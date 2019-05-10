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Все про:Ахметов (1849) Нафтогаз (2673) Антимонопольный комитет (295)

 В АМКУ сообщили, что Ахметов не контролирует рынок электроснабжения

Разрешение компании олигарха Рината Ахметова "ДТЭК Нафтогаз" на приобретение акций "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго" не дает компании контроль над более 35% рынка электроснабжения.

Как информирует Цензор.НЕТ, такое разъяснение дал Антимонопольный комитет на запрос Радио "Свобода".

Как пояснили в АМКУ, рынки распределения электроэнергии являются естественной монополией. При этом "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго", согласно заявлению, осуществляют "исключительно транспортировки электрической энергии местными (локальными) электросетями в Киевской и Одесской областях соответственно" и не продают электроэнергию потребителям.

"Это (запрет на продажу операторами систем распределения деятельности по поставке электроэнергии. - Ред.) - требования Третьего энергопакета, которые были реализованы в Законе Украины "О рынке электрической энергии" и подзаконных актах ... Итак, утверждение о том, что приобретение обществом с ограниченной ответственностью "ДТЭК Нафтогаз" акций частного акционерного общества "Киевоблэнерго" и акционерного общества "Одессаоблэнерго" позволит превысить долю в 35% на рынке поставок электроэнергии, является ошибочным ", - утверждают в АМКУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": АМКУ разрешил Ахметову завладеть "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго" (обновлено)

В то же время в комитете отметили, что при принятии решения о предоставлении разрешения на покупку было учтено, что покупатель - "вертикально интегрированная группа компаний "ДТЭК", которая осуществляет деятельность на смежных рынках электрической энергии". Поэтому разрешение сопровождалось дополнительными обязательствами для покупателя "с целью снижения потенциально негативного влияния концентрации на конкуренцию на рынках электрической энергии".

25 апреля проект журналистских расследований "Наші гроші" сообщил, что Антимонопольный комитет разрешил компании "ДТЭК Нефтегаз", которая принадлежит олигарху Ринату Ахметову, купить акции "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго".

Газодобывающая компания "ДТЭК Нефтегаз" входит в энергетический холдинг "ДТЭК", который является частью финансово-промышленной группы СКМ, принадлежащей Ринату Ахметову.

Источник: https://censor.net.ua/n3126197
 
   
 Топ комментарии
 
Ага, конечно. Это сейчас сообщили. Не переобулись ещё? Будем посмотреть на процесс.
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Как выглядит заявление АМКУ со стороны

АМКУ сообщили, что Ахметов не контролирует рынок электроснабжения - Цензор.НЕТ 920
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То не надо потом ныть шо плохо жывем, этот недонаселение само продало свое будущее.
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Население стало на защиту собственности Коломойского...
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С этим ничего не поделаешь... Их выбор - их ответственность.
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В Украине, возможно, необходимо будет провести всеобщую национализацию. Такое мнение выразил украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью Bihus.info, опубликованном 7 мая.

"Страна может потребовать такой перезагрузки, как было в 1917 году. И такое тоже возможно, я допускаю. В той конструкции, той системе распределения собственности, материальных благ страна может не выжить. Может быть, придется с чистого листа начинать", - заявил он.

По мнению бизнесмена, вариант всеобщей перезагрузки может быть одним из вариантов.

"Это не значит, что потом будет социализм. Будет просто перезагрузка, по новой. Ну как игра в "Монополию"... Это может быть не экспроприация, а национализация. Такое случается и в развитых странах. И Англия, и Франция такое проходили. Ну, если страна не может дальше существовать в той конструкции, когда право собственности и при этом Антимонопольный комитет разрешил приобретение двух облэнерго, и кто-то сконцентрировал какие-то вещи. А потом без него уже нельзя ни шагу ступить", - рассказал он.

Коломойский подытожил, что Украина не может быть государством-корпорацией.

25 апреля Антимонопольный комитет Украины большинством голосов позволил группе ДТЭК украинского бизнесмена Рината Ахметова приобрести "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго". Сообщение об этом регулятор опубликовал на своем официальном сайте.

Предоставляя разрешение на концентрацию, АМКУ возложил на ДТЭК ряд обязательств, которые призваны устранить возможное влияние на смежные рынки - поставки и производство электроэнергии.
https://gordonua.com/news/politics/kolomoyskiy-ukraina-mozhet-potrebovat-perezagruzki-kak-eto-bylo-v-1917-godu-949828.html
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В Украине, возможно, необходимо будет провести всеобщую национализацию. Такое мнение выразил украинский бизнесмен Игорь Коломойский

Приват вже...
Наступне- МАУ В АМКУ повідомили, що Ахметов не контролює ринок електропостачання - Цензор.НЕТ 2393
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Надо посмотреть само интервью на ютьбе, чтобы понять, в каком контексте Коломойский сказал об этой чисто гипотетической перспективе.

