе Курилы, так и Эстония готова ждать, когда же вопрос территорий будет решен в плоскости международного права.

"Воевать с Россией мы не собираемся", - добавил Хельме.

По его словам, EKRE далеко не по всем вопросам согласна с Ле Пен.

Источник: https://censor.net.ua/n3126202
 
   
 Топ комментарии
 
ждем выхода зрадаботов с лозунгом - таких не берут в НАТО!
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Ну нет такого гос-ва Россия...есть Педерация, в составе которой Чечня, татрстан, бурятия....
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Садовое кольцо ваше.Все остальное придется отдать!!!
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А чего ж тогда ваша крыса - президент поехала с пуйлом лабзаться?
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Не лабызаться,а заглянуть в глаза мерзавчика плешивого.Получить новую порцию претензий .Президент Эстонии -должность декоративная,в Латвии - тоже.А вот вЛитве-12 мая выборы всенародные президента и Грибаускайте больше не баллотируется.
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якщо кацапня протягне свого кандидата, то мінус один союзник України в ЄС((
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В Литве протягне кацапа в президенты. Это не Украина, так такое не возможно.
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Там три кандидати, всі за продовження курсу щодо України, який проводила Даля Грибаускайте і всі троє не плекають теплих почуттів до росії. Дружба з путіним Литві не загрожує.
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Они его так дразнят. Гомопедофилу путлеру женщин видеть, а тем более целовать - хуже горькой редьки. В руках России до сих пор находится 5,2% территории Эстонии, - глава МВД Хельме предъявил территориальные претензии к РФ - Цензор.НЕТ 2763 Не зря ж он и жену выгнал и дочерей. И собачку в могилу загнал.
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Германия ждала почти 50лет, что бы вернулись оккупированные территории
Кенигсберг - так же ждут, и готовы еще 50 лет ждать, главное итог, возвращение своих территорий
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Ну нет такого гос-ва Россия...есть *********, в составе которой Чечня, татрстан, бурятия....
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Истину глаголишь! Поискать в вики Россия-- расскажут про РФ. Сама Россия, как субъект федерации НЕ СУЩЕСТВУЕТ, нет гимна, нет флага, нет границ и территории. То бишь Россия это де факто и есть РФ. Однако, согласятся ли с этим жители других субъектов федерации, если об этом спросить?
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"готова ждать, когда же вопрос территорий будет решен в плоскости международного права". Все терпеливо ждут пока рашка сама себя ликвидирует, ведь в этом она очень старается
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Кацапні мало своїх іпєнєй які вони засрали, так ще і чуже прихопили.
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Якби не було, але Естонія говорить лише про єдиний можливий метод вирішення повернення росією незаконно анексових територій.
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Ну парашка доигралась , скоро останиться садовое кольцо и все
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Надо будет помогать прибалтам, Нептунами например
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Вони в НАТІ, там цього добра вистачає.
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Кооперировать никто не запрещает тем более шо Нептун дешевле норвежских пкр будет
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Расею ждет история ссср - придется все вернуть
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Ты, чучело икотно-поскотное, портрет фюрера отполировал?!
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Садовое кольцо ваше.Все остальное придется отдать!!!
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Что имеют они ввиду?Ленинград. что-ли?
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К Ленинградской области присоединили три волости, находящиеся за рекой Нарва, в состав только что созданной Псковской области включили большую часть Печорского района вместе с городом Печоры. Бывший уезд Печоры был ликвидирован, оставшуюся от него территорию присоединили к Вырумаа. Отошедшие к Ленинградской и Псковской областям территории (2330 км², или примерно 5% территории Эстонии) Эстония получила по Тартускому миру (1920 г.), проживали на них преимущественно русские (свыше 80%). Одновременно с сокращением территории Эстонии «подправлены» были и границы Латвии, вследствие чего оба бывших независимых государства лишились важных военно-стратегических приграничных зон.
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В руках нерусского Кремля досих пор наход-ся ЗЕМЛИ ИНДО-ПЭРИДЖАНСКОЙ =ГрекоАнарской(Рим наоборот)=Од(АзАта,Эр)БэйДжанской Кавказской ИМПЕРИИ, а именно-Дагестанская часть Одэрбэйджана,Иреванское ханство( пер.1860г.-99%одэры),уезд Джаваншир(Карабах с 1922г.),уезд Барчалы(Грузия),ЮхуБэйЯн-Сна бек горящий-Одэроримский бог Якуба=Кубань),Шадэрбала-Торжественный муж дите=Сатурналия(Ставрополь), АхырЯнУлу=Конец Горящего Древнего(отсюда башня Илион в АтаЯре(Трое)-Отце ране).=Кремль=Крым, ГОРОД МОСКВА -Кремль основан ТЕЙМУРОМ(Ата Омур-Отец жизни) АгаМЭНОМ-Господин Я( с делали почемуто Мэнгу??)=Амэн=Амон= БэйЯтЭр(Бек спящий муж)=Юпитер(ПэриЯтра)=Зевс=Зеуш=ЗияУш(СияУш). КОГДА КРЕМЛЬ НЕРУССКИЙ ВЕРНЕТ ЧУЖИЕ ЗЕМЛИ??!
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Зеуш(Зевс)=АзУш-Младшее сознание(дух).
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Зевс - древнегреческий бог, произносится как /zděu̯s/ → /zeɸs/ → /zefs/ что-то между зефз и зевс. если много водки не пить, то азуш-ем это не окажется никогда. Кубань = «прекрасное место» (coabana) [кубана ] на языке индейцев, что говорит о том что индейцы родом с кубани???
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ждем выхода зрадаботов с лозунгом - таких не берут в НАТО!
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все будет Ок!

