 "Моральная травма, ПТСР и пути к исцелению": капеллан армии США украинка Ольга Вестфолл 11 мая проведет семинар в Днепре

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Приглашаю всех 11 мая в 15:00 на семинар в Днепре на тему "Моральная травма, ПТСР и пути к исцелению". Я также поделюсь своим свидетельством и историей 12 мая в Евангельской Церкви Новое Поколение по адресу: Днепр, ул. Столетова 19а, строение 2, "Новое Поколение". Приходите!", - написала она.

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