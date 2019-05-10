EN|RU|UK
Темы дня: Паспорта РФ для ОРДЛО Президентские выборы-2019 Языковой вопрос Парламентские выборы-2019
 Общество
  1703  8
Все про:Днепр_город (2663) капеллан (56) ПТСР (7) Вестфолл (1)

 "Моральная травма, ПТСР и пути к исцелению": капеллан армии США украинка Ольга Вестфолл 11 мая проведет семинар в Днепре

11 мая в 15:00 в Днепре капеллан армии США украинка Ольга Вестфолл проведет семинар на тему "Моральная травма, ПТСР и пути к исцелению"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Приглашаю всех 11 мая в 15:00 на семинар в Днепре на тему "Моральная травма, ПТСР и пути к исцелению". Я также поделюсь своим свидетельством и историей 12 мая в Евангельской Церкви Новое Поколение по адресу: Днепр, ул. Столетова 19а, строение 2, "Новое Поколение". Приходите!", - написала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более ста капелланов официально находятся в украинской армии, - Епифаний

Моральная травма, ПТСР и пути к исцелению: капеллан армии США украинка Ольга Вестфолл 11 мая проведет семинар в Днепре 01

Источник: https://censor.net.ua/n3126199
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А де вона та амбразура? До речі, це бох секти-73 каже шо всєх пабідіт.
 показать весь комментарий
 
 
У нас в городе эта "церковь Новое Поколение". На церковь так себе тянут, но на секту вполне.
Там самый главный принцип пастору десятину отдать, а ими как овцами манипулируют. А мозги там промыты мама не горюй, такое впечатление как с биороботом разговариваешь.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбщество"Моральная травма, ПТСР и пути к исцелению": капеллан армии США украинка Ольга Вестфолл 11 мая проведет семинар в Днепре
 
 
 
 
 
 вверх