Зе чего-нибудь напишет в фейсбуке и все вернут!
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Для того, чтобы вернуть Украины её украиные земли когда-то захваченные московией нужно просто начать об этом говорить и писать!
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сколько не говори конфета, во рту слаще не станет!
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Нам чужого не треба. Ми поважаємо кордони, закріплені міжнародним правом. Головне своє повернути.
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Не хватало нам еще тульской ваты! У руках Росії донині 5,2% території Естонії, - глава МВС Хельме пред'явив територіальні претензії до РФ - Цензор.НЕТ 248 Своего дерьма... Вы лично готовы переехать в Каширу? У руках Росії донині 5,2% території Естонії, - глава МВС Хельме пред'явив територіальні претензії до РФ - Цензор.НЕТ 5285
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вот коли вони в себе проведуть рехверендум на приєднання до України, то ми подумаємо У руках Росії донині 5,2% території Естонії, - глава МВС Хельме пред'явив територіальні претензії до РФ - Цензор.НЕТ 2766 І можливо, коли вони здадуть екзамен на українську мову і історію, то їх можна буде взяти. А кацапів і скацаплених нам тут не треба.
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Воны кругом носа всунуть пока им недадут по чуне -фины -шведы прибалты украина молдова весь кавказ китай япония -скем токо невоевал етот народ -народом их неназовеш это ОРДА
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Причины почему всем странам мира надо обязательно объединиться и уничтожить всех проклятых путлинских фашистов в ужасной милитаристской кровавой шовинистической России. Агрессия кровавых коммуно - фашистов сССР и фашистов путлинской России против других суверенных независимых государств в 20 - 21 веке: Украина 1918, Польша 1920, Азербайджан 1920, Грузия 1921, Китай 1929, Япония 1938, Польша 1939, Финляндия 1919 и 1939, Латвия, Эстония, Литва 1940, Япония 1945, Китай 1946, Северная Корея 1950, Китай 1950, Венгрия 1956, Лаос 1960, Вьетнам 1961, Алжир 1962, Египет 1962, Йемен 1962, Сирия 1967, Чехословакия 1968, Китай 1969, Камбоджа 1970, Бангладеш 1972, Ангола 1975, Эфиопия 1977, Ливан 1982, Афганистан 1979, Азербайджан 1988 и 1990, Грузия 1991, Приднестровье 1992, Грузия 1992, Таджикистан 1992, Южная Осетия и Ингушетия 1992, Чечня 1994, Дагестан 1994, Чечня 1999, Дагестан 1999, Грузия 2008, Украина - 2014. Сирия 2016 -2017, Ливия - 2018, Венесуэла 2019........????? Кто теперь на очереди? Видно теперь по плану козломордых - кацапов этих лапотных фашистов )(уйла будет вся Восточная Европа, Прибалтика, Швеция, Финляндия....если конечно всю эту ужасную фашистскую нечисть - заразу не уничтожить сообща. Все эти такие красочные эпитеты, они только против кровавых кремлёвских фашистов )(уйла а не против нормальных россиян, если конечно они ещё есть? В этой ужасной деградирующей паРаше.
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Вот если бы подсчитать еще, сколько миллионов жизней загублено было в этих войнах!?
Гореть бы всем кацапам всем в аду и не отмолиться!
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выдать всем в пскове и питере латвийские паспорта, и устроить рэферендум, о присоединении к латвии.
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А главное что оружие у них есть -а срать ходят на дыру в земле -как животные
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​​Оккупация ужасными москалями ( замаскированных в 18 веке под русских) завоевателями суверенных территорий всех её соседних стран.
1.Остров Ноктундо принадлежал Кореи с XV века. Но в 1860 году, Ноктундо захвачен российской лапотной ордой.
2.Курильские острова были захваченные коммуно - фашистами ссср в 1946 году. Япония находится с лапотной паРашей в состоянии полувойны.
3. В 2005 году российско-китайская граница изменилась 340 квадратных километров: территории , в месте слияния рек Амур и Уссури, перешли под юрисдикцию КНР. В 2012 году, Китай выдвинув претензию на «исконно китайские» территории Алтая. А неофициально Китай претендует почти на весь дальний Восток и Сибирь.
