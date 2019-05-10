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Все про:импичмент (320) Конгресс США (413) опрос (1665) Трамп (2237)

 Количество американцев, поддерживающих идею импичмента Трампу, достигло 45%, - опрос

Количество американцев, которые полагают, что Конгресс должен объявить импичмент президенту США Дональду Трампу, выросло с середины апреля на 5% до 45%.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом говорится в опросе, результаты которого опубликовал 9 мая Reuters/Ipsos.

42% респондентов считают, что Трампа нельзя отстранять от должности, 13% опрошенных воздержались от однозначного ответа.

"Опрос общественного мнения, проведенный в понедельник, не дал понять, чего на самом деле хотят американцы: прекращения расследований в отношении Трампа или перехода к процедуре объявления импичмента", - отмечается в сообщении.

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32% респондентов согласны с тем, что действия Конгресса в связи с публикацией отчета спецпрокурора США Роберта Мюллера законны. 47% опрошенных имеют противоположное мнение. 39% американцев поддерживают действия Трампа, 55% - не одобряют его деятельность.

Опрос провели на всей территории США среди 1006 человек. Статистическая погрешность составила 4%.

Во время предыдущего опроса, проводившегося 18-19 апреля, за импичмент высказались 40% респондентов.

10 декабря 2018 года член Демократической партии Джеррольд Недлер заявлял, что Трампу могут объявить импичмент, если будет доказано, что он поручил своему юристу заплатить бывшей модели Playboy за молчание об их отношениях.

Источник: https://censor.net.ua/n3126192
 
 
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В Кремле наверное уже обеспокоены,Лавров скоро выскажет сожаление Кремля Количество американцев, поддерживающих идею импичмента Трампу, достигло 45%, - опрос - Цензор.НЕТ 6246
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Величезний відсоток..
Обрали клоуна тепер страждають...
Цікаво, як буде в нас.
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У нас...через год трудно будет найти того кто признается что он голосовпл за клоуна...
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дебильный вопрос,
как ты думаешь те кто голосовал не за Трампа против его импичмента ?
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Для американців імпічмент це не іграшки.
Трампуля дійсно дістав, навіть своїх виборців.
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а что за трампа проголосовали больше 50%,
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Вы это за россиян говорите,ведь они выборами американского Президента занимались,подтасовывая голоса? Количество американцев, поддерживающих идею импичмента Трампу, достигло 45%, - опрос - Цензор.НЕТ 33
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Як обрали, так і приберуть.
В нас, нажаль можливо тільки майданом (
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Через пол года у нас будет так же а то и 60% поддерживающих импичмент Зе
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Прахоботы опорожнились 🐓💨💩...
🤣🤣🤣
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ну так пойди уже в ванную...)\не дай засохнуть...)))\
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Трамп, а всего лишь нужно подарить Украине 3 тыщи штук стелсов и каких-то штук 10 эсминцев и твоя беда пройдёт - мы отведём. Я чую.
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45 это ерунда. Вот 25, это серьезно.
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Сейчас всё серьёзно,а потом будет смешно Количество американцев, поддерживающих идею импичмента Трампу, достигло 45%, - опрос - Цензор.НЕТ 3663
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..у них это швидко, был Трам-стал Пенс, а наш гетьман не такий квапливий
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКоличество американцев, поддерживающих идею импичмента Трампу, достигло 45%, - опрос
 
 
 
 
 
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