 В АМКУ сообщили, что Ахметов не контролирует рынок электроснабжения

Как информирует Цензор.НЕТ, такое разъяснение дал Антимонопольный комитет на запрос Радио "Свобода".
Как пояснили в АМКУ, рынки распределения электроэнергии являются естественной монополией. При этом "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго", согласно заявлению, осуществляют "исключительно транспортировки электрической энергии местными (локальными) электросетями в Киевской и Одесской областях соответственно" и не продают электроэнергию потребителям.
"Это (запрет на продажу операторами систем распределения деятельности по поставке электроэнергии. - Ред.) - требования Третьего энергопакета, которые были реализованы в Законе Украины "О рынке электрической энергии" и подзаконных актах ... Итак, утверждение о том, что приобретение обществом с ограниченной ответственностью "ДТЭК Нафтогаз" акций частного акционерного общества "Киевоблэнерго" и акционерного общества "Одессаоблэнерго" позволит превысить долю в 35% на рынке поставок электроэнергии, является ошибочным ", - утверждают в АМКУ.
В то же время в комитете отметили, что при принятии решения о предоставлении разрешения на покупку было учтено, что покупатель - "вертикально интегрированная группа компаний "ДТЭК", которая осуществляет деятельность на смежных рынках электрической энергии". Поэтому разрешение сопровождалось дополнительными обязательствами для покупателя "с целью снижения потенциально негативного влияния концентрации на конкуренцию на рынках электрической энергии".
25 апреля проект журналистских расследований "Наші гроші" сообщил, что Антимонопольный комитет разрешил компании "ДТЭК Нефтегаз", которая принадлежит олигарху Ринату Ахметову, купить акции "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго".
Газодобывающая компания "ДТЭК Нефтегаз" входит в энергетический холдинг "ДТЭК", который является частью финансово-промышленной группы СКМ, принадлежащей Ринату Ахметову.
"Страна может потребовать такой перезагрузки, как было в 1917 году. И такое тоже возможно, я допускаю. В той конструкции, той системе распределения собственности, материальных благ страна может не выжить. Может быть, придется с чистого листа начинать", - заявил он.
По мнению бизнесмена, вариант всеобщей перезагрузки может быть одним из вариантов.
"Это не значит, что потом будет социализм. Будет просто перезагрузка, по новой. Ну как игра в "Монополию"... Это может быть не экспроприация, а национализация. Такое случается и в развитых странах. И Англия, и Франция такое проходили. Ну, если страна не может дальше существовать в той конструкции, когда право собственности и при этом Антимонопольный комитет разрешил приобретение двух облэнерго, и кто-то сконцентрировал какие-то вещи. А потом без него уже нельзя ни шагу ступить", - рассказал он.
Коломойский подытожил, что Украина не может быть государством-корпорацией.
25 апреля Антимонопольный комитет Украины большинством голосов позволил группе ДТЭК украинского бизнесмена Рината Ахметова приобрести "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго". Сообщение об этом регулятор опубликовал на своем официальном сайте.
Предоставляя разрешение на концентрацию, АМКУ возложил на ДТЭК ряд обязательств, которые призваны устранить возможное влияние на смежные рынки - поставки и производство электроэнергии.
https://gordonua.com/news/politics/kolomoyskiy-ukraina-mozhet-potrebovat-perezagruzki-kak-eto-bylo-v-1917-godu-949828.html
Приват вже...
Наступне- МАУ
Но порохоботам важна не истина, а компрoмат на конкурентов заворовавшейся завравшейся Барыги, которая продолжает гадить Украине и следующему Президенту.
і всі би повірили, мака класна)) структура цей амку - навіть краще за ап папа)))!
Против вас обосРашка ведёт уже шестой год войну, а энергетика по прежнему в руках таких рашистских гнид, которые голосовали за аннексию Крыма,как Бабаков. Вообще национализируйте его активы!
В Крыму паРаша вообще все отжала и национализировала, на Донбассе повывозила кучу предприятий. Хватит жевать сопли и потакать рашистской мрази!
Смотрела как- то давно программу про его металлургический завод в кривом роге. Там жутчацшая экологическая ситуация в городе, полно онкобольных. Так вместо того, чтоб принудить ахметова к модернизации очистных сооружений, фильтров и тд, чтоб улучшить состояние воздуха, они там молятся на этого вы#лядка( иначе не назовёшь) Этот 'благодетель' поставил в поликлинику томограф за свои якобы деньги, помогает там больным материально- в общем, портрет этого морального урода всем знаком. Конечно, дешевле дать 50 тысяч долларов за томограф, чем потратить миллионы на модернизацию. Его нужно штрафовать , а для этого нужны незаангажированные органы и люди, которые будут это делать.
Про это амку давно все понятно. Они не работают на нас, они зарабатывают себе деньги на вот таких вот заявлениях, проплаченных тем же Ахметовым
Але населення міста у своєї більшості дійсно ******* раби, які не уявляють свого життя без цього покидька.
Это все равно, что наркобарон спонсирует клинику, которая лечит от наркомании. Наши моря, наш воздух загажены вот такими вот ахметовыми. И что в результате - они используют Украину как плацдарм для получения сверх прибылей, а у нас даже нет дорог, молчу уже о запрплатах людям. Если говорить про монополии и цены ими диктуемые-я помню Костусев был главой антимонопольного комитета при овоще - не изменилось вообще ничего.
Бувший НКГЗК зараз є підрозділом гірничого департамента "АМКР", але там французів нема, тільки індуси.