4. Казахи тоже имеют к фашистской паРаше большие территориальные претензии на Омскую и Оренбургскую области, и на часть Алтая. Также рассматривается Волгоградская и Астраханская области… Да и вся территория современной России это земли Золотой Орды и они должны принадлежать Татарстану, Китаю, Монголии Казахстану.....
5. Карелия её территории были захвачены коммуно - фашистами кровавого ссср у Финляндии в ходе Второй мировой войны, а карело-финское население оккупантами уничтожено или насильно изгнано в Финляндию, теперь это колония - составе кровавой паРаши.
6.Пыталовский район Латвии в 1944 году, был аннексированный кремлёвскими коммуно фашистами и стал частью лапотной паРаши (РСФСР) в Псковской области.
7.Литовский край Караляучус, так называемая кремлёвскими оккупантами Калининградская область. Караляучус должен получить независимость!
8.После оккупации в 1940 году Эстонии кремлёвскими коммуно - фашистами территории Печорского района теперь они в Псковской области, и территория Иван города с окрестностями были аннексированы вражеской паРашей (РСФСР).
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9.Беларуские: Смоленская, Брянская области были аннексированы бандитской паРашей, москали оккупанты заявили что славянский беларуский город кривичей Смоленск в средние века был навсегда захвачен татаро - угро - финской Московией - Ордой у ВКЛ. несмотря на то что на протяжение всей истории жители Смоленщины и Брянщины являются более 80 % славянами -беларусами.
10.Украина, её АРК. была оккупированная проклятыми российскими фашистами захватчиками в 2014г. Сейчас украинский народ мужественно борется за освобождение свой родной но временно оккупированной кремлёвскими фашистами украинской земли Крыма и Донбасса. И украинские земли, которые в 1919 году были в составе Украины (УНР ). Кубань, Ставрополье, Чорноморщина, Восточная Слобожанщина, Стародубщина (сейчас они тоже аннексированные в составе проклятой фашистской России)
Молдавия её суверенна часть Приднестровье, оккупированная российскими фашистами которые хотят аннексировать его.
12. Грузия её суверенные части Абхазия и Осетия оккупированные кремлёвскими фашистами которые хотят аннексировать их.
13. Азербайджан хочет вернуть свой Южный Дагестан, который был незаконно отторгнутой от него территорией. Также Баку требует от России присоединения тех земель, который были отобраны у них, и, которыми сейчас владеет оккупированная фашистским кремлём его колония Армениия.
И теперь проклятые казламордые кацапы -москаляки эти оккупанты ещё смеют жутко по звериному выть заявляя что они почему то со всех сторон окружены врагами. Странами врагами у которых они кровавые захватчики преступно отобрали их суверенныие территории.
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А Україні кажуть,ось як станете заможні,так до вас Крим вернеться.
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11% земель Фінляндії після війни 1939-44 рр. і досі знаходиться під окупацією орди.
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Пам'ятаю, що фінам щось на обмін віддали?
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Таки да, перепутал. Возможно, СССР предлагал до начала "зимней кампании" обменяться территориями, отодвинув границу от Ленинграда? Что-то подобное я читал, но сейчас это неважно.
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Я понимаю так:
Финны повоевав, поняли, что не смогут победить большевистскую навалу из-за громадной разницы в численности населения и соответствующего отношения большевиков к своей живой силе. Сыграл свою роль (по неподтвержденным, имхо, данным) отказ финских солдат бить врага за границей Финляндии, из-за чего нельзя было исключить опасность прихода новых волн расисянских орд.
С другой стороны Гитлер пообещал финнам, что после разгрома краснопузых вернет им все захваченные последними земли.
Потому финны и подписали мир с ссср, отдав им громадные свои территории и не получив ничего материального взамен (лист А4 формата с кацапской подписью сами понимаете, что стОит).
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Спасибо. Взятые в аренду острова СССР таки вернул (где-то в 50-х годах).

