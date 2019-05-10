 Количество американцев, поддерживающих идею импичмента Трампу, достигло 45%, - опрос

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом говорится в опросе, результаты которого опубликовал 9 мая Reuters/Ipsos.

42% респондентов считают, что Трампа нельзя отстранять от должности, 13% опрошенных воздержались от однозначного ответа.

"Опрос общественного мнения, проведенный в понедельник, не дал понять, чего на самом деле хотят американцы: прекращения расследований в отношении Трампа или перехода к процедуре объявления импичмента", - отмечается в сообщении.

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32% респондентов согласны с тем, что действия Конгресса в связи с публикацией отчета спецпрокурора США Роберта Мюллера законны. 47% опрошенных имеют противоположное мнение. 39% американцев поддерживают действия Трампа, 55% - не одобряют его деятельность.

Опрос провели на всей территории США среди 1006 человек. Статистическая погрешность составила 4%.

Во время предыдущего опроса, проводившегося 18-19 апреля, за импичмент высказались 40% респондентов.

10 декабря 2018 года член Демократической партии Джеррольд Недлер заявлял, что Трампу могут объявить импичмент, если будет доказано, что он поручил своему юристу заплатить бывшей модели Playboy за молчание об их отношениях.