Но порохоботам важна не истина, а компрoмат на конкурентов заворовавшейся завравшейся Барыги, которая продолжает гадить Украине и следующему Президенту.
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та да ...и русской весне 2014 года он ни какого отношения не имеет , и к тарифной политике , и к афёрам с петей по облэнерго ...и вообще святой человек , нимб аж глаза слепит
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зєлєнський, чому бандіт ахмєтов ще не в тюрьмі?
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а що, інавгурація вже відбулася і він почав виконувати обов'зки президента?
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Вот сейчас было бы не плохо применить политику СССР 20 - 30 годов. Раскулачить всех Ахметовых, Суркисов, Кононенко, Коломойских. Так как доходы их не трудом заработаны, а сворованы у Украины.
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Лучше кинь ссылку на скобееву , там круче профессионалы
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Порохоботы как вы и впрямь не дотягивают до киселевых-скобеевых, потому что их зомбирование действует только на 24% порошенковой ылитки, а киселевы-скобееевы выносит моск >90% кацапов. Ну Украина - не Русня.
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та шо вони в тому амку), моглиби)) просто сказати - що ахметка фоп, а не олігахрх)
і всі би повірили, мака класна)) структура цей амку - навіть краще за ап папа)))! В АМКУ повідомили, що Ахметов не контролює ринок електропостачання - Цензор.НЕТ 229
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сообщєнійє - новий від дєрєктівних докумєнтов
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Ну вот и ещё кандидаты на награждение от петра ляксеича)
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Ну так я хочу поменять поставщика электроэнергии? Кто ещё на рынке есть? В тюрьму АМКУ корупционеров
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Идиоты, уберите кацапо-орду от контроля стратегических отраслей.
Против вас обосРашка ведёт уже шестой год войну, а энергетика по прежнему в руках таких рашистских гнид, которые голосовали за аннексию Крыма,как Бабаков. Вообще национализируйте его активы!
В Крыму паРаша вообще все отжала и национализировала, на Донбассе повывозила кучу предприятий. Хватит жевать сопли и потакать рашистской мрази!
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Предприятия ахметова мало того , что да монополисты, так ещё и портят экологию и за это им - ничего
Смотрела как- то давно программу про его металлургический завод в кривом роге. Там жутчацшая экологическая ситуация в городе, полно онкобольных. Так вместо того, чтоб принудить ахметова к модернизации очистных сооружений, фильтров и тд, чтоб улучшить состояние воздуха, они там молятся на этого вы#лядка( иначе не назовёшь) Этот 'благодетель' поставил в поликлинику томограф за свои якобы деньги, помогает там больным материально- в общем, портрет этого морального урода всем знаком. Конечно, дешевле дать 50 тысяч долларов за томограф, чем потратить миллионы на модернизацию. Его нужно штрафовать , а для этого нужны незаангажированные органы и люди, которые будут это делать.
Про это амку давно все понятно. Они не работают на нас, они зарабатывают себе деньги на вот таких вот заявлениях, проплаченных тем же Ахметовым
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ахметка володіє у Кривому Розі трьома гірничо-збагачувальниким комбінатами, та має ще купу бізнеса "дрібнішого", ніж ці гіганти.
Але населення міста у своєї більшості дійсно ******* раби, які не уявляють свого життя без цього покидька.
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Да. Чисто рабская психология.
Это все равно, что наркобарон спонсирует клинику, которая лечит от наркомании. Наши моря, наш воздух загажены вот такими вот ахметовыми. И что в результате - они используют Украину как плацдарм для получения сверх прибылей, а у нас даже нет дорог, молчу уже о запрплатах людям. Если говорить про монополии и цены ими диктуемые-я помню Костусев был главой антимонопольного комитета при овоще - не изменилось вообще ничего.
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Чому трьома? Центральний і Північний повністю підконтрольні рінаткі, а Інгулецький та Південний ділять з Новінським, вроді так.......може щось змінилось, але інфи не було. Лише Новокриворізький разом з КМК відійшов індусам з французами.
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Північний, Центральний та ІнГЗК - повністю під контролем СКМ, я саме про них, Південний -у долях.
Бувший НКГЗК зараз є підрозділом гірничого департамента "АМКР", але там французів нема, тільки індуси.
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Какая ложь!!!! Вспомните веерные отключения, в которых оказывается не было необходимости!!! Это сделал Ахметов после попыток наехать на его бизнес!!!
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В Украине 3 человека владеют 6% экономики страны. Это пинчук, коломойский и ахметов. А вы и дальше спорьте кто илита 25% или 75%
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Ясный перец, что Ахметов не контролирует рынок электроснабжения. Здесь АМКУ прав. Его контролирует Путин
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«З регіональних газопостачальних підприємств, яким Нафтогаз постачає газ, найбільшу прострочену заборгованість мають 6 споживачів, а саме: ТОВ Київоблгаз Збут (2 441 млн грн), ТОВ Харківгаз Збут (2 406 млн грн), ТОВ Одесагаз-Постачання (2 294 млн грн), Дніпропетровськгаз Збут (2 251 млн грн), ПАТ Донецькоблгаз (2 176 млн грн) та ТОВ Львівгаз Збут (1 607 млн грн)», - інформує НАК. В АМКУ повідомили, що Ахметов не контролює ринок електропостачання - Цензор.НЕТ 1864
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Сейчас выяснится, что этот рынок ваще никто не контролирует...
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаВ АМКУ сообщили, что Ахметов не контролирует рынок электроснабжения
 
 
 
 
 
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