PS В конце войны финны даже объявили войну Германии.
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Вам еще повезло. С другими странами пособниками Гитлера обошлись хуже.
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У всех своих соседей РФ писдит территории, когда то им это аукнется.
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Повна ізоляція підаРасСіє від цивілізованого світу, з паспортом фєдєрастів істота воно сугубо для миття паРаш.@
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Ждём, когда братские народы Эстонии и Финляндии будут иметь общую сухопутную границу. Естественной линией такой границы будет Нева, а Питер станет их совместно управляемым городом, культурное наследие которого останется под протекторатом Юнеско.
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Культурное наследие - это крейсер "Аврора"?
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Там вроде на площади столб гранитный стоит на 600 тонн, так говорят его предыдущая цивилизация поставила, как и весь город, а Петя-1 его откопал просто
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А почему нет? "Аврора" (как и почти всё в параше) была содрана с устаревшего к тому времени британского проекта "Talbot", но ей для вяличия добавили 1 трубу и сделали с неё 1 выстрел из носовой пушки во время большевистского переворота. На бОльшее парашных флотоводцев не хватило: как известно, при Цусиме "Аврора" обос*алась вместе с другими крейсерами под командованием Энквиста. Так вот, эту 1 трубу параша может потом забрать себе, а памятник британскому крейсеру оставить нормальным людям.
У руках Росії донині 5,2% території Естонії, - глава МВС Хельме пред'явив територіальні претензії до РФ - Цензор.НЕТ 4326
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При Цусима Аврора всё-же дралась. Не нужно оскорблять корабль.
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Вы не правильно читаете. Написано "обосралась", а дралась или не дралась, это дело второе.
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Нет, это дело первое. Драться и проиграть - не позор. Сдать свой корабль без боя - здесь уже нужно разбираться.
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Она не "проиграла". Она сбежала с поля боя в составе отряда крейсеров, бросив свои более тихоходные корабли. Конечно, итог боя она бы всё равно не изменила. Но речь была не о Цусиме, а о парашных "достижениях": в лучшем случае они содраны с чужих. Из своего- только говняная скульптура и кидание говном. Вот такого точно ни у кого нет. У руках Росії донині 5,2% території Естонії, - глава МВС Хельме пред'явив територіальні претензії до РФ - Цензор.НЕТ 1406
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Сражение было проиграно, на корабле под 100 человек потерь убитыми и ранеными. Радиосвязи на тот момент не существовало. Говорить что отряд Энквиста обосрался всё-же некорректно.
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Ждите ха поребриком очень неторопливых зеленых человечков..
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"Воевать с Россией мы не собираемся", - добавил Хельме.

Жаль, было бы любопытно посмотреть на поединок западной мордвы с восточной.
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Евтушенко Евгений Александрович
"Хотят ли русские войны?
Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины над ширью пашен и полей и у берез и тополей. Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат, и пусть вам скажут их сыны, хотят ли русские войны. Не только за свою страну солдаты гибли в ту войну, а чтобы люди всей земли спокойно видеть сны могли. Под шелест листьев и афиш ты спишь, Нью-Йорк, ты спишь, Париж. Пусть вам ответят ваши сны, хотят ли русские войны. Да, мы умеем воевать, но не хотим, чтобы опять солдаты падали в бою на землю грустную свою. Спросите вы у матерей, спросите у жены моей, и вы тогда понять должны, хотят ли русские войны."
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Переделка стихотворения Евгения Евтушенко, написанного в 1961 году, тогда же положенного на музыку Эдуардом Колмановским и ставшего популярной в СССР песней. 14 апреля Минюст включил этот текст в список экстремистских материалов под № 3390. Основанием стало решение Заводского райсуда Грозного от 22 декабря 2015 года.

Автора переделки, как и время ее создания, администраторам Zapretno.info установить не удалось. Самая ранняя обнаруженная публикация текста в интернете относится к 21 августа 2008 года - времени сразу после окончания российской агрессии против Грузии.

27 июня Роскомнадзор заблокировал в России доступ к статье «Развод по-крымски», опубликованной в марте 2014 года на сайте «Forbes-Украина». Причиной стало не содержание статьи, а один из комментариев к ней, в качестве которого было помещено это стихотворение.

Есть несколько версий текста, отличающихся числом строф. При этом в более краткой версии присутствуют строки, которых нет в более пространных. Приводим один из вариантов.

Хотят ли русские войны?
Не спрашивай у тишины,
Не спрашивай у тех солдат,
В мемориалах, что лежат.

Спроси у цинковых гробов,
В которых молодых сынов
С земель соседских привозили
Старухам, чтоб те слезы лили.

Спроси у бравых тех ребят,
В Кремле которые сидят,
К погонам звезды пришивая,
Дубиной «мирною» махая.

Спроси у Польши и Литвы:
Им о России снятся сны?
У пражской ты спроси весны:
Хотят ли русские войны?
Спроси у венгров, как когда-то
На танках русские солдаты,
По Будапешту рассекали,
Вугорцев к миру «приучали».

Тебе ответит старый финн,
Проживший много - до седин,
Как «мирно» русские войска
Рвались сквозь зиму и снега.

Спроси, что Украине братской,
Заверенной в любви славянской,
Из цепких рук большого брата,
Зачем защит искать у НАТО?
Спроси всех западных славян,
Как миру их учил Иван…
Миролюбив солдат Иван
Бомбил Кабул, Афганистан.
В их кишлаки и города
Не мир пришел - пришла беда.

Спроси у вдов, детей Чечни,
Хотят ли русские войны?
Кто такой русский «миротворец»,
Тебе ответит всякий горец.

Грузин, улыбчивый всегда,
Сквозь слезы просто промолчит.
От миролюбия соседа
Сейчас его земля горит.

Хотят ли русские войны?
И от Китая до Литвы
Найдется ль хоть один сосед,
Который твердо скажет, - «НЕТ!»?
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вообще то Петр Первый купил прибалтику и карелию у шведов за два миллиона ефимков, так что претензии обнаглевшего товара никого не волнуют
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А почём у вас алкаш Борька с педофилом Ху*лом купили "ПМР"?
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Все ждут распада раши . В раше все народы вспомнят свой флаг и гимн , а их там оочень много. В Европе все ждут снятия санкций с раши . Чего ждёт от Европы Украина непонятно .
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Распад и смерть рашки возможна только когда там победят либералы, наступит демократия, Майдан, гражданская война. А разве кацапы способны на демократию? Они даже Бабченко выгнали, или сам сбежал, не суть.
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я знову ж, в 2779-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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У Роиси с Японией еще паперередняя война не закончилась, а дедовоевалам уже новая финская кампания светит...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ руках России до сих пор находится 5,2% территории Эстонии, - глава МВД Хельме предъявил территориальные претензии к РФ
 
 
 
 